Краткое пособие для новичков по типам рекламных кампаний в Google Ads

А вы тоже не знаете о всех типах рекламных кампаний и объявлениях, тонкостях настройки в Google Ads? Если да — читайте этот пост. Расскажем и покажем, что к чему.

Какие бывают типы рекламных кампаний

В поисковой и контекстно-медийной сети Google Ads выделяют шесть типов рекламных кампаний:

Поисковая сеть и оптимизированная контекстно-медийная сеть. Реклама в поисковой сети. Реклама в контекстно-медийной сети. Видеокампании. Торговые кампании. Реклама для мобильных приложений.

А теперь подробно о каждой...

Поисковая сеть и оптимизированная контекстно-медийная сеть

Такая реклама показывается в поисковой сети Google Ads и контекстно-медийной сети Google Ads (на сайтах партнеров Google и на видеохостинге YouTube).

В этой кампании используется таргетинг только по ключевым словам, что упрощает и ускоряет работу. Эти рекламные кампании настраивают редко — для привлечения дополнительного трафика. Подробности в нашем кейсе по SNDS-кампаниям . Детали читайте в справке Google Ads.

Реклама в поисковой сети

Рекламу в поисковой сети можно разделить на категории:

с доступом всех функций;

с использованием динамических поисковых объявлений;

только с номером мобильного телефона.

В поисковой сети с доступом всех функций

Реклама в поисковой сети с доступом всех функций работает следующим образом: пользователь вводит поисковый запрос, система анализирует его и выбирает объявление, которое содержит ключевые слова с наибольшим соответствием.

Цель — привлечь пользователей, которые ищут товар.

В качестве таргетинга используем ключевые слова .

В поисковой выдаче показываются развернутые текстовые объявления. Они состоят из двух заголовков по 30 символов и текста из 80 символов. Помимо этого, следует прописать два поля — это путь для ссылки. Каждое поле содержит 15 символов.

Рекомендуем во все элементы подставлять параметр {KeyWord}, — расширенную функцию Ads, которая динамически добавляет в текст ключевые слова.



В объявлениях важно использовать расширения. Они делают их более заметными, информативными и объемными. Существуют такие типы расширений:

Адреса. Партнерские адреса. Дополнительные ссылки. Структурированные описания. Уточнения. Цены. Номера телефонов. Сообщения. Ссылки на приложения. Промоакции.

С использованием динамических поисковых объявлений

Как работает реклама с использованием динамических поисковых объявлений: система берет запросы и ссылки, подставляет их в объявление и делает его релевантным для пользователя. Желательно настраивать такие рекламные кампании для сайтов с множеством различных товаров.

Вот что нужно сделать/учесть для корректной работы:

Google должен проиндексировать страницы сайта, иначе есть риск, что он их не обнаружит. В результате и показов не будет. Задать таргетинг — автоматическую цель. Кампания не использует ключевые слова, вместо этого таргетинг осуществляется на основе содержания вашего сайта. Доступны такие варианты:

все веб-страницы, обнаруженные поисковыми роботами Google (программами, которые автоматически сканируют веб-сайты, переходя по ссылкам от страницы к странице);

категории. Основываясь на структуре сайта, Google создает категории — наборы целевых страниц, сгруппированных по темам. Вы сами выбираете нужные категории, способ группировки похожих страниц и уровень детализации;

таргетинг на страницы, URL которых содержит определенные строки;

таргетинг на страницы, заголовки которых включают определенные слова;

таргетинг на страницы, которые содержат указанные вами слова;

использовать фид страниц, чтобы присвоить URL-адресам особые ярлыки, а затем настроить таргетинг на эти ярлыки.

Цель кампании: привлечь пользователей, которые ищут конкретный товар.

Такие кампании позволяют охватывать низкочастотные запросы и ключевые слова из не проработанных категорий.

У динамических поисковых кампаний есть недостатки :

не все страницы могут быть проиндексированы Google. Динамические объявление не рекомендуется использовать для плохо оптимизированных страниц с не релевантным контентом;

заголовок, который подбирает система может оказаться непонятным для пользователя;

если не исключить брендовые запросы, будете наблюдать ложную эффективность;

Позаботьтесь о минус-словах и кросс-минусовке. При неправильной настройке, динамические кампании могут принести много нецелевого трафика.

