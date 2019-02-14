Эксперимент запуска видеокампаний TrueView for Shopping и TrueView for Action — кейс Citrus.ua

Услуга: PPC с абонплатой.

Тематика: ecommerce.

Проект: Citrus.ua — гаджеты и аксессуары.

Продолжительность эксперимента: 2 недели на каждый вид кампании (август 2018 года).

Регион: Украина.

Результат: увеличение коэффициента просмотра в 2 раза, увеличение охвата на 1 млн пользователей.

«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 году. Команда Netpeak работает с Citrus.ua с 2012 года.

Сегодня «Цитрус» — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома.

«Цитрус» развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств ЦеХАБ и Цитрус Академия во флагманских магазинах сети.

Цели

Повысить взаимодействие потенциальных клиентов с брендом. Привлечь новых пользователей в рамках целевых показателей. Оценить новые типы видеокампаний и выявить наиболее эффективный.

О подходе

С недавних пор в Украине стали доступны новые варианты видеорекламы:

TrueView for Shopping (видеореклама с возможностью показа карточек товара);

(видеореклама с возможностью показа карточек товара); TrueView for Action (видеореклама с возможностью показа элемента с призывом к действию).

Для эксперимента мы решили выделить одинаковый бюджет и период для тестирования одного рекламного ролика на одинаковых аудиториях. Видеокампании запустили поочередно: в первом этапе TrueView for Shopping, во втором — TrueView for Action.

Этапы настройки и запуска кампании TrueView for Shopping

TrueView for Shopping позволяет рекламодателям показывать интерактивные объявления в виде карточек товара параллельно в видеорекламе.

Чтобы запустить данный вид видеокампании необходимо установить связь между Google Ads и Google Merchant Center, а сам рекламный ролик нужно разместить на YouTube. Ниже представлен пример рекламного ролика TrueView for Shopping.

Основные этапы настройки кампании совпадают с созданием видеокампании TrueView In-Stream, за исключением некоторых моментов:

1. Выбрать цель «Интерес к бренду и товарам».

2. Тип кампании «Видео».



3. Подтип кампании «Торговая». На данном этапе необходимо также выбрать связанный аккаунт Google Merchant Center.



4. Для выбора товаров для продвижения нужно воспользоваться одним из фильтров:

выбрать конкретные товары из списка;

применить собственный фильтр с помощью атрибута «метка продавца».

С помощью данных фильтров можно загрузить до 10 товаров. Но в итоге в объявлении появится до 6. То есть YouTube покажет не все загруженные товары.

Метка продавца (custom label) — особый атрибут, который используется в Google Merchant Center для выделения различных групп товаров (например: сезон, акция и тому подобное). Этот атрибут удобно использовать для создания отчетов, назначения ставок, а также определение списка рекламируемых товаров. — особый атрибут, который используется в Google Merchant Center для выделения различных групп товаров (например: сезон, акция и тому подобное). Этот атрибут удобно использовать для создания отчетов, назначения ставок, а также определение списка рекламируемых товаров.

Атрибут не виден пользователям. Назначить его можно так:

с помощь программиста, который добавит его к необходимым товарам;

самостоятельно с помощью специальных правил преобразования фидов в Google Merchant Center.

5. Стратегия назначения ставок будет задана автоматически — «Максимальная цена за просмотр (CPV)».

6. Дальше укажите стандартные настройки — исключите места размещения, геотаргетинг, языковой таргетинг и тому подобное. Во время выбора формата объявлений автоматически будет выставлен In-Stream.

Преимущество таких объявлений в том, что они интерактивны — пользователь может листать товары, переходить на страницу карточки и покупать. Сами карточки товара появляются в правом верхнем углу проигрывателя, а после остаются в правом верхнем углу браузера (как на скриншоте выше).

Как запустить видеокампанию TrueView for Action

Кампания TrueView for Action даёт возможность использовать заметный призыв к действию и оверлей с заголовком.

Оверлей — интерактивное объявление, которое отображается либо в видеопроигрывателе, либо в нижней части ролика (занимает 20% от площади окна).

Как будет выглядеть ваш рекламный ролик:

Основные этапы настройки кампании совпадают с созданием видеокампании TrueView In-Stream, но стоит рассмотреть специфику настройки кампании TrueView for Action:

1. Выбрать цель «Потенциальные клиенты» или «Трафик веб-сайта».

2. Тип кампании «Видео».

3. По умолчанию будет выбран подтип «Увеличение числа конверсий».

4. Стратегия назначения ставок будет задана автоматически — «Целевая цена за конверсию». То есть необходимо указать сумму, которую рекламодатель готов платить за одно целевое действие, а система Google оптимизирует кампанию для получения желаемого результата.

