Как повысить конверсии с помощью коммуникаций «последней надежды»

В гостях у Netpeak Blog — CEO RightConversions.com Ярослав Легенчук с рассказом о том, как трансформировать уходящих навсегда пользователей в лояльную аудиторию.
Два года назад мы работали над собственными интернет-магазинами. И в процессе продвижения наших проектов постоянно следили за новыми фишками в сфере интернет-маркетинга, и даже многое внедряли. Мы отлично отработали входной трафик, посадочные страницы, и даже продвигали наши бренды. Но люди все равно уходили с сайтов. Тогда возникло решение — поймать посетителей на выходе. Не дать им уйти навсегда! Простая идея — создать коммуникацию последней надежды, перед выходом пользователя с сайта, стала основой нашего сервиса. И уже в начале 2014 года стартовали с SAAS сервисом. А наши интернет-магазины закрыли :) Механика очень простая — мы покажем уходящим пользователям персональный виджет за долю секунды до того, как пользователь покинет сайт! Пользователи, которые смотрели духи Шанель, получат персональное предложение по этой линейке, как и все другие получат особенное предложение по просмотренному контенту.
Что дает использование персональных виджетов?
Как это работает?
В системе управления можно точно указать URL или его часть, для которого сработает выбранный (предварительно созданный) виджет. Например, если необходимо показывать один виджет для всех мобильных телефонов, то необходимо поставить в поле «Начинается на»: site.org/mobile_phone/. Если, конечно, все товары размещены на страницах по ссылкам с подуровнями (например, site.org/mobile_phone/apple/iphone6.html).Так же можно сделать сценарий только для телефонов Apple. Если URL строится по другому принципу, то можно читать хлебные крошки или записывать весь список URL-адресов. Возможностей для кастомизации очень много.
За год мы произвели кучу подключений, и на основе опыта добавили классные маркетинговые кейсы в наш продукт:
- получение телефонов клиента — и сразу же горячая продажа;
- улучшение показателей в воронке продаж — борьба с брошенными корзинами;
- повышение конверсии страниц подписки, увеличение количества подписок в соцсетях;
- интеграция в популярные сервисы SMS и email рассылок для создания автоматизированных триггерных рассылок.
Чтобы вернуть пользователя, мы предлагаем использовать:
- персональный виджет для борьбы с брошенными корзинами;
- персональный виджет для увеличения подписчиков в соцсетях;
- thank you page после получения заявки.
Ниже — пример персонального виджета для борьбы с брошенными корзинами для интернет-магазина одежды, предлагающий клиенту воспользоваться предложенным промо-кодом и вернуться в корзину для продолжения оформления заказа.
А так выглядит персональный виджет для борьбы с брошенными корзинами для магазина лакокрасочных изделий, предлагающий оставить телефон для обратной связи и получить персональную скидку от менеджера.
Виджет для увеличения подписчиков в соцсетях показывается только тем пользователям, которые совершили покупку. Также можно настроить этот тип виджетов для постоянной аудитории.
Яркая и необычная thank you page после получения заявки.
Главное преимущество RightConversions.com — мы действительно сервис, любой человек без знаний языка программирования может создать и настроить виджеты за считанные минуты. Для того, чтобы все заработало, достаточно просто добавить строчку кода в шаблон вашего сайта. Сервис можно использовать как для простого получения контактов потенциального покупателя, так и для реализации вполне сложных маркетинговых стратегий.
Подробно о причинах появления брошенных корзин читайте в исследовании, которое провели специалисты GetResponse.
Несколько слов о маркетинг-поддержке
Пример для туристического направления, но прекрасно работает и в других нишах, включая Ecommerce:
- Собираем e-mail и номера телефонов пользователей, конверсия ~4% от трафика.
- Сразу же по получению e-mail отправляем триггерное письмо с топ-предложениями. Например, пользователь смотрел отели Египта, мы ему отправим лучшие предложения по Египту.
- Через пять (один, три, десять, не важно) дней отправим СМС с напоминанием о компании и, например, сервис-кодом на скидку.
- Через 10 дней после получения контактов отправим на e-mail новые предложения по Египту… и так далее :)
При всем этом используем нужные фичи и даем качественный сервис: можно просто отписаться от рассылки, маркируем ссылки и события на сайте, обеспечиваем качественный клиент-сервис и поддержку: по настройке сценариев, интеграции маркетинговых кейсов, дизайну сообщений. К оптимизации конверсий здесь добавляется и бренд-маркетинг.
Напоследок — таблица с результатами внедрения персональных виджетов для сайтов различныx тематик.
|Ниша
|Средняя конверсия формы RightConversion
|Конверсия продаж по телефону(от общего трафика) по полученным контактам с RightConversions
|Конверсия продаж по email и SMS (от общего трафика) по полученным контактам с RightConversions. Серии из трех email и двух SMS
|Общая дополнительная конверсия с сервиса RightConversion
|ROI
|Бытовая техника, гаджеты, электроника
|4,2%
|1,15%
|0,2%
|1,35%
|1200%
|Косметика
|7,8%
|1,9%
|0,4%
|2,3%
|850%
|Строительство
|2,1%
|0,5%
|0,1%
|0,6%
|>2000%
|Медицинские услуги
|4%
|1,7%
|0,2%
|1,9%
|380%
|Туристический бизнес
|3%
|0,5%
|0,4%
|0,9%
|>1500%
|Доставка воды, еды, бытовые услуги населению
|3,2%
|2,5%
|0,1%
|2,6%
|420%
|Ecommerce, средние показатели
|3,1%
|1,05%
|0,2%
|1,07
|600%
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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