Интервью с Денисом Бигусом о развитии канала Bihus.info: рост подписчиков на 3415% за четыре года

Мелькала мысль забить на офис и уйти в топ-блогеры? Найти подходящую тему и снимать видео, зарабатывая десятки тысяч долларов на монетизации канала и благодарных подписчиках Патреона? Что ж, стоит узнать обратную сторону этой dolce vita — огромный, практически круглосуточный, труд команды.

О непрерывном производстве, работе с каналом, рисках для жизни читателям Netpeak Journal рассказал Денис Бигус — журналист-расследователь, создатель Bihus.Info: сайта и YouTube-канала.

— У Bihus.Info много проектов. Какое место среди них занимает YouTube?

Ютуб — наш основной ресурс и ключевой канал коммуникации с аудиторией, на нем выходят все видео. В первую очередь это, конечно, антикоррупционные расследования, которые мы делаем уже восемь лет. Но не только. «Неведись» — проект, в котором мы разоблачаем лохотроны, схемы мошенников и подсвечиваем прочие социальные проблемы.

Еще блоги редакции и мои личные, которые мы называем «Итоги Дна» и на которые хронически не хватает времени.

На осень планируем запустить «документалки-эксплейнеры». Долгие и всесторонние разборы «больших» тем, как политических так и социальных. Например, как работают санкции, когда остановятся поезда или какие шансы ездить пьяным и не нести ответственности.

Параллельно мы транслируем часть наших проектов на нескольких телеканалах, но всё же ядро нашего медийного направления — ютуб.

Если говорить о других проектах, у нас есть еще несколько направлений. Юридическое — специалисты помогают журналистам и общественным организациям: пишут официальные заявления на основании журналистских расследований, бегают по судам и заставляют правоохранителей работать. Айтишное — мы создаем инструменты и базы данных для коллег, а также обучающее — редакция менторит журналистов в регионах.

Но, как уже сказал, наш приоритет — видео, и наш ютуб за последние четыре года вырос с 13 до 457 тысяч подписчиков (на 3415%), а общее число подписчиков в соцсетях около миллиона человек.

— Как росла команда канала с 2013 года?

Изначально это была маленькая команда из трех журналистов. В 2013 году у тогда еще львовского и небольшого телеканала ZIK (воу-воу, задолго до Медведчука) и сайта «Наші гроші» (нас часто путают, но это отдельная редакция) возникла идея: а что если сделать телепрограмму, которая будет «визуализировать» текстовые расследования сайта.

Телепрограмму назвали «Наші гроші» (потому нас и путают, да) но быстро стало ясно, что нашей редакции интересен более широкий список тем, чем тендеры. Да и просто «визуализировать» не хотелось. Хотели делать свои расследования.

В 2015 году мы ушли с канала, «оформились юридически» и с этого момента вышли в режим независимого продакшена, с трансляцией на 24 канале и «Суспільном». Основой финансирования у нас были грантовые программы. Кроме того, проекты нерасследовательской тематики, вроде интервью, делали как продукты для каналов.

За годы работы мы имели дело со всем: от чисто развлекательных видео до спокойных социальных проектов. Хотя, конечно, расследования — наша основа. Да и даже к нашим сторонним продуктам аудитория требовательна, как к расследованиям.

С 2014 года мы принимали участие в нескольких крупных IT-проектах, основным стал «Декларации» — самый большой ресурс с декларациями чиновников.

Через два года решили, что пора завести юристов, которые будут отвечать на вопрос «а что дальше» и помогать превращать расследования в уголовные дела. Сейчас это отдел из четырёх человек, которые кроме своей работы еще координируют всеукраинскую сеть юристов для медиа и общественных организаций.

В общем, хотя для большинства аудитории мы только медиа-продакшн, а для какой-то её части — канал на ютубе, подводная часть у этого айсберга весьма массивная.

Сейчас в основе команды больше 30 человек, при большом количестве проектов она разрастается до полусотни.

— Сегодня на канале выходят 7-8 видео в месяц. Какой алгоритм работы команды и как долго длится создание одного проекта?

Сразу определимся: мы говорим о расследовательском/исследовательском контенте. Потому что часть видео — блоги-рассказы и прочий относительно «быстрый» контент.

