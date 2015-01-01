Как увеличить количество звонков с сайта: кейс Callback от Ringostat

50–76% пользователей заказывают товары после звонка менеджерам сайтов Ecommerce. Телефонный звонок остается самым важным способом наладить индивидуальную коммуникацию и обеспечить лояльность пользователя. Но далеко не все интернет-магазины это учитывают. Как же повысить процент звонков и заказов без рекламы и дополнительных изменений сайта? На помощь приходят виджеты обратных звонков.

Зачем нужен Callback?

В прошлом году Netpeak провел собственное исследование соотношения конверсии в звонки к другим источникам конверсий (для магазина бытовой техники). Процент целевых звонков достаточно высок, но что мешает пользователям звонить чаще? По данным Media 108, есть три основные причины, почему пользователи не совершают звонки:

Ранний уход с сайта — 30%.

Не заинтересованы в предложении — 20%.

Не могут найти нужную информацию — 13%.

Решить эти вопросы помогают формы заказа обратного звонка. Виджет Callback легко настроить на взаимодействия пользователя с сайтом. Алгоритм Callback основан на анализе десятков статических и динамических факторов — чтобы показать окно в нужный момент. Пользователь указывает номер телефона, а через несколько секунд система сама связывает потенциального покупателя с менеджером отдела продаж.

Форма для обратного звонка рассчитана на тех, кого раздражает долгое ожидание ответа оператора, кто не смог дозвониться или не готов тратить на звонок деньги. Это как хороший продавец-консультант в магазине одежды, который дает клиенту осмотреться и, видя его сомнения, предлагает помощь.

В числе самых популярных сервисов «обратных звонков» в Рунете — CallbackHunter, Hook My Visit, Leadhacker, Chaser. В принципе, они мало чем отличаются друг от друга. Но даже в виджетах Callback могут быть ошибки, влияющие на конверсии. Какая картинка выглядит привлекательней? Вторая «вкуснее», не так ли? Как показывает исследование CallbackHunter, конверсия формы увеличивается с сокращением времени, отведенного на звонок от оператора: В этом посте мы расскажем о кейсе Callback от системы Call Tracking — Ringostat. Сервис выкатил эту функцию в 2015-м году и её подключили многие пользователи.

Главное преимущество сервиса Call Tracking от Ringostat — детальный анализ параметра «когда пользователь позвонит», исходя из максимальной детализации источника трафика и проекта. Система берет данные по аналитике из конкретного проекта о том, через какое время после посещения сайта потенциальные клиенты из определенного источника совершают звонки и автоматически регулирует появление формы Callback. Для новых клиентов такая аналитика подтягивается из Big Data по всей системе.

Кейс Callback от Ringostat: прирост количества звонков на 48%

Функция Callback от Ringostat сейчас предполагает две формы взаимодействия:

Форма, которую вызывает сам пользователь, кликнув по кнопке на сайте. Форма, которая показывается заинтересованным пользователям — всплывает сама, в зависимости от активности на сайте, просмотров товаров и других параметров.

Клиент заказал услугу Callback с первой формой взаимодействия в рамках тарифа «Средний бизнес» (1950 грн в месяц). За две недели до внедрения было 73 звонка с уникальных номеров, через две недели после внедрения — 108 звонков с уникальных номеров, при этом 33 благодаря Callback. При этом за первый период на сайт пришли 1927 уникальных пользователей, из них по платному трафику — 1437. За две недели после внедрения Callback сайт посетили 2071 пользователь, из них 1528 — из контекста. В итоге получили прирост количества звонков на 48%.

Вопреки ожиданиям, внедрение Callback не привело к снижению прямых звонков, а привлекло новые конверсии. Мы продолжаем работу и в скором будущем ожидаем рост конверсий в звонки без доработок сайта и дополнительной рекламы.

Если вы хотите трансформировать уходящих навсегда пользователей в лояльную аудиторию, рекомендуем пост Ярослава Легенчука о том, как повысить конверсии с помощью коммуникаций «последней надежды».