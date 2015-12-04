Кейс по SEO для тематики «осветительные приборы, мебель и декор», регион Болгария: рост органического трафика на 108,96%
Тематика: интернет-магазин осветительных приборов, мебели и декора.
Регион: Болгария.
Период оптимизации: 01.04.2014 — 31.05.2015.
Общий бюджет: $1638 (включая услуги агентства).
Цели
Увеличение органического трафика на сайт.
Особенности проекта
Интернет-магазин построен на платформе Summer Cart. Поэтому у нас появилось достаточно много вопросов при внедрении результатов технического аудита. Например, только создание и интеграция модуля анализа метаданных (title, description, h1) для всех товаров забрали у нас несколько недель.
Основные работы
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Мы собрали полное
семантическое ядро.
- Закрыли для индексации страницы, которые не несли семантической нагрузки: страница регистрации, корзина, страница с данными о доставке. Также с помощью метатега noindex закрыли от индексации страницы, которые были не интересны потребителю и не приносили трафик.
- Оптимизировали страницы пагинации. Указали на них rel=next/prev и открыли для индексации. При возвращении на первую страницу пагинации в URL добавлялся параметр “?page=1”. Заменили его на правильный URL (основной адрес категории) и настроили автоматический 301 редирект на главную страницу пагинации для каждой категории.
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Начали грамотное наращивание внешней
ссылочной массына тематических сайтах.
- Внедрили модуль для распределения внутренней ссылочной массы, добавили в него все ключевые слова и фразы, которые мы не успели использовать при написании метаданных для категорий.
- Сделали шаблон для автоматической генерации метаданных для страниц карточек товаров. На сайте представлено более 10 000 продуктов — написание метаданных вручную отняло бы слишком много времени.
- Настроили цели в Google Analytics, настроили отслеживание Ecommerce.
Работа над структурой сайта
Нашей основной задачей в работе над структурой стало создание целевых страниц на сайте, которые были бы полезными для посетителей и легко находились в поисковиках. Структура была создана на основе собранного
- Разделили категории, которые содержали в себе несколько разных типов продуктов. Например, «для кухни», «для ванной комнаты», «для детской комнаты». Каждая категория получила отдельную целевую страницу.
- Добавили новые категории с разными параметрами. Например, LED или энергосберегающие лампы.
- Добавили качественные тексты на все созданные страницы.
Вместе с другими мы использовали сервисы Netpeak
1. SERPstat.com — для сбора полного семантического ядра из ключевых слов и фраз.
2. «Сибирь» — автоматизированная система для технического контроля ошибок. Этот сервис позволил нам оптимизировать время выполнения работ над проектом. Например:
- изменение или удаление метаданных целевых страниц;
- удаление целевых страниц;
- закрытие от индексации целевых страниц, которые должны быть открытыми для индексации;
- контроль наличия целевых страниц в индексе;
- контроль десятков мелких ошибок на целевых страницах, которые влияют на видимость сайта в поиске.
3. «Троцкий» — скрипт Netpeak для распределения внутренней ссылочной массы.
4. Скрипт «Netpeak StopExit» — для возвращения потребителей, которые готовы покинуть сайт (улучшает поведенческие факторы).
Результаты
Несмотря на медленный темп внедрения пунктов технического аудита, мы получили рост органического трафика. Месяц с самым большим ростом органического трафика — январь 2015 года. Рост составил 108,96% в сравнении с январем 2014 года. Целостная картина развития проекта с момента старта работ: Что мы не успели сделать, помимо реализации некоторых пунктов аудита: 1. Внедрить инструкции для интернет-магазина, направленные на увеличение онлайн-продаж. 2. Внедрить инструменты для увеличения оффлайн-конверсии:
- систему для отслеживания звонков Ringostat;
- модуль Callback для заказа телефонного звонка.
Это очень актуально для данной ниши — большинство продаж происходит в шоу-руме (оффлайн). На финальный результат проекта значительно повлияла скорость внедрения технических заданий. Конечно, в тех случаях, когда специалисты агентства и клиента работают в тесном сотрудничестве и внедряется 100% ТЗ, появляется другая картина:
График из исследования по 600+ клиентам Netpeak
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