Алгоритм, если не прилизывать, следующий:

Главный редактор месяц-полтора шипит на ньюзрум: «Где интересные темы?». Редактор проекта нервничает. Ньюзрум матерится, ищет, предлагает… Тема находится, обсуждается и считается перспективной. На это уходит несколько часов дискуссии на летучке. Журналист берет котомку сухарей, оператора, бесконечный запас терпения и уходит «в поля». Это скорее фигуральное выражение, потому что зачастую «в поля» — засесть в каком-нибудь углу на месяц, погрузившись в базы данных и документы. В зависимости от темы, через неделю (что редко) — пару месяцев журналист возвращается с готовым расследованием. Готовое расследование: стопка документов, схема связей и прочие скучные и сложные вещи. Расследование проходит очередной раунд обсуждения — на самом деле это еженедельный процесс, но я упрощаю — фактчекинг, признается годным. С этого момента начинается превращение расследования в медиапродукт. Приблизительно через неделю готов текст, на редактуре которого все еще десять раз переругаются, потому что «это нельзя выбрасывать, всё важное, не трогай абзац». Это формальное начало подбора локаций и съемок. От трех дней (плохо, так не надо) до двух недель (вот так надо!) уходит на съемки. Зависит от дедлайна, локаций, вдохновения и погоды. Монтаж, на котором отдохнувшие за время съемок участники опять переругаются, и активное анонсирование. Предэфирный мандраж. Эфир. Теперь время ругаться с SMM по распространению видео :)

Ладно, я слегка драматизирую количество нервов в процессе, но в общих чертах всё плюс-минус выглядит именно так. Как получаются 7-8 видео? Все процессы идут параллельно и непрерывно.

По-хорошему, нам надо достичь эфирной стабильности в 10-12 видео в месяц. Так что еще есть к чему стремиться.

— Видео канала собрали уже более 55 миллионов просмотров. Как выглядит постоянный зритель Bihus.Info? Какой потенциальный объем целевой аудитории канала?

Наша ЦА — мужчины из Киева, 25-35 лет, доход средний и выше среднего. Это стандартная и мало о чем говорящая статистика YouTube. Но.

Мы недавно подумали, что лучший метод узнать что-то у аудитории — спросить её. И открыто попросили зрителей заполнить подробную и «не очень приличную» анкету про возраст, географию, заработок, сферу деятельности. В общем, всё то, что хотят знать рекламодатели.

Собственно, мы так аудитории и сказали: «Ребята, нам для рекламы надо». Прекрасная и лучшая в мире аудитория заполнила более семи с половиной тысяч анкет.

Топ-3 сферы, в которых работают наши зрители — IT, продажи, транспорт и логистика. Интересы: автомобили и спорт.

В общем, не хочу превращать ответ в долгое описание, но наш основной постоянный зритель — мужчина, киевлянин, IT-специалист, доход выше среднего.

Если верить аналитике фейсбука, потенциальный объем нашей аудитории — около трех миллионов человек.

— Как анализируете эффективность видео на канале? На что обращаете внимание в первую очередь?

Всё стандартно. Анализируем в первую очередь количество просмотров, по всем линейкам медиапродуктов оно в среднем 250 тысяч. Но для расследований этот показатель всегда очень зависит от темы, так что скачки от 150 тысяч до миллиона.

Длина просмотра и удержание. Удержание у нас под 50%. Общую статистику по каналу немного подкосили 36 часов всех пленок Медведчука. Немногие смогли дослушать до конца.

Еще меряем СTR и количество реакций по отношению к количеству просмотров, чтобы нащупывать правильные картинки и вообще пытаться попасть в резонанс.

— Только недавно на канале появилась первая рекламная интеграция. Как окупался Bihus.Info до этого? Какие планы по монетизации канала в будущем?

В основном — гранты. А учитывая, что многие наши проекты вообще не связаны с медиа, то гранты в первую очередь. Из других источников — донаты на Patreon и работа с телеканалами. Еще монетизация ютуб, но это довольно символические деньги, поскольку украинского зрителя ютуб монетизирует куда дешевле, чем американского. Как-то цинично прозвучало, но так и есть.

Ближайшее время у нас посвящено работе с рекламой, точно так же как раньше мы «настраивали» работу с подписчиками/донаторами.

В идеале и далеком светлом будущем реклама должна окупать значимую часть медийного проекта. Но в ближайшее время ее задача закрывать бюджетные дыры и помогать развивать контент.

— Как долго идет процесс получения гранта: от заявки до зачисления средств? И насколько это сложно? Знаю, несколько лет назад команда Bihus искала в штат менеджера по работе с грантодателями.

Оуч. Если честно, это вопрос слишком широкий, чтоб на него ответить в двух словах. Не сложный, а именно широкий. Просто потому что у разных доноров разные правила, процедуры, масштаб. Так что история может выглядеть и как: «Вот у нас есть тема, но не хватает денег на монтаж. — А, да, пожалуйста», так и растянуться на год между заявкой и зачислением средств. И это не год ожидания, а год аудитов, проверок, обмена документами и так далее.

