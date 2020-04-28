Discovery Ads для рекламы в YouTube и Gmail — кейс Intertop

Услуга: PPC с абонплатой.
Проект: интернет-магазин Intertop.
Период тестирования инструмента: 16 января 2020 — 10 февраля 2020.
Регион: Украина.
На момент написания поста, инструмент был доступен только в бета-версии. Сейчас им могут пользоваться все — читайте пост о том, как запустить рекламную кампанию
Пока что вкратце: Discovery Ads направлен на пользователей, которые не интересуются чем-то конкретным и открыты для разных предложений. Главная цель таких кампаний — показать пользователям свежий контент, который им может быть интересен.
Система анализирует разнообразные сигналы потребительского намерения и аудитории Google, чтобы показывать эффектную персонализированную рекламу пользователям, готовым взаимодействовать с вашим брендом в рамках одной кампании Google Ads.
Технология машинного обучения позволяет оптимальным образом комбинировать рекламные объекты в объявлениях и показывать их на наших ресурсах. Благодаря этому можно привлечь внимание потенциальных клиентов, когда они смотрят любимый контент или листают новостную ленту.
Онлайн поддержка Google о новых типах кампаний
У людей мало рычагов управления объявлениями Discovery Ads — кампании полностью автоматизированы.
Discovery Ads: как это работает?
У кампаний Discovery Ads три плейсмента размещения:
- фид главной страницы YouTube;
- раздел «акции» и «соцсети» Gmail;
- новостная лента Google Discover Feed.
Первые два плейcмента уже давно оккупированы рекламой, а вот Google Discover Feed относительно новый. Его задействуют в рекламе с осени 2018 года.
Google Discover — новостная лента Google. Она появляется на мобильных устройствах и загружается каждый раз, когда пользователь Chrome открывает новую вкладку в браузере. У каждого пользователя эта лента персонализирована, на основании тех ресурсов которые пользователь посещает и на основании того, чем он интересуется.
В кампании Discovery Ads есть два типа объявлений:
1. Объявления Discovery (аналог адаптивно-медийного объявления);
Объявление Discovery содержит:
- изображения и логотипы;
- до 5 заголовков;
- до 5 описаний;
- конечный URL;
- название компании;
- текст призыва к действию (выбирается из выпадающего списка).
2. Объявление-карусель Discovery
В этом объявлении:
- описание;
- заголовок;
- конечный URL;
- названия компании;
- логотип;
- карточка товара (до 10 карточек на 1 рекламное объявление).
На карточке товара:
- горизонтальное и вертикальное изображение;
- заголовок;
- конечный URL;
- текст призыва к действию.
Объявление-карусель с главной страницы YouTube легко спутать с объявлением смарт шопинга. Однако есть одно явное отличие — оно же преимущество.
Рекламное место в смарт шопинге могут занимать разные рекламодатели, в то время как рекламное объявление-карусель Discovery занимает полностью всё пространство, отведенное под рекламу.
Объявление Smart-Shopping
Объявление карусель Discovery Ads
Надеемся, что в релизе появится возможность привязывать фид к кампаниям Discovery Ads, чтобы избавится от рутинной работы по созданию карточек.
Доступный таргетинг
Аудитории таргетинга здесь доступны такие же, как и в медийных кампаниях (за исключением custom affinity). Возможность добавить аудитории для наблюдения отсутствует, ко всем добавленным аудиториям автоматически применятся метод «Таргетинг» (показываем объявления только выбранной аудитории).
Стратегии назначения ставок
В кампаниях доступны две стратегии назначения ставок:
- максимум конверсий;
- целевая цена за конверсию.
Discovery Ads в действии: кейс интернет-магазина по продаже обуви и аксессуаров
На период тестирования (16 января 2020 – 10 февраля 2020) мы создали шесть кампаний с указанием target CPA.
В кампаниях использовались следующие таргетинги:
- аудитория пользователей похожих на тех, которые совершили заказ;
- аудитория заинтересованных покупателей в тематике одежда/обувь;
- особая аудитория по намерениям для каждого бренда. Стандартный таргетинг, просто при настройке особой аудитории по намерениям создавались аудитории на ключевые слова не просто по обуви/одежде, а по обуви/одежде на каждый бренд отдельно. К примеру для обуви ECCO ключи — «мужская обувь ECCO», «женская обувь ECCO», для обуви Timberland — «мужская обувь Timberland» «женская обувь Timberland», «купить Timberland» и так далее.
Сравнение показателей Кампаний GDN (Google Display Network) и кампаний Discovery Ads за 16 января — 10 февраля:
За тестируемый период кампании Discovery Ads уступили медийным кампаниям только в количестве показов, по остальным показателям тотальное преимущество. Можно выделить основные моменты:
- CPA (оплата за транзакцию) ниже в 22 раза;
- общее количество конверсий больше в 6,5 раз;
- CPC (оплата за клик по объявлению) ниже в 3,5 раза;
- CTR (эффективность РК) выше в 2,6 раза;
- CPM (стоимость показа объявлений) ниже в 1,3;
- стоимость ниже в 3 раза.
Отметим, основная часть конверсий (около 80%) — это конверсии по показам, что подтверждает важность учёта post-view конверсий при оценивании медийных кампаний.
Результаты кампаний следует также умножать на тот факт, что объявления показываются на «холодную» аудиторию, с исключением пользователей, которые ранее посещали сайт.
Общее количество конверсий = Конверсии по показам + Конверсии по кликам + Кросс-Девайс конверсии.
Выводы
- На первый взгляд, Google пытается создать рекламу в стиле новостной ленты Facebook. Однако обращение к пользователям, которые открыты для чего-то нового, так же важно, как и таргет на пользователей, которые ищут что-то конкретное.
Рекламные кампании Discovery Ads идеально подходят для привлечения пассивных пользователей на вершине воронки.
- Недостаток этих кампаний — нельзя контролировать и оптимизировать. Google не указывает, как именно распределяется трафик, как происходит аукцион между рекламодателями, конкурирует ли данный инструмент с другими в рамках одинаковых мест размещений и не предоставляет возможность исключить какой-либо из каналов трафика.
- Исходя из наших первоначальных тестов, несмотря на то что рекламные кампании находились в бета-версии, результаты оказались лучше, чем у ближайшего медийного конкурента GDN-кампаний. Реклама Discovery также показала более высокие коэффициенты конверсии для тех же самых аудиторий, которые используются в GDN-кампаниях.
- По сравнению со средними показателями в объявлениях, у Discovery лучше показатели CPC и общего количества конверсий. CPA намного дешевле, чем обычные медийные и поисковые объявления.
Важно: сейчас, когда инструмент вышел из бета-тестирования, ожидается большая конкуренция и обычный запуск Discovery Ads кампаний не гарантирует успешного продвижения. Несмотря на использования новых алгоритмов работы, неизменным остаётся необходимость отслеживать основные метрики работы кампании, правильно оценивать их эффективность для дальнейшей оптимизации.
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