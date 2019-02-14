Эксперимент запуска видеокампаний TrueView for Shopping и TrueView for Action — кейс Citrus.ua
Услуга: PPC с абонплатой.
Тематика: ecommerce.
Проект: Citrus.ua — гаджеты и аксессуары.
Продолжительность эксперимента: 2 недели на каждый вид кампании (август 2018 года).
Регион: Украина.
Результат: увеличение коэффициента просмотра в 2 раза, увеличение охвата на 1 млн пользователей.
«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 году. Команда Netpeak работает с Citrus.ua с 2012 года.
Сегодня «Цитрус» — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома.
«Цитрус» развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств ЦеХАБ и Цитрус Академия во флагманских магазинах сети.
Цели
- Повысить взаимодействие потенциальных клиентов с брендом.
- Привлечь новых пользователей в рамках целевых показателей.
- Оценить новые типы видеокампаний и выявить наиболее эффективный.
О подходе
С недавних пор в Украине стали доступны новые варианты видеорекламы:
- TrueView for Shopping (видеореклама с возможностью показа карточек товара);
- TrueView for Action (видеореклама с возможностью показа элемента с призывом к действию).
Для эксперимента мы решили выделить одинаковый бюджет и период для тестирования одного рекламного ролика на одинаковых аудиториях. Видеокампании запустили поочередно: в первом этапе TrueView for Shopping, во втором — TrueView for Action.
Этапы настройки и запуска кампании TrueView for Shopping
TrueView for Shopping позволяет рекламодателям показывать интерактивные объявления в виде карточек товара параллельно в видеорекламе.
Чтобы запустить данный вид видеокампании необходимо установить связь между Google Ads и Google Merchant Center, а сам рекламный ролик нужно разместить на YouTube. Ниже представлен пример рекламного ролика TrueView for Shopping.
Основные этапы настройки кампании совпадают с созданием видеокампании TrueView In-Stream, за исключением некоторых моментов:
1. Выбрать цель «Интерес к бренду и товарам».
2. Тип кампании «Видео».
3. Подтип кампании «Торговая». На данном этапе необходимо также выбрать связанный аккаунт Google Merchant Center.
4. Для выбора товаров для продвижения нужно воспользоваться одним из фильтров:
- выбрать конкретные товары из списка;
- применить собственный фильтр с помощью атрибута «метка продавца».
С помощью данных фильтров можно загрузить до 10 товаров. Но в итоге в объявлении появится до 6. То есть YouTube покажет не все загруженные товары.
Атрибут не виден пользователям. Назначить его можно так:
- с помощь программиста, который добавит его к необходимым товарам;
- самостоятельно с помощью специальных правил преобразования фидов в Google Merchant Center.
5. Стратегия назначения ставок будет задана автоматически — «Максимальная цена за просмотр (CPV)».
6. Дальше укажите стандартные настройки — исключите места размещения, геотаргетинг, языковой таргетинг и тому подобное. Во время выбора формата объявлений автоматически будет выставлен In-Stream.
Преимущество таких объявлений в том, что они интерактивны — пользователь может листать товары, переходить на страницу карточки и покупать. Сами карточки товара появляются в правом верхнем углу проигрывателя, а после остаются в правом верхнем углу браузера (как на скриншоте выше).
Как запустить видеокампанию TrueView for Action
Кампания TrueView for Action даёт возможность использовать заметный призыв к действию и оверлей с заголовком.
Как будет выглядеть ваш рекламный ролик:
Основные этапы настройки кампании совпадают с созданием видеокампании TrueView In-Stream, но стоит рассмотреть специфику настройки кампании TrueView for Action:
1. Выбрать цель «Потенциальные клиенты» или «Трафик веб-сайта».
2. Тип кампании «Видео».
3. По умолчанию будет выбран подтип «Увеличение числа конверсий».
4. Стратегия назначения ставок будет задана автоматически — «Целевая цена за конверсию». То есть необходимо указать сумму, которую рекламодатель готов платить за одно целевое действие, а система Google оптимизирует кампанию для получения желаемого результата.
5. Затем укажите стандартные настройки — исключение мест размещения, геотаргетинг, языковой таргетинг и тому подобное.
6. Во время выбора формата объявлений автоматически будет выставлен In-Stream.
