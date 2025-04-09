Как найти клиентов для разработки сайтов и приложений на западных рынках через B2B-лидогенерацию и LinkedIn SMM

Как найти клиентов для разработки сайтов и приложений на западных рынках через B2B-лидогенерацию и LinkedIn SMM

Проект: украинская IT-компания. Услуга: B2B Lead Generation. Регион: США, Канада, Австралия, Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Скандинавия, Бенилюкс. Период: август 2023 — февраль 2025 (продолжаем сотрудничество). Команда проекта: Петр Билинский, Head of B2B Marketing Department; Анна Джус, SDR Team Lead; Андрей Пятков, Lead Research Specialist.

Кто наш партнер

Украинская компания, разрабатывающая программное обеспечение (ПО), сайты, лендинги, высокотехнологичные приложения, в том числе для Smart TV, Apple TV и Android TV.

Бизнес зарегистрирован и имеет офис в Украине, а также юридические лица в США и Франции.

Цели сотрудничества

Компания сотрудничает с постоянными клиентами в сфере разработки ПО и стремится привлечь новых. Лидогенерация на собственные услуги ведется через внутренние каналы и внешние платформы (UpWork, Wellfound, Fiverr), однако остается низкоактивной. Фриланс-биржи ограничивают бюджеты, возможности для развития и качество проектов. Поэтому нашими целями стали:

рост количества лидов с зарубежных рынков;

создание брендовых страниц компании и топ-менеджмента для пиара в LinkedIn;

поддержка партнера, который ежемесячно посещает офлайн-мероприятия за границей и планирует лично встречаться с потенциальными клиентами.

В числовых показателях:

получить 10 качественных лидов за первые три месяца сотрудничества;

с четвертого месяца выйти на ежемесячный поток не менее 10 лидов;

увеличить количество подписчиков и посетителей профилей компании, а также упоминаний партнера на LinkedIn, минимум в пять раз за первые три месяца.

Стратегия продвижения

Мы разработали стратегию развития LinkedIn-страниц в сочетании с рассылками через LinkedIn и email, а также созданием профилей под каждый портрет идеального клиента (ICP). В рамках ее реализации запланировали:

составить ICP для рассылок и адаптировать их под тематику предстоящих событий и конференций;

разработать коммуникационные стратегии с учетом специфики отраслей и потребностей разных аудиторий;

сосредоточиться на проработке одной целевой аудитории за раз;

параллельно тестировать форматы коммуникации чтобы определить наиболее эффективные;

создать и реализовать контент-план и стратегию LinkedIn SMM — как для личных профилей представителей партнера (СЕО, CBDO, CXO), так и для корпоративной страницы компании;

запустить LinkedIn Ads.

Действия команды

Сначала мы сосредоточились на анализе и настройке процессов, а затем — постепенно расширяли аудиторию и укрепляли экспертизу компании с помощью контента и коммуникации.

Подготовительный этап

Анализ кейсов. Изучили реализованные проекты партнера, чтобы понять, с какими проблемами сталкивались предыдущие клиенты. Определили лучшие предложения для повышения интереса лидов и подготовки стратегии работ на год. План для ІСР. Разработали план по анализу профилей идеальных клиентов, чтобы сосредоточиться на тех, кто больше всего подходит услугам компании. Прогрев аккаунтов. Для роста активности в LinkedIn и улучшения доставки email провели прогрев профилей и email-ящиков. Прогрев LinkedIn — активное взаимодействие с контентом на платформе (лайки, комментарии, публикации) для повышения рейтинга профиля. Это делает аккаунт более заметным и позволяет отправлять больше сообщений, так как LinkedIn ограничивает возможности новых или менее активных профилей. Прогрев email — серия автоматизированных писем для подготовки почтовых ящиков к массовым рассылкам. Например, создание переписки с получателем, чтобы алгоритмы почтовых сервисов не посчитали адрес спамным. Коммуникационные карточки и скрипты. Создали планы коммуникации и автоматизированные скрипты для структурированного и эффективного общения с потенциальными клиентами. Сбор контактов. Начали регулярный сбор базы контактов в соответствии с актуальным ICP.

Запуск рассылок

При запуске рассылок важно иметь качественную базу контактов и настроенные скрипты. Для подготовки мы использовали сервис Generect, который собрал наиболее подходящие контакты благодаря детализированным фильтрам.

Следующим шагом создали шаблоны рассылок в Dripify и Snov.io, которые персонализируют сообщения и автоматизируют отправку. Эти сервисы также генерируют подробную статистику и не вызывают проблем с блокировкой аккаунтов, что является важным фактором при выборе инструментов.

После проверки всех настроек и собранных данных потенциальных лидов мы запустили рассылки по первым выбранным ICP.

Как за семь месяцев получить 98 встреч и четыре сделки через холодный LinkedIn-аутрич, читайте в нашем кейсе о B2B-маркетинге в Netpeak Ukraine .

Реализация SMM-стратегии

Завершив подготовку и отправку рассылок, мы сосредоточились на стратегических задачах и запланировали следующие действия:

разработка контент-плана для LinkedIn SMM;

публикация на аккаунтах контента, который демонстрирует экспертизу и развитие бизнеса, а также визуалов, соответствующих брендбуку;

запуск генерации лидов через личные профили сотрудников с целью привлечения подписчиков на страницу компании в LinkedIn и на сайт;

создание тестовых постов и визуалов;

начало публикации после получения фидбека от партнера;

анализ и сбор данных касаемо контента на аккаунтах.

Результаты продвижения

В течение первых месяцев мы обработали около 3000 контактов и получили почти 200 откликов от потенциальных лидов.

После детальной коммуникации назначили 13 встреч с заинтересованными клиентами в течение первых трех месяцев.

Основное условие для назначения встречи — потребность в разработке или редизайне сайта, приложения, ПО и др. Или возможность предоставить техническое задание специалистам партнера для подготовки плана работ и ориентировочной стоимости команды.

По состоянию на первое февраля 2025 года сотрудничество с партнером длится 17 месяцев. За это время команда Netpeak Ukraine передала компании 167 квалифицированных лидов. Часть из них уже обработаны или находятся в обработке у sales-менеджеров партнера.

За 17 месяцев количество подписчиков на профилях компании увеличилось на 1189 %, а просмотры страниц и постов — на 1922 %.

Сотрудничество с SMM-отделом партнера и генерация рубрик и тематик для различных целевых аудиторий обеспечили значительное улучшение результатов. Количество лайков на постах выросло с 3–5 до 50–60 за два с половиной месяца работы — в дальнейшем мы продолжили развивать этот результат.

Профили компании начали появляться в поиске по ключевым словам. Кроме того, мы провели личную проработку каждого лида, который проходил опросы в постах и активно реагировал на них. Это позволило расширить воронку за счет тех, кто активно взаимодействовал с публикациями.

Партнер продолжает привлекать клиентов через UpWork, однако построение дополнительного канала лидогенерации уже принесло более $300 000 чистой прибыли.

План дальнейшей работы

Развитие лидогенерации — подключение двух дополнительных аккаунтов в LinkedIn, их прогрев и расширение коммуникации с потенциальными лидами. LinkedIn SMM — публикация обычного и экспертного контента для повышения активности аудитории. Разработка плана работы с ICP на 2025 год. Подготовка к офлайн-событиям в 2025 году. Запуск вебинаров на LinkedIn для взаимодействия с потенциальными клиентами, демонстрации экспертности и большего охвата. Подготовка дополнительных кейсов для персонализированной коммуникации и сегментации по нишам. Тестирование рынка Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Израиль). Адаптация процесса лидогенерации в странах, где партнер планирует нанять on-site sales-менеджеров. Анализ рентабельности запуска LinkedIn Ads.

Выводы

Мы сформировали четкую стратегию коммуникации для каждой ниши и портрета клиента — это позволило сегментировать аудиторию и адаптировать сообщения под ее потребности. Запустили рассылки через LinkedIn и email на «теплые» аккаунты — благодаря прогреву профилей и использованию проверенных сервисов обеспечили высокую доставляемость сообщений без блокировок. Проработали более 3000 контактов, получили почти 200 ответов и назначили 13 встреч уже в первые три месяца — это превысило запланированные KPI и подтвердило эффективность стратегии. За период сотрудничества мы передали партнеру 167 квалифицированных лидов и обсуждаем масштабирование в 2025 году. В течение первых месяцев количество подписчиков на профилях компании выросло на 1189 %, а просмотры страниц и публикаций — на 1922 %. Количество лайков под публикациями увеличилось в 12 раз всего за два с половиной месяца. Фриланс-платформы дают «теплых» лидов, но заставляют конкурировать с другими подрядчиками за проекты с небольшими или средними бюджетами. В то время как через LinkedIn партнер привлек новых клиентов из крупного бизнеса. LinkedIn-лидогенерация оптимизирует ресурсы. Для партнера это не только источник прибыли, но и отсутствие необходимости управлять собственной командой, что с учетом зарплат, бонусов и расходов на инструменты является более дорогим вариантом. Каждый бизнес имеет свои потребности, но главное — налаженный процесс и постоянный рост. В B2B-лидогенерации быстрые результаты случаются редко, но стабильное развитие приносит ощутимый эффект.

Отзывы о сотрудничестве

Петр Билинский, Head of B2B Marketing Department в Netpeak Ukraine

В основном IT Outsource/Outstaff компании ожидают, что LinkedIn и email-лидогенерация сразу приведут клиентов с готовым запросом, которых легко закрыть в сделку. На практике LinkedIn может не дать результатов в первую неделю или месяц, но постепенный рост количества заинтересованных контактов и регулярная работа с ними формируют стабильный поток клиентов с долгосрочными проектами. Именно такой результат мы получили: системный подход к лидогенерации обеспечил закрытые сделки уже в первые полгода. Сейчас партнер инвестирует больше ресурсов в LinkedIn и email, чем во фриланс-биржи.

Андрей Пятков, Lead Research Specialist в Netpeak Agency Ukraine