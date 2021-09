Обычная реклама — всё. На смену ей приходит реклама с лицом любимых блогеров. Мы доверяем, прислушиваемся, верим и покупаем, следуя рекомендациям людей из соцсетей. Если бы у вашего продукта был голос, он бы точно принадлежал известному инфлюенсеру.

О том, как подружиться с блогерами и выбрать эффективные аккаунты, узнали из доклада Яны Меркотан, Head of Marketing в Kacho Group. Яна рассказала об инфлюенс-маркетинге на онлайн-конференции No more SMM. Делимся важными поинтами.

Kacho Group — фэшн-холдинг, который вырос из украинского бренда обуви и сумок Kachorovska. Сегодня Kacho Group — это три бренда обуви и одежды, кофейня, три магазина офлайн и два онлайн. Бренд Kachorovska вырос из онлайн-магазина и изначально строил продажи с помощью инфлюенс-маркетинга.

Что это и зачем нужно

Инфлюенс-маркетинг — долгосрочные и дружественные контакты с блогерами, инфлюенсерами, лидерами мнений. Главная цель таких «отношений» — теплый и близкий контакт с аудиторией.

Блогеры помогают бизнесу повысить узнаваемость бренда, продукта или продаж. А также повышают лояльность к бренду и становятся его адвокатами — людьми, которые искренне любят продукт, пользуются им добровольно и готовы советовать окружающим.

Яна Меркотан

Когда есть какие-то негативные отзывы, ведь у всех бывают факапы — наши адвокаты бренда заступаются, пишут про свой позитивный опыт коммуникации с брендом.

В 2020 году рынок украинского инфлюенс-маркетинга насчитывал 336 миллионов гривен. Прямые продажи составили 114 миллионов. Об этом говорится в исследовании от IAB Ukraine.

Согласно данным Edelman Trust Barometer, 63% пользователей доверяют тому, что инфлюенсеры говорят о брендах. Нежели — тому, что бренды говорят сами о себе.

Выбор инфлюенсера

Так кто же такой наш загадочный инфлюенсер и как его выбрать, если вы настроены на эффективную и долгосрочную дружбу? Вот чек-лист, который поможет вам определиться:

Определите свою цель — расширение аудитории, продажа нового продукта, сообщение какой-либо новости. Сформулируйте запрос, который должно решить взаимодействие с блогером. Проанализируйте аудиторию бренда — кто они, люди, которым вы планируете рассказать о продукте. Сколько им лет, где они живут, что их интересует, какие ценности они разделяют. Подбор инфлюенсера. Лучше всего завести отдельный документ, в который отдел маркетинга сможет добавлять всех интересных блогеров. Впоследствии, вы сможете выбрать блогера из этого списка и посмотреть, насколько он подходит под ту или иную активность. Аналитика аудитории инфлюенсера — используйте сервисы анализа аудитории. Они помогают проанализировать аудиторию, её вовлеченность, прирост, количество отписок, какие бренды упоминаются в аккаунте, типы аудитории — когда у блогера больше мужской аудитории, вряд ли будет эффективным, если он расскажет о женском продукте. Выберите формат сотрудничества. Оцените эффект — сколько подписчиков пришло в ваш аккаунт, стоимость каждого подписчика, рост продаж.

Какие бывают инфлюенсеры?

И почему, если у инфлюенсера много подписчиков — это не значит, что он подходит именно вам.

Селебрити — люди с максимальной узнаваемостью и многомиллионной аудиторией. Почти все, даже люди, которые не подписаны на них, знают кто они и чем занимаются. Например, Ким Кардашьян, Илон Маск или Тина Кароль, если мы говорим об Украине. Макро инфлюенсеры — 200+ тысяч подписчиков. Чаще всего речь идет о лайфстайл-блогерах. Коммуникация с ними особенно эффективна, если вы рассказываете о новом продукте и хотите максимально расширить знания о нем. Микро инфлюенсеры — до 100+ тысяч подписчиков. Имеют более узкую специализацию и подходят, когда вы хотите рассказать о продукте какой-то определенной направленности — например, если он будет интересен людям с детьми, можно выбрать аккаунт инфлюенсера, который рассказывает о своей семье, у него есть дети. Нано инфлюенсеры или опинион лидеры — 10-20 тысяч подписчиков. Эти блогеры, как правило, сильно влияют на своих подписчиков в какой-то узкой сфере. Взаимодействие с опинион лидерами особенно эффективно, если вам важна определенная локация или причастность к комьюнити.

Форматы взаимодействия с инфлюенсерами

1. Рассылка пресс-паков при выходе коллабораций.

Эффективно при выходе лимитированного продукта — доступ к нему получает небольшое количество блогеров, от 10 до 15 человек. Это могут быть постоянные влиятельные клиенты, аккаунты с максимально широкой аудиторией или блоги с нужной вам специализацией. Здесь выгодно применить индивидуальный подход к каждому инфлюенсеру, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Цель — широкий охват.

2. Амбассадоры бренда.

Не разовые контакты, а долгосрочное сотрудничество с блогерами, которые пользуются вашим продуктом на протяжении определенного времени, например, года. Это выгодно, потому что инфлюенсер стабильно поддерживает вас и рассказывает о вас в соцсетях.

Цель — позиционирование бренда, нативное проявление, повышение продаж. Аудитория начинает ассоциировать продукцию с конкретными людьми, разделяющими определенные ценности.

3. Работа с профильными специалистами.

В случае Kacho Group — стилисты. Но, в зависимости от направленности вашего бренда, продукта, активности или инициативы, вы можете выбрать авторитетного инфлюенсера:

если речь об эко-направленности — это будет человек, который рассказывает о природе и экологии;

сфера питания — известный ресторатор или гастро-эксперт;

технологии — человек, который обозревает новинки индустрии или гаджеты.

Такое сотрудничество взаимовыгодное — ведь блогер получает новый контент, который может использовать.

Цель — повысить охват и создать нестандартный контент с экспертом, к мнению которого прислушиваются.

4. Гиперперсонализация.

Или же индивидуальный подход к инфлюенсерам. Нужен, чтобы выделяться на фоне других брендов, которые могут использовать похожие рекламные ходы.

Яна Меркотан

Когда мы отправляем что-то инфлюенсеру, мы тщательно изучаем его стиль и то, что он носит. Приглашаем дизайнеров и стилистов. Мы можем пригласить инфлюенсера на примерку в наш магазин. Человек приезжает, а по его размеру уже есть подборка обуви и сумок. Сопровождает его не просто консультант, а наш дизайнер.

Подобный подход эффективен и для брендов другой направленности. Вы можете рассказать о преимуществах продукта инфлюенсеру индивидуально, сделать процесс знакомства с брендом особенным, комфортным и личным. Тогда вы получите не только рекламную интеграцию, но и преданного вашему продукту человека.

Выводы

Сегодня прямая реклама отталкивает и вызывает недоверие. Клиентам нравится ассоциировать продукты с живыми, знакомыми им людьми — пускай и только по интернету.

Если ваш бренд считается молодым — лучше начинать не с прямых продаж, а именно с узнаваемости. Проще говоря, нарабатывать базу людей, которые любят и ценят продукт. Впоследствии он будет ассоциироваться именно с ними.

Об опыте своей компании и особенностях работы с инфлюенсерами Яна Меркотан рассказала на онлайн-конференции No more SMM. Мы сделали из этого доклада короткий пост. Чтобы посмотреть полную версию выступления, купите запись всех докладов конференции. Там было ещё много крутых спикеров. В частности, Антон Бокий из Intertop, Марина Соколова из Eva, Юлия Кравчук из Reface и другие.