Что до «сложно»... Опять же — многогранный вопрос. Cложно в плане бюрократии, четкости работы, ответственности. В общем, большинство сложностей носят «бумажный» характер. Нам очень повезло с человеком, который настраивал систему работы с донорами (Ксюша, привет). Правда, «менеджер по работе с грантодателями» — это слишком мало для её роли в нашей банде :)

Если обобщить, то при наличии качественной идеи и готовности терпеливо упороться в документацию — всё реально. Под идеей я имею в виду не тему выпуска, а куда более широкий концепт, например: «давайте рассказывать о коррупции в видеоформате».

Большой плюс… Да что там — главнейший плюс: доноры никак не влияют на контент. Это компенсирует все сложности документооборота.

— Расскажите подробнее о том, как выбираете партнеров для рекламных интеграций и как показываете эффективность размещения.

Пока мы определились с базовыми табу и общими принципами. Табу: гемблинг и никотин. Сюда же отнесем быстрые кредиты и разные финансовые пирамиды.

В этот момент понимаешь, что от самых «денежных» рекламодателей мы уже отказались. Не будем останавливаться.

Общий принцип: мы хотим избежать рекламы продуктов с «долгой сделкой». Там, где человек отдает деньги в обмен на обещания. Застройщики, например. У меня есть предположение, что в нашем случае реклама будет восприниматься как своего рода гарантия надежности, а таких гарантий само собой мы давать не можем.

В общем, наш потенциальный рекламодатель — продукты или сервисы, которые мы и сами используем в жизни.

— Сколько времени уходит на работу с комментариями?

Много. Только на ютубе в день выхода сюжета порядка четырех часов, в следующие два дня тоже по три часа, дальше раз в неделю проверяем. Так как у нас часто по два видео в неделю, это достаточно большой объем, но работа с комментариями помогает нам стать лучше, так как в комментариях часто и идеи тем пишут, и важную критику.

— Какие шансы у простого зрителя на то, что его тему возьмут в работу и расследование выйдет на Bihus.Info? Вопрос вдогонку: как эти шансы повысить?

Шаг первый. Написать тему на почту: ng@bihus.info. Хотите анонимности — пишите с нового почтового ящика. Написать тему — означает в нескольких абзацах изложить проблему. «У меня есть интересное, давайте встретимся» — не работает. К нам ежедневно приходят десятки писем. Иногда сотни. Нет шансов встретиться со всеми. Особенно пока не ясен предмет разговора.

Шаг второй. Если тема заинтересовала, но вызывает уточняющие вопросы — ответить на них. Желательно с имеющимися документами. Да, это требует времени. Но, как показывает практика, если человек не готов потратить 30 минут на объяснение темы, то темы нет.

В принципе, это всё. Но из 100 писем этим нехитрым требованием соответствует в лучшем случае 5-6. Разумеется, это не гарантия того, что тема пойдет в работу. У нас есть базовые критерии для отбора. Очень обобщенно это:

«Высота кресла». Масштаб коррупции. Медийность персонажа. Возможность снять видео чисто технически и организационно .

Соответственно какие-то совсем бытовые темы, темы из регионов, корпоративные конфликты вряд ли будут интересны, а присылают преимущественно такие темы.

Резюмирую: шансы есть, но они зависят исключительно от того, насколько интересная тема.

— За последние два года канал набрал 200 000 подписчиков. Какой пул маркетинговых каналов Bihus.Info использует для распространения информации о новых видео? Какие самые эффективные?

Интересный и важный контент — лучший инструмент.

Но, разумеется, у нас есть отработанная дистрибуция. Анонс за несколько дней до выхода, работа в соцсетях и ютуб сообществе, свой сайт, партнерские СМИ, рассылки, кросс-промо.

В среднем, различные материалы, короткие видео и креативы по сюжету выходят как минимум неделю после публикации, чтобы подогреть интерес. Иногда используем дополнительные способы, например, мерч с цитатами наших фигурантов.

Мерч Bihus.info

Основная часть просмотров приходит из рекомендаций. Основная часть подписок из «ох ты ж, круто, хочу еще».

— В 2019 году вы говорили, что любимая часть работы — создание интригующих вступлений и вдумчивое изучение документов расследования. Что изменилось с этого времени?

По ощущениям — ничего. Это по-прежнему любимая часть работы. Правда, мне она теперь выпадает всё реже, так как изучение документов и ведение расследования — функция в первую очередь редакторов. Спасибо, хотя бы вступления мне оставили.

По факту, я сейчас больше сконцентрирован на организационной части работы. Не самое любимое мое занятие, но очень нужное.

— Расскажите о выходе на Patreon: ошибки и удачные шаги.

Разделю вопросы, потому что Патреон это и боль моя и радость. Боль — как платформа. Радость — как сообщество.

Начнем с радости. Наши подписчики на Патреоне поддерживают проект сейчас приблизительно на шесть тысяч долларов в месяц. Это позволяет закрывать расходы, не покрываемые грантами, а это огромное количество съемочных расходов, ремонт техники, командировки.

Что еще более важно, это само ощущение поддержки. Добавляет смысла работе, дарит ощущение того, что она нужна и важна.

Плюс (огромный плюс) — коммуникация с аудиторией на Патреоне: возможность получить советы и консультации у самой лояльной аудитории. Это влияет на развитие проекта в целом, поскольку их мнение учитывается.

И всё это особо значимо с учетом того, что никаких дополнительных «плюшек» мы аудитории на Патреоне предоставить не можем. Да, мы активно ведем сообщество, иногда делаем какой-то лимитированный мерч… Но, например, предварительные показы на Патреоне не делаем. Монтаж заканчивается впритык к эфирному дедлайну.

Боль Патреона как платформы — это комиссии и некоторая сложность с выводом средств. Я сейчас обобщу, но по итогу четверть суммы уходит на комиссии/сборы/налоги.

Патреон стал в каком-то смысле «отраслевым стандартом», но это довольно дорогой стандарт. Да и приспособлен он в первую очередь под потребности блогера-одиночки из США.

— Были попытки оптимизировать канал самостоятельно? На что обращаете внимание при «затачивании» видео для поисковых систем?

Так мы всегда и оптимизировали самостоятельно. Уделяем внимание всему — описанию, тегам, заголовкам: ох, эти редакционные бои за заголовки… Слишком сложно! Слишком просто! Слишком кликбейт! Слишком непоисково! Люди не поймут! Роботы не поймут! Почти всегда используем рубрикацию. При подборе тегов анализируем поиск, популярные видео по теме. Пользуемся помощью таких сервисов, как KeyWords, VIDIQ.

— У Bihus.Info есть каналы-подражатели? Те, что крадут темы видео, оформление, описание. Как работаете с такими нечистоплотными создателями контента?

Таких вроде бы нет. За полным перезаливом видео следит контент-айди (мы верим, что следит). А обсуждать наше расследование никому в ютубе не запретишь. Да и вообще было бы странно такое запрещать. В общем, кажется, это не из нашего сегмента проблема. Мы специализируемся на крайне уникальном контенте, весь смысл которого в «мы нашли это первыми и единственными».

— Как решаете вопросы безопасности сотрудников Bihus.Info? Часто ли приходится прибегать к услугам охранных агентств?

Наши фигуранты в большинстве своем уже понимают, что угрожать журналистам — себе дороже. И любые конфликты только ухудшают ситуацию.

Да, за годы работы (особенно первые годы) накопилось какое-то количество инцидентов. Самый трешовый из которых нападение на съемочную группу, организованное зятем заместителя Авакова. Прямо нападение. Оператору досталось, влезли в машину, отобрали камеры… Но больше подобных инцидентов не было.

Периодически бывают какие-то конфликты с охраной разных персонажей/объектов, как-то коротали время в лесу в окружении охраны Медведчука. Были (опять же давно) несколько угроз.

Раз в несколько лет СБУ устраивают слежку-поиски-разведку. Что весьма иронично, потому что у нас куда менее таинственная работа, чем всем кажется.

Поначалу это как-то напрягало. Особенно когда им не лень было целый день ходить за кем-нибудь из редакции. Очень «демонстративно незаметно». Потом привыкли. Ну сидит себе круглые сутки человек в машине под редакцией и сидит. Не самое приоритетное занятие для СБУ, как по мне. Но и не мешает.

Впрочем, это всё не свежие истории. Так что или им надоело. Или они стали действительно незаметными :).

— Представьте канал Bihus.info через два года. Какой он?

«Хотим миллион :), а что тут еще скажешь», — написала Настя, которая у нас главная по ютубу, соцсетям и запикиванию моей ругани в эфире. Но я всё же чуть добавлю.

Во-первых: да, миллион подписчиков. Это красиво. И от полумиллиона просмотров на видео в среднем. Это практично. Фактически нам всего-то нужно вырасти в два раза. Не вижу особой проблемы.

Во-вторых: линейка продуктов, в которой не только расследования, но и документалки и интервью. Хочется сделать мультижанровую историю.

В-третьих: финансирование от рекламы плюс донаты покрывают основные расходы медийного направления. Это порядка 80% от всех расходов этого направления. Мне кажется, что это достижимая задача.

Если результаты вашего YouTube-канала немного хуже, чем у Дениса, обращайтесь к нам, обсудим задачу: