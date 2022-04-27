Как привлечь внимание к открытию офлайн-бизнеса и сдать в аренду 1200 кв. м торговых площадей в условиях пандемии
При продвижении локального офлайн-бизнеса есть свои особенности. Ограниченный ресурс по времени и бюджету со стороны клиента. Чаще всего нет специально выделенного человека, который бы системно реализовывал ТЗ от агентства и маркетинговые задачи. При этом итоговая цель — увеличить число посещений офлайн-точки. Отследить такую конверсию, чтобы оптимизировать рекламные кампании, очень сложно. Тем не менее, и в этой нише можно достичь интересных результатов. Даже в период пандемии.
Услуга: PPC.
Период продвижения: август 2021 — декабрь 2021.
Регион продвижения: Украина, Одесса.
Команда проекта: Богдан Волошин, Middle PPC IM; Алина Титова, Intern PPC Specialist; Денис Гаенко, Pre-Middle PM.
Кто клиент
МегаДом — одесский торгово-выставочный комплекс с несколькими павильонами. Здесь можно заказать/приобрести строительные материалы, предметы интерьера и декора, мебель, матрасы, постельное белье и многое другое. На территории комплекса работает ресторан, салон красоты, маркет деликатесов.
Осенью 2021 года на финальную стадию строительства вышел новый объект — продуктовый рынок нового формата общей площадью 1200 кв. м, выполненный в современном стиле. По сути это традиционный рынок с локальными товарами, но с продуктовыми тележками, чистыми и красивыми лотками, опрятными продавцами, ивентами (кулинарными мастер-классами, розыгрышами), кафе в теплом просторном помещении.
Ранее мы сотрудничали с клиентом для привлечения посетителей в торговый центр, а в преддверии открытия нашу команду попросили помочь и с привлечением арендаторов и посетителей для продуктового рынка «Зеленый».
Преимущества, о которых мы ещё не сказали:
- разнообразие ассортимента фермерской продукции и продукции местных и не только производителей;
- наличие парковки;
- удобная транспортная развязка.
Сложности продвижения:
- сложность отслеживания посещения рынка в офлайне;
- трудности офлайн-бизнесов, связанные с пандемией. Например, необходимость вакцинации сотрудников (не все люди согласны прививаться).
Цели продвижения
- Сдать в аренду 1200 кв. м торговых площадей к открытию рынка.
- Привлечь внимание к рынку жителей близлежащих районов.
Стратегия продвижения
Отметим, стратегия продвижения предполагает несколько блоков. Они выполнялись параллельно, дополняли и усиливали друг друга. Их реализовывали разные команды агентства.
Часть стратегии №1 — использование источников платного трафика
- Создали посадочную страницу на сайте торгового центра с описанием и преимуществами рынка для предпринимателей.
- Запустили охватную рекламу в КМС Google Ads и Facebook Ads на широкие аудитории.
- Закрыли оставшиеся секции рынка за счет видеорекламы на YouTube и в Facebook с точечными предложениями по конкретным секциям рынка.
Важно: все месседжи в креативах и таргетинги были направлены на предпринимателей и арендаторов.
Часть стратегии №2 — активность в социальных сетях
Эта работа была на стороне команды отдела SMM в рамках отдельной услуги. Ребята выбрали самые популярные среди целевой аудитории площадки и работали по нескольким направлениям.
- Продвижение рынка в Instagram:
- оформление шапки профиля;
- оформление ленты;
- наполнение закрепленных сториз;
- написание текстов для публикаций и постинг.
- Реклама в Telegram. В мессенджере много новостных и развлекательных пабликов. СММщики отобрали несколько одесских каналов, проверили в них статистику и разместили там рекламу с приглашением одесситов на открытие рынка.
- Коллаборации с блогерами. Выбрали около десятка одесских блогеров с хорошей вовлеченностью и активностью. Связались с каждым и договорились о живой и нативной рекламе. Например, одна из блогеров посетила будущий рынок и показала процесс его создания изнутри. А через несколько дней снимала видео уже из готового заведения. Получилась очень интересная сюжетная реклама.
