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PPC

Самые популярные термины контекстной рекламы — толковый словарь для чайников
Сергей Бережной
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Сложность: норм норм
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Почему, когда растет CR — хорошо, а когда CPA — плохо? Что означает фраза «Лендос уников не принесет с такими креативами»? Если не знаете, специально для вас мы составили словарь терминов по PPC. Он пригодится новичкам перед изучением, а бизнесу — перед заказом контекстной рекламы.

Наш дизайнер Наташа подготовила для вас удобную pdf-версию книги, которую можно получить, заполнив форму в конце поста.

A

AdWords Editor — бесплатное приложение для внесения массовых изменений в рекламные кампании офлайн.

Как работать с редактором AdWords

C

CAC (Cost to Acquire a Customer) — стоимость привлечения нового клиента.

CAC = [Траты на привлечение клиента за определенный промежуток времени] / [Количество новых клиентов, полученных в этот промежуток времени].

Call Tracking — технология, которая отслеживает обращения клиентов по телефону и связывает их с конкретным рекламным источником. Сервисы коллтрекинга предоставляют код, который устанавливается на сайт и собирает статистику звонков.

CPA (Cost per Action) — модель интернет-рекламы, в которой рекламодатель платит за совершенное пользователем действие на сайте.

CPC (Cost per Click) — стоимость клика по поисковой рекламе с последующим переходом пользователя на рекламируемый сайт.

CR (Conversion Rate) — процент посетителей сайта, выполнивших целевые действия.

CR = [Количество продаж / количество кликов ] х 100%.

CTA (Call to Action) — призыв к действию, который присутствует в любом инструменте рекламы и стимулирует пользователя превратиться в потребителя. Например, на сайте интернет-магазина «призыв к действию» — это кнопка «Заказать» или «Купить».

CTR (Click-through rate) — соотношение количества кликов к количеству показов рекламы.

CTR = [Количество кликов] / [Количество показов] x 100%.

E

Ecommerce (модуль расширенной электронной торговли) — плагин Google Analitycs для отслеживания взаимодействия пользователей с товарами в интернет-магазинах.

При корректной настройке модуль анализирует показы и клики, просмотры информации о товаре, добавление в корзину и удаление из нее, процесс оформления покупки, транзакции и возвраты.

ECPC (оптимизатор цены за конверсию) — стратегия назначения ставок, которая корректирует цену за клик так, чтобы получать максимальное количество конверсий. Она аналогична другим стратегиям Интеллектуального назначения ставок, но при этом учитывает значения ставок, заданных вручную.

eCPC = [Рекламный бюджет] / [количество кликов].

G

Google Marketing Platform (ex-DoubleClick) — рекламная платформа для рекламодателей и агентств, которая позволяет планировать и запускать маркетинговые кампании на цифровых площадках.

GTM (Google Tag Manager) — система быстрого управления тегами/фрагментами кода на сайте для анализа трафика и оптимизации маркетинга.

Что такое GTM
Диспетчер тегов позволяет добавлять и изменять теги Ads, Google Analytics, Firebase Analytics, Floodlight, а также сторонние и пользовательские теги, не внося изменений в код сайта.

L

LTV (Lifetime Value) — пожизненная стоимость клиента. Показатель позволяет оценить заинтересованность клиентов бизнеса в заказе товаров и услуг.

M

MCC (My Client Center) — управляющий аккаунт в Google Ads. Предназначен для агентств и рекламодателей, у которых несколько аккаунтов Ads.

Фактическая цена клика чаще всего отличается от максимально допустимой.

P

PPC (Pay Per Click) — разновидность онлайн-рекламы, при которой рекламодатель оплачивает каждый клик, совершенный пользователем для перехода на сайт.

Рекламные объявления размещают с помощью провайдеров контекстной рекламы — Google Ads, Яндекс.Директ, Bing Ads, Begun, рекламных площадок социальных сетей Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте и так далее.

R

ROI — показатель возврата инвестиций, индикатор эффективности и окупаемости рекламных кампаний.

ROMI — показатель, демонстрирующий прибыльность или убыточность маркетинговых каналов.

U

UTM-метка (Urchin Tracking Module) — переменная, добавляется в URL-адрес страницы и позволяет системе веб-аналитики получить дополнительную информацию об источнике трафика.

UTM-метки помогают рекламодателям сегментировать пользователей по определенному типу и поведению, а также анализировать конечные цели — продажи.

Что такое UTM-метки

А

Адаптивные объявления — универсальные объявления, отображаются как текстовые, графические и нативные.

Адаптивные рекламные объявления

Аукцион — процесс отбора объявлений для показа по поисковым запросам и порядок их отображения в поисковой выдаче. Рекламный аукцион проходит каждый раз, когда пользователь из выбранной целевой аудитории видит объявление.

Б

Брендовые запросы — запросы, которые направлены на увеличение узнаваемости вашего бренда (название бренда, а также товаров определенного бренда или марки).

