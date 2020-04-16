Как собрать аудиторию подписчиков YouTube с 0 до 10 000 за год — кейс канала магазина для любителей рыбалки

Существует гипотеза, что при прохождении барьера в 10 000 подписчиков YouTube начинает активнее продвигать канал в органическом поиске. Мы решили проверить эту гипотезу с каналом магазина товаров для рыбалки, который Upturn развивает с середины 2018 года.

Клиент полностью взял на себя производство и оформление контента, от нас требовалась только максимально эффективная реклама и идеи для увеличение количества подписчиков. В результате мы тестировали разные форматы рекламы : In-Stream, Discovery и коллаборации с блогерами.

Кто целевая аудитория

С самого начала работы мы понимали, что целевая аудитория канала — это мужчины, от 25-30 до 65 лет, которые увлекаются или профессионально занимаются рыбалкой, покупают различные товары для рыбалки, а также интересуются всеми новинками на данном рынке.

План действий

Почитав и изучив различные кейсы, мы пришли к выводу, что максимально заинтересовать людей и повлиять на решение о подписке могут стабильные розыгрыши и конкурсы, а также коллаборации с известными блогерами в этой нише. Поэтому рекламные бюджеты решили тратить только на видео с конкурсами, остальные же продвигать в органике (канал стабильно выпускает минимум 4-5 видео в месяц).

На старте: сравнение с конкурентами

Мы начинали раскручивать канал с нуля — его создали только в сентябре 2018 года. В этой нише у канала уже были конкуренты: Flagman Shop, Ибис Рыбалка и туризм, ВоблерОк и Рыбацкий рай. На момент начала продвижения все они были старше нашего канала и насчитывали от нескольких тысяч до полутора десятка тысяч подписчиков.

Забегая вперед, отмечу, что некоторые из каналов-конкурентов мы уже обогнали по этому показателю, к другим же максимально приблизились.

Настройка рекламных кампаний In-Stream

Первые рекламные кампании мы начали запускать в сентябре 2018 года в формате In-Stream, добавили таргетинг на разные аудитории по интересам, по географии — выбрали всю Украину, за исключением зон боевых действий.

Все гипотезы проверяли с помощью тестирования различных таргетингов, например, аудитории заинтересованных покупателей и целевых тем в роликах.

Также протестировали аудитории посетителей сайта и настроили более точечный геотаргетинг по большим городам (если рядом есть водоёмы, то и любителей рыбалки там должно быть больше).

В рекламных объявлениях акцентировали, что ролик с конкурсом — это могло заинтересовать потенциального подписчика. После перехода он узнавал, что для участия необходимо подписаться на канал, лайкнуть видео и оставить комментарий.

Мы запустили 6 различных кампаний в формате In-Stream, получили среднюю цену за просмотр 0,15 грн, отличные показатели по коэффициенту просмотров: от 35% до 77%, но вот количество новых подписок на канал было минимальным.

Тестирование формата Discovery

С февраля 2019 года мы начали тестировать формат рекламы Video Discovery. При этом в рамках одной кампании тестировали различные группы объявлений с таргетингом на аудитории, интересующие темы роликов и ключевые слова.

Рекламный ролик выглядел так:

В результате мы получили более низкую цену за просмотр, а взаимодействия, лайки, добавления в плейлисты и подписки выросли в разы. Единственный показатель, который существенно упал — коэффициент просмотров.

В формате In-Stream мы получали от 0 до 20 подписчиков за период рекламной кампании, а в формате Discovery этот показатель составлял от 100 до 382 подписчиков. Это можно объяснить тем, что в формате Discovery потенциальный зритель все таки сам выбирает, стоит ли ему смотреть предлагаемое видео и если и нажимает на рекламу, то заинтересован в том, что он может увидеть, следовательно готов выполнить условия конкурса.

Чтобы еще раз убедиться, что Discovery нам подходит больше, чем In-Stream, мы провели А/В-тест: создали две кампании с одинаковыми настройками, но с разными форматами.

Результаты были предсказуемыми (0 против 41-60 подписчиков) и мы окончательно убедились в целесообразности создавать рекламные кампании в формате Video Discovery — они дают намного больше взаимодействия и подписок на канал.

С самого начала работы основной проблемой было размещение рекламы на детских каналах, что увеличивало шансы на нецелевые просмотры и клики. Методом проб и ошибок мы боролись за максимальное исключение показов на детских каналах и решили проблему комплексно, исключая самые популярные каналы с детским контентом и ключевыми словами по детской тематике.

