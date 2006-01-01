Видеореклама в YouTube

Что такое TrueView (YouTube) и как его применять
PPC
год назад6
Татьяна Довганец
4
Как создать рекламную видеозаставку с помощью Bumper Machine
PPC
4 года назад4
Алина Титова
77
Как быстро создать видео для рекламы — обзор Video Builder от YouTube
SMM
4 года назад3
Анастасия Кривошея
20
Интервью с Денисом Бигусом о развитии канала Bihus.info: рост подписчиков на 3415% за четыре года
SMM
4 года назад11
Георгий Рябой
44
Как работает Brand Lift — исследуем эффективность видеорекламы на YouTube
SMM
4 года назад5
Евгений Кадук
53
Платиновые правила продающего видеоконтента на YouTube
SMM PPC
5 лет назад7
Мария Голуб
56
Продвижение мобильного приложения на iOS и Android: кейс приложения доски объявлений
Кейсы
6 лет назад5
Марина Бриль
95
Discovery Ads для рекламы в YouTube и Gmail — кейс Intertop
PPC
6 лет назад4
Ярослав Кишко
26
Как собрать аудиторию подписчиков YouTube с 0 до 10 000 за год — кейс канала магазина для любителей рыбалки
SMM Кейсы
6 лет назад5
Александр Атамась
26
Гайд по форматам видеокампаний YouTube
SMM PPC
7 лет назад8
Диана Корсун
32
Увеличиваем узнаваемость бренда и продажи с помощью видео на YouTube — кейс Intertop.ua
SMM Кейсы
7 лет назад5
Евгений Кадук
33
Эксперимент запуска видеокампаний TrueView for Shopping и TrueView for Action — кейс Citrus.ua
Кейсы
7 лет назад5
Мария Голуб
36
Краткое пособие для новичков по типам рекламных кампаний в Google Ads
PPC
8 лет назад12
Денис Каторов
101
Создаем спрос на бренд с помощью видеорекламы — кейс в тематике «металлопластиковые окна»
Кейсы
10 лет назад3
Ирина Изотова
34
Как работает видеореклама — FAQ для заказчика
PPC
10 лет назад6
Ирина Морочковская
55