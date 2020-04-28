Discovery Ads для рекламы в YouTube и Gmail — кейс Intertop

Услуга: PPC с абонплатой.

Проект: интернет-магазин Intertop.

Период тестирования инструмента: 16 января 2020 — 10 февраля 2020.

Регион: Украина.

На момент написания поста, инструмент был доступен только в бета-версии. Сейчас им могут пользоваться все — читайте пост о том, как запустить рекламную кампанию Discovery Ads .

Пока что вкратце: Discovery Ads направлен на пользователей, которые не интересуются чем-то конкретным и открыты для разных предложений. Главная цель таких кампаний — показать пользователям свежий контент, который им может быть интересен.

Система анализирует разнообразные сигналы потребительского намерения и аудитории Google, чтобы показывать эффектную персонализированную рекламу пользователям, готовым взаимодействовать с вашим брендом в рамках одной кампании Google Ads. Технология машинного обучения позволяет оптимальным образом комбинировать рекламные объекты в объявлениях и показывать их на наших ресурсах. Благодаря этому можно привлечь внимание потенциальных клиентов, когда они смотрят любимый контент или листают новостную ленту.

Онлайн поддержка Google о новых типах кампаний

У людей мало рычагов управления объявлениями Discovery Ads — кампании полностью автоматизированы.

Discovery Ads: как это работает?

У кампаний Discovery Ads три плейсмента размещения:

фид главной страницы YouTube;

раздел «акции» и «соцсети» Gmail;

новостная лента Google Discover Feed.

Первые два плейcмента уже давно оккупированы рекламой, а вот Google Discover Feed относительно новый. Его задействуют в рекламе с осени 2018 года.

Google Discover — новостная лента Google. Она появляется на мобильных устройствах и загружается каждый раз, когда пользователь Chrome открывает новую вкладку в браузере. У каждого пользователя эта лента персонализирована, на основании тех ресурсов которые пользователь посещает и на основании того, чем он интересуется.

В кампании Discovery Ads есть два типа объявлений:

1. Объявления Discovery (аналог адаптивно-медийного объявления);

Объявление Discovery содержит:

изображения и логотипы;

до 5 заголовков;

до 5 описаний;

конечный URL;

название компании;

текст призыва к действию (выбирается из выпадающего списка).

2. Объявление-карусель Discovery

В этом объявлении:

описание;

заголовок;

конечный URL;

названия компании;

логотип;

карточка товара (до 10 карточек на 1 рекламное объявление).

На карточке товара:

горизонтальное и вертикальное изображение;

заголовок;

конечный URL;

текст призыва к действию.

Объявление-карусель с главной страницы YouTube легко спутать с объявлением смарт шопинга. Однако есть одно явное отличие — оно же преимущество.

Рекламное место в смарт шопинге могут занимать разные рекламодатели, в то время как рекламное объявление-карусель Discovery занимает полностью всё пространство, отведенное под рекламу.

Объявление Smart-Shopping

Объявление карусель Discovery Ads

Надеемся, что в релизе появится возможность привязывать фид к кампаниям Discovery Ads, чтобы избавится от рутинной работы по созданию карточек.

Доступный таргетинг

Аудитории таргетинга здесь доступны такие же, как и в медийных кампаниях (за исключением custom affinity). Возможность добавить аудитории для наблюдения отсутствует, ко всем добавленным аудиториям автоматически применятся метод «Таргетинг» (показываем объявления только выбранной аудитории).

Стратегии назначения ставок

В кампаниях доступны две стратегии назначения ставок:

максимум конверсий;

целевая цена за конверсию.

Discovery Ads в действии: кейс интернет-магазина по продаже обуви и аксессуаров

На период тестирования (16 января 2020 – 10 февраля 2020) мы создали шесть кампаний с указанием target CPA.

В кампаниях использовались следующие таргетинги:

аудитория пользователей похожих на тех, которые совершили заказ;

аудитория заинтересованных покупателей в тематике одежда/обувь;

особая аудитория по намерениям для каждого бренда. Стандартный таргетинг, просто при настройке особой аудитории по намерениям создавались аудитории на ключевые слова не просто по обуви/одежде, а по обуви/одежде на каждый бренд отдельно. К примеру для обуви ECCO ключи — «мужская обувь ECCO», «женская обувь ECCO», для обуви Timberland — «мужская обувь Timberland» «женская обувь Timberland», «купить Timberland» и так далее.

Сравнение показателей Кампаний GDN (Google Display Network) и кампаний Discovery Ads за 16 января — 10 февраля:

За тестируемый период кампании Discovery Ads уступили медийным кампаниям только в количестве показов, по остальным показателям тотальное преимущество. Можно выделить основные моменты:

CPA (оплата за транзакцию) ниже в 22 раза;

общее количество конверсий больше в 6,5 раз;

CPC (оплата за клик по объявлению) ниже в 3,5 раза;

CTR (эффективность РК) выше в 2,6 раза;

CPM (стоимость показа объявлений) ниже в 1,3;

стоимость ниже в 3 раза.

Отметим, основная часть конверсий (около 80%) — это конверсии по показам, что подтверждает важность учёта post-view конверсий при оценивании медийных кампаний.

Результаты кампаний следует также умножать на тот факт, что объявления показываются на «холодную» аудиторию, с исключением пользователей, которые ранее посещали сайт.

Общее количество конверсий = Конверсии по показам + Конверсии по кликам + Кросс-Девайс конверсии.

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Выводы

На первый взгляд, Google пытается создать рекламу в стиле новостной ленты Facebook. Однако обращение к пользователям, которые открыты для чего-то нового, так же важно, как и таргет на пользователей, которые ищут что-то конкретное.

Рекламные кампании Discovery Ads идеально подходят для привлечения пассивных пользователей на вершине воронки.

Недостаток этих кампаний — нельзя контролировать и оптимизировать. Google не указывает, как именно распределяется трафик, как происходит аукцион между рекламодателями, конкурирует ли данный инструмент с другими в рамках одинаковых мест размещений и не предоставляет возможность исключить какой-либо из каналов трафика. Исходя из наших первоначальных тестов, несмотря на то что рекламные кампании находились в бета-версии, результаты оказались лучше, чем у ближайшего медийного конкурента GDN-кампаний. Реклама Discovery также показала более высокие коэффициенты конверсии для тех же самых аудиторий, которые используются в GDN-кампаниях. По сравнению со средними показателями в объявлениях, у Discovery лучше показатели CPC и общего количества конверсий. CPA намного дешевле, чем обычные медийные и поисковые объявления.

Важно: сейчас, когда инструмент вышел из бета-тестирования, ожидается большая конкуренция и обычный запуск Discovery Ads кампаний не гарантирует успешного продвижения. Несмотря на использования новых алгоритмов работы, неизменным остаётся необходимость отслеживать основные метрики работы кампании, правильно оценивать их эффективность для дальнейшей оптимизации.