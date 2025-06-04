B2B-лидогенерация для украинского бренда автомобильных масел: 46 заинтересованных лидов через LinkedIn и email
Услуга: B2B Lead Generation.
Проект: бренд автомобильных масел.
Регион: Северная и Южная Америка, Европа, Азия.
Период: март — октябрь 2024 года.
Кто наш партнер
Украинский производитель смазочных материалов. Благодаря стабильному качеству продукции компания завоевала доверие клиентов в Украине и за рубежом.
Цели продвижения
Продукция партнера уже представлена в 80+ странах и он стремится расширить присутствие на новых рынках через развитие B2B-направления. Компания обратилась к Netpeak Ukraine с целью запустить холодную лидогенерацию как дополнительный канал роста.
Сайт уже приносил заявки, поэтому основной фокус был на LinkedIn — новом для партнера инструменте, требующем качественного запуска и настройки для долгосрочной работы.
Чтобы достичь цели мы составили пошаговую стратегию.
Шаг 1. Анализ рынка
На этом этапе мы:
- получили от партнера информацию о целевой аудитории;
- изучили специфику топливной отрасли и рынка автотоваров в Северной и Южной Америке, Европе и Азии;
- составили гипотезы о потребностях потенциальных клиентов в каждом регионе — это стало основой тестирования сценариев коммуникации;
- оценили различия в стиле делового общения между рынками, чтобы адаптировать предложения для каждого сегмента клиентов.
Некоторые инсайты по анализу рынка.
- В Северной Америке автомастерские, обслуживающие крупногабаритный транспорт, часто сотрудничают с европейскими производителями по тендерной системе и закупают товары за рубежом.
- В Южной Америке высокий спрос на более доступные по цене товары.
На основе полученной информации мы сформировали целевые предложения под каждый портрет идеального клиента (ICP).
Шаг 2. Настройка процесса передачи и обработки лидов
Ниша, в которой работает партнер, требует специфических знаний: сотрудники обладают глубоким техническим пониманием процессов. Поэтому мы сразу договорились передавать заинтересованных лидов напрямую менеджерам партнера. Это позволило обрабатывать каждый запрос максимально эффективно. Мы:
- создали план поэтапной проработки ICP;
- определили приоритетные компании для начального контакта;
- выбрали персонализированный подход к взаимодействию с потенциальными клиентами.
Такой формат снизил количество контактов для обработки на 20% ежемесячно, но дал возможность выстраивать кастомный диалог с индивидуальными решениями для каждого бизнеса. Это также позволило отсеять нецелевых лидов, вероятность партнерства с которыми была минимальной.
Шаг 3. Обновление позиционирования и детализация коммуникации
Перед запуском рассылок мы подготовили автоматизированные шаблоны сообщений, в которых учли ключевые выводы анализа рынка. Фидбек на эти сообщения позволил нам доработать уникальное торговое предложение (УТП) для более целевой и последовательной коммуникации. В общении мы объединили:
- вариативность ассортимента;
- высокое качество товаров;
- экспертную подачу информации;
- преимущества быстрой доставки.
Дополнительно мы сохранили высокий уровень персонализации сообщений благодаря мануальному анализу каждого потенциального клиента.
Шаг 4. Оптимизация каналов привлечения
Мы понимали, что работаем с узкой целевой аудиторией. Поэтому отказались от инструментов для привлечения разовых B2C-клиентов — таких как
После анализа профилей конкурентов мы оптимизировали наши рабочие аккаунты LinkedIn, приведя их к ключевым техническим показателям:
- 500+ connections — повышает видимость профиля и доверие аудитории;
- Social Selling Index около 50% — помогает продвигать профиль в поиске LinkedIn.
Чтобы охватить максимум целевых контактов, мы подключили email-рассылку. Этот канал использовали для повторной коммуникации с лидами, которые не ответили на сообщения в LinkedIn.
Шаг 5. Подготовка к запуску рассылок
Перед стартом мы подготовили аккаунты, базы контактов и каналы коммуникации.
- Отредактировали профили LinkedIn, создали рабочие email-аккаунты, провели их прогрев и настроили подписи. Также подготовили стартовый контент для оформления профилей в LinkedIn.
Пример неразвитого профиля.
Пример оптимизированного профиля.
- Подключили аккаунты к сервисам автоматизации — это позволило масштабировать отправку сообщений.
- Проверили Social Selling Index каждого профиля, чтобы улучшить видимость в поиске и повысить доверие со стороны потенциальных клиентов.
- Проанализировали дополнительные рынки и маркетплейсы, сформировали финальные ICP.
- Разработали скрипты для общения с выбранными ICP, включая призывы к действию (CTA) и тексты, мотивирующие на диалог. Создали карты коммуникации с разным tone-of-voice — с учетом индустрии, локации и должности получателя.
- Собрали базу контактов по приоритетным ICP. Совместно с партнером проверили данные, чтобы избежать дублей и не выходить на клиентов, с которыми уже идет коммуникация по другим каналам.
- Команда партнера провела технические настройки почтовых доменов, чтобы минимизировать риск попадания писем в спам.
- Запустили цепочки сообщений через сервисы автоматизации, подключили A/B-тесты для проверки разных стилей коммуникации.
- Подготовили систему отчетности с регулярными обновлениями — еженедельно и ежемесячно.
Шаг 6. Запуск рассылок
Далее мы запустили рассылки и сегментировали ответы на три категории:
- заинтересованные лиды;
- лиды, с которыми есть смысл связаться позже;
- пока незаинтересованные, с которыми нужно отработать возражения в переписке.
Заинтересованные контакты мы передавали менеджерам партнера для быстрой и экспертной коммуникации.
В этой нише переписка имеет большое значение: каждый лид может рассчитывать на индивидуальный каталог или презентацию под свои потребности. Специалисты со стороны партнера обеспечивали персональное общение в короткие сроки, а при необходимости подключались к диалогу с «теплыми» лидами. Это улучшило качество взаимодействия и повысило конверсию в целевые контакты.
Результаты работы
За пять месяцев мы с нуля настроили холодную лидогенерацию, определили tone-of-voice для LinkedIn и нашли новые точки роста.
Результаты за этот период:
- почти 2000 контактов добавлено в базу;
- 2900 отправленных сообщений;
- 133 ответа;
- 46 заинтересованных лидов, переданных в работу команде партнера.
Количество таргетированных контактов было ограничено из-за узкой специализации, специфики целевой аудитории и сложного процесса поиска целевых контактов.
Сейчас партнер продолжает укреплять присутствие на рынках Северной Америки, Европы и Азии. Коммуникация с лидами, привлеченными через лидогенерацию, продолжается: часть из них планирует участие в тендерах или закупках в среднесрочной перспективе.
Этот кейс подтверждает: правильно настроенная лидогенерация через LinkedIn и email является эффективным каналом привлечения целевых контактов в долгосрочной стратегии.
Команда проекта: Петр Билинский, Head of B2B Marketing Department; Анна Джус, Sales Development Representative Team Lead; Анна Федаш, Lead Generation Specialist; Оксана Демечева, Client Project Manager.
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