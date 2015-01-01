Торговые и умные торговые кампании — за что бизнес платит подрядчику

В работе агентства часто возникают трудности с тем, как объяснить клиенту целесообразность тех или иных трат. Особенно, когда кажется, что инструмент продвижения не требует дополнительного вовлечения специалиста. То есть — раз настроил, запустил и всё. В частности, вопросы возникают по поводу торговых и умных торговых кампаний (Google Shopping и Smart Shopping Campaign). Зачем здесь контроль со стороны специалиста и регулярные действия с оптимизацией?

Чистка и оптимизация после запуска

Любая кампания, в любом рекламном инструменте нуждается в «чистке», контроле, анализе, оптимизации. Торговые кампании — не исключение. После запуска с ними работают в двух основных направлениях:

Оптимизация. Направлена на улучшение текущих результатов, масштабирование и увеличение дохода. Чистка — поддержание «гигиены» кампаний, чтобы удержать текущие результаты.

На контроль и корректировки по умным торговым кампаниям может уходить от 3 до 10 часов в месяц. При этом многое зависит от количества, групп товаров, объема трафика на сайт. Когда возникают трудности, например, блокировка кампаний, фида, аккаунта Merchant Center, специалист может потратить намного больше времени.

Google Shopping и Smart Shopping: что может пойти не так

Результаты по какому-то определенному типу кампаний всегда следует рассматривать комплексно: по итогу всех кампаний. Нельзя, например, запустить в аккаунте только Smart Shopping и получать по ней хорошие результаты (если они вообще будут).

Умные торговые кампании работают при условии, что в аккаунте Google Ads отслеживаются конверсии, то есть целевые действия. Важный этап перед запуском — настройка и проверка отслеживания конверсий. Не менее важно впоследствии периодически проверять корректность сбора конверсий: они могут удваиваться, возможно, некорректно передается их ценность и так далее. Такие проверки необходимо делать не реже, чем раз в месяц, чтобы быстро реагировать на возможные проблемы. Если конверсии собираются некорректно, кампания Smart Shopping оптимизируется на основании этих данных, что приведет к сомнительным результатам. Важен не просто сбор конверсий, но и передача их ценности.

Для торговых кампаний в качестве конверсий лучше использовать цель «покупка», но можно включать и другие, а также передачу их ценности.

Smart Shopping работает с аудиторией ремаркетинга. Чтобы кампания могла запуститься и оставалась активной, необходимо постоянно пополнять и обновлять аудитории ремаркетинга. С этим помогают как поисковые, так и медийные кампании. Наполнять аудиторию новыми пользователями умная торговая кампания будет в зависимости от того, какой целевой ROAS указан в настройках. Чем жестче установлены условия окупаемости рекламной кампании, тем эффективнее будут результаты, тем меньше удельный вес новой аудитории. Чем меньше ее удельный вес, тем вероятнее со временем аудитория будет уменьшаться, так как из нее уйдут ранее собранные пользователи — как результат, кампания остановится.

Если умная торговая кампания эффективна, необходимо активно работать с масштабированием других кампаний (поисковых, медийных). Это нужно, чтобы быстро привлечь большой объем релевантного трафика, который поможет наполнить аудиторию ремаркетинга.

Для эффективной работы Smart Shopping необходимо включить как можно больше товаров в кампанию и следить, чтобы большая их часть прошла подтверждение в Merchant Center и была готова к показу. В противном случае, кампания получит мало показов и ее эффективность окажется крайне низкой. Умные торговые кампании не работают самостоятельно и также, как и другие кампании, нуждаются в оптимизации, перераспределении бюджета. Иногда их приходится отключать. Для оценки эффективности умной торговой кампании не нужно смотреть на цену за клик — иногда она может быть значительно ниже, чем в обычной торговой кампании, либо, наоборот, значительно выше. Количество кликов тоже не всегда показательно.

Данный тип кампании направлен на увеличение дохода, то есть важнее смотреть на ценность конверсий, а не на трафик или его стоимость.

Удовлетворительные результаты кампаний не означают, что можно больше не предпринимать никаких действий. Наоборот, по мере обучения, с кампанией нужно работать — и выжать из нее максимум результатов, добавляя/корректируя целевую рентабельность инвестиций в настройках, корректируя выбранные товары/группы товаров и так далее.

Поскольку умные торговые кампании способны быстро подстраиваться под кратковременные изменения в аукционе (из-за сезонности или праздничных продаж), необходимо отслеживать всплески роста спроса и на такие периоды корректировать бюджет и стратегии.

Как это работает: кейсы

Покажу несколько кейсов наших клиентов, чтобы продемонстрировать, как можно масштабировать и улучшать показатели Google Shopping, работая с другими РК, дорабатывая фид, выполняя чистку и оптимизацию.

Смотрим в динамике, как благодаря работе PPC-специалиста изменялось количество конверсий и доход (ценность конверсий). Тематика — детский транспорт:

Ценность конверсий выросла в 1,92 раза, количество — в 1,97 раз.

Динамика изменений количества конверсий и дохода за октябрь 2019-май 2020 для проекта в тематике «Спортивная одежда»:

Ценность конверсий выросла в 14,1 раза, количество — в 19,3 раза.

Наблюдаем за изменениями количества конверсий и дохода с апреля 2019 по май 2020 для сайта в тематике «Брендовая обувь и одежда»:

Ценность конверсий к марту 2020 выросла в 13 раз, количество — в 15,4 раза.

В связи с пандемией, с марта по май спрос на товар просел, поэтому наблюдалось небольшое снижение количества продаж. Однако, сравнивая с уровнем апреля-мая 2019, мы получили в 8,9 раз больше конверсий, их ценность была выше в 7,7 раз.

А вот как подключение новых поисковых и КМС кампаний повлияло на количество трафика и конверсий по Smart Shopping-кампании. Период работы: июнь 2019-май 2020. Запуск дополнительных кампаний: середина февраля 2020-апрель 2020. Тематика — экомаркет:

Выводы