Что касается объявлений , здесь есть два отличия от текстовых. Во-первых, используется один заголовок. Он динамически генерируется, показывая именно то, что искал пользователь. Во-вторых, принцип динамической подстановки касается целевой страницы (ссылки). Описание остается статичным и задается пользователем.

Объявления с мобильным номером телефона

Последний подтип поисковых кампаний — объявления с мобильным номером телефона.

Как работают: пользователь кликает на заголовок, открывается приложение звонка с предварительно набранным номером из объявления. Перейти на сайт с таких объявлений нельзя. Формат подходит тем видам бизнеса, которые удовлетворяют срочный запрос, предоставляют быстрое решение проблемы.

Цель таких объявлений — собрать максимум звонков.

В объявлениях по типу «Только номер телефона» отображаются заголовок, текст и телефон компании. URL сайта представлен, но не как ссылка, а как обычный текст.

Применимо только для мобильных устройств .





Реклама в контекстно-медийной сети

Выделяем подтипы рекламных кампаний в контекстно-медийной сети (далее КМС) :

с доступом ко всем функциям;

с использованием «умной» КМС (Smart GDN);

продвижение в сервисе Gmail.

Ключевые черты рекламы в КМС — широкий таргетинг и охват.

При создании кампаний для КМС вам предлагают выбрать цели:

Повышение узнаваемости бренда. Обеспечивает максимальный охват, например, демографический таргетинг, выбор целевой аудитории и назначение цены за тысячу показов в видимой области экрана. Повышение интереса потенциальных клиентов. Охватывает клиентов, которые ищут подробные сведения о продукте. Например, таргетинг на аудитории заинтересованных покупателей и объявления, ориентированные на взаимодействие. Призыв к действию. Запускает процесс покупки или конверсии. Например, ремаркетинг и назначение ставок с помощью «Оптимизатора конверсий».





Цели рекламы в контекстно-медийной сети направлены как на формирование спроса и брендинга, так и на продажу товара.

Типы таргетинга в КМС

Чтобы реклама в КМС была эффективной, важно правильно использовать и комбинировать типы таргетинга. Условно их разделяют на два типа — где будет показана ваша реклама (контекстный таргетинг) и кому она будет показана (таргетинг по интересам).

Чтобы выбрать, где показывать рекламу, следует остановиться на контекстном и/или тематическом таргетинге.

Как делать контекстный таргетинг?

Контекстный таргетинг — это таргетинг по ключевым словам. Его можно настроить так, чтобы объявления видели пользователи, которые интересуются товарами и услугами, связанными с ключевиками. Где? На веб-страницах, в приложениях и видеороликах, соответствующих этим ключевым словам.

Еще можно, чтобы объявления появлялись только на веб-страницах, в приложениях и видеороликах, соответствующих выбранным ключевым словам.

Места размещений задаются, как автоматически, так и вручную.

Тематический таргетинг

Вы можете выбрать темы, тесно связаны с вашей аудиторией и товарами и Google автоматически подберет площадки для показа рекламы. По поводу того, кому будет показана реклама, есть варианты таргетинга:

Аудитории по интересам. Позволяет охватить пользователей по максимально широкому перечню интересов. Это таргетинг, который связан с постоянными предпочтениями и образом жизни людей.

Особые аудитории по интересам. Комбинируя ключевые слова и ссылки, мы сами можем спроектировать портрет аудитории.





События. Вы можете обращаться к пользователям на YouTube и Gmail, когда в их жизни происходят важные события (свадьба, окончание учебы).





Аудитория заинтересованных покупателей. Этот таргетинг направлен на пользователей с временными интересами. Например, тех, кто активно ищет определенный товар.

Особые аудитории по намерениям. Эта функция позволяет настраивать таргетинг на аудитории, которые не относятся к стандартным и обращаться к потенциальным покупателям в момент, когда они принимают решение о покупке.

Создав особую аудиторию по намерениям, нужно добавить ключевые слова, которые потенциальные клиенты используют для поиска товаров и услуг, ссылки на приложения, товары и ролики на YouTube, которые могут заинтересовать ЦА.

Важно: Функция доступна только в новом интерфейсе Google Ads.





