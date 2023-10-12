Пять советов по контент-маркетингу

Кто здесь у нас советы раздает? — спросите вы. Привет, меня зовут Ната, и за последние два месяца я провела более 30 консультаций по контент-маркетингу. Иногда это было больше о контенте, а иногда больше о маркетинге. Поэтому вот топ золотых советов об ошибках, которые я заметила почти у всех, кто ко мне обращался.

1. Всегда пишите не «мы классные», а «классно делаем для вас»

Страница «О нас» — это на самом деле страница о клиентах. О заботе, сервисе, лайфхаках, особенностях, команде, ценностях, чем-то большем, чем продажи.

Отбросьте сразу такое:

вы можете приобрести нужные товары отличного качества по приятным ценам, без очередей, экономя время и бюджет;

за это время мы достигли значительных успехов и продолжаем упорно работать; ставить перед собой новые цели и реализовывать их;

известных мировых брендов по доступным ценам или только качественные изделия по доступной стоимости;

и что-то очень на это все похожее тоже отбрасывайте.

Что надо писать вместо общих фраз, которые приятно читать директору? На самом деле интересно и побуждает потенциального клиента признавать вашу крутость не количество лет на рынке, а что-то вроде:

официального партнерства с известным брендом или производителем;

сотрудничество (партнерство) с известными компаниями как социальное доказательство крутости;

привлекательная программа лояльности;

гарантии, которые именно вы предоставляете;

экосознание и социальная ответственность бренда;

описание процесса предоставления услуги или отправки, упаковки, доставки;

преимущества, выгоды, которые можно посчитать.

Проще всего опросить клиентов, задать вопрос о том, что для них важно и написать об этом. А еще выписать преимущества, которые уже у вас есть, и спросить, известно ли об этом клиентам. А если неизвестно, то....

Покажу вам примеры красивых страниц — детская одежда и игрушки, косметика, мебель.

2. Важное ставить в начало

Почему-то иногда я нахожу уникальное торговое предложение или настоящее преимущество в неожиданных местах: внизу страницы, в карточке товара, в каком-то абзаце описания раздела товара на сайте или — еще лучше — в конце видео, где основатель рассказывает о бренде.

Главное — вперед.

На первой странице сайта — даже в первом блоке. На отдельной странице, которая видна в меню и куда легко добраться. В подпись каждого поста для соцсетей или в рассылке. В скрипты отдела продаж, в закрепленный пост. Пожалуйста, найдите прямо сейчас, что главное для вас.

3. Если у вас есть блог, делайте его не только для SEO-трафика

Каждая публикация должна помочь показать вашу экспертизу, помочь решить определенную проблему, что-то систематизировать или показать новый метод, новый взгляд на общеизвестные вещи... А также продать.

Для продажи хорошо:

Делать статьи с иллюстрациями в виде карточек товара, с активными ссылками на разделы, какие-то пробники, предложения. К примеру, блог рандомного интернет-магазина детских вещей. Здесь должны быть прямо примеры с карточками товара или созданной капсулой с одеждой для подростка, со ссылками. А здесь скромная маленькая статья, но можно сразу выбрать товар, о котором идет речь, это конвертирует трафик быстрее. Обыгрывать ситуации потребления. Когда возникает потребность в вашем товаре или услуге? Составьте список — одна статья. Каждый пункт из списка — заголовок для других статей. Показывать инструкции, обзоры, видео + описание. Представить, что вы тратите деньги на рекламу именно этой статьи, и продумывать путь покупателя: куда он попадет по ссылкам в статье, сможет ли он задать вопрос, сможет ли получить какое-то предложение, стать подписчиком, сконвертироваться из читателя в клиента. Устаревшие статьи переделывайте, обновляйте. Не оставляйте их просто так — можно обновлять, оставлять url-адрес, а дату публикации просто менять.

4. Главная страница сайта — это карточка товара (для ecommerce) или страница для отдельной услуги

Именно там посетитель принимает решение, купить или нет. Именно там должна быть буквально вся исчерпывающая информация. Вдохновляйтесь примерами лучших — подглядывайте, что там на Амазоне или другом маркетплейсе. Составьте список вопросов, которые задают вам клиенты о вашей услуге, и просто отвечайте на каждый — это основа контента для страницы.

5. Изучайте свою целевую аудиторию

Часто бывает, что владелец бизнеса имеет искаженные представления о том, кто именно составляет основную ударную группу клиентов. Раз в год составьте короткий список — хотя бы по 3-5 человек из каждого сегмента ЦА и говорите с ними. Покупайте их время за плюшки, скидки, что угодно и просто говорите. Я ручаюсь, что вы услышите такие инсайты, которые помогут сохранить рекламный бюджет. Если не знаете, как подступиться к такой задаче, найдите того, кто знает, изучайте процесс, второй третий раз — сделаете сами.

Таки у меня для вас советы. А еще предложение — вы можете спросить что-либо относительно контента вашего бренда на бесплатной консультации. Я делаю 10 бесплатных консультаций в месяц для украинских предпринимателей, а еще больше — для некоммерческих организаций. Записаться просто — вот ссылка.

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