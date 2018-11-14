Что такое умные торговые кампании и как они работают

Умные торговые кампании (Smart Shopping Campaign) — новейший тип кампаний в Google Ads. Он объединяет стандартные торговые кампании и кампании ремаркетинга в контекстно-медийной сети. Для работы они используют машинное обучение, что помогает легче оптимизировать и управлять кампанией. В результате, у специалистов появляется больше времени на тестирование новых инструментов и решение других стратегически важных задач для достижения KPI по проекту.

При создании кампании специалисту по Google Shopping необходимо только указать цель, бюджет, целевую страницу и сведения о товарах. После запуска система автоматически создаст объявления из тех данных о товарах, которые были добавлены (текст, изображения и другое) и покажет самые релевантные объявления. Такие объявления могут появиться в результатах поиска, контекстно-медийной сети, на YouTube и в Gmail.

Таким образом, умные торговые кампании созданы для тех кто хочет получить наилучший результат с наименьшими усилиями и затратами времени.

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Что надо знать, прежде чем использовать умные торговые кампании?

Перед запуском любой кампании в Google Ads необходимо настроить отслеживание конверсий. Настроенные цели нужны не только чтобы понять, какие объявления приводят к продажам, какие продукты продаются чаще или чтобы принять правильное решения об оптимизации.

Для Smart Shopping конверсии важны, потому что у Google существует определенное требование об их количестве. Невозможно создать умную кампанию, пока в аккаунте одной из стандартных кампаний не будет минимум 20 конверсий за последние 45 дней.

Поскольку Smart Shopping объединяет обычную торговую кампанию и ремаркетинг, перед запуском Smart Shopping рекомендую остановить такие кампании (если в них используются те же продукты из фида). Причина: чтобы не таргетировать одни и те же продукты или уменьшать бюджеты для стандартного Shopping и ремаркетинга, увеличивая для Smart Shopping.

Также важно создать аудиторию ремаркетинга, собрав в нее не менее 100 пользователей. Для этого нужно добавить глобальный тег или включить ремаркетинг в Google Аналитике с помощью простой настройки в разделе «Администратор». Второй вариант — если вы используете Google Analytics, который связан с Google Ads аккаунтом.

Чтобы запустить рекламу и при этом избежать трудностей с отклонением объявлений или других ошибок, необходимо соблюдать Требования к торговым кампаниям и Правила в отношении товарных объявлений.

Какие можно получить результаты

Мы тестировали этот тип кампаний в большом количестве проектов. Чтобы сделать объективные выводы об эффективности, решили проводить тесты по различным категориям продуктов: «автотовары», «электроника», «агротематика». Вот какие результаты получили:

Автотовары

ROAS (Smart Shopping) = 61619%

Стоимость транзакции (Smart Shopping) = UAH 29.55

Транзакции (Smart Shopping) = 2312

ROAS (standart Shopping) = 570%

Стоимость транзакции (standart Shopping) = UAH 124.44

Транзакции (standart Shopping)= 443

Электроника

ROAS (Smart Shopping) =3176%

Стоимость транзакции (Smart Shopping) = RUB 842

Транзакции (Smart Shopping)= 896

ROI (standart Shopping) = 1538%

Стоимость транзакции (standart Shopping) = RUB 1619

Транзакции (standart Shopping)= 74

Агротематика

ROAS (Smart Shopping) = 13998%

Стоимость транзакции (Smart Shopping) = $3.61

Транзакции (Smart Shopping)= 412

ROI (standart Shopping) = 3022%

Стоимость транзакции (standart Shopping) = $6.66

Транзакции (standart Shopping)= 3

Во всех тестируемых проектах результат сильно превосходил результат обычных торговых кампаний. Возможно, из-за того, что это новый инструмент и конкуренты, которые давно на рынке, не используют такой тип торговых кампаний. Главное для нас — возможность получить ощутимый результат и порадовать клиента. Учитывая, что создание кампаний не требует много времени, результаты приятны вдвойне.

Советы от Netpeak для работы со Smart Shopping

С настройкой разобрались, теперь дам несколько рекомендаций по четкой работе с умными кампаниями.

Как выбирать бюджет для новой кампании, чтобы не было проблем с нехваткой средств и это не повлияло на работу кампании? Рекомендую отталкиваться от полученной статистики по обычной торговой кампании и динамического ремаркетинга. Так, если будете запускать Smart Shopping на какие-то выбранные категории, отталкивайтесь от полученной статистики по выбранным категориям продуктов.

Используйте графические материалы хорошего качества. Обязательно добавляйте логотип кампании. Изображения подтянутся в адаптивные объявления и пользователь их обязательно увидит.

Как и для стандартной кампании, не забывайте оптимизировать заголовки и описания в фиде для релевантности.

Если у вас есть определенная цель по эффективности, но она не выполняется, укажите целевую рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS). Зачем? Чтобы достигать минимум по ежедневным целям или, чтобы впоследствии разделить кампании на несколько (с учетом ROAS по продуктам).

Если вам нужно больше конверсий от данной кампании, снижайте ROAS. Да, это значит, что вы снижаете рентабельность инвестиций, но таким образом вы увеличиваете шанс получить больше доход из-за увеличения количества конверсий. Этот же совет применим и в случае, когда у вас мало трафика по кампании, при отсутствии ограничения по бюджету.

Выводы

Время подталкивает нас к тому, чтобы большую часть работ переложить на автоматизацию, основанную на машинном обучении. Думаю, это поможет специалистам и всем, кто ведет аккаунты сэкономить время на выполнение задач. Как результат — получить больше времени на креативность и работу над стратегией по развитию проектов.

Не утверждаю, что все инструменты, основанные на машинном обучении работают лучше, чем ручное ведение кампаний. Но чаще они все таки положительно влияют на результат, а учитывая время для запуска и настройки таких инструментов, советую их тестировать.