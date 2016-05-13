Как я получил 39% ответов после холодной рассылки 100 самым влиятельным экспертам в мире B2B-продаж
Олег Белозор
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От редакции. Олег Белозор — программист и бизнесмен, создатель и CEO успешных стартапов. В том числе — сервис автоматизации email-маркетинга и продаж Reply App и сервис отслеживания QR-кодов Tago.

В этом гостевом посте я расскажу, как смог получить 39% ответов на холодные письма от одних из самых занятых в мире людей при помощи лишь одного письма и одного фоллоу-апа. Я охватил ТОП-100 самых влиятельных людей в сфере B2B-продаж, и все это заняло у меня всего 5 часов, начиная от поиска адресов электронной почты и заканчивая кликом на «Отправить». В конце концов, я получил 39 ответов и пообщался с такими людьми, как Сет Годин (Seth Godin), Гай Кавасаки (Guy Kawasaki) и Дэн Вольдшмидт (Dan Waldschmidt).

Я решил связаться с самыми выдающимися специалистами по B2B-продажам, чтобы выяснить, есть ли какие-либо области, в которых мы можем сотрудничать. И сейчас я хочу поделиться результатами и некоторыми полезными рекомендациями. Этот метод подойдет для любого типа холодных продаж или тематики бизнеса.

По опыту специалистов Netpeak, конверсия по триггерным письмам в интернет-магазине может достигать 5-7%. Убедиться в этом легко, просто заполните форму:

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Стратегия

При первом контакте с экспертами вашей главной целью должно стать начало общения, а не питч идеи или продажа продукта. Подобное может свести все шансы на нет в один миг. Однако если вы завяжете непринужденный диалог, в дальнейшем будет гораздо более уместно попросить об услуге, договориться о гостевых постах, совместных маркетинговых акциях или просто добиться поддержки вашего начинания. Подобная кампания подразумевает длинный цикл продажи, и вы должны думать стратегически.

Поиск email-адресов

Короче говоря, мы нашли список твиттер аккаунтов топовых лидеров в B2B-продажах в открытом доступе (Top Sales Influencers To Follow On Twitter online). У всех этих людей от 5000 до 500000 фолловеров в Twitter. Узнав некоторые имена в списке, я сначала колебался, стоит ли включать их в автоматизированную рассылку, но мой шаблон письма был добротным, и я решился. Позже я был удивлен, получив ответ от «королей ниши B2B-продаж». Используя такие инструменты, как EmailHunter, Name2Email и Pipetop, я смог найти 80% адресов электронной почты за два часа.

Настройка автоматизации рассылки

С помощью нашего сервиса автоматизации email-рассылок, Reply, мы создали кампанию, состоящую из двух шагов. Первое письмо отправлялось сразу, а второе доставлялось через четыре дня в случае, если от конкретного контакта не было ответа. Все письма, отправленные с помощью Reply, выглядели так, как будто они написаны вручную. Reply работал как клиент электронной почты, подключаясь непосредственно к email-серверу, поэтому большая часть писем попадала в приоритетный раздел «Входящие». большая часть писем попадала в приоритетный раздел «Входящие» Несколько замечаний по поводу процесса отправки писем:

  1. Письма должны отправляться непосредственно с вашего почтового сервера.
  2. Все письма попадают в приоритетную папку «Входящие».
  3. Я не использовал изображения или отслеживание процента открытых писем, чтобы контакты не получали запрос из серии «Включить демонстрацию изображений в этом письме?» при получении письма.
  4. Я также установил интервал в отправке писем, чтобы каждое следующее письмо отправлялось через случайно выбранное время в рамках заданного диапазона (я поставил 40-60 секунд), поэтому такие письма не воспринимались почтой получателей как массовые рассылки.

Такие письма не воспринимались почтой получателей как массовые рассылки. Несколько замечаний по поводу шаблона письма:

  1. Я попросил отзыв на идею, так как для нас это было важно и это хороший способ завязать общение с экспертами в своей области.
  2. Я начал свое письмо, представившись и объяснив, как я нашел их контакт.
  3. Второй и третий абзац рассказывал о цели моего письма и содержал просьбу об отзыве. Попробуйте сделать этот раздел максимально коротким, в то же время перечислив основные тезисы.
  4. Последний пункт может включать вопрос — призыв к действию.

Шаблон письма Так как все письма выглядят так, будто они были написаны лично для каждого контакта, я смог получить весьма высокий процент ответов (39%) после первого письма и одного фоллоу-апа. Возможно, в будущем я разошлю еще один фоллоу-ап в другой цепочке писем, но на тот момент такого результата было более, чем достаточно. Результаты единоразовой кампании Я получил крайне ценные отзывы о своей идее и установил контакт с рядом влиятельных экспертов в области B2B-продаж. Главная цель кампании была в том, чтобы завязать общение и послушать, что скажут о моей идее. Впоследствии я смог установить более тесный контакт с теми, кому действительно нравится то, что мы делаем, и тогда я воспользовался и другими преимуществами подобных связей, включая партнерство, обмен контентом и прочие варианты.

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Заключение

Все довольно просто: вы тратите 4-6 часов на поиск email-адресов, составление шаблона письма, настройку и запуск кампании, а затем просто получаете ответ в течение следующих нескольких дней. В конце я хотел бы поделиться несколькими положительными ответами от адресатов этой рассылки. Первый ответ Второй ответ Третий ответ Четвертый ответ Пятый ответ Шестой ответ Седьмой ответ Восьмой ответ Чтобы воспользоваться Reply на специальных условиях, введите код купона FKFIRST3MONTHS30PTOFF при покупке любого тарифа и получите 30% скидки на первые 3 месяца использования приложения.

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Олег Белозор

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