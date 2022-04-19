Как создать рекламную видеозаставку с помощью Bumper Machine

Видеоконтент давно стал одним из самых востребованных, в том числе в рекламе. При этом создание даже короткого ролика может стоить дорого. Но есть и бесплатные варианты. Такие, как инструмент Bumper Machine от Google, с помощью которого вы легко создадите Bumper Ads.

Что такое Bumper Ads

Bumper Ads — объявления-заставки до шести секунд. Их используют большинство сервисов контекстной и таргетированной рекламы, в том числе Google Ads. Такие ролики встречаются на YouTube и сайтах контекстно-медийной сети.

Формат позволяет, например, увеличить узнаваемость бренда, сообщить о грядущем событии. Хотя заставки длятся максимум шесть секунд, это важный и полезный инструмент для закрепления эффективности основной брендинговой коммуникации.

Пример Bumper Ads

Согласно исследованию Google, 61% кампаний с Bumper Ads привели к росту узнаваемости рекламируемого бренда в среднем на 9%. Анализ 605 роликов показал, что в 9 случаях из 10 запоминаемость объявлений-заставок выросла почти на 40%.

Как работать с Bumper Machine

Инструмент с помощью машинного обучения находит в более длинном видео ключевые элементы — людей, логотипы, продукты, звуки. А затем включает их в новосозданный короткий ролик.

Bumper Machine работает только в бета-версии. Он доступен для партнеров Google или по запросу к персональному менеджеру Google.

Расскажу о работе с сервисом на примере роликов для фермерского рынка «Зеленый рынок» от компании «Мегадом». Рекламу запустили в Ютубе, чтобы рассказать об открытии рынка и привлечь арендаторов.

Важно. Прежде, чем создать ролик, определите для себя цель, которой вы хотите добиться. Ведь у вас максимум шесть секунд, чтобы передать нужный посыл.

Создание роликов в Bumper Machine

Итак, вы подключили бета-генератор заставок Bumper Machine. После этого в нижней боковой панели аккаунта Google Ads появится раздел «Лаборатория». Жмите, чтобы перейти к созданию заставок.

«Большое видео», из которого сервис создаст короткие, подтягивается из ютуба. Поэтому вам нужен доступ к аккаунту YouTube с залитым видео. Связываем инструмент с аккаунтом.

Скорее всего, на выбранном канале будет не одно видео. Выберите URL публикации, которую хотите преобразовать. Скопируйте его и вставьте.

Жмите «Создание заставок». Будьте готовы, что это займет некоторое время.



Каждый раз при создании видео, нужно подтверждать свое право использовать этот контент.

Из одного длинного ролика Bumper Machine сразу сгенерирует несколько коротких. Их количество зависит от размера исходной публикации. Названия у заставок шаблонные: номер/дата создания.

Они отобразятся на YouTube, поэтому переименуйте ролики. После публикации нельзя изменить название.

Рекомендую сюда добавить УТП, которые привлекут внимание потенциальных клиентов.

Bumper Ads для «Зеленого рынка» делали из этого видео:

Редактирование видеозаставок

Некоторые ролики подходят сразу, но чаще их приходится оптимизировать.

Инструменты редактирования:

видеосегменты;

аудиосегменты;

синхронизация.

При синхронизации Bumper Machine сам сопоставит картинку и аудиодорожку. Но результат не всегда получается с нужным посылом и звучанием: теряется смысл фразы, озвучка не подходить под картинку, возможен резкий перепад в звучании музыки. В таком случае видео- и аудиодорожки можно редактировать. Для этого уберите галочку из пункта «Синхронизация видео и аудио» и работайте отдельно с каждым из сегментов.

Сервис может выбрать один фрагмент или склеить два (сегменты А и Б). Добавить третий система не позволяет, придется работать с тем, что есть. Поэтому из предложенных программой выбирайте те видео, где есть два сегмента. Все-таки больше возможностей для редактирования.

Главное условие — продолжительность ролика не больше шести секунд. При превышении лимита сохраниться не получится. Если кнопка сохранения не нажимается, попробуйте уменьшить на доли секунды хронометраж, сдвинув границу видеосегмента.

Для увеличения хронометража на 0,04 секунды есть кнопка «дополнительно».

Важно. При перезагрузке страницы все изменения будут утеряны, поэтому не забывайте их сохранять. И проверяйте каждое изменение с помощью функции предварительного просмотра.

Затем точно также отредактируйте аудиосегмент. Напомню, это может быть любой фрагмент исходного большого ролика. Главное, ограничение по времени — до шести секунд.

Сохраните итоговый вариант. Не пугайтесь, что это может занять действительно немало времени. После вы сможете создать рекламное объявление с роликом в Google Ads.

Заставки для «Зеленого рынка»:

Запомнить

Приложение Bumper Machine — удобная бета для создания рекламных заставок до шести секунд.

Она позволяет создать несколько коротких роликов из более длинного. Чтобы сделать это, нужен аккаунт в Google Ads и YouTube.

По сути, приложение само генерирует видео, но у вас есть возможность его потом отредактировать.

Достоинства Bumper Machine:

интуитивно понятный интерфейс;

простота в использовании;

быстрый результат и возможность генерации качественного видео.

Недостатки:

нельзя самому добавить сегменты, их может быть максимум два;

невозможно редактировать название после публикации;

при вынужденной перезагрузке слетают все выполненные настройки.

Мы экспериментировали с Bumper Ads для «Зеленого рынка». Запускали их вместе с более длинными видеороликами. Кампания с использованием, в том числе заставок позволила достичь цели: заказчик закрыл аренду нового торгового павильона всего за три месяца.

Спасибо за помощь при создании поста Богдану Волошину.