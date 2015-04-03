Как повысить конверсии с помощью коммуникаций «последней надежды»

В гостях у Netpeak Blog — CEO RightConversions.com Ярослав Легенчук с рассказом о том, как трансформировать уходящих навсегда пользователей в лояльную аудиторию.

Два года назад мы работали над собственными интернет-магазинами. И в процессе продвижения наших проектов постоянно следили за новыми фишками в сфере интернет-маркетинга, и даже многое внедряли. Мы отлично отработали входной трафик, посадочные страницы, и даже продвигали наши бренды. Но люди все равно уходили с сайтов. Тогда возникло решение — поймать посетителей на выходе. Не дать им уйти навсегда! Простая идея — создать коммуникацию последней надежды, перед выходом пользователя с сайта, стала основой нашего сервиса. И уже в начале 2014 года стартовали с SAAS сервисом. А наши интернет-магазины закрыли :) Механика очень простая — мы покажем уходящим пользователям персональный виджет за долю секунды до того, как пользователь покинет сайт! Пользователи, которые смотрели духи Шанель, получат персональное предложение по этой линейке, как и все другие получат особенное предложение по просмотренному контенту.

Что дает использование персональных виджетов?

Как это работает?

В системе управления можно точно указать URL или его часть, для которого сработает выбранный (предварительно созданный) виджет. Например, если необходимо показывать один виджет для всех мобильных телефонов, то необходимо поставить в поле «Начинается на»: site.org/mobile_phone/. Если, конечно, все товары размещены на страницах по ссылкам с подуровнями (например, site.org/mobile_phone/apple/iphone6.html).Так же можно сделать сценарий только для телефонов Apple. Если URL строится по другому принципу, то можно читать хлебные крошки или записывать весь список URL-адресов. Возможностей для кастомизации очень много.

За год мы произвели кучу подключений, и на основе опыта добавили классные маркетинговые кейсы в наш продукт:

получение телефонов клиента — и сразу же горячая продажа;

улучшение показателей в воронке продаж — борьба с брошенными корзинами;

повышение конверсии страниц подписки, увеличение количества подписок в соцсетях;

интеграция в популярные сервисы SMS и email рассылок для создания автоматизированных триггерных рассылок.

Чтобы вернуть пользователя, мы предлагаем использовать:

персональный виджет для борьбы с брошенными корзинами;

персональный виджет для увеличения подписчиков в соцсетях;

thank you page после получения заявки.

Ниже — пример персонального виджета для борьбы с брошенными корзинами для интернет-магазина одежды, предлагающий клиенту воспользоваться предложенным промо-кодом и вернуться в корзину для продолжения оформления заказа.

А так выглядит персональный виджет для борьбы с брошенными корзинами для магазина лакокрасочных изделий, предлагающий оставить телефон для обратной связи и получить персональную скидку от менеджера.

Виджет для увеличения подписчиков в соцсетях показывается только тем пользователям, которые совершили покупку. Также можно настроить этот тип виджетов для постоянной аудитории.

Яркая и необычная thank you page после получения заявки.

Главное преимущество RightConversions.com — мы действительно сервис, любой человек без знаний языка программирования может создать и настроить виджеты за считанные минуты. Для того, чтобы все заработало, достаточно просто добавить строчку кода в шаблон вашего сайта. Сервис можно использовать как для простого получения контактов потенциального покупателя, так и для реализации вполне сложных маркетинговых стратегий.

Подробно о причинах появления брошенных корзин читайте в исследовании, которое провели специалисты GetResponse.

Несколько слов о маркетинг-поддержке

Пример для туристического направления, но прекрасно работает и в других нишах, включая Ecommerce:

Собираем e-mail и номера телефонов пользователей, конверсия ~4% от трафика.

Сразу же по получению e-mail отправляем триггерное письмо с топ-предложениями. Например, пользователь смотрел отели Египта, мы ему отправим лучшие предложения по Египту.

Через пять (один, три, десять, не важно) дней отправим СМС с напоминанием о компании и, например, сервис-кодом на скидку.

Через 10 дней после получения контактов отправим на e-mail новые предложения по Египту… и так далее :)

При всем этом используем нужные фичи и даем качественный сервис: можно просто отписаться от рассылки, маркируем ссылки и события на сайте, обеспечиваем качественный клиент-сервис и поддержку: по настройке сценариев, интеграции маркетинговых кейсов, дизайну сообщений. К оптимизации конверсий здесь добавляется и бренд-маркетинг.

Напоследок — таблица с результатами внедрения персональных виджетов для сайтов различныx тематик.

Ниша Средняя конверсия формы RightConversion Конверсия продаж по телефону(от общего трафика) по полученным контактам с RightConversions Конверсия продаж по email и SMS (от общего трафика) по полученным контактам с RightConversions. Серии из трех email и двух SMS Общая дополнительная конверсия с сервиса RightConversion ROI Бытовая техника, гаджеты, электроника 4,2% 1,15% 0,2% 1,35% 1200% Косметика 7,8% 1,9% 0,4% 2,3% 850% Строительство 2,1% 0,5% 0,1% 0,6% >2000% Медицинские услуги 4% 1,7% 0,2% 1,9% 380% Туристический бизнес 3% 0,5% 0,4% 0,9% >1500% Доставка воды, еды, бытовые услуги населению 3,2% 2,5% 0,1% 2,6% 420% Ecommerce, средние показатели 3,1% 1,05% 0,2% 1,07 600%

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