Помимо этих настроек следует задать демографический портрет аудитории — пол, возраст, родительский статус.

Какие есть объявления в Google Ads?

Объявления в Google Ads делятся на статические и анимированные, которые, в свою очередь, распределяются на:

Графические. Пользователь может загружать собственные изображения или использовать шаблоны. Существуют вариации: квадрат и прямоугольник, небоскреб, полноразмерный баннер, для мобильных устройств.

Форматы: GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP, HTML 5.

Адаптивные: размер, внешний вид и формат адаптивных объявлений изменяется автоматически в соответствии с параметрами доступных рекламных мест. Адаптивные объявления показываются как нативные. Также как текстовые, у них есть ограничения по символам: краткий заголовок — 25, длинный заголовок — 90, описание — 90, название компании — 25.

Объявление адаптируется под место размещения. Например, если это большой баннерный блок, то он будет отображаться полностью — с изображением и текстом:

Лайтбокс. Объявления, в которых можно размещать видео, изображения и карты. Когда пользователи взаимодействуют с объявлением (кликают или удерживают на нем курсор), реклама разворачивается на весь экран, воспроизводится видео или открывается изображение.





На настольных компьютерах взаимодействие с объявлением — это когда курсор удерживается на нем две секунды. Для мобильных устройств взаимодействием считается нажатие.

В каждом лайтбоксе может быть несколько роликов и галерей изображений. Нужно задать логотип (с изображением и ссылкой), сообщение; задать стиль (тема, шрифт, акцент, фон, градиент яркости); информацию об объявлениях (отображаемую и целевую страницу). Можно добавить видео или изображение.

Хорошая новость: для создания объявления вам не понадобится помощь дизайнера — есть галерея форматов объявлений Google Ads. Здесь есть шаблоны, которые соответствуют отраслевым стандартам и размерам.

Умные КМС

Работают по такому принципу: система комбинирует элементы рекламного объявления, таргетинг и ставки, чтобы в итоге показать пользователю наилучший вариант.

Цель таких кампаний — показывать свое объявление только максимально заинтересованной аудитории.

Для запуска «Умной» КМС следует загрузить элементы объявления (заголовки, строки описания, ссылки, изображения и логотипы). После этого Ads создаст объявления, комбинируя элементы и адаптирует их размеры, тип для показа на любой стандартной рекламной площадке.

Для большей эффективности рекомендуется создавать умную кампанию в КМС в том случае, если за последние 30 дней вы получили не менее 50 конверсий в контекстно-медийной сети или не менее 100 конверсий в поисковой.

У этих кампаний есть свои нюансы:

нельзя исключить показ в мобильных приложениях;

отсутствует возможность корректировки ставок;

у пользователя отсутствует возможность для манипулирования таргетингом;

если вы используете ремаркетинг в КМС, то «умные» кампании могут забрать часть трафика на себя.

Плюшки объявлений Gmail

Дополнительный способ контактирования с целевой аудиторией — реклама на сервисе Gmail.

Объявления для Gmail показываются в верхней части вкладки «Входящие». Некоторые из них раскрываются до размера электронного письма, содержат видео, изображения.

После нажатия по объявлению, клики по контенту бесплатны.

Также при создании рекламы вы можете использовать HTML-код. Добавляйте в такую рекламу видеоролик или несколько призывов к действию. А чтобы создать объявление Gmail собственного формата, необходимо загрузить HTML-файлы в Google Ads.

Для объявлений Gmail доступны таргетинги:

На похожие аудитории (то есть, похожие по интересам и поведению на пользователей из нашей базы электронных адресов ). На списки клиентов, которые разрешили вам или вашей компании использовать свои адреса электронной почты. На ключевые слова, аудитории заинтересованных покупателей, категории интересов, демографические данные.

Кроме того, можно использовать ремаркетинг.

Видеокампании

Таргетинг для видеокампаний работает по схожему с КМС принципу. Единственное исключение — большая часть показов объявления будет происходить не на сайтах партнеров, а на YouTube. Также доступны показы в играх и приложениях КМС.

Для запуска видеокампаний нужна связь с YouTube-каналом и собственно видеоролик.

Основные цели: привлечение пользователей на ранних этапах воронки продаж, когда необходимо сформировать потребность. Также видеокампании принято использовать для брендинга.

Существует три основных формата объявлений для видеокампаний:

TrueView In-Stream. Вы можете показывать видеобъявление внутри других роликов на YouTube (до, во время или после) и на сайтах партнеров. Для этих роликов плата снимается в том случае, если пользователь посмотрел видео дольше, чем тридцать секунд (или целиком, если ролик короче), или пользователь взаимодействовал с вашей рекламой (кликнул на видео, перешел на YouTube-канал или сайт).

TrueView Video Discovery. Подойдет, если вы хотите показывать рекламные ролики зрителям, которые ищут или смотрят видео на YouTube и других сайтах. Плата взимается только, если пользователь кликнул на ваш видеоролик.

Объявления-заставки. Похожи на формат TrueView In-Stream, но гораздо короче (максимальная продолжительность — 6 секунд) и пользователь не может их пропустить. Плата взимается за 1000 показов ролика.

Торговые кампании и товарные объявления

Товарные объявления показываются на трех уровнях. В специальном разделе Google Покупки рядом с результатами поиска, но отдельно от текстовой рекламы.





Также — в поисковой выдачи Google. Над ней, сбоку:









Также сбоку может показываться только один товар:

Это «симбиоз» поисковых и графических объявлений. Пользователь видит в объявлении его название, цену и внешний вид. Также, благодаря фиду, постоянно обновляется информация о наличии и цене товара.

Кампании предназначены для продажи конкретных товаров.

В чем специфика работы: при выборе способа и места показа товарных объявлений используются не ключевые слова, а данные о товарах из аккаунта Google Merchant Center. То есть подробная информация о ваших предложениях. С их помощью система подбирает объявления, соответствующие запросам пользователей.

Существуют такие особенности при настройке кампаний :

Помимо аккаунта в Google Ads у вас должен быть аккаунт в Google Merchant Center. Их нужно связать. Фид товаров в Google Merchant Center. Настроенная кампания в Google Ads.

Реклама в мобильных приложениях

Google упростил работу с продвижением мобильных приложений. Раньше существовали кампании, ориентированные на установку приложений или повторное взаимодействие. Теперь осталась только «Универсальная кампания для мобильных приложений».

Как это работает: Google автоматически генерирует рекламу в различных форматах и для нескольких сетей, используя заданный текст, информацию и ресурсы со страницы приложения в соответствующем магазине приложений. Просто вводите текст, указываете исходную ставку и бюджет, выбираете язык и местоположение.

Чтобы получить максимальную прибыль от каждого скачивания, система будет автоматически настраивать таргетинг и назначать ставки. Таргетинг можно оптимизировать для привлечения наиболее ценных пользователей, которые будут совершать нужные вам действия.

Для корректной работы следует загрузить приложения на Google Play. Далее необходимо связать аккаунты Google Play и Google Ads. После этого, выберите специальный тип рекламной кампании и добавьте название вашего приложения. Затем, система сама задаст необходимые поля

Основная цель — увеличить количество скачиваний и установок мобильного приложения.

Объявления показываются в поисковой и контекстно-медийной сети. Помимо этого, объявления демонстрируются на сервисе Google Play. Важно — показ объявлений доступен исключительно на мобильных устройствах.

Типы объявлений в рекламе для мобильных приложений

Для каждой из кампаний, существует свой тип объявлений:

Объявления, ориентированные на установку в поисковой и контекстно-медийной сети. Содержимое объявления включает в себя значок, рейтинг приложения и описание. Кликая, пользователь переходит на страницу с приложением в Google Play.

Существует два типа объявлений — межстраничное и баннер. Первое показывается в полноэкранном режиме, когда пользователь переходит между страницами. У них выше CTR и цена за клик.

Баннер — объявление в верхней части страницы или экрана приложений. Распространен на устройствах с высоким разрешением экрана.

Объявления, ориентированные на установку приложений в Google Play. Содержимое состоит из значка и названия приложения, среднего рейтинга и описания.

Видеообъявления, ориентированные на установку приложений в контекстно-медийной сети. Объявление состоит из видео с YouTube, текста, значка приложения.





Зачем нам ремаркетинг?

Что еще нужно знать, чтобы использовать Google Ads по максимуму? Отдельного упоминания заслуживает функция ремаркетинга, которая показывает объявления тем пользователям, которые взаимодействовали с вашим сайтом или мобильным приложением. Функция распространяется на все типы рекламных кампаний.

По данным Google, 35% посетителей сайтов, осуществляют транзакцию во время повторных визитов .

Существуют пять подтипов ремаркетинга :

Стандартный. Объявления показываются в контекстно-медийной сети партнеров или когда пользователь взаимодействует с входящими в нее мобильными приложениями. Есть два способа сбора пользователей в такой список. Во-первых, вы можете добавить тег Ads на свой сайт, который будет собирать информацию о пользователях. Во-вторых, создать аудитории в Google Analytics, а затем импортировать списки аудиторий в Google Ads.

Динамический. Это когда пользователь видит рекламу товаров, которыми интересовался на сайте. Для сбора такого списка следует добавить тег динамического ремаркетинга с пользовательскими параметрами на все страницы сайта. Тег направляет посетителей сайта в списки ремаркетинга и связывает их с уникальными идентификаторами просмотренных элементов фида.

Ремаркетинг для мобильных приложений. Как это работает? Пользователи, посетившие мобильный сайт или приложение, видят рекламу на других мобильных сайтах и приложениях. Для настройки списка необходимо установить связь между аккаунтами Google Ads и Google Play, после этого в разделе «Аудитории» следует указать идентификатор вашего приложения.

Списки ремаркетинга на основе почтовых адресов. Вы можете загрузить e-mail адреса своих клиентов и настроить показ рекламы в сервисе G-mail. При загрузке такого списка следует учитывать правила конфиденциальности.

Ремаркетинг для видео. Пользователи, которые смотрели ваше видео или ваш канал YouTube видят рекламу в других разделах YouTube, на сайтах и в видеороликах контекстно-медийной сети, в приложениях.

Ну что, дерзайте! Используйте инструменты, разбирайтесь в функциях и настраиваейте самые эффективные рекламные кампании.

Выводы

В поисковой и контекстно-медийной сети Google Ads выделяют шесть типов рекламных кампаний:

Поисковая сеть и оптимизированная контекстно-медийная сеть. Реклама в поисковой сети. Реклама в контекстно-медийной сети. Видеокампании. Торговые кампании. Реклама для мобильных приложений.

Рекламу в поисковой сети можно разделить на категории:

с использованием динамических поисковых объявлений;

с доступом всех функций;

только с номером мобильного телефона.

Реклама в контекстно-медийной сети разделена на подтипы:

с доступом ко всем функциям;

с использованием «умной» КМС (Smart GDN);

продвижение в сервисе Gmail.

Основные цели видеокампаний: привлечение пользователей на ранних этапах воронки продаж, когда необходимо сформировать потребность. Также видеокампании принято использовать для брендинга.

Существует три основных формата объявлений для видеокампаний:

TrueView In-Stream. Плата снимается в том случае, если пользователь посмотрел видео дольше, чем тридцать секунд (или целиком, если ролик короче), или пользователь взаимодействовал с вашей рекламой (кликнул на видео, перешел на YouTube-канал или сайт).

TrueView Video Discovery. Подойдет, если вы хотите показывать рекламные ролики зрителям, которые ищут или смотрят видео на YouTube и других сайтах. Плата взимается только, если пользователь кликнул на ваш видеоролик.

Объявления-заставки. Похожи на формат TrueView In-Stream, но гораздо короче (максимальная продолжительность — 6 секунд) и пользователь не может их пропустить. Плата взимается за 1000 показов ролика.

Товарные объявления — это «симбиоз» поисковых и графических объявлений. Пользователь видит в объявлении его название, цену и внешний вид. Также, благодаря фиду, постоянно обновляется информация о наличии и цене товара.

Кампании предназначены для продажи конкретных товаров.

Основная цель рекламы для мобильных приложений — увеличить количество скачиваний и установок мобильного приложения. Объявления показываются в поисковой и контекстно-медийной сети. Помимо этого, объявления демонстрируются на сервисе Google Play. Важно — показ объявлений доступен исключительно на мобильных устройствах.