Богдан Волошин

Автор NJ c 2020
Позиция:
Middle PPC Specialist at Team #4
Об авторе:
В РРС опыт работы 2 года. Работает Middle PPC Specialis в Netpeak.

Статьи автора

PPC
Кейсы
4797 170
Как привлечь внимание к открытию офлайн-бизнеса и сдать в аренду 1200 квадратных метров в условиях пандемии
PPC
Кейсы
Как привлечь внимание к открытию офлайн-бизнеса и сдать в аренду 1200 квадратных метров в условиях пандемии
4797 170
