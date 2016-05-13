Как я получил 39% ответов после холодной рассылки 100 самым влиятельным экспертам в мире B2B-продаж

От редакции. Олег Белозор — программист и бизнесмен, создатель и CEO успешных стартапов. В том числе — сервис автоматизации email-маркетинга и продаж Reply App и сервис отслеживания QR-кодов Tago.

В этом гостевом посте я расскажу, как смог получить 39% ответов на холодные письма от одних из самых занятых в мире людей при помощи лишь одного письма и одного фоллоу-апа. Я охватил ТОП-100 самых влиятельных людей в сфере B2B-продаж, и все это заняло у меня всего 5 часов, начиная от поиска адресов электронной почты и заканчивая кликом на «Отправить». В конце концов, я получил 39 ответов и пообщался с такими людьми, как Сет Годин (Seth Godin), Гай Кавасаки (Guy Kawasaki) и Дэн Вольдшмидт (Dan Waldschmidt).

Я решил связаться с самыми выдающимися специалистами по B2B-продажам, чтобы выяснить, есть ли какие-либо области, в которых мы можем сотрудничать. И сейчас я хочу поделиться результатами и некоторыми полезными рекомендациями. Этот метод подойдет для любого типа холодных продаж или тематики бизнеса.

По опыту специалистов Netpeak, конверсия по триггерным письмам в интернет-магазине может достигать 5-7%. Убедиться в этом легко, просто заполните форму:

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Стратегия

При первом контакте с экспертами вашей главной целью должно стать начало общения, а не питч идеи или продажа продукта. Подобное может свести все шансы на нет в один миг. Однако если вы завяжете непринужденный диалог, в дальнейшем будет гораздо более уместно попросить об услуге, договориться о гостевых постах, совместных маркетинговых акциях или просто добиться поддержки вашего начинания. Подобная кампания подразумевает длинный цикл продажи, и вы должны думать стратегически.

Поиск email-адресов

Короче говоря, мы нашли список твиттер аккаунтов топовых лидеров в B2B-продажах в открытом доступе (Top Sales Influencers To Follow On Twitter online). У всех этих людей от 5000 до 500000 фолловеров в Twitter. Узнав некоторые имена в списке, я сначала колебался, стоит ли включать их в автоматизированную рассылку, но мой шаблон письма был добротным, и я решился. Позже я был удивлен, получив ответ от «королей ниши B2B-продаж». Используя такие инструменты, как EmailHunter, Name2Email и Pipetop, я смог найти 80% адресов электронной почты за два часа.

Настройка автоматизации рассылки

С помощью нашего сервиса автоматизации email-рассылок, Reply, мы создали кампанию, состоящую из двух шагов. Первое письмо отправлялось сразу, а второе доставлялось через четыре дня в случае, если от конкретного контакта не было ответа. Все письма, отправленные с помощью Reply, выглядели так, как будто они написаны вручную. Reply работал как клиент электронной почты, подключаясь непосредственно к email-серверу, поэтому большая часть писем попадала в приоритетный раздел «Входящие». Несколько замечаний по поводу процесса отправки писем:

Письма должны отправляться непосредственно с вашего почтового сервера. Все письма попадают в приоритетную папку «Входящие». Я не использовал изображения или отслеживание процента открытых писем, чтобы контакты не получали запрос из серии «Включить демонстрацию изображений в этом письме?» при получении письма. Я также установил интервал в отправке писем, чтобы каждое следующее письмо отправлялось через случайно выбранное время в рамках заданного диапазона (я поставил 40-60 секунд), поэтому такие письма не воспринимались почтой получателей как массовые рассылки.

Несколько замечаний по поводу шаблона письма:

Я попросил отзыв на идею, так как для нас это было важно и это хороший способ завязать общение с экспертами в своей области. Я начал свое письмо, представившись и объяснив, как я нашел их контакт. Второй и третий абзац рассказывал о цели моего письма и содержал просьбу об отзыве. Попробуйте сделать этот раздел максимально коротким, в то же время перечислив основные тезисы. Последний пункт может включать вопрос — призыв к действию.

Так как все письма выглядят так, будто они были написаны лично для каждого контакта, я смог получить весьма высокий процент ответов (39%) после первого письма и одного фоллоу-апа. Возможно, в будущем я разошлю еще один фоллоу-ап в другой цепочке писем, но на тот момент такого результата было более, чем достаточно. Я получил крайне ценные отзывы о своей идее и установил контакт с рядом влиятельных экспертов в области B2B-продаж. Главная цель кампании была в том, чтобы завязать общение и послушать, что скажут о моей идее. Впоследствии я смог установить более тесный контакт с теми, кому действительно нравится то, что мы делаем, и тогда я воспользовался и другими преимуществами подобных связей, включая партнерство, обмен контентом и прочие варианты.

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Заключение

Все довольно просто: вы тратите 4-6 часов на поиск email-адресов, составление шаблона письма, настройку и запуск кампании, а затем просто получаете ответ в течение следующих нескольких дней. В конце я хотел бы поделиться несколькими положительными ответами от адресатов этой рассылки. Чтобы воспользоваться Reply на специальных условиях, введите код купона FKFIRST3MONTHS30PTOFF при покупке любого тарифа и получите 30% скидки на первые 3 месяца использования приложения.