7. Дальше добавьте информацию, которая отобразится в оверлее с призывом к действию: конечный URL; отображаемый URL; призыв к действию (максимум 10 символов) и заголовок (максимум 15 символов).
Такой тип рекламной кампании стимулирует пользователей переходить на карточку товара, изучать фото товара и описания. Таким образом TrueView for Action играет неотъемлемую роль в пути пользователя к совершении конверсии.
Выбор аудитории
Для выбора аудитории мы использовали сегменты:
- Ремаркетинг на посетителей сайта, которые смотрели модели смартфонов OnePlus, но не совершили покупку.
- Look-alike аудитория на посетителей сайта, которые смотрели модели смартфонов OnePlus, но не совершили покупку.
- Аудитория по интересам. Интересы были предоставлены командой маркетологов Citrus и включали в себя пользователей: технофилы, любители видеоигр, любители комиксов и аниме, и тому подобное.
- Аудитория заинтересованных покупателей.
Таким образом нам удалось охватить в первую очередь «самых горячих» потенциальных клиентов, а также обратить внимание более широкой аудитории на рекламируемую модель.
Результаты
1. Расходы в обоих видеокампаниях — практически одинаковые за период эксперимента.
2. Средняя цена за просмотр на 55,56% ниже в кампании TrueView for Action.
3. Рекламу кампании TrueView for Shopping посмотрели на 47% больше уникальных пользователей.
4. Кампания TrueView for Action принесла на 43% больше прямых конверсий.
В итоге мы достигли поставленных целей: привлекли новых пользователей и повысили взаимодействие потенциальных покупателей с брендом.
Более того, мы выяснили, что для рекламы смартфонов с точки зрения мгновенного отклика и повышения охвата более эффективной оказалась кампания TrueView for Action. В связи с тем, что именно кампания TrueView for Action показала большее количество транзакций во время проведения эксперимента.
Однако, что касается повышения интереса к товарам в долгосрочной перспективе, то рекомендуем использовать TrueView for Shopping, так как при оценке взаимодействия аудитории рекламная кампания TrueView for Shopping показала выше результаты: количество кликов на рекламное объявление выше на 40%. Значит, при анализе основных путей до конверсии данный вид рекламной кампании преобладал.
Отзыв о продвижении
Оксана Верлан, Team Lead of Project Manager Team Netpeak:
Благодаря тому, что проект масштабный, команда на стороне агентства совместно с командой клиента имеет возможность тестировать различные новые инструменты и функции системы, что позволяет привлекать наиболее целевую аудиторию с максимальным эффектом для проекта.
Тестирование новинок системы — необходимый путь развития проекта, потому не стоит им пренебрегать: только методом проб и экспериментов возможно масштабироваться, выдерживать жесткую конкуренцию в тематики и отстаивать свои позиции на рынке.
Юлия Торговцева, Middle PPC Specialist Citrus:
С командой Netpeak мы регулярно тестируем новые инструменты Google и анализируем их эффективность. Ребята креативно подходят к запуску всех активностей для Цитруса, что позволяет нам как привлекать новую аудиторию, так и работать с уже лояльными пользователями.
Благодаря профессиональному подходу команды к любым задачам мы смогли автоматизировать многие рутинные процессы и выделять большее количество времени на запуск масштабных рекламных активностей для нашего проекта.
Команда проекта
- Диана Корсун, Pre-Middle PPC Specialist;
- Мария Голуб, Middle PPC Specialist;
- Анастасия Огарова, Middle PPC Project Manager;
- Оксана Верлан, Team Lead of Project Manager Team;
- Евгений Кадук, Middle PPC Specialist;
- Николай Зуб, Pre-Middle PPC Specialist;
- Ольга Шарина, Junior PPC Specialist.
Вывод
Надеемся, этот кейс мотивирует вас больше экспериментировать. Ведь для крупного бизнеса жизненно необходимо развиваться, искать новые пути развития своей компании, чтобы быть лидером рынка и задавать тенденции среди конкурентов.
Для малого и среднего бизнеса
Главное помнить: «Отрицательный результат — это тоже результат». Из любого эксперимента важно сделать правильные выводы, которые можно использовать в дальнейшем: либо подкреплять и развивать полученные результаты, либо понять, что точно не стоит делать.
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