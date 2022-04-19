Як створити рекламну відеозаставку за допомогою Bumper Machine

Відеоконтент — один із найбільш затребуваних інструментів у рекламі. Але виробництво навіть найкоротшого ролику може коштувати дорого. Та є і інший шлях — створити Bumper Ads безкоштовно за допомогою Bumper Machine від Google.

Що таке Bumper Ads

Bumper Ads — короткі шестисекундні ролики, які використовують більшість сервісів контекстної та таргетованої реклами, у тому числі Google Ads. Вони часто зустрічаються на YouTube та сайтах контекстно-медійної мережі.

Приклад Bumper Ads

Згідно з дослідженням Google, 61% кампаній з Bumper Ads приводять до зростання впізнаваності рекламованого бренду в середньому на 9%. Аналіз 605 роликів показав, що у 9 випадках із 10 запам'ятовуваність оголошень-заставок зросла майже на 40%.

Як працювати з Bumper Machine

За допомогою машинного навчання інструмент знаходить у довгому відео ключові елементи — людей, логотипи, продукти, звуки. А потім включає їх у новий короткий ролик.

Bumper Machine працює лише у бета-версії. Він доступний для партнерів Google або після запиту до персонального менеджера Google.

Розповім про роботу з сервісом на прикладі роликів для фермерського ринку «Зелений ринок» від компанії «Мегадом». Рекламу запустили в YouTube, щоб розповісти про відкриття ринку та залучити орендарів.

Важливо. Перш ніж створити ролик, визначте мету, якої хочете досягти. Адже ви маєте максимум шість секунд, щоб передати потрібний посил.

Створення роликів у Bumper Machine

1. Отже, ви підключили бета-генератор заставок Bumper Machine.

2. Після цього в нижній бічній панелі облікового запису Google Ads з'явиться розділ «Експериментальні функції». Натисніть, щоб перейти до створення заставок.

3. «Велике відео», з якого сервіс створить короткі, підтягується з ютуба. Тому вам потрібен доступ до облікового запису YouTube із залитим відео. Зв'яжіть інструмент із акаунтом.

Швидше за все, на обраному каналі буде не одне відео. Оберіть URL публікації, яку ви бажаєте змінити. Скопіюйте його та вставте.

4. Натисніть «Створити заставку». Будьте готові, що це триватиме деякий час.

Щоразу під час створення відео, потрібно підтверджувати своє право використовувати цей контент.



З одного довгого ролика Bumper Machine одразу генерує кілька коротких. Їхня кількість залежить від розміру вихідної публікації.

Назви у заставок шаблонні: номер/дата створення. Вони відобразяться на YouTube, тому змініть назву. Після публікації це не можна буде зробити.

Рекомендую сюди додати УТП, які привернуть увагу потенційних клієнтів.

Bumper Ads для «Зеленого ринку» робили з цього відео:

Редагування відеозаставок

Деякі ролики підходять відразу, але найчастіше їх доводиться оптимізувати.

Інструменти редагування:

відеосегменти;

аудіосегменти;

синхронізація.

При синхронізації Bumper Machine сам підбере картинку та аудіодоріжку. Але результат може не оправдати ваших очікувань, ви не завжди отримуєте ролик з потрібним посилом і звучанням: втрачається сенс фрази, озвучка не підходить до картинки, можливий різкий перепад у звучанні музики тощо.

У такому випадку відео- та аудіо доріжки можна редагувати. Для цього приберіть галочку з пункту «Синхронізація відео та аудіо» та працюйте окремо з кожним із сегментів.

Сервіс може обрати один фрагмент або склеїти два (сегменти А та Б). Додати третій сегмент система не дозволяє, доведеться працювати з тим, що є. Тому із запропонованих програмою вибирайте ті відео, де є два сегменти — це все ж таки більше можливостей для редагування.

Головна умова — тривалість ролика не більше шести секунд. При перевищенні ліміту зберегти відео не вдасться. Якщо кнопка збереження не натискається, спробуйте зменшити на частки секунди хронометраж, зсунувши межу відеосегменту.

А ось для збільшення хронометражу на 0,04 секунд є кнопка «додатково».

Важливо! При перезавантаженні сторінки всі зміни будуть втрачені, тому не забувайте їх зберігати. І перевіряйте кожну зміну за допомогою функції попереднього перегляду.

Також відредагуйте аудіосегмент. Нагадаю, це може бути будь-який фрагмент вихідного великого ролика. Головне, обмеження — вищезгаданий ліміт тривалості.

Збережіть підсумковий варіант. Не лякайтесь, адже цей процес може зайняти чимало часу. Після цього ви можете створити рекламне оголошення з роликом у Google Ads.

Заставки для «Зеленого ринку»:

Запам'ятати

Bumper Machine — зручна бета для створення рекламних заставок до шести секунд.

Вона дозволяє створити кілька коротких роликів із довшого. Щоб зробити це, потрібен обліковий запис у Google Ads і YouTube.

По суті, програма сама генерує відео, але у вас є можливість його відредагувати.

Переваги Bumper Machine:

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

простота у використанні;

швидкий результат та можливість генерації якісного відео.

Недоліки:

не можна самому додати сегменти, їх може бути максимум два;

неможливо редагувати назву після публікації;

при вимушеному перезавантаженні злітають усі виконані налаштування.

У підсумку, кампанія з використанням, у тому числі Bumper Ads, дозволила досягти мети: замовник «закрив» оренду нового торгового павільйону всього за три місяці.

Дякуємо за допомогу у створенні поста Богдану Волошину.