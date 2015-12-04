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Кейс по SEO для тематики «осветительные приборы, мебель и декор», регион Болгария: рост органического трафика на 108,96%
Ирина Изотова
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Услуга: SEO оптимизация с оплатой за трафик.
Тематика: интернет-магазин осветительных приборов, мебели и декора.
Регион: Болгария.
Период оптимизации: 01.04.2014 — 31.05.2015.
Общий бюджет: $1638 (включая услуги агентства).

Цели

Увеличение органического трафика на сайт.

Особенности проекта

Интернет-магазин построен на платформе Summer Cart. Поэтому у нас появилось достаточно много вопросов при внедрении результатов технического аудита. Например, только создание и интеграция модуля анализа метаданных (title, description, h1) для всех товаров забрали у нас несколько недель.

Основные работы

  1. Мы собрали полное семантическое ядро.

  2. Закрыли для индексации страницы, которые не несли семантической нагрузки: страница регистрации, корзина, страница с данными о доставке. Также с помощью метатега noindex закрыли от индексации страницы, которые были не интересны потребителю и не приносили трафик.
  3. Оптимизировали страницы пагинации. Указали на них rel=next/prev и открыли для индексации. При возвращении на первую страницу пагинации в URL добавлялся параметр “?page=1”. Заменили его на правильный URL (основной адрес категории) и настроили автоматический 301 редирект на главную страницу пагинации для каждой категории.

  4. Начали грамотное наращивание внешней ссылочной массы на тематических сайтах.

  5. Внедрили модуль для распределения внутренней ссылочной массы, добавили в него все ключевые слова и фразы, которые мы не успели использовать при написании метаданных для категорий.
  6. Сделали шаблон для автоматической генерации метаданных для страниц карточек товаров. На сайте представлено более 10 000 продуктов — написание метаданных вручную отняло бы слишком много времени.
  7. Настроили цели в Google Analytics, настроили отслеживание Ecommerce.

Работа над структурой сайта

Нашей основной задачей в работе над структурой стало создание целевых страниц на сайте, которые были бы полезными для посетителей и легко находились в поисковиках. Структура была создана на основе собранного семантического ядра из нескольких тысяч ключевых слов. Что было сделано:

  1. Разделили категории, которые содержали в себе несколько разных типов продуктов. Например, «для кухни», «для ванной комнаты», «для детской комнаты». Каждая категория получила отдельную целевую страницу.
  2. Добавили новые категории с разными параметрами. Например, LED или энергосберегающие лампы.
  3. Добавили качественные тексты на все созданные страницы.

Вместе с другими мы использовали сервисы Netpeak

1. SERPstat.com — для сбора полного семантического ядра из ключевых слов и фраз.

2. «Сибирь» — автоматизированная система для технического контроля ошибок. Этот сервис позволил нам оптимизировать время выполнения работ над проектом. Например:

  • изменение или удаление метаданных целевых страниц;
  • удаление целевых страниц;
  • закрытие от индексации целевых страниц, которые должны быть открытыми для индексации;
  • контроль наличия целевых страниц в индексе;
  • контроль десятков мелких ошибок на целевых страницах, которые влияют на видимость сайта в поиске.

3. «Троцкий» — скрипт Netpeak для распределения внутренней ссылочной массы.

4. Скрипт «Netpeak StopExit» — для возвращения потребителей, которые готовы покинуть сайт (улучшает поведенческие факторы).

Результаты

Несмотря на медленный темп внедрения пунктов технического аудита, мы получили рост органического трафика. Месяц с самым большим ростом органического трафика — январь 2015 года. Рост составил 108,96% в сравнении с январем 2014 года. Рост составил 108,96% в сравнении с январем 2014 года Целостная картина развития проекта с момента старта работ: Целостная картина развития проекта с момента старта работ Что мы не успели сделать, помимо реализации некоторых пунктов аудита: 1. Внедрить инструкции для интернет-магазина, направленные на увеличение онлайн-продаж. 2. Внедрить инструменты для увеличения оффлайн-конверсии:

  • систему для отслеживания звонков Ringostat;
  • модуль Callback для заказа телефонного звонка.

Это очень актуально для данной ниши — большинство продаж происходит в шоу-руме (оффлайн). На финальный результат проекта значительно повлияла скорость внедрения технических заданий. Конечно, в тех случаях, когда специалисты агентства и клиента работают в тесном сотрудничестве и внедряется 100% ТЗ, появляется другая картина: Сводная динамика роста трафика с градацией по качеству внедрения технических заданий

График из исследования по 600+ клиентам Netpeak

Хочу повысить эффективность рекламы

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Ирина Изотова

К команде Netpeak присоединилась в 2015 году.

Имею опыт ведения контекстной рекламы на рынках СНГ, Европы, США.

Работаю с различными типами проектов: корпоративные сайты, SaaS, E-commerce.

Создала в 2016 году и руководила до августа 2018 года командой РРС специалистов в Болгарии. В данный момент создаю новую команду РРС специалистов для работы с Западной Европой, а также активно работаю с SaaS-проектами.

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