5. Затем укажите стандартные настройки — исключение мест размещения, геотаргетинг, языковой таргетинг и тому подобное.

6. Во время выбора формата объявлений автоматически будет выставлен In-Stream.

7. Дальше добавьте информацию, которая отобразится в оверлее с призывом к действию: конечный URL; отображаемый URL; призыв к действию (максимум 10 символов) и заголовок (максимум 15 символов).

Такой тип рекламной кампании стимулирует пользователей переходить на карточку товара, изучать фото товара и описания. Таким образом TrueView for Action играет неотъемлемую роль в пути пользователя к совершении конверсии.

Выбор аудитории

Для выбора аудитории мы использовали сегменты:

Ремаркетинг на посетителей сайта, которые смотрели модели смартфонов OnePlus, но не совершили покупку. Look-alike аудитория на посетителей сайта, которые смотрели модели смартфонов OnePlus, но не совершили покупку. Аудитория по интересам. Интересы были предоставлены командой маркетологов Citrus и включали в себя пользователей: технофилы, любители видеоигр, любители комиксов и аниме, и тому подобное. Аудитория заинтересованных покупателей.

Таким образом нам удалось охватить в первую очередь «самых горячих» потенциальных клиентов, а также обратить внимание более широкой аудитории на рекламируемую модель.

Результаты

1. Расходы в обоих видеокампаниях — практически одинаковые за период эксперимента.

2. Средняя цена за просмотр на 55,56% ниже в кампании TrueView for Action.

3. Рекламу кампании TrueView for Shopping посмотрели на 47% больше уникальных пользователей.

4. Кампания TrueView for Action принесла на 43% больше прямых конверсий.

В итоге мы достигли поставленных целей: привлекли новых пользователей и повысили взаимодействие потенциальных покупателей с брендом.

Более того, мы выяснили, что для рекламы смартфонов с точки зрения мгновенного отклика и повышения охвата более эффективной оказалась кампания TrueView for Action. В связи с тем, что именно кампания TrueView for Action показала большее количество транзакций во время проведения эксперимента.

Однако, что касается повышения интереса к товарам в долгосрочной перспективе, то рекомендуем использовать TrueView for Shopping, так как при оценке взаимодействия аудитории рекламная кампания TrueView for Shopping показала выше результаты: количество кликов на рекламное объявление выше на 40%. Значит, при анализе основных путей до конверсии данный вид рекламной кампании преобладал.

Отзыв о продвижении

Оксана Верлан, Team Lead of Project Manager Team Netpeak:

Благодаря тому, что проект масштабный, команда на стороне агентства совместно с командой клиента имеет возможность тестировать различные новые инструменты и функции системы, что позволяет привлекать наиболее целевую аудиторию с максимальным эффектом для проекта. Тестирование новинок системы — необходимый путь развития проекта, потому не стоит им пренебрегать: только методом проб и экспериментов возможно масштабироваться, выдерживать жесткую конкуренцию в тематики и отстаивать свои позиции на рынке.



Юлия Торговцева, Middle PPC Specialist Citrus:

С командой Netpeak мы регулярно тестируем новые инструменты Google и анализируем их эффективность. Ребята креативно подходят к запуску всех активностей для Цитруса, что позволяет нам как привлекать новую аудиторию, так и работать с уже лояльными пользователями. Благодаря профессиональному подходу команды к любым задачам мы смогли автоматизировать многие рутинные процессы и выделять большее количество времени на запуск масштабных рекламных активностей для нашего проекта.

Команда проекта

Диана Корсун, Pre-Middle PPC Specialist;

Pre-Middle PPC Specialist; Мария Голуб , Middle PPC Specialist;

, Middle PPC Specialist; Анастасия Огарова, Middle PPC Project Manager;

Middle PPC Project Manager; Оксана Верлан , Team Lead of Project Manager Team;

, Team Lead of Project Manager Team; Евгений Кадук, Middle PPC Specialist;

Middle PPC Specialist; Николай Зуб , Pre-Middle PPC Specialist;

, Pre-Middle PPC Specialist; Ольга Шарина, Junior PPC Specialist.

Вывод

Надеемся, этот кейс мотивирует вас больше экспериментировать. Ведь для крупного бизнеса жизненно необходимо развиваться, искать новые пути развития своей компании, чтобы быть лидером рынка и задавать тенденции среди конкурентов.

Для малого и среднего бизнеса эксперименты могут стать решением стандартных вопросов нестандартным способом, а это потенциально приводит к повышению транзакций, уменьшению расходов на рекламу и тому подобное.

Главное помнить: «Отрицательный результат — это тоже результат». Из любого эксперимента важно сделать правильные выводы, которые можно использовать в дальнейшем: либо подкреплять и развивать полученные результаты, либо понять, что точно не стоит делать.