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B2b маркетинг
Как собрать 4900 контактов и получить 174 лида в сфере производства — кейс B2B Lead Generation для KZS Glass
Кейсы
Лидогенерация
год назад
3
Юлия Лех
4
B2B-лидогенерация для украинского бренда автомобильных масел: 46 заинтересованных лидов через LinkedIn и email
Кейсы
Лидогенерация
год назад
4
Петр Билинский
8
Как найти клиентов для разработки сайтов и приложений на западных рынках через B2B-лидогенерацию и LinkedIn SMM
Кейсы
Лидогенерация
год назад
6
Петр Билинский
8
Как продавать через LinkedIn и получить 50% конверсий в сделку — кейс B2B Lead Generation для Labas Biosciences
Кейсы
Лидогенерация
год назад
4
Петр Билинский
1
Как сделать рекламные кампании прибыльными в B2B тематике и масштабировать их на 400% — кейс Lascos для косметологического оборудования
PPC
Кейсы
4 года назад
7
Богдан Волошин
148
Как настроить первую рекламную кампанию в LinkedIn
PPC
5 лет назад
6
Руслан Бабий
18
Как модель маркетплейса увеличивает SEO-трафик?
SEO
Marketplace Promotion
5 лет назад
5
Андрей Павленко
11
Успокоить нельзя продать. Инструкция по ведению переговоров для B2B-сейлзов в период кризиса. Опыт FRACTAL
Бизнес
6 лет назад
10
Виктор Фомин
22
Кейс по email-маркетингу: как мы привлекали авторов в программу для блогеров от GetResponse
Кейсы
Email-маркетинг
6 лет назад
4
Георгий Рябой
49
Стратегия, позиционирование и бюджетирование: основные маркетинговые боли малого бизнеса Украины
Бизнес
7 лет назад
5
Екатерина Кривопустова
47
Главные инструменты увеличения продаж в интернет-магазине
Бизнес
7 лет назад
6
Егор Самусенко
0
Шесть блестящих примеров видеоконтента в B2B (и почему они так хороши)
Бизнес
8 лет назад
5
Татьяна Кичук
20
Как маркетологи распределяют бюджет на рекламу — исследование SalesForce
Бизнес
8 лет назад
3
Георгий Рябой
77
Как B2B-стартап с помощью партнерской программы увеличил доход на 1983% за 6 месяцев
Бизнес
Кейсы
9 лет назад
8
Оксана Корсун
6
Как я получил 39% ответов после холодной рассылки 100 самым влиятельным экспертам в мире B2B-продаж
Email-маркетинг
10 лет назад
4
Олег Белозор
103
Дэн Гридин: «Проблема “холодные звонки не работают” вошла в топ-3 по абсолютно всем рынкам в 12 странах»
Бизнес
10 лет назад
5
Георгий Рябой
49