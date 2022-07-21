Особистий бренд письменниці в Instagram з нуля — як набрати першу тисячу підписників

Проєкт: @ali_scribes. Період просування: 08.2021 — 02.2022. Регіон просування: Україна. Послуга: SMM. Команда проєкту: Лілія Коломієць, Middle SMM Specialist; Неля Серебро, Head of SMM; Данило Мінін, Project Manager.

Хто клієнт

Аліна Піддубна — письменниця, редактор книг, перекладачка з української та російської на англійську, гострайтер. У студентські роки переїхала з України в Канаду.

Аліна більшу частину вільного часу приділяє книгам, не обмежуючи себе у жанрах. 10 прочитаних за тиждень — легко.

Вона працює одночасно у декількох напрямках:

послуги перекладача і редактора книг, гострайтера, які приносять їй прибуток;

письменництво.

Цілі просування

Для створення контенту Аліна самостійно робить фото та відео та організовує фотосесії, а на розробку контент-плану та рекламні кампанії у неї не вистачає часу. Тому вона вирішила делегувати просування особистого бренду нашому агентству і віддати нам усі організаційні моменти — створення акаунту з нуля і подальше просування у соцмережах.

Якщо ви хочете розвивати свій персональний бренд, будьте готові, що крім роботи потрібно буде показувати й інші сфери свого життя (хобі, буденні справи, особисті уподобання). Адже імідж будується не тільки на продукті чи послузі, які ви пропонуєте, але і на прихильності користувачів до ваших якостей, поведінки, стилю життя.

Перед Netpeak стали такі задачі:

Розробити SMM-стратегію для просування письменниці в Instagram. Створити акаунт в Instagram та з нуля його наповнити. Розробити алгоритм системного ведення акаунту, котрий не залежатиме від натхнення чи від інфоприводів.

Стратегія просування

SMM-cтратегія просування — це перший етап, який не варто пропускати перед тим, як почати вести соцмережі. Під час нього ми визначили:

хто наша аудиторія;

як ведуть сторінки лідери думок у подібних нішах (письменники, журналісти, автори курсів);

яке позиціонування краще вибрати, враховуючи наш аналіз і персоналіті Аліни;

для яких рубрик рекомендуємо створювати публікації;

яке оформлення контенту допоможе досягнути цілей авторки в Instagram;

який бюджет варто виділяти в місяць на фотосесії, блогерів, розіграші, буст постів та таргетинг.

Зазначимо, що сторінка мала стати місцем, де збираються книгомани, а також люди, які б дійсно цікавились творчістю Аліни. Тому взагалі не йшлося про накрутки ботів (уточнюємо, ми ніколи і нікому їх не накручуємо) чи розіграші з метою набрати якомога більше підписників. Це «чорні» методи, котрі в довгостроковій перспективі можуть спровокувати частковий бан або повне видалення акаунту.

Не рекомендуємо використовувати шаблонні рішення для особистого бренду, які часто підходять для B2B-акаунтів, бо кожна людина має індивідуальний характер — свої цінності, якості та принципи. Тому, щоб розкрити особистість Аліни в блозі, ми провели з нею глибинні інтерв’ю і на основі них розробили кастомізовану стратегію.

Netpeak відповідав за:

розробку технічних завдань (далі — тз) для зйомок;

оформлення опису профіля та highlights — закріплених під описом профілю stories;

написання контент-плану — 30 тем для постів та 90 для stories з детальним описом, як розкрити тему, зробити до неї візуал, коли опублікувати;

організацію співпраці з блогерами;

буст постів;

налаштування таргетованої реклами;

щомісячні звіти — статистику щодо того, що подобається користувачам, який бюджет на рекламу ми витратили, які результати отримали.

Аліна відповідала за:

проведення фотосесій, зйомку ситуативних фото, відео за нашими тз;

написання постів за нашими тз;

публікацію постів та stories, орієнтуючись на розроблене нами тз;

узгодження блогерів зі списку, який ми пропонували, та оплата їхніх послуг;

оплату витрат на буст постів та таргетовану рекламу.

Однією з гіпотез для просування особистого бренду Аліни було те, що її експертність мали підтвердити лідери думок. Але, щоб це перевірити, ми мали разом з Аліною підготувати її сторінку до знайомства з цільовою аудиторією.

Дії команди

Ведення сторінки особистого бренду відрізняється від сторінки бізнесу тим, що потрібен «живий контент». Тут не підійде постинг банерів чи картинок зі стоків. Тому перше, що ми зробили, наперед розписали теми, які Аліна мала освітлювати на сторінці. І потім розробили тз для зйомок.

Це відповідь на питання: що має бути спочатку — контент (фото/відео) чи теми публікацій. Ми рекомендуємо схилятись до другого варіанту. І ось чому:

З контент-плану одразу видно, скільки фото і відео можна закласти на професійну зйомку, а яку частину можна зробити ситуативно день в день. Теми для публікацій також можна використати як ідеї для професійної фотосесії: підготувати реквізити, підібрати образ.

Ось частина референсів, котрі ми підібрали для Аліни, щоб полегшити процес зйомки.

Наприклад, щодо ракурсів фото:

Для стрічки Instagram якість візуалу має першочергове значення, на відміну від stories, де доречніше публікувати життєвий контент без обробки.

Рейвен — ім’я французького бульдога і домашньої улюблениці Аліни. Ми рекомендували час від часу публікувати контент про Рейвен, так як улюблениця є невід’ємною частиною будніх днів блогерки. Stories, фото та відео в постах з домашньою твариною допомогли б читачам створити цілісний образ про Аліну та розкрити її з кращої сторони: як турботливу та добру людину; і додатково зацікавили б власників домашніх улюбленців слідкувати за її сторінкою.

Приклади публікацій з Рейвен, які Аліна зробила на основі наших тз:

Ми розробили вісім рубрик для публікацій, які були б цікаві користувачам. У стратегії детально вказали, у якому форматі варто вести кожну рубрику, про що вона та яка її ціль.

Обговорили, що Аліна буде сама писати тексти по нашим тз, так як читачі одразу бачать, хто спілкується з ними — автор чи його помічники. Тому було важливо, щоб Аліна особисто ділилась своїми думками та емоціями.

Так виглядав графік публікацій на місяць:

Що включили в контент-план:

пости зі знайомством, які періодично виходять, щоб і нові підписники більше дізнались про Аліну;

ситуативні пости, які пов’язані з планами Аліни на два найближчі тижні;

контент з французьким бульдогом Рейвен — улюбленицею Аліни;

публікації, які пов’язані з професією Аліни та її досвідом як перекладача, редактора, гострайтера;

рубрику, яка розкривала б Аліну як письменника;

підбірки та рецензії книг від Аліни на різні тематики.

Було важливо вже в перші секунди перебування в акаунті зацікавити нового користувача: описом профілю, активними stories, візуалом, останніми шістьома фото.

Тому у стратегію просування ми включили розробку highlights, в яких закріпили основну інформацію про авторку каналу.

Розробили такі рубрики для highlights:

Me: факти про особистість та професійну діяльність Аліни.

Canada: stories, на яких можна побачити Канаду, проникнутись атмосферою життя Аліни в цій країні.

We: скріни та репости відгуків від клієнтів.

My work: процес роботи — як редагує, перекладає книги, чим ще займається в цій ніші.

Books: книги, над якими працює чи читає.

Це допомогло користувачам швидше розібратись, хто така Аліна Піддубна і чим вона займається, та спонукало залишитись на сторінці.

Так виглядала сторінка після того, як ми заповнили опис профілю та опублікували перші дев’ять постів, а також stories. Найголовніші з останніх, які б допомогли користувачам познайомитись з Аліною, її життям та професією, закріпили у highlights.

Додатково для клієнтки ми розробили мануал для зйомки stories. Хоч ми і детально прописували тз для них, але візуал краще показувати, а не розписувати. Ось так виглядав наш мануал.

Порада від команди: виберіть декілька шрифтів і стилів, які будете використовувати в stories. Таким чином, всі вони виглядатимуть гармонійно.

Приклад, як можна замінити текст. Більшість користувачів дивляться stories без звуку, тому читабельність тексту важлива.

І декілька ідей ​​для stories на початку дня:

У процесі просування у клієнтки з’явилась нова послуга для підписників — безкоштовний персональний підбір книг, яка стала ще однією мотивацією для користувачів підписуватись на Аліну та слідкувати за сторінкою.

Платне просування публікацій в Instagram

Через два місяці після створення сторінки у жовтні 2021-го ми почали бустити публікації. На буст витрачали до $300 в місяць. У листопаді, грудні та січні одноразово співпрацювали з блогерами.

Листопад — Наталка Денисенко порекомендувала блог Аліни своїм підписникам.

Результат — плюс 200 підписників.

Грудень — Максим Тарапата розповів своїй аудиторії, що Аліна робить безкоштовний підбір книг та займається гострайтингом.

Результат — плюс 300 підписників.

Січень — Анна Друк, Аліна поспілкувалась з блогеркою, дізналась про її вподобання у літературі та підібрала Анні список книг, про що і розповіла Анна на своїй сторінці.

Результат — плюс 360 підписників.

Після цього кількість підписників у Аліни перетнула довгоочікувану позначку тисяча. А ми підтвердили свою гіпотезу:

Рекомендація лідерів думок — ефективний спосіб знайти нову аудиторію.

Органічного просування недостатньо, щоб набрати першу тисячу підписників за короткий строк — умовно півроку. Якщо ви тільки не всесвітньо відома зірка як Анджеліна Джолі, на яку за декілька годин після створення сторінки підписались мільйони людей.

Користувачі просто не побачать ваш контент без платного просування: бусту, таргетованої реклами, рекомендацій від тих, на кого вони вже підписані (знайомі, експерти, блогери).

Двічі до святкових подій Аліна дарувала книгу одному зі своїх підписників за коментар під постом. Для того, щоб мінімізувати кількість людей, які «полюють за розіграшами у соцмережах», ми ускладнили умови участі.

Ціллю розіграшів було нагадати про себе, привернути додаткову увагу до сторінки. Адже алгоритми Instagram налаштовані так, що чим більше людей взаємодіють із певною сторінкою, тим вище і частіше будуть показуватись нові пости з неї у стрічці. Instagram вважатиме, що ця сторінка та її тематика цікава користувачам.

Чим ще нам допомогли розіграші? Так як Аліна людина творча, а ще зайнята власними проєктами по роботі, у неї не завжди вистачало часу на регулярний постинг. Тому розіграш частково компенсував спад активності в акаунті, коли клієнтка робила перерви на тиждень чи два. На ці періоди ми додатково планували пости, які завжди актуальні і не потребують ситуативного підходу.

Людський фактор

Так, на статистику акаунту такі перерви впливають негативно. Але коли ви ведете особистий бренд, то працюєте з людиною, у якої є своє життя, плани, зміни настрою, почуття. Тому між обов’язковим штампуванням текстів, аби тільки план виконати, і ментальним здоров’ям Аліни ми обрали друге. І це круто, адже дає відчуття підписникам, що за кадром жива людина, яка може захворіти коронавірусом або забити на соцмережі, тому що поїхала у відпустку. Авторка чесно розповідала про це у своїх stories.

В момент коли Аліна захворіла коронавірусом, у нас якраз закінчились фото для публікацій, а знімати ситуативний контент вона могла тільки вдома. Тому ми розробили мануал для зйомки у домашніх умовах:

Акаунт в Instagram з нуля та особистий бренд: до яких труднощів потрібно бути готовими

Інфлюєнсери

Не всі блогери готові рекламувати особисті сторінки, а нові акаунти, у яких менше 5 тисяч підписників, тим більше. Є інфлюєнсери, у яких додаткова умова співпраці — розіграти щось на їхній сторінці за підписку на вас. Від такого краще відмовитись, адже в такому випадку аудиторія прийде за призом, а не через те, що зацікавилась вашою особистістю. 99% людей відпишеться після закінчення розіграшу.

Користь сторінки

Якщо у вас немає готового продукту або послуги для чіткої аудиторії, переконати підписатись на нову сторінку без фоловерів буде важче. Особливо, коли у вас непопулярна ніша — книжковий блог. Тисячі блогерів щодня шукають нові теми для своїх сторінок. Щоб бути цікавим аудиторії, потрібно не боятись відверто говорити про наболіле. На наших очах Аліна поступово переходила від нейтральних тем про послуги до актуальних про фемінізм, булінг, комплекси. Це дозволило охопити ще більше аудиторії та знайти нових підписників.

Візуал

Щоб зацікавити аудиторію контентом, однієї фотосесії в місяць буде мало. Два фото з однаковим фоном, але де ви у різних ракурсах — це одне й те саме фото для підписників. 50% ваших постів та stories мають бути ситуативними: куди пішли, що побачили, що відчуваєте — і все це з новими фото та відео. Часто доведеться жертвувати естетичною візуальною сіткою і публікувати фото, відео, які не зовсім підходять за стилістикою. Користувачам важливо, як швидко ви реагуєте на події у країні, світі, тому не завжди залишається час на корекцію світла.

Ніша

Найкращі умови для просування особистого бренду:

у вас є чітке розуміння ніші, цільової аудиторії, визначеної за технікою jobs to be done та портретним методом;

Перша — аналіз поведінки аудиторії, допомагає зрозуміти, як і чому люди купують ваш продукт. Другий — уявлення кожного сегменту аудиторії як образу людини, що відрізняється від іншого сегменту поведінкою, психологією, локацією, бажаннями, цілями.

у вас є готовий продукт, наприклад, курси, консультації, вебінари;

частину корисного контенту ви можете транслювати в соцмережі — тренування з стретчингу, тренди дизайну, як зробити анімацію в конкретному додатку, поради від гінеколога;

у вас є команда, яка працює з вами;

готові показати бекстейдж;

щомісяця ви можете виділяти кошти на буст публікацій (від $300) та мінімум одну колаборацію з блогером (від $200).

Складні умови для просування особистого бренду:

у вас немає часу на створення ситуативного контенту та фотосесії;

вузька непопулярна ніша в соцмережах (наприклад, ви — агроном);

не тестуєте буст постів, таргетовану рекламу та рекламу у блогерів.

Результати просування

З третього місяця ми почали бустити публікації, тому кількість показів, охоплення та відвідування профілю різко виросли. Зверніть увагу на різницю між другим та третім місяцем. Яскравий приклад, що органічне просування не приносить таких стрімких результатів, як буст постів та співпраця з блогерами.

Вже за перший місяць від початку бустингу:

охоплення зросло в 133 рази;

покази — в 7 разів;

відвідування профілю — в 3 рази.

Детальна статистика за весь період — на графіках нижче:

Візуал в кінці листопада

Відгуки про співробітництво

Лілія Коломієць, Middle SMM Specialist в Netpeak

Органічне просування в Instagram — це вже як міф, в який вірять бізнеси, що хочуть зекономити маркетинговий бюджет. Тому я рада, що в цьому проєкті ми змогли бустити публікації, підключати таргетовану рекламу, взаємодіяти з блогерами. Також дуже мотивувало, що Аліна активно включалась, знімала відео, фото, виходила з нами на зв’язок. Така взаємодія між нами допомогла швидко приймати рішення, вносити правки в контент-план, створювати ситуативний контент. Я підписана на Аліну, тому що вона публікує справді цікавий та корисний контент для мене. Я зберігаю її підбірки книг та дивлюсь всі відео про життя в Торонто.

Данило Мінін, Project Manager в Netpeak

За час співпраці ми досягли всіх цілей, які ставили перед собою. Я переконаний, що це заслуга не тільки нашої команди, але й Аліни. В тому числі, завдяки її старанням та довірі до нас, ми змогли отримати бажаний результат. Я вдячний Аліні за довіру та впевнений, що пік її популярності ще попереду. Ми чекаємо на мільйон підписників :)

Аліна Піддубна, блогерка

Netpeak надали мені неймовірну підтримку на початку мого блогу. Завдяки їм я набула структури, набрала першу 1000 підписників та познайомилася з цікавими людьми. Дякую їхньому професіоналізму та індивідуальному підходу до своїх клієнтів.

Висновок

Якщо ви створюєте акаунт з нуля та хочете швидко знайти нову аудиторію, недостатньо зробити перші 12 публікацій, щоб заповнити простір на сторінці.

Спочатку потрібно провести детальний аналіз вашої особистості, чітко визначити, в чому ви експерт, дослідити цільову аудиторію, розробити комплексну SMM-стратегію. Під час самого просування важливо активно показувати своє життя, виходити в stories, спілкуватись з аудиторією і реагувати на всі її коментарі, репости. Найактивніше підписники приходять за рекомендацією від блогерів. У цій ніші жоден рекламний пост не зрівняється з рекламою у блогера. Адже йому вже довіряють, і всі, кого він радить, автоматично «перевірені» та несуть цінність. Бусти постів стали додатковим нагадування про Аліну тим, хто прийшов після реклами у блогерів або вже раніше заходив у її профіль.

Наші гіпотези в SMM-стратегії, де ми проаналізували аудиторію, специфіку ніші, визначили, який контент буде цікавий користувачам, підтвердились і допомогли досягти поставлених цілей.

Якщо вам теж потрібне просування бізнесу чи особистого бренду у соцмережах, заповнюйте анкету за посиланням.