Список минус-каналов:

Список минус-слов:

Список минус-тем:

В итоге, вплоть до марта 2020 года, все рекламные кампании создавали именно в формате Discovery.

После запуска различных рекламных кампаний можем смело утверждать, что лучшие результаты по просмотрам и подпискам дала аудитория каналов YouTube, похожая на неё аудитория и аудитории по интересам в нашей нише.

За 1,5 года (18 месяцев) мы запустили 23 рекламные кампании и потратили 49 990 грн.

В итоге из рекламы получили:

362 665 просмотров при средней цене за просмотр 0,14 грн;

4194 лайка;

1149 добавлений в плейлисты;

2690 подписчиков.

Средняя цена за подписку из рекламы составила 18,58 грн. Если же учитывать, что реклама, коллаборации и органика это взаимосвязанный механизм и то, что платный трафик влияет на привлечение подписчиков и из органики, то средняя цена за подписку — 2,71 грн.

Прирост подписчиков канала за весь период работы (18 месяцев):

Коллаборации с блогерами

Все время, до достижения 10 000 подписок, мы тестировали различные аудитории и пробовали размещать видео на других каналах по нашей тематике. Все максимальные пики на графике выше — это совместные видео с видеоблогерами. Как видите, лучший результат по новым подпискам принесла именно эта стратегия: от 400 до 1400 подписок в день на пиках.

Самым популярным блогером в нашей нише является Михалыч с каналом «Клуб рыбаков». У канала более 669 000 подписчиков и 145 миллионов просмотров.

Запуск рекламы начинался через несколько дней после выхода видео у Михалыча, все объявления содержали призывы к действию:

Результат работы рекламы (по взаимодействиям) в формате In-Stream.

Результат по подпискам от органического трафика в первые дни после выхода видео (на графике выделен пиковый момент):

Как видим, разница огромная, так что рекомендуем искать авторитетных и популярных видеоблогеров в нужной вам нише и снимать совместные видеоконкурсы. Это отличная стратегия.

Визуализация результатов

К сожалению, на общем графике нельзя оценить динамику прироста подписчиков канала, а инструменты аналитики YouTube большего не предоставляют. Мы нашли решение в Google Data Studio — с помощью простой формулы создали свой показатель «всего подписок»:

Так мы получили красивый график, на котором видно, как увеличивалось количество подписчиков за все время существования канала. Момент достижения 10 000 подписчиков обозначен красной линией.

Выводы

Результат — 10 000 подписчиков — достигли спустя год после начала активной работы над каналом. Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит авторам канала, ответственным за постоянное создание качественного контента, но важную роль сыграли и коллаборации с блогерами, и запуск рекламных кампаний в Google Ads.

После прохождения этой точки более 8000 подписчиков мы получили за полгода, поэтому решимся сделать вывод о том, что алгоритмы YouTube действительно начинают более активно продвигать канал в органическом поиске при достижении 10 000 подписчиков. Сейчас органический прирост в среднем за месяц составляет от 600 до 800 подписчиков.

Органические просмотры новых видео в течение месяца после загрузки (при нынешнем количестве подписчиков) варьируются от 6000 до 8000.

За время работы над каналом мы смогли обойти по количеству подписчиков «Рыбацкий Рай» (4470 подписчиков) и «ВоблерОк» (4010 подписчиков).

Главного конкурента, Flagman Shop, мы не догнали, хотя при сохранении тенденции роста думаем, что это вопрос времени.

Что касается канала «Ибис Рыбалка и туризм», то за этот период он показал внушительный рост, с 17 639 до 94 100 подписчиков и более 10 миллионов просмотров видео (у всех других конкурентов от 1 до 1,5 миллионов).

Наш же канал еще развивается, по сравнению с конкурентами мы создаем меньше контента, но отмечу, что и специфика у нас иная. Это не просто развлекательный YouTube канал, а канал магазина, который продает офлайн и онлайн.

Общая статистика сейчас выглядит так:

P.S. Отдельно стоит сказать о продажах с YouTube. Многие думают, что этот канал не приносит желаемых конверсий и выполняет исключительно функции промо бренда.

В нашем случае за 18 месяцев работы мы получили 303 транзакции на 385 212 грн, что, конечно же, не так много в масштабе дохода с других каналов, но все равно приятно.