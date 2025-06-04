B2B-лидогенерация для украинского бренда автомобильных масел: 46 заинтересованных лидов через LinkedIn и email

B2B-лидогенерация для украинского бренда автомобильных масел: 46 заинтересованных лидов через LinkedIn и email

Услуга: B2B Lead Generation. Проект: бренд автомобильных масел. Регион: Северная и Южная Америка, Европа, Азия. Период: март — октябрь 2024 года.

Кто наш партнер

Украинский производитель смазочных материалов. Благодаря стабильному качеству продукции компания завоевала доверие клиентов в Украине и за рубежом.

Цели продвижения

Продукция партнера уже представлена в 80+ странах и он стремится расширить присутствие на новых рынках через развитие B2B-направления. Компания обратилась к Netpeak Ukraine с целью запустить холодную лидогенерацию как дополнительный канал роста.

Сайт уже приносил заявки, поэтому основной фокус был на LinkedIn — новом для партнера инструменте, требующем качественного запуска и настройки для долгосрочной работы.

Чтобы достичь цели мы составили пошаговую стратегию.

Шаг 1. Анализ рынка

На этом этапе мы:

получили от партнера информацию о целевой аудитории;

изучили специфику топливной отрасли и рынка автотоваров в Северной и Южной Америке, Европе и Азии;

составили гипотезы о потребностях потенциальных клиентов в каждом регионе — это стало основой тестирования сценариев коммуникации;

оценили различия в стиле делового общения между рынками, чтобы адаптировать предложения для каждого сегмента клиентов.

Некоторые инсайты по анализу рынка.

В Северной Америке автомастерские, обслуживающие крупногабаритный транспорт, часто сотрудничают с европейскими производителями по тендерной системе и закупают товары за рубежом. В Южной Америке высокий спрос на более доступные по цене товары.

На основе полученной информации мы сформировали целевые предложения под каждый портрет идеального клиента (ICP).

Шаг 2. Настройка процесса передачи и обработки лидов

Ниша, в которой работает партнер, требует специфических знаний: сотрудники обладают глубоким техническим пониманием процессов. Поэтому мы сразу договорились передавать заинтересованных лидов напрямую менеджерам партнера. Это позволило обрабатывать каждый запрос максимально эффективно. Мы:

создали план поэтапной проработки ICP;

определили приоритетные компании для начального контакта;

выбрали персонализированный подход к взаимодействию с потенциальными клиентами.

Такой формат снизил количество контактов для обработки на 20% ежемесячно, но дал возможность выстраивать кастомный диалог с индивидуальными решениями для каждого бизнеса. Это также позволило отсеять нецелевых лидов, вероятность партнерства с которыми была минимальной.

Шаг 3. Обновление позиционирования и детализация коммуникации

Перед запуском рассылок мы подготовили автоматизированные шаблоны сообщений, в которых учли ключевые выводы анализа рынка. Фидбек на эти сообщения позволил нам доработать уникальное торговое предложение (УТП) для более целевой и последовательной коммуникации. В общении мы объединили:

вариативность ассортимента;

высокое качество товаров;

экспертную подачу информации;

преимущества быстрой доставки.

Дополнительно мы сохранили высокий уровень персонализации сообщений благодаря мануальному анализу каждого потенциального клиента.

Шаг 4. Оптимизация каналов привлечения

Мы понимали, что работаем с узкой целевой аудиторией. Поэтому отказались от инструментов для привлечения разовых B2C-клиентов — таких как LinkedIn SMM , активность в ленте, вебинары и LinkedIn Ads. Вместо этого сосредоточились на поиске целевых лидов.

После анализа профилей конкурентов мы оптимизировали наши рабочие аккаунты LinkedIn, приведя их к ключевым техническим показателям:

500+ connections — повышает видимость профиля и доверие аудитории;

— повышает видимость профиля и доверие аудитории; Social Selling Index около 50% — помогает продвигать профиль в поиске LinkedIn.

Чтобы охватить максимум целевых контактов, мы подключили email-рассылку. Этот канал использовали для повторной коммуникации с лидами, которые не ответили на сообщения в LinkedIn.

Шаг 5. Подготовка к запуску рассылок

Перед стартом мы подготовили аккаунты, базы контактов и каналы коммуникации.

Отредактировали профили LinkedIn, создали рабочие email-аккаунты, провели их прогрев и настроили подписи. Также подготовили стартовый контент для оформления профилей в LinkedIn.

Пример неразвитого профиля.

Пример оптимизированного профиля.

Подключили аккаунты к сервисам автоматизации — это позволило масштабировать отправку сообщений. Проверили Social Selling Index каждого профиля, чтобы улучшить видимость в поиске и повысить доверие со стороны потенциальных клиентов. Проанализировали дополнительные рынки и маркетплейсы, сформировали финальные ICP. Разработали скрипты для общения с выбранными ICP, включая призывы к действию (CTA) и тексты, мотивирующие на диалог. Создали карты коммуникации с разным tone-of-voice — с учетом индустрии, локации и должности получателя. Собрали базу контактов по приоритетным ICP. Совместно с партнером проверили данные, чтобы избежать дублей и не выходить на клиентов, с которыми уже идет коммуникация по другим каналам. Команда партнера провела технические настройки почтовых доменов, чтобы минимизировать риск попадания писем в спам. Запустили цепочки сообщений через сервисы автоматизации, подключили A/B-тесты для проверки разных стилей коммуникации. Подготовили систему отчетности с регулярными обновлениями — еженедельно и ежемесячно.

Шаг 6. Запуск рассылок

Далее мы запустили рассылки и сегментировали ответы на три категории:

заинтересованные лиды;

лиды, с которыми есть смысл связаться позже;

пока незаинтересованные, с которыми нужно отработать возражения в переписке.

Заинтересованные контакты мы передавали менеджерам партнера для быстрой и экспертной коммуникации.

В этой нише переписка имеет большое значение: каждый лид может рассчитывать на индивидуальный каталог или презентацию под свои потребности. Специалисты со стороны партнера обеспечивали персональное общение в короткие сроки, а при необходимости подключались к диалогу с «теплыми» лидами. Это улучшило качество взаимодействия и повысило конверсию в целевые контакты.

Результаты работы

За пять месяцев мы с нуля настроили холодную лидогенерацию, определили tone-of-voice для LinkedIn и нашли новые точки роста.

Результаты за этот период:

почти 2000 контактов добавлено в базу;

добавлено в базу; 2900 отправленных сообщений ;

; 133 ответа ;

; 46 заинтересованных лидов, переданных в работу команде партнера.

Количество таргетированных контактов было ограничено из-за узкой специализации, специфики целевой аудитории и сложного процесса поиска целевых контактов.

Сейчас партнер продолжает укреплять присутствие на рынках Северной Америки, Европы и Азии. Коммуникация с лидами, привлеченными через лидогенерацию, продолжается: часть из них планирует участие в тендерах или закупках в среднесрочной перспективе.

Этот кейс подтверждает: правильно настроенная лидогенерация через LinkedIn и email является эффективным каналом привлечения целевых контактов в долгосрочной стратегии.