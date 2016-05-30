Создаем спрос на бренд с помощью видеорекламы — кейс в тематике «металлопластиковые окна»

Регион: Украина (Львовская, Хмельницкая, Черновицкая и Винницкая области).
Тематика: продажа металлопластиковых окон.
Период: январь-апрель 2015 года.
Как продвинуть бренд в конкурентной тематике? Нужно найти инструмент для
Почему клиенту нужна была видеореклама на YouTube?
В сфере маркетинга малый и средний бизнес не рискуют выходить из зоны комфорта: используют проверенные методы и редко инвестируют в новые способы продвижения. Впрочем, видеореклама на YouTube — уже довольно давно и хорошо зарекомендовала себя как формат. Гибкий таргетинг, высокий уровень вовлеченности пользователей дают огромный потенциал для привлечения внимания к бренду. Более подробно о видеорекламе можно почитать
Анализ конкурентов показал, что на момент старта нашей кампании видеорекламу в интернете использовали только крупные бренды. Самые близкие конкуренты интернет-магазина отдавали предпочтение продвижению в поиске и с помощью баннеров. Цели нашего клиента:
- рост узнаваемости бренда;
- добиться прироста трафика на сайт.
На какую аудиторию была нацелена реклама?
Среди миллиардов пользователей YouTube я нацеливала рекламу так, чтобы охватить потенциальных клиентов бренда или повторно обратится к тем, кто уже взаимодействовал с сайтом компании. Геотаргетинг настраивала только на города, в которых есть представительство или филиал компании. Первая кампания, которую я создала, была нацелена на пользователей на основе их интересов:
- «ремонт дома»;
- «установка дверей и окон».
Очевидно, что современному пользователю недостаточно одной «встречи» с брендом, чтобы запомнить его. Поэтому я создала вторую кампанию — ремаркетинговую, и выбрала нацеливание на лояльных пользователей (которые провели на сайте более трех минут) и тех, кто не заказал перезвон.
Какие результаты принесла видеореклама?
Первые результаты мы увидели практически сразу — после запуска видеорекламы значительно вырос трафик на сайт. На скриншоте видно, что посещения были в основном с платных каналов.
Видеореклама привлекает больше внимания, чем баннеры
Напомню, запущенная кампания на YouTube была создана для брендинга. Сравним полученные результаты с баннерной кампанией в контекстно-медийной сети, используемой в таких же целях. Очевидно, что видеореклама превосходит баннерную по показателю кликабельности. Также полученные результаты показали, что цена за взаимодействие в традиционной кампании в КМС выше — видео эффективнее доносит информацию к пользователям и привлекает их внимание.
Нужно ли использовать ремаркетинг в брендинговых кампаниях?
Ремаркетинг был важной частью кампании. Напоминать о бренде просто необходимо, если вы хотите, чтобы пользователь вспомнил именно о вашей компании в момент, когда будет готов сделать заказ. Сравним результаты видеорекламы с нацеливанием на интересы и ремаркетингом.
Естественно, что количество показов для обычной кампании значительно превышает охват ремаркетинга, и именно благодаря ей на сайт приходили новые пользователи. Средняя цена за просмотр в ремаркетинговой кампании была незначительно выше, а коэффициент просмотров ниже — пользователи, которые уже видели этот ролик более склоны нажать кнопку «Пропустить» после первых секунд просмотра.
Стоит учесть, что в таком случае рекламодатель не платит за показ ролика и получает внимание пользователя бесплатно.
В последние месяцы кампании доля трат на ремаркетинг выросла, так как уже были собраны списки лояльных посетителей.
Итоги
- Интернет-магазин смог выделиться среди конкурентов, даже с учетом того, что продажа металлопластиковых окон — одна из самых высококонкурентных сфер в интернете.
- С первых дней использования видеорекламы значительно выросла посещаемость сайта, а цена за взаимодействие была ниже, чем у баннеров.
- Комбинация обычной рекламной кампании и ремаркетинга дала возможность значительно увеличить охват новых пользователей и одновременно напоминать о магазине тем, кто с ним уже знаком.
Видеореклама — все еще не самый популярный рекламный инструмент, но наш опыт показал, что при правильном использовании этот формат позволяет привлекать внимание потенциальных клиентов и эффективно передавать нужный посыл.
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