Брошенная корзина — вид таргетинга на пользователей, которые добавили товар в корзину, но по какой-то причине не завершили покупку.

В

Воронка продаж — принцип распределения потенциальных клиентов по стадиям всего процесса — от первого контакта до продажи товара или услуги.

Г

Геотаргетинг — один из видов показа онлайн-рекламы с учетом географического положения пользователя.

Геотаргетинг дает возможность охватить только ту часть пользователей, которая с наибольшей вероятностью совершит необходимое целевое действие (перейдет по ссылке, сделает заказ).

Д

Динамические поисковые кампании (DSA) — вид поисковых объявлений, в которых заголовок и целевая страница подбираются автоматически на основании контента сайта и поискового запроса пользователя.

Динамический ремаркетинг — инструмент для показа рекламы определенных товаров или услуг пользователям, которые ранее просматривали страницы сайта, посвященные этим же товарам и услугам.

К

Ключевое слово (ключевик, ключ) — слова и фразы, которые рекламодатели добавляют в группу объявлений, чтобы настраивать таргетинг объявлений на потенциальных клиентов.

Конверсия — целевое действие пользователя на сайте (покупка, регистрация и так далее).

Креатив — уникальная (нестандартная информация) для текстов объявлений, баннеров или лендингов.
Также часто креативом называют набор баннеров для рекламных систем.

Л

Лендинг (Landing Page) — одностраничный сайт для сбора контактных данных потенциальных клиентов ( «лидов»), регистраций, переходов на страницу товаров или на главную страницу сайта рекламодателя.

В отличие от многостраничного сайта лендинг удерживает внимание посетителей строго на одном сообщении и мотивирует пользователя выполнить определенное целевое действие.

Что такое лендинг

М

Медийная реклама — вид интернет-рекламы, который объединяет визуальные и звуковые рекламные материалы (баннерную медийную рекламу, видеоролики, брендирование, текстово-графические блоки и так далее).

Что такое медийка

Места размещения — ресурсы в контекстно-медийной сети Google, на которых отображаются рекламные объявления. Рекламодатель может выбрать вручную среди мест размещения сайты, отдельные страницы, мобильные приложения, видеоролики и даже конкретные рекламные блоки.

Метрика (Яндекс.Метрика) — бесплатный инструмент веб-аналитики от Яндекса. Помогает получать наглядные отчеты, видеозаписи действий посетителей, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы.

Что такое Метрика

Минус-слова — тип ключевых слов для блокировки показа объявлений по запросам, не имеющим прямого отношения к товарам и услугам рекламодателя.

Минус-слова позволяют адресовать рекламу только целевой аудитории и рационально использовать рекламный бюджет.

П

Поисковая реклама — отображаемая над результатами поиска реклама по запросам, которые соответствуют подобранным ключевым словам в объявлении.

Поисковый запрос — слово или словосочетание, которое пользователь вводит в Google Поиске или на одном из веб-ресурсов поисковой сети.

Показатель качества — оценка релевантности объявлений, ключевых слов и целевых страниц для пользователей.

Чем точнее объявления и целевые страницы соответствуют интересам пользователя, тем выше показатель качества. Чем выше показатель качества, тем меньше рекламодатель платит за клик по объявлению.

Что такое показатель качества

Показатель отказов (Bounce Rate) — процентное соотношение количества посетителей, которые покинули сайт прямо со страницы входа или просмотрели только одну страницу сайта.

Что такое показатель отказов

Р

Рейтинг объявления — значение для допуска объявления к показу, а также определения позиции объявления в поисковой выдаче.

Рейтинг рассчитывается с учетом ставки рекламодателя, компонентов показателя качества (ожидаемого значения CTR, релевантности объявления и качества целевой страницы).

Релевантность — степень соответствия предложения (рекламного объявления) к запросу пользователя, один из важных критериев оценки поисковой рекламы.

Ретаргетинг/ ремаркетинг — функции для настройки таргетинга рекламной кампании на пользователей, ранее посещавших сайт.

РСЯ (Рекламная сеть Яндекса) — сеть площадок, на которых размещается медийная реклама Яндекса.

С

Сквозная аналитика — анализ эффективности рекламных кампаний на основе полных данных о продажах, отслеживающий путь клиента от просмотра рекламы и до повторных продаж.

Пример сквозной аналитики от Ringostat

Пример сквозной аналитики от Ringostat

Скликивание (Click Fraud) — умышленные клики по объявлениям для растраты бюджета рекламодателя.

Т

Таргетинг — способ настройки рекламных кампаний для определенной аудитории.

Товарный фид — файл с данными о всех товарах на сайте и их атрибутах (уникальные идентификаторы, ссылки на товары и их изображения, описания и цены).

Транзакции — продажи товаров или услуг через сайт.

У

Уники (уникальные пользователи) — впервые посещавшие сайт пользователи в течение определенного промежутка времени (как правило, в течение суток).

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Сергей Бережной

К команде Netpeak присоединился в 2017 году.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной рекламе, Bing, myTarget.

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