Сравнение Ringostat и Binotel. Комментируют PPC-специалисты

В Украине есть два самых популярных коллтрекинга — это Ringostat и Binotel. Специалисты агентства Netpeak работали с обеими платформами. Они рассказали об особенностях этих двух инструментов аналитики и поделились своим опытом взаимодействия с каждым из них.

Почему PPC-специалисты используют коллтрекинг

Когда агентство начинает работать с проектом, оно всегда заранее спрашивает, звонят ли клиенты в компанию. Если да, специалист обязательно посоветует подключить коллтрекинг . Это технология определения источников входящих звонков.

Почему это важно? Когда клиент звонит в компанию, Google Analytics никак не может зафиксировать такую конверсию. Даже если реклама приносит много звонков, по отчетам системы веб-аналитики может показаться, что кампания неэффективна.

Если же подключить коллтрекинг и интегрировать его с Google Analytics, можно получить данные о звонках. Это позволит РРС-специалисту:

зафиксировать, какой источник, канал, кампания и ключевое слово приносят обращения по телефону;

сделать выводы, какая реклама успешна;

распределять бюджет в пользу самых эффективных кампаний;

оптимизировать рекламу. Например, добавляя в кампании ключевые слова, которые чаще всего приносят обращения от целевой аудитории.

Пример использования коллтрекинга описан в «Кейсе салона платьев La novale — ROMI 109% за два месяца» .

На рынке немало сервисов коллтрекинга, и все они отличаются по функционалу. Мы попросили специалистов агентства Netpeak сравнить два самых популярных в Украине — Ringostat и Binotel. Хотя эти решения используют и в других странах, например, в России и Казахстане.

Богдан Волошин, Middle PPC Specialist

Для меня ключевое преимущество Ringostat — его гибкость. Возможность настроить собственную интеграцию с любой системой аналитики или рекламной системой через GTM без привлечения разработчика. Если не хватает готовых интеграций.

Чем это удобно для меня:

Сейчас во всех рекламных системах большая часть бюджета тратится в кампаниях с автостратегиями. В таком случае часто собрать достаточный объем данных — проблема. С Ringostat мы можем настроить передачу конверсий так, как нам нужно, и собрать полную статистику. Особенно это актуально для проектов, где нужно объединить в одну конверсию, например, отправку формы и звонок. Что позволяет индивидуально управлять структурой кампаний. Если нужно протестировать новый рекламный инструмент или непопулярные инструменты, среди которых конкуренция ниже, а готовой интеграции нет — сделать это можно без проблем. Как пример: TikTok ворвался в диджитал-пространство, и тестировать этот инструмент можно во всех нишах.

У Binotel плюс один — простота настройки. Как и у Ringostat, конверсии передаются автоматически после настройки скриптов на сайте. Нужно только в Google Analytics настроить цели, а в Facebook задать приоритет для событий, что стало актуально после выхода IOS 14.5 . Правда, мое обращение в техподдержку Binotel по этому вопросу осталось без ответа.

Марина Крамаренко, Pre-middle PPC Specialist

Для меня Rinostat в разы понятнее по части функционала. Сразу ясно, что и где можно посмотреть, как отфильтровать информацию. В Binotel это не то чтобы сложно, но интуитивно менее понятно.

Еще в Ringostat мне нравится общий журнал звонков, где сразу есть разбивка по источникам.

Удобно, что есть отдельный отчет по пропущенным вызовам. Если клиент говорит, что нет звонков, можно сразу увидеть, когда они по факту есть, а менеджеры просто не берут трубку. У меня как раз был такой случай.

Лично для меня очень удобен функционал, позволяющий самостоятельно посмотреть, какие номера закреплены за различными расширениями «Номера телефонов» в Google Ads. Сразу можно узнать те номера, которые необходимо добавить в кампанию, а не ждать, пока тебе их скинут.

Также в Ringostat удобно наличие полноценной сквозной аналитики, отчеты которой можно смотреть в личном кабинете. У нас был клиент, у которого она сразу отлично заработала. Других сервисов сквозной аналитики, которые изначально бы корректно отрабатывали, я пока не нашла.

При настройке коллтрекинга Ringostat просит только добавить UTM-метки. Последний раз, когда у меня был проект с Binotel, нас просили самостоятельно устанавливать код через GTM — и на коллтрекинг, и на форму обратного звонка.

Анна Сергеева, Middle PPC Specialist

Лично у меня нет никаких нареканий в отношении Ringostat. А вот при работе с Binotel обнаружила для себя такие сложности:

нельзя делать выгрузки отчетов, если ты не администратор — им обычно является только клиент;

проблемы с базой подменных номеров — клиентам часто ошибочно звонили коллекторы;

связь с техподдержкой у меня происходила только по почте или телефону — очень задерживает ответ.

Пример отчета Binotel

Если говорить о последнем пункте, то мне как PPC-специалисту в чате гораздо удобней сразу показать скриншоты и задать уточняющие вопросы. По телефону все сложнее объяснить, когда ты не можешь показать примеры.

Анна Самусь, Middle PM

Для нашей команды главное преимущество Ringostat — сквозная аналитика. Она позволяет определять эффективность рекламы не на основании конверсий в системе аналитики, а дает возможность оценить весь путь: звонок — продажа — доход.

Все это как воздух нужно для оптимизации рекламных кампаний на основе данных, а не интуиции. Специалист может определить рентабельность вложений по различным инструментам. Можно также строить любые кастомные отчеты со всеми нужными показателями.

Анастасия Быкова, Upper Junior PM

Сотрудники Binotel настраивают только телефонию, а установка коллтрекинга полностью ложится на плечи клиента. Он сам все делает на сайте по их мануалам. Неопытные программисты и технически не подкованные клиенты очень долго мучаются над этими задачами. Можно запросить помощь поддержки, но все равно придется делать самому. В Ringostat достаточно предоставить доступы для менеджеров в GTM, и они самостоятельно сделают настройку.

Если говорить о настройке целей, то Binotel дают подробные мануалы, но по ним не всегда получается все сделать так, чтобы данные отслеживались в аналитике. В Ringostat же достаточно настроить цели.

Примеры целей, которые можно настроить в Binotel

В Binotel видно только канал получения лида, например google/СРС — даже при динамическом коллтрекинге. Чтобы в кабинет тянулись данные в разрезе кампаний, снова нужны «танцы с бубнами». Может, это и возможно, но у моих клиентов ничего не получилось.

У Ringostat все четко отслеживается в личном кабинете. Если на проекте подключено достаточное количество номеров для подмены.

Игорь Бугай, Upper-Junior PPC Specialist

В Ringostat есть возможность настроить цели на большее количество категорий звонков:

на все категории звонков;

отдельно вызовы через виджет обратного звонка, он же callback;

звонки на все подменные номера;

все отвеченные вызовы;

целевые звонки — продлившиеся больше заданного в настройках времени, достаточного для целевого действия клиента;

уникальные первые звонки — первый звонок с конкретного номера. Эта цель поможет понять, сколько позвонило потенциальных клиентов из рекламы;

потерянные (неотвеченные) звонки.

Binotel передает в Google Analytics меньше информации:

цель на все звонки;

цель по GetCall — той же форме обратного звонка, только от Binotel;

принятые звонки;

пропущенные звонки.

У Ringostat есть дополнительная полезная услуга — «тайный покупатель». Представители платформы по запросу компании звонят в отдел продаж, представляясь покупателями. Потом они отправляют свое резюме заказчику.

Это позволяет проверить и проанализировать работу отдела продаж, найти проблемные места при коммуникации с клиентами, чтобы не терять покупателей. Для таких целей подобное решение — прямо must have. На мой взгляд, оно особенно полезно для стартапов, которые только начинают процесс построения отдела продаж.

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Запомнить

Специалисты агентства Netpeak сравнили два самых популярных сервиса коллтрекинга в Украине — Ringostat и Binotel.

В качестве важных критериев они выделили:

простота настройки и использования;

возможность настройки уникальной интеграции;

поддержка клиентов;

конкретный функционал каждого из продуктов.

В этой статье мы не призываем отдать предпочтение какой-то одной системе. Советуем делать выводы самостоятельно, детально расспрашивать представителей компании о возможностях. И решать, какие из них подойдут конкретно для вас. Все описанное в статье — личный опыт наших специалистов. Возможно, ваш будет другим.