П’ять порад із контент-маркетингу

Хто тут у нас поради роздає? — спитаєте ви. Привіт, мене звуть Ната, й за останні два місяці я провела більше ніж 30 консультацій із контент-маркетингу. Іноді це було більше про контент, а іноді більше про маркетинг. Тому ось топ золотих порад про помилки, що я помітила майже у всіх, хто до мене звертався.

1. Завжди пишіть не «ми класні», а «класно робимо для вас»

Сторінка «Про нас» — це насправді сторінка про клієнтів. Про турботу, сервіс, лайфхаки, особливості, команду, цінності, щось більше ніж продажі.

Відкидайте одразу таке:

ви можете придбати потрібні товари відмінної якості за приємними цінами, без черг, економлячи час і бюджет;

за цей час ми досягли значних успіхів і продовжуