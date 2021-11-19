Как подготовить и написать предложение блогеру Instagram

Чтобы эффективно продвигать товар или услугу в Instagram, необходимо повысить охват целевой аудитории. Одно из возможных решений — привлечение блогеров. Казалось бы, достаточно предложить платное размещение рекламы, но это не так.

Порой сообщения, разосланные лидерам мнений, остаются без ответа. Как же составить предложение для блогера, чтобы, как минимум, получить ответ? Я пообщалась с Андреем Калашником, директором по маркетингу в TrendHERO— сервису по поиску и проверке блогеров Instagram — и он рассказал обо всех подводных камнях и дал рекомендации, которые будут полезны собственникам бизнеса, SMM-специалистам и маркетологам.

Почему блогеры игнорируют коммерческие предложения или сразу отказывают?

Начать, пожалуй, стоит «от противного» — с того, как не надо писать блогеру коммерческое предложение. Рассмотрим топ причин, почему блогеры не отвечают на запросы. И разберём, как это исправить.

Конечно, нельзя списывать со счетов сверхзанятость как причину отказа в сотрудничестве. Но если предложение о сотрудничестве составлено адекватно и выглядит привлекательно, в большинстве случаев со стороны блогера поступит хотя бы вежливо сформулированный отказ с объяснением причины.

Неправильный выбор блогера

Одна из самых частых причин отказа или игнора — несоответствие тематики блога предлагаемому к продвижению продукта. Например, если вы хотите прорекламировать кондитерскую, то нелогично обращаться к фитнес-блогеру и стоит поискать кого-то, кто заинтересован в кулинарной тематике.

Искать подходящего блогера можно разными способами:

В подписчиках популярных блогеров. Обычно на популярных лидеров мнений подписываются и их коллеги. Посмотрите раздел подписок и поищите подходящие аккаунты. По хештегам. Подумайте, какой хештег подходит для вашего бизнеса или продукта, и попробуйте найти пользователей, которые используют такой хештег. Среди подписок ваших фолловеров. Посмотрите, на каких блогеров подписана ваша аудитория. Так вы узнаете популярных лидеров мнений для вашей ЦА. По рекламе смежной продукции. Например, вы видите, что блогер рекламирует косметику для волос, а вы продвигаете услуги стилиста. Возможно, вы сможете договориться о рекламе.

Но мало найти потенциально подходящего по тематике блогера. Помимо этого, есть масса других критериев отбора. Это и геолокация, и состав аудитории, и прочее. Чтобы убедиться в соответствии аккаунта вашим целям, нужна тщательная проверка. Вручную это осуществить сложно и долго. Поэтому воспользуйтесь специальными сервисами по проверке блогеров.

Так, в TrendHERO можно проверить блогера Instagram по 90+ параметрам: просмотреть статистику аккаунта, исследовать аудиторию, проверить на накрутку и т. д. Вот как выглядит небольшой фрагмент отчёта:

Фрагмент отчета в сервисеTrendHERO

В расширенном премиум-отчёте TrendHERO можно просмотреть подробный анализ аудитории, а также увидеть топ-500 похожих аккаунтов. Протестировать сервис можно бесплатно — каждому новому пользователю доступен анализ одного Instagram-аккаунта и 14 дней триал-периода.

Размытое описание пользы для блогера

Размещение рекламы должно нести какую-то пользу блогеру. Иначе в чём смысл? Пользой может быть получение прибыли или какой-то выгоды, либо увеличение популярности. И блогер должен сразу понять, что получит именно он.

Сразу определите для себя, на каких условиях вы хотите сотрудничать и что для вас приемлемо. Например:

платное размещение рекламы;

рекламное упоминание в обмен на продукт;

взаимный пиар.

В первом же обращении нужно указать вашу потребность и выгоду для блогера.

Отсутствие конкретности в предложении

Рядом с предыдущим пунктом стоит упомянуть ситуацию, когда непонятно, что нужно клиенту. Например, блогер получает сообщение с предложением о сотрудничестве: «Здравствуйте. Мы компания… (бла-бла-бла). Нам нравится ваш блог. Хотим посотрудничать с вами. Ждём вашего ответа».

Чтобы узнать, чего хочет потенциальный заказчик, блогеру нужно вступить в диалог, задать кучу вопросов и потратить кучу времени на обсуждение пока ещё призрачного проекта. Проще сразу отправить сообщение в спам.

В предложении о сотрудничестве сразу напишите, какой именно вариант вас интересует: «…Хотим прорекламировать продукт в вашем блоге в формате обзора. Вот ссылка на описание продукта… При положительном ответе пришлём образец на указанный вами адрес…».

Прежде чем предлагать сотрудничество, изучите выбранный блог. Обратите внимание на стиль и формат публикаций, тон общения с аудиторией, содержание постов. Это поможет понять, насколько ваша реклама вписывается в общую концепцию блога.

В изучении контента Instagram-блогов вам тоже помогут специализированные сервисы. Например, в TrendHERO можно просмотреть рекламные посты определённого блогера. Поиск публикаций можно вести как по имени блогера, так и по иным критериям (локация, количество подписчиков и комментариев и т. д.).

Как смотреть рекламные посты блогеров вTrendHERO

Неверный канал коммуникации

Иногда основанием для отсутствия ответа становится отправка сообщения на неправильный адрес. С некоторыми нано- и микроинфлюенсерами можно связаться через Директ, просто отправив личное сообщение. Но чем популярнее блогер, тем больше к нему запросов.

Представьте, что ежедневно в личку приходит несколько десятков сообщений от подписчиков, «мимо проходящих» и потенциальных заказчиков рекламы. Ваше предложение о сотрудничестве блогеру может просто затеряться. Поэтому более-менее крупные блогеры часто указывают специальный канал для связи по вопросам рекламы.

Прежде чем написать предложение о сотрудничестве блогеру, просмотрите био профиля. Если там указан email или ссылка на контакты представителя, то отправляйте своё сообщение именно по указанному адресу.

Описание шапки профиля с контактными данными

Отправка шаблонного запроса без персонализации

Рассылка типового сообщения всем возможным претендентам вряд ли поможет при работе с блогерами. Адресат, получивший обращение без малейших признаков персонализации и заведомо написанное по шаблону, вряд ли воспримет его всерьёз и, скорее всего, примет за спам.

Постарайтесь персонализировать обращение. Обращайтесь по имени. Напишите, почему вы обращаетесь именно к этому блогеру. Упомяните, какие публикации в блоге вам понравились. В общем, проявите себя живым человеком, а не ботом, покажите, что вы обращаетесь к конкретному человеку, а не к любому возможному адресату.

Однако избегайте чрезмерного фанатизма в персонализации: излишняя лесть блогу могут оттолкнуть блогера сильнее, чем неучтивость в общении.

Как правильно написать блогеру предложение о сотрудничестве

Теперь рассмотрим подробнее, как написать предложение блогеру о сотрудничестве. Разберём структуру по пунктам. Но это не значит, что вы должны ей слепо следовать. Используйте предложенный вариант как образец и дорабатывайте его в соответствии со своими задачами.

1. Представьтесь и расскажите о сути предложения

Поприветствуйте блогера по имени. Кратко расскажите о том, кто вы. И сразу проясните цель обращения.

Здравствуйте, {имя блогера}. Меня зовут {ваше имя}, я {должность} в компании {название компании + ссылка на сайт при наличии}. Хотел бы обсудить с вами сотрудничество, в частности, размещение на платной основе рекламной публикации о нашем продукте в формате обзора в вашем блоге.

2. Объясните, почему вы выбрали именно этот блог

Поясните, почему вы считаете, что ваша реклама уместна для данного блога и почему вы сделали выбор в пользу именно этого блогера. Покажите, что вы изучили творчество адресата.

При поиске блогеров для возможного сотрудничества я нашёл ваш блог. Мне очень понравился {стиль ведения блога, формат подачи материалов, манера общения с подписчиками или что-то ещё}. Особенно понравился пост про {кратко опишите пост или прибавьте ссылку} потому, что {напишите, почему понравился}. Думаю, что реклама нашего продукта соотносится с тематикой вашего блога.

3. Конкретизируйте задачу и условия сотрудничества

Постарайтесь кратко, но понятно описать, что именно вы хотите и на каких условиях. Однако учтите: блогер может быть готов к сотрудничеству, но на иных условиях. Покажите, что вы готовы обсуждать нюансы.

В рамках сотрудничества я предполагаю следующий порядок. Я безвозмездно пришлю вам наш продукт {ссылка на продукт}. Вы с ним ознакомитесь, потестируете, и, если он вам понравится, вы расскажете о нём в stories. Подарок ни к чему вас не обязывает. Рекламное размещение оплачу отдельно. Если подобные условия вас устраивают, можем обсудить нюансы в процессе дальнейшего общения удобным вам способом.

Если вы считаете сотрудничество возможным, но в ином формате, готов обсуждать ваше предложение для поиска обоюдовыгодного решения.

4. Попрощайтесь и продублируйте контактные данные

Не расписывайте свою задачу детально. Опишите только общие вводные. Пока блогер не принял решение о сотрудничестве, он не будет тратить время на чтение огромных посланий. И лучше написать в сообщении адрес для ответа. Вдруг ваше сообщение будет неоднократно пересылаться в процессе обсуждения от представителей к блогеру и обратно.

Спасибо за уделённое время и напишите, если вам интересно моё предложение или у вас есть альтернативный вариант. На всякий случай, указываю адрес своего аккаунта и дополнительные контактные данные: {имя, фамилия} {ссылка на профиль} {email} {мессенджер/телефон}

Всё. Отправьте предложение блогеру и ждите ответа. Если адресат ответит на ваше сообщение положительно, вы сможете подробнее рассказать о предполагаемом сотрудничестве, оговорить формат публикации поста и детально обсудить условия.

В случае, когда ответа не последовало или пришло короткое «Нет», не стоит «бомбардировать» блогера улучшенными предложениями. Просто сделайте себе пометку, что вот с этим лидером мнений сотрудничества не получилось, и продолжайте поиски.