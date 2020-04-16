SMM YouTube

Как собрать аудиторию подписчиков YouTube с 0 до 10 000 за год — кейс канала магазина для любителей рыбалки
Александр Атамась
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Существует гипотеза, что при прохождении барьера в 10 000 подписчиков YouTube начинает активнее продвигать канал в органическом поиске. Мы решили проверить эту гипотезу с каналом магазина товаров для рыбалки, который Upturn развивает с середины 2018 года.

Клиент полностью взял на себя производство и оформление контента, от нас требовалась только максимально эффективная реклама и идеи для увеличение количества подписчиков. В результате мы тестировали разные форматы рекламы: In-Stream, Discovery и коллаборации с блогерами.

Кто целевая аудитория

С самого начала работы мы понимали, что целевая аудитория канала — это мужчины, от 25-30 до 65 лет, которые увлекаются или профессионально занимаются рыбалкой, покупают различные товары для рыбалки, а также интересуются всеми новинками на данном рынке.

План действий

Почитав и изучив различные кейсы, мы пришли к выводу, что максимально заинтересовать людей и повлиять на решение о подписке могут стабильные розыгрыши и конкурсы, а также коллаборации с известными блогерами в этой нише. Поэтому рекламные бюджеты решили тратить только на видео с конкурсами, остальные же продвигать в органике (канал стабильно выпускает минимум 4-5 видео в месяц).

На старте: сравнение с конкурентами

Мы начинали раскручивать канал с нуля — его создали только в сентябре 2018 года. В этой нише у канала уже были конкуренты: Flagman Shop, Ибис Рыбалка и туризм, ВоблерОк и Рыбацкий рай. На момент начала продвижения все они были старше нашего канала и насчитывали от нескольких тысяч до полутора десятка тысяч подписчиков.

На старте: сравнение с конкурентами

сравнение с конкурентами по количеству подписчиков

В этой нише у канала уже были конкуренты

Забегая вперед, отмечу, что некоторые из каналов-конкурентов мы уже обогнали по этому показателю, к другим же максимально приблизились.

Настройка рекламных кампаний In-Stream

Первые рекламные кампании мы начали запускать в сентябре 2018 года в формате In-Stream, добавили таргетинг на разные аудитории по интересам, по географии — выбрали всю Украину, за исключением зон боевых действий.

Настройка рекламных кампаний In-Stream

Все гипотезы проверяли с помощью тестирования различных таргетингов, например, аудитории заинтересованных покупателей и целевых тем в роликах.

Все гипотезы проверяли с помощью тестирования различных таргетингов

Также протестировали аудитории посетителей сайта и настроили более точечный геотаргетинг по большим городам (если рядом есть водоёмы, то и любителей рыбалки там должно быть больше).

В рекламных объявлениях акцентировали, что ролик с конкурсом — это могло заинтересовать потенциального подписчика. После перехода он узнавал, что для участия необходимо подписаться на канал, лайкнуть видео и оставить комментарий. 

для участия необходимо подписаться на канал, лайкнуть видео и оставить комментарий

Мы запустили 6 различных кампаний в формате In-Stream, получили среднюю цену за просмотр 0,15 грн, отличные показатели по коэффициенту просмотров: от 35% до 77%, но вот количество новых подписок на канал было минимальным.

количество новых подписок на канал было минимальным

Тестирование формата Discovery

С февраля 2019 года мы начали тестировать формат рекламы Video Discovery. При этом в рамках одной кампании тестировали различные группы объявлений с таргетингом на аудитории, интересующие темы роликов и ключевые слова. 

Рекламный ролик выглядел так:

Тестирование формата Discovery

В результате мы получили более низкую цену за просмотр, а взаимодействия, лайки, добавления в плейлисты и подписки выросли в разы. Единственный показатель, который существенно упал — коэффициент просмотров.

В формате In-Stream мы получали от 0 до 20 подписчиков за период рекламной кампании, а в формате Discovery этот показатель составлял от 100 до 382 подписчиков. Это можно объяснить тем, что в формате Discovery потенциальный зритель все таки сам выбирает, стоит ли ему смотреть предлагаемое видео и если и нажимает на рекламу, то заинтересован в том, что он может увидеть, следовательно готов выполнить условия конкурса.

В формате In-Stream мы получали от 0 до 20 подписчиков за период рекламной кампании

Чтобы еще раз убедиться, что Discovery нам подходит больше, чем In-Stream, мы провели А/В-тест: создали две кампании с одинаковыми настройками, но с разными форматами.

создали две кампании с одинаковыми настройками, но с разными форматами

Результаты были предсказуемыми (0 против 41-60 подписчиков) и мы окончательно убедились в целесообразности создавать рекламные кампании в формате Video Discovery — они дают намного больше взаимодействия и подписок на канал.

они дают намного больше взаимодействия и подписок на канал

С самого начала работы основной проблемой было размещение рекламы на детских каналах, что увеличивало шансы на нецелевые просмотры и клики. Методом проб и ошибок мы боролись за максимальное исключение показов на детских каналах и решили проблему комплексно, исключая самые популярные каналы с детским контентом и ключевыми словами по детской тематике.

Список минус-каналов:

Список минус-каналов

Список минус-слов:

Список минус

Список минус-тем:

Список минус-тем

В итоге, вплоть до марта 2020 года, все рекламные кампании создавали именно в формате Discovery.

После запуска различных рекламных кампаний можем смело утверждать, что лучшие результаты по просмотрам и подпискам дала аудитория каналов YouTube, похожая на неё аудитория и аудитории по интересам в нашей нише.

лучшие результаты по просмотрам и подпискам дала аудитория каналов YouTube

аудитории по интересам в нашей нише

За 1,5 года (18 месяцев) мы запустили 23 рекламные кампании и потратили 49 990 грн.

В итоге из рекламы получили:

  • 362 665 просмотров при средней цене за просмотр 0,14 грн;
  • 4194 лайка;
  • 1149 добавлений в плейлисты;
  • 2690 подписчиков.

Средняя цена за подписку из рекламы составила 18,58 грн. Если же учитывать, что реклама, коллаборации и органика это взаимосвязанный механизм и то, что платный трафик влияет на привлечение подписчиков и из органики, то средняя цена за подписку — 2,71 грн.

Прирост подписчиков канала за весь период работы (18 месяцев):

Прирост подписчиков канала за весь период работы

Коллаборации с блогерами

Все время, до достижения 10 000 подписок, мы тестировали различные аудитории и пробовали размещать видео на других каналах по нашей тематике. Все максимальные пики на графике выше — это совместные видео с видеоблогерами. Как видите, лучший результат по новым подпискам принесла именно эта стратегия: от 400 до 1400 подписок в день на пиках.

Самым популярным блогером в нашей нише является Михалыч с каналом «Клуб рыбаков». У канала более 669 000 подписчиков и 145 миллионов просмотров.

Коллаборации с блогерами

Запуск рекламы начинался через несколько дней после выхода видео у Михалыча, все объявления содержали призывы к действию:

Запуск рекламы начинался через несколько дней после выхода видео у Михалыча

Результат работы рекламы (по взаимодействиям) в формате In-Stream.

Результат работы рекламы (по взаимодействиям) в формате In-Stream

Результат по подпискам от органического трафика в первые дни после выхода видео (на графике выделен пиковый момент):

Результат по подпискам от органического трафика в первые дни после выхода видео

Как видим, разница огромная, так что рекомендуем искать авторитетных и популярных видеоблогеров в нужной вам нише и снимать совместные видеоконкурсы. Это отличная стратегия.

Визуализация результатов

К сожалению, на общем графике нельзя оценить динамику прироста подписчиков канала, а инструменты аналитики YouTube большего не предоставляют. Мы нашли решение в Google Data Studio — с помощью простой формулы создали свой показатель «всего подписок»:

Визуализация результатов

Так мы получили красивый график, на котором видно, как увеличивалось количество подписчиков за все время существования канала. Момент достижения 10 000 подписчиков обозначен красной линией.

Так мы получили красивый график

Выводы

Результат — 10 000 подписчиков — достигли спустя год после начала активной работы над каналом. Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит авторам канала, ответственным за постоянное создание качественного контента, но важную роль сыграли и коллаборации с блогерами, и запуск рекламных кампаний в Google Ads.

После прохождения этой точки более 8000 подписчиков мы получили за полгода, поэтому решимся сделать вывод о том, что алгоритмы YouTube действительно начинают более активно продвигать канал в органическом поиске при достижении 10 000 подписчиков. Сейчас органический прирост в среднем за месяц составляет от 600 до 800 подписчиков.

Сейчас органический прирост в среднем за месяц составляет от 600 до 800 подписчиков

Органические просмотры новых видео в течение месяца после загрузки (при нынешнем количестве подписчиков) варьируются от 6000 до 8000. 

Органические просмотры новых видео в течение месяца после загрузки

За время работы над каналом мы смогли обойти по количеству подписчиков «Рыбацкий Рай» (4470 подписчиков) и «ВоблерОк» (4010 подписчиков). 

За время работы над каналом мы смогли обойти по количеству подписчиков «Рыбацкий Рай»

и «ВоблерОк»

Главного конкурента, Flagman Shop, мы не догнали, хотя при сохранении тенденции роста думаем, что это вопрос времени.

Главного конкурента, Flagman Shop, мы не догнали, хотя при сохранении тенденции роста думаем, что это вопрос времени

Что касается канала «Ибис Рыбалка и туризм», то за этот период он показал внушительный рост, с 17 639 до 94 100 подписчиков и более 10 миллионов просмотров видео (у всех других конкурентов от 1 до 1,5 миллионов).

Что касается канала «Ибис Рыбалка и туризм», то за этот период он показал внушительный рост

Наш же канал еще развивается, по сравнению с конкурентами мы создаем меньше контента, но отмечу, что и специфика у нас иная. Это не просто развлекательный YouTube канал, а канал магазина, который продает офлайн и онлайн.

Общая статистика сейчас выглядит так:

Общая статистика сейчас выглядит так

P.S. Отдельно стоит сказать о продажах с YouTube. Многие думают, что этот канал не приносит желаемых конверсий и выполняет исключительно функции промо бренда.

В нашем случае за 18 месяцев работы мы получили 303 транзакции на 385 212 грн, что, конечно же, не так много в масштабе дохода с других каналов, но все равно приятно. 

В нашем случае за 18 месяцев работы мы получили 303 транзакции на 385 212 грн

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Александр Атамась

PPC-специалист

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