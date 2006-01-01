Ярослав Кишко

Ярослав Кишко

Автор NJ c 2019
Позиция:
Junior PPC Specialist of Enterprise Department
Об авторе:
В интернет-маркетинге с 2018 года. Работал преимущественно с e-commerce проектами как малого, среднего так и крупного бизнеса.

Статьи автора

PPC
17691 26
Discovery Ads для рекламы в YouTube и Gmail — кейс Intertop
PPC
Discovery Ads для рекламы в YouTube и Gmail — кейс Intertop
17691 26