Часть стратегии №3 — размещение рекламы в офлайне
Этим занималась команда клиента. О какой рекламе идет речь:
- на радио;
- наружная.
Реклама направлена на привлечение арендаторов и покупателей на рынок.
Далее опишем все действия команды PPC по реализации стратегии по источникам платного трафика.
Важно: к крутому результату привела работа всех команд.
Действия команды
У нас были две главные трудности:
- время — на момент открытия для покупателей на рынке уже должно быть предложение товаров в соответствии с концепцией «Зелёного». Напомню, местные производители, свежая и экологически чистая продукция;
- ресурсы — на подготовку посадочных страниц, баннеров, видео.
1. Создание посадочной страницы
Так как ресурс времени и кадров у клиента был ограниченный, решили быстро сделать простую посадочную страницу на сайте торгового центра. На ней разместили информацию о концепции рынка, рассказали о его преимуществах, добавили призыв к действию для целевой аудитории. Куда звонить и что делать, если они хотят стать арендаторами.
Для этого клиент использовал материалы разработанного на этапе строительства дизайн-проекта.
2. Быстрый старт в контекстно-медийной сети Google Ads
Нам нужны были целевые действия в виде обращений к администрации. Для этого решили быстро подготовить кампании в КМС Google Ads c адаптивными медийными объявлениями.
На тот момент у проекта еще не было полной концепции, названия, логотипа, брендирования в целом. Поэтому использовали связку «Мегарынок» по аналогии с уже известным основным ТЦ.
Параллельно с рекламой Google Ads запустили кампании в Facebook с целью охвата и таргетингом на широкие интересы по аренде площадей, торгового оборудования.
Примеры объявлений Facebook/Instagram
Используя только эти простые форматы рекламы, нам уже удалось привлечь внимание к рынку и сдать в аренду часть площадей.
3. Видеореклама на охват
В ноябре появилась дата открытия рынка — 18 декабря. Поэтому необходимо было сдать в аренду остаток мест, и мы перешли к следующему этапу стратегии. К этому моменту уже был готов брендинг: название, логотип и фирменный стиль. Клиент подготовил ролики, и мы запустили видеокампании на YouTube и в Facebook.
Так как мы понимали, что производство роликов для видеорекламы дороже и занимает время, сразу определили, что данный формат будем использовать по необходимости ближе к открытию для привлечения арендаторов по конкретным секциям рынка.
Примеры роликов.
Для таргетинга использовали:
- широкие сегменты аудиторий по интересам;
- сегменты по намерениям, созданные по ключевым словам и тематическим площадкам;
- таргетинг по темам.
Чтобы усилить эффект от видеорекламы, наша команда подключила закрытую версию инструмента для партнеров Google — Bumper Machine. Здесь мы создали шестисекундные ролики под формат
Параллельно с видео на YouTube мы использовали охватные видеообъявления в Facebook.
Результаты продвижения
Благодаря стратегии продвижения, в которую оказались вовлечены и мы, и команда клиента, к началу декабря (за несколько недель до открытия) для аренды осталось доступно всего несколько мест. Тогда мы и отключили рекламу.
Получили такие охваты в рекламных кампаниях:
Google Ads
Динамика баннерной рекламы в КМС Google Ads и видео кампаний на YouTube
Facebook Ads
Отзывы о сотрудничестве
Денис Гаенко, Pre-Middle проект-менеджер, Netpeak
Итогового результата удалось достичь благодаря:
- доверию клиента экспертизе агентства;
- оперативной и эффективной коммуникации «агентство-клиент»;
- регулярному обсуждению идей и предложений.
Слаженная работа команд помогает достигать поставленных целей и работа с МегаДом отличное этому подтверждение.
Заключение
Комплексная стратегия продвижения рынка во всех каналах позволила привлечь не только посетителей, но и предпринимателей к открытию рынка. Благодаря взаимодействию всех команд получилось к открытию сдать в аренду почти все места на рынке площадью 1200 кв. м.
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