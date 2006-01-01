Ирина Изотова

Об авторе:

К команде Netpeak присоединилась в 2015 году. Имею опыт ведения контекстной рекламы на рынках СНГ, Европы, США. Работаю с различными типами проектов: корпоративные сайты, SaaS, E-commerce. Создала в 2016 году и руководила до августа 2018 года командой РРС специалистов в Болгарии. В данный момент создаю новую команду РРС специалистов для работы с Западной Европой, а также активно работаю с SaaS-проектами.