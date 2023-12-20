Як я отримав 39% відповідей після холодної розсилки 100 найвпливовішим експертам у світі В2В-продажів

Як я отримав 39% відповідей після холодної розсилки 100 найвпливовішим експертам у світі В2В-продажів

Олег Білозор — програміст і бізнесмен, засновник та CEO успішних стартапів. У тому числі — сервіс автоматизації email-маркетингу та продажів Reply App та сервіс відстежування QR-кодів Tago.

В цьому гостьовому пості я розкажу, як зміг отримати 39% відповідей на холодні листи від найбільш зайнятих людей у світі за допомогою лише одного листа та одного фолоу-апа.

Я охопив 100 найвпливовіших людей у сфері В2В-продажів, і все це зайняло в мене лише 5 годин від пошуку адрес електронної пошти до посилання листа, безпосередньо. З рештою, я отримав 39 відповідей та поспілкувався з такими людьми як Сет Годін (Seth Godin), Гай Кавасакі (Guy Kawasaki) и Ден Вольдшмідт (Dan Waldschmidt).

Я вирішив зв'язатися з видатними спеціалістами В2В-продажів, щоб з'ясувати, чи є певні сфери, в яких ми могли б співпрацювати. І зараз я хочу поділитись результатами та деякими корисними рекомендаціями.

Із досвіду спеціалістів Netpeak, конверсія з тригерних листів у інтернет-магазині може досягати 5-7%.

Стратегія

При першому контакті з експертами вашою головною метою має бути початок спілкування, а не пітч ідеї чи продажу продукту. Подібне може звести всі шанси на ні в одну мить.

Однак якщо ви зав’яжете невимушений діалог, надалі буде набагато доцільніше попросити про послугу, домовитись про гостьові пости, спільні маркетингові акції або просто досягти підтримки вашого починання. Подібна кампанія має на увазі довгий цикл продажів, і ви маєте думати стратегічно.

Пошук email-адрес

Коротко кажучи, ми знайшли список твіттер-акаунтів топових лідерів В2В-продажів у відкритому доступі (Top Sales Influencers To Follow On Twitter online). У всіх цих людей від 5000 до 500000 підписників у Twitter. Упізнавши деякі імена у списку, я спочатку сумнівався, чи варто включати їх в автоматизовану розсилку, але мій шаблон листа був добротним, і я наважився.

Пізніше я був здивований, коли отримав відповіді від «королів ніші B2B-продажів». Використовуючи такі інструменти як EmailHunter і Name2Email, я зміг знайти 80% адрес електронної пошти за дві години.

Налаштування автоматизації розсилки

За допомогою нашого сервісу автоматизації email-розсилок Reply, ми створили кампанію, що складалася з двох кроків. Перший лист відправлявся одразу, а другий був доставлений за чотири дні, якщо від конкретного контакту не було відповіді.

Усі листи, відправлені за допомогою Reply, виглядали так, немов вони написані вручну. Reply працював як клієнт електронної пошти, підключаючись безпосередньо до email-сервера, тому більша частина листів потрапляла у пріоритетний розділ «Вхідні».

Декілька зауважень з приводу процесу посилання листів:

Листи мають відправлятися безпосередньо з вашого поштового сервера. Всі листи потрапляють у теку «Вхідні». Я не використовував зображення або відстежування відсотка відкритих листів, щоб контакти не отримали запит по типу «Увімкнути демонстрацію зображень у цьому листі?» при отриманні листа. Я також встановив інтервал у посиланні листів, щоб кожен наступний лист відправився у випадково вибраний час у рамках заданого діапазону (я поставив 40-60 секунд), тому такі листи не сприймалися поштою отримувачів як масові розсилки.

Декілька зауважень з приводу шаблону листа:

Я попросив відгук на ідею, для нас це було важливо, а також це гарний спосіб почати спілкування з експертами у своїй сфері. Я почав свого листа, відрекомендувавши себе та пояснивши, як я знайшов їхній контакт. Другий та третій абзаци розповідали про мету мого листа та містили прохання про відгук. Спробуйте зробити цей розділ максимального коротким, але водночас з основними тезами. Останній пункт може містити запит — заклик до дії.

З огляду на те, що всі листи виглядають так, немов вони були написані особисто для кожного контакту, я зміг отримати доволі високий відсоток відповідей (39%) після першого листа та одного фолоу-апа. Можливо, у майбутньому я розішлю ще один фолоу-ап в іншому ланцюжку листів, але на той момент такого результату було більш ніж достатньо.

Я отримав максимально цінні відгуки про свою ідею та встановив контакт із рядом впливових експертів у сфері B2B-продажів. Головна мета кампанії була в тому, щоб почати спілкування та послухати, що скажуть про мою ідею.

Загалом я зміг встановити більш тісний контакт із тими, кому дійсно подобається те, що ми робимо, і тоді я скористався й іншими перевагами подібних зв'язків, зокрема, партнерством, обміном контентом та іншими варіантами.

Висновок

Все доволі просто: ви витрачаєте 4-6 годин на пошук email-адрес, складання шаблону листа, налаштування та запуск кампанії, а потім просто отримуєте відповіді протягом наступних декількох днів. На сам кінець я б хотів поділитися деякими позитивними відповідями від адресатів розсилки. Щоб використати Reply на спеціальних умовах, введіть код купона FKFIRST3MONTHS30PTOFF при покупці будь-якого тарифу та отримайте знижку 30% на перші 3 місяці використання додатка.