Что должно быть в идеальном контент-плане для социальных сетей

Что должно быть в идеальном контент-плане для социальных сетей

Тот факт, что по всему миру насчитывается 5,22 млрд пользователей соцсетей, очень вдохновляет использовать этот диджитал-канал для продвижения. Для эффективной работы в социальных сетях вам потребуется план размещения публикаций.

Если вы развиваете собственную или бизнес-страницу в Instagram или Facebook, важно знать, из чего состоит план контента и как его составить, чтобы он был действительно эффективным. Расскажу об этом подробнее в статье и приведу примеры кейсов от Netpeak.

Что такое контент-план и для чего он нужен

Это подробный график создания и публикации материалов. Он содержит темы и форматы постов, даты размещения, а также каналы распространения. Обычно его составляют на период от двух недель до двух месяцев, но можно встретить и другие варианты.

План контента для соцсетей помогает решать несколько ключевых задач, которые обеспечивают эффективность продвижения бренда или проекта.

Систематизация работы

План структурирует выход постов и обеспечивает регулярность постов. Вы точно знаете, когда и что нужно публиковать.

Увеличение вовлеченности аудитории

Вы сможете запланировать разные вида контента — информационный, развлекательный, образовательный, коммерческий. Также добавлять интерактив на страницу в виде опросов, конкурсов. Все это повышает взаимодействие подписчиков со страницей.

Повышение узнаваемости бренда

Когда посты оформлены в едином стиле и отражают ценности и предпочтения бренда, страница воспринимается пользователями как более целостная и узнаваемая.

Анализ и усовершенствование стратегии

Аналитика показателей поможет вам выявить лучшие типы публикаций. Каждая соцсеть имеет встроенные инструменты для исследования ЦА, а также дополнительные сервисы вроде Buffer Analyze, Hootsuite, Buzzsumo, Quintly и т. д.

Экономия времени и бюджета

Посты следует готовить заранее, чтобы не делать все нервно в последний момент.

После учета аналитических данных и изменений в стратегии вы вносите коррективы в дальнейшее планирование, поэтому не тратите ресурсы на неэффективный контент.

Достижение бизнес-целей

Заблаговременное планирование в вашем календаре акций, обзоров и скидок поможет продвижению продуктов / услуг.

Как составлять контент-план для SMM — основные шаги

Эффективный план публикаций начинается с четко определенных целей и тщательного анализа.

Многие шаги являются подготовительными — и одновременно они создают фундамент качественного и стратегического контента.

1. Определение целей

Важно зафиксировать, каких результатов вы стремитесь достичь благодаря социальным сетям.

Увеличение узнаваемости бренда. Ваши посты должны отражать уникальность и ценности компании. Привлечение новых подписчиков. Используйте специальные предложения, интерактивы или конкурсы, которые мотивируют людей следить за вашим профилем. Повышение взаимодействия с аудиторией. Добавьте интерактивные форматы, такие как лайвы (эфир вживую), вопросы к публике или материалы, инициирующие дискуссии. Рост продаж. Определите продукты или услуги, которые будете продвигать, и создайте рекламные кампании с призывами к действию.

Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и ориентированными во времени (SMART). Это поможет в дальнейшем оценить эффективность стратегии, а при необходимости внести изменения в планирование содержания.

2. Анализ целевой аудитории

Релевантный контент начинается с глубокого анализа потенциальных клиентов, их характеристик и поведенческих особенностей.

Демографические характеристики. Возраст, пол и географическое расположение вашей аудитории значительно влияют на выбор платформы и типа контента. Понимание, где «обитают» ваши подписчики онлайн, помогает лучше адаптировать стратегию.



Так, более 50% пользователей Instagram по всему миру — в возрасте до 35 лет и моложе. Также интересная информация для бизнеса, что TikTok с 2024 года имеет почти такой же объем аудитории и рекламы.



Источник

Заинтересованности и потребности вашей аудитории. Если вы продвигаете спортивный бренд, ваша аудитория заинтересуется информацией о здоровом питании, тренировках и мотивации. Для брендов в сфере технологий акцент должен быть на новостях об инновациях, обзорах гаджетов и лайфхаках.

Учтите, что время активности подписчиков не имеет уже того значения, что раньше, когда ленты социальных сетей были настроены хронологически. Теперь пост все равно покажется человеку, если он ему подходит по предпочтениям. Имейте в виду, что обновления Instagram так часто появляются, что невозможно гарантировать отсутствие изменений в алгоритмах до конца 2025 года.

3. Аудит конкурентов

Помогает исследовать рынок, выявить тенденции и найти способы выделиться. Следует изучить их:

темы и форматы;

особенности взаимодействия с подписчиками;

сильные и слабые стороны.

Если конкуренты имеют привлекательный контент, но игнорируют коммуникацию, это шанс стать более клиентоориентированными. Нехватка образовательных материалов или интерактивных форматов у конкурентов — возможность предложить уникальные посты, которые привлекут вашу аудиторию.

4. Выбор платформ

Не все социальные сети одинаково эффективны для каждого бизнеса. Важно выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашей аудитории:

Facebook. Подходит для B2C и общения с аудиторией в возрасте 30+.

Подходит для B2C и общения с аудиторией в возрасте 30+. Instagram. Визуальный контент, подходит для аудитории 18–35 лет.

Визуальный контент, подходит для аудитории 18–35 лет. TikTok. Для B2C, креативный видеоконтент для аудитории 18–35 лет.

Для B2C, креативный видеоконтент для аудитории 18–35 лет. LinkedIn. Платформа для B2B-коммуникации и профессиональных контактов.

5. Разработка контент-стратегии

Стратегия должна учитывать разные типы и форматы контента, чтобы заинтересовать аудиторию, удержать ее внимание и обеспечить выполнение бизнес-целей. Разнообразие постов позволяет удовлетворять разные потребности подписчиков и поддерживать их активность.

Какие есть виды контента:

Информационный. Например, новости индустрии или обзор ключевых трендов в вашей сфере. Для компании, которая занимается диджитал-решениями, это может быть статья «10 инноваций в SMM 2024 года».



Такой контент дает показать вашу экспертность и привлечь аудиторию, которая ищет новую информацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Офіційна сторінка Групи ДТЕК (@dtek.ua)

Развлекательный. Забавные мемы, видео или интерактивы отлично работают для увеличения охвата.



Бренд напитков может публиковать шуточные изображения с текстом: «Как ты узнаешь, что пришло время перерыва?», предлагая подписчикам поделиться своими вариантами в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vivat (@vivat_book)

Образовательный. Инструкции, советы и лайфхаки полезны для аудитории. Итак, магазин косметики может создать видео «Как выбрать идеальный тональный крем».



Такой контент не только помогает пользователям, но и увеличивает доверие к вашему бренду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Школа англійської Green Forest (@greenforest.english)

Коммерческий. Прямые предложения, обзоры продуктов или акции. К примеру, интернет-магазин электроники может анонсировать распродажу с подписью: «Только на этой неделе –30% на смартфоны». Важно, чтобы такие публикации были не навязчивыми, а хорошо сочетались с другими типами контента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ROZETKA (@rozetkaua)

Читайте в нашем блоге Основные виды контента и правила оформления в зависимости от вида.

6. Планирование публикаций

Календарь публикаций помогает четко распределить темы и даты для каждого типа контента. Компания, продающая спортивный инвентарь, может планировать понедельник для мотивационного поста вроде «Начни неделю с тренировки», среду для образовательных материалов — «Как выбрать правильные кроссовки для бега». И развлекательные посты или мемы о спорте в пятницу. Такой подход позволяет сделать страницу разнообразной и интересной.

Пример календаря публикаций, источник — кейс Netpeak

Распределение контента позволяет поддерживать баланс между различными типами материалов, которые вы публикуете.

Например, ресторан может выбирать разные дни для своих постов: в понедельник делиться рецептами или советами о здоровом питании, в среду запускать интерактивный опрос — «Какое блюдо ваше любимое?», а в пятницу публиковать развлекательный контент, например, мемы о кулинарии или гастрономических традициях.

Планирование сообщений также помогает избежать перенасыщения аудитории рекламой, ведь баланс между полезными и коммерческими материалами является залогом доверия к бренду.

Кейс. Для продвижения личного бренда писательницы применили равномерное распределение контента в своем контент-плане, сочетая ознакомительные посты, рецензии и интерактивы. Это помогло привлечь аудиторию в Instagram — первую 1000 подписчиков с нуля и создать активность на странице.

7. Создание и подготовка контента

Качественный контент — сердце SMM-стратегии. Создание качественного контента — главный шаг в достижении идеального плана контента, все остальные перечисленные действия без него бессмысленны.

От текстов до видео — каждый элемент должен быть тщательно проработан, чтобы привлекать внимание аудитории, вызывать интерес и повышать вовлеченность.

Тексты. Они должны быть короткими, уникальными, понятными и одновременно интересными.



Если вы рекламируете новый продукт, текст может содержать четкий призыв к действию: «Попробуйте новый кофе, который зарядит энергией ваш день! Первые 50 заказов со скидкой 20%». Интерактивные вопросы вроде «А какой ваш любимый кофе?» могут стимулировать пользователей оставлять комментарии.

Полезное о создании текстов узнайте в статье Пять советов по контент-маркетингу.

Визуальный контент. Изображения, инфографика и графические материалы должны быть высокого качества.



Бренд косметики может создать серию постов с профессиональными фотографиями продуктов в действии, добавляя детали об их преимуществах. Если это магазин одежды, важно показывать реальные примеры использования продукта, например, фото клиентов в покупках (с их разрешения, разумеется). Инфографика с советами или интересными фактами, как это делают бренды и специалисты в сфере здорового питания, привносит образовательный элемент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Здорові вени - Красиві ноги | АНГІТОН (@zdorovi_veny)

Читайте кейс Watsons о важности эстетического визуального контента.

Видео. Видеоконтент становится все более популярным, особенно в таких форматах, как Reels или TikTok. Это могут быть короткие обзоры продуктов, лайфхаки или истории клиентов.



Компания по доставке еды может создать серию роликов о том, как быстро приготовить здоровый ужин из доставленных ингредиентов. Видео с субтитрами — важный элемент, поскольку многие пользователи просматривают соцсети без звука. Динамические элементы, такие как анимация или переходы, делают ролик более привлекательным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Бессараб (@andriy_bessarab_)

Кейс. Во время кампании для страховой компании ARX использовали рекламу новой услуги «Зеленая карта “Автоконсьерж”» в stories лидеров влияния на аудиторию (инфлюенсеров).

8. Мониторинг и анализ результатов

Постоянное отслеживание метрик помогает понять, какие типы контента лучше всего работают, а какие нуждаются в коррекции.

Показатели эффективности. Следует регулярно проверять основные метрики — лайки, комментарии, репосты, количество кликов на ссылки, охват публикаций.

Например, количество лайков на развлекательных постах значительно превышает количество взаимодействий с информационными материалами. Необходимо учесть это в стратегии и изменить подход, если вам важно продвижение именно информационного контента.

Корректировка плана. На основе полученных данных важно регулярно пересматривать контент-план. Если образовательные публикации получают мало комментариев или репостов, стоит попробовать изменить их формат. Это могут быть интерактивные опросы, видеоинструкции либо инфографика вместо текстовых сообщений.

Так же, если Stories с опросами получают больше просмотров, чем обычные посты, стоит запланировать их большее количество.

Инструменты аналитики. Для получения детальных данных можно использовать современные сервисы аналитики:

Facebook Insights — отслеживает метрики вовлеченности, охвата и демографические показатели аудитории для бизнес-страниц;

— отслеживает метрики вовлеченности, охвата и демографические показатели аудитории для бизнес-страниц; Instagram Analytics (через Meta Business Suite) — дает возможность просматривать статистику охвата, просмотров и взаимодействия для постов, Stories и Reels;

(через Meta Business Suite) — дает возможность просматривать статистику охвата, просмотров и взаимодействия для постов, Stories и Reels; Google Analytics — полезен для анализа переходов из социальных сетей на ваш сайт, длительности пребывания на странице и конверсий;

— полезен для анализа переходов из социальных сетей на ваш сайт, длительности пребывания на странице и конверсий; Hootsuite Analytics — дает проанализировать метрики для нескольких соцсетей одновременно, а также сравнивать эффективность разных кампаний;

— дает проанализировать метрики для нескольких соцсетей одновременно, а также сравнивать эффективность разных кампаний; Brand24 — инструмент для мониторинга упоминаний бренда в интернете;

— инструмент для мониторинга упоминаний бренда в интернете; Buffer — помимо аналитики, этот сервис предлагает удобный интерфейс для планирования постов и сбора статистики;

— помимо аналитики, этот сервис предлагает удобный интерфейс для планирования постов и сбора статистики; Sprout Social — дает получать глубокие аналитические отчеты и автоматизировать процесс отслеживания метрик.

Выводы

Контент-план — это подробный график создания и публикации материалов. План для соцсетей помогает решать несколько ключевых задач, которые обеспечивают эффективность продвижения бренда или проекта, таких как:

Систематизация работы. Увеличение вовлеченности аудитории. Повышение узнаваемости бренда. Анализ и совершенствование стратегии. Экономия времени и бюджета. Достижение бизнес-целей.

Девять шагов, за которые вы создадите идеальный контент-план для соцсетей: