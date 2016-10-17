PPC

Как создать рекламную кампанию в Bing Ads — подробное руководство
Ирина Изотова
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Если вы работаете над продвижением на англоязычном рынке, обратите внимание на рекламу в поисковике от Microsoft — Bing. В этой статье я расскажу, как создать первые кампании Bing Ads и правильно их настроить.

В 2016 году доля Bing на рынке поисковиков США достигла 21%. По данным Statista, во втором квартале 2016 года доли Bing, Google и Yahoo по охвату поисковой рекламы распределились так:

популярность между Bing, Google и Yahoo

Начало работы

Перейдите в Bing Ads и войдите в свой аккаунт. На вкладке «Campaigns» вы увидите два варианта:

Начало работы в Bing Ads

Рассмотрим подробно оба варианта.

Как импортировать кампании из Google Рекламы?

Нажмите в верхнем меню на пункт «Import Campaigns» и в выпадающем меню выберите «Import from Google Ads».

Как импортировать кампании из Google AdWords

Теперь вы готовы идти дальше.

1. Выберите источник импорта

В открывшемся окне войдите в нужный аккаунт Google.

Выберите источник импорта

Далее выберите рекламный аккаунт, из которого будете импортировать кампании, и нажмите «Continue».

выберите рекламный аккаунт

2. Выберите нужные рекламные кампании

По умолчанию Bing предложит перенести сразу все рекламные кампании. В этом случае галочка стоит возле поля «Import all existing and new campaigns».

Как выбрать нужные кампании из списка?

Выберите нужные рекламные кампании

2.1. Выберите пункт «Import specific campaigns».
2.2. Если у вас большой аккаунт, воспользуйтесь фильтром.
2.3. Отметьте галочками нужные рекламные кампании.
2.4. Нажмите «Continue».

Обратите внимание, что в примере выше отображаются только активные кампании. Чтобы импортировать приостановленную, активируйте пункт «Show paused campaigns».

активируйте пункт «Show paused campaings»

3. Настройте параметры импорта

Далее вы можете выбрать условия переноса кампаний.

3.1. Выберите рекламный аккаунт Bing, в который хотите импортировать рекламу.

Настройте параметры импорта

3.2. Определите, что именно хотите перенести. Этот пункт актуальный для тех, кто уже переносил кампании, и хочет обновить лишь определенные параметры.

3.3. В пункте «Bids and Budgets» вы можете автоматически повысить ставки и бюджеты кампаний до минимума, необходимого для работы в Bing.

В пункте «Bids and Budgets»

3.4. Одна из удобных настроек — добавление текста в конец всех URL. Таким образом можно быстро проставить UTM-метки или скорректировать текущие с помощью поиска и замены.

добавление текста в конец всех URL

3.5. В пункте «Ad extensions» вы можете выбрать условие импорта расширений объявлений: если вы снимете галочку, при переносе одинаковые расширения будут созданы отдельно для каждой кампании.

выбрать условие импорта расширений объявлений

3.6. Нажмите «Import».

4. Какие проблемы могут возникнуть при импорте из Google Рекламы?

Ошибки происходят из-за неполной совместимости Google Рекламы и Bing Ads. О проблемах, возникших во время переноса кампаний, Bing информирует сразу по завершению импорта. В открывшемся окне вы увидите таблицу: в столбце «Skipped items» будет отмечено, сколько и каких элементов системе не удалось перенести.

Какие проблемы могут возникнуть при импорте из Google AdWords

Если у вас есть пропущенные элементы с ошибками, вы увидите ссылку на загрузку подробной информации в виде электронной таблицы.

Исправив ошибки в этом документе, вы сможете импортировать их из файла.

Чаще всего возникают проблемы с импортом таких элементов:

  • отображаемые ссылки, длина которых превышает 35 символов (для мобильных WAP-объявлений — до 20 символов);
  • длинные заголовки (для обычных текстовых объявлений действует ограничение до 25 символов, для мобильных WAP-объявлений — до 18 символов);
  • объявления, текст которых больше 71 символа (для мобильных WAP-объявлений можно использовать не более 18 символов);
  • расширения «Номер телефона» — доступны не во всех регионах;

На этом импорт кампании завершен, и остается только ввести платежные данные.

импорт кампании завершен

Как создать рекламную кампанию в Bing Ads с нуля?

В Bing есть только два типа кампаний:

  • для поисковой и контекстно-медийной сети;
  • торговые.

Разберем создание обычной поисковой кампании.

Перейдите на вкладку «Campaigns» и нажмите «Create campaign».

создать кампанию в Bing Ads

Выберите цель рекламной кампании.

Выберите цель

1. Основные настройки

1.1. Введите название рекламной кампании.

Введите название рекламной кампании

1.2. Установите ограничение трат на день или месяц в долларах. Чтобы быть уверенным, что вашего бюджета хватит для показа рекламы ежедневно, выбирайте дневной. В этом случае, нажав на кнопку «Daily budget options», вы можете выбрать ускоренный или стандартный метод показа.

выбрать ускоренный или стандартный метод показа

1.3. В пункте «Language» не очень много доступных вариантов. Обратите внимание, что вы не сможете выбрать все или несколько вариантов, как в Google Рекламе.

В пункте «Language»

1.4. Для настройки геотаргетинга доступны три варианта:

  • США;
  • все доступные страны;
  • выбранные города, штаты, страны и регионы.

Геотаргетинг в Бинг

1.5. Выбрав пункт «Let me choose specific locations», вы увидите расширенные настройки.

Выбрать целевой регион

1.7. Еще одна настройка геотаргетинга рекламы позволит выбрать, каким пользователям показывать рекламу:

  • находятся на выбранной территории;
  • ищут информацию о заданном месте или проявили к нему интерес.

Настройки геотаргетинга

2. Добавьте ключевые слова

2.1. Введите домен вашего сайта и название группы объявлений. 

Cоздание группы объявлений в Bing

2.2. Введите ключевые слова в окне «Enter keywords».

Enter keywords

2.3. На этой же странице вы найдете окно для подбора ключевых слов. Система предлагает искать варианты ключевых фраз по адресу вашего сайта или по конкретным словам.

Подобрать ключевые слова в Bing Ads

Bing Ads группирует найденные ключевые фразы по смыслу. Вы можете добавить

сразу всю группу или только некоторые ключи.

3. Создайте первое объявление

Чтобы создать объявление, нажмите на «Create Ad».

Создать объявление

На этом этапе добавьте первый и второй заголовок, текст рекламного объявления, а также целевую ссылку на сайт и мобильную версию.

Создание объявления

Далее в этом окне можно добавить расширения: 

  • Sitelink Extensions — дополнительные ссылки;
  • Callout Extensions — уточнения;
  • Structured Snippet Extensions — структурированные описания; 
  • Location Extensions — адрес и номер компании.

4. Назначте рекламный бюджет и ставки

4.1. Выберите способ назначения ставок:

  • ручной (Manual CPC);
  • автоматический (Enhanced CPC).

При автоматической стратегии Bing может повышать (максимум на 30%) или понижать вашу ставку в зависимости от вероятности конверсии. Подробно о принципе и условиях работы автоматического назначения ставок читайте в официальной справке.

Cпособ назначения ставок в Bing

4.2. Укажите ставку на уровне группы и сразу покажет вам прогнозируемое количество показов и кликов за месяц, а также траты и среднюю позицию.

Ставка на уровне группы

5. Расширенные настройки

Отмечу только самые важные (по моему опыту).

5.1. Перейдите к подпункту «Advanced campaign settings» — «Ad schedule» и установите корректировки ставок в зависимости от времени суток. 

Расписание показов в Bing

5.2. В настройках «Device» вы можете повысить или понизить ставки для показа на разных устройствах.

Корректировки ставок для устройст

5.3. Выберите, где показывать вашу рекламу: в поиске, КМС, или сразу во всех сетях. Для этого необходимо перейти к подпункту «Other settings» — «Ad distribution»: 

в поиске, КМС, или сразу во всех сетях

Стоит отметить, что контекстная сеть доступна только в США.

Не забудьте сохранить все изменения и добавить способ оплаты рекламы.

Как добавить способ оплаты?

В верхнем правом углу нажмите на шестеренку и в открывшемся выпадающем меню выберите пункт «Accounts & Billing».

выберите пункт «Accounts & Billing»

Далее перейдите на вкладку «Payment Methods» и выберите удобный для вас способ оплаты:

  • PayPal;
  • карта;
  • банковский перевод.

Как добавить способ оплаты

Рассмотрим поэтапно каждый способ.

1. Оплата с помощью банковского перевода

1.1. Перейдите на вкладку «Add check/bank transfer» и выберите подходящую страну.

Оплата с помощью перевода

Далее нажмите «Next», в открывшемся окне введите свои данные и сохраните изменения.

При оплате с помощью банковского перевода доступна только предоплата.

1.2. Чтобы пополнить аккаунт, вернитесь на вкладку «Payment Methods» и возле созданного метода оплаты нажмите «add funds».

возле созданного метода оплаты нажмите «add funds»

В новом окне в пункте «Wire transfer instructions» вы увидите реквизиты банка:

Wire transfer instructions

Важно! При отправке переводе денег обязательно укажите:

  • номер аккаунта Bing Ads, который находится вверху страницы оплаты;

номер аккаунта Bing Ads

  • имя клиента, которое можно взять в настройках аккаунта (для этого нажмите шестеренку в верхнем правом углу, выберите «My settings», скопируйте информацию в полях «First Name» и «Last Name»).

имя клиента

скопируйте информацию в полях «First Name» и «Last Name»

2. Оплата с помощью банковской карты

На вкладке «Payment Methods» перейдите в подпункт «Add card».

Оплата с помощью банковской карты

Как и в предыдущем методе вам предстоит выбрать страну.

выбрать страну

Так как это добавление второго способа оплаты, система предлагает три варианта:

  • создать резервный способ оплаты;
  • добавить как основной способ оплаты и заменить уже существующий;
  • добавить еще один способ оплаты.

Выберите подходящий вариант и нажмите «Далее».

В новом окне введите ваши платежные и личные данные, сохраните изменения.

3. Оплата с помощью PayPal

Среди пунктов на вкладе «Payment Methods» перейдите к «Add PayPal».

Оплата с помощью PayPal

Выберите страну и новый метод оплаты. Обратите внимание, что при оплате через PayPal вы не сможете выбрать Украину или Россию.

выберите «Add PayPal»

Выводы

Многие настройки и интерфейс Bing Ads похожи на Google Рекламу, но все же стоит обращать внимание и учитывать в работе особенности этой рекламной системы.

Мы подробно рассмотрели:

  1. Как создать новую кампанию.
  2. Как импортировать кампании из Google Рекламы.
  3. Как добавить способ оплаты.

Если остались вопросы — отвечу в комментариях.

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контекстная реклама PPC для бизнеса
Ирина Изотова

К команде Netpeak присоединилась в 2015 году.

Имею опыт ведения контекстной рекламы на рынках СНГ, Европы, США.

Работаю с различными типами проектов: корпоративные сайты, SaaS, E-commerce.

Создала в 2016 году и руководила до августа 2018 года командой РРС специалистов в Болгарии. В данный момент создаю новую команду РРС специалистов для работы с Западной Европой, а также активно работаю с SaaS-проектами.

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