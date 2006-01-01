Ирина Изотова

Ирина Изотова

Автор NJ c 2016
Позиция:
Team Leader of PPC Team #5
Компания:
Netpeak
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
К команде Netpeak присоединилась в 2015 году. Имею опыт ведения контекстной рекламы на рынках СНГ, Европы, США. Работаю с различными типами проектов: корпоративные сайты, SaaS, E-commerce. Создала в 2016 году и руководила до августа 2018 года командой РРС специалистов в Болгарии. В данный момент создаю новую команду РРС специалистов для работы с Западной Европой, а также активно работаю с SaaS-проектами.

Статьи автора

PPC
6112 11
Торговые и умные торговые кампании — за что бизнес платит подрядчику
PPC
Торговые и умные торговые кампании — за что бизнес платит подрядчику
6112 11
Бизнес
15127 58
Контекстная реклама в Netpeak: 14 закулисных фишек агентства
Бизнес
Контекстная реклама в Netpeak: 14 закулисных фишек агентства
15127 58
PPC
29831 52
Что такое умные торговые кампании и как они работают
PPC
Что такое умные торговые кампании и как они работают
29831 52
PPC
70621 203
Стратегия ведения контекстной рекламы по воронке продаж на примере SaaS: шаблон и инструкция
PPC
Стратегия ведения контекстной рекламы по воронке продаж на примере SaaS: шаблон и инструкция
70621 203
PPC
47699 39
Как создать рекламную кампанию в Bing Ads — подробное руководство
PPC
Как создать рекламную кампанию в Bing Ads — подробное руководство
47699 39
Кейсы
19009 34
Создаем спрос на бренд с помощью видеорекламы — кейс в тематике «металлопластиковые окна»
Кейсы
Создаем спрос на бренд с помощью видеорекламы — кейс в тематике «металлопластиковые окна»
19009 34
Кейсы
15240 18
Как с помощью коллтрекинга снизить стоимость конверсии на 47% — кейс в тематике «металлопластиковые окна»
Кейсы
Как с помощью коллтрекинга снизить стоимость конверсии на 47% — кейс в тематике «металлопластиковые окна»
15240 18
Кейсы
23177 16
Кейс по SEO для тематики «осветительные приборы, мебель и декор», регион Болгария: рост органического трафика на 108,96%
Кейсы
Кейс по SEO для тематики «осветительные приборы, мебель и декор», регион Болгария: рост органического трафика на 108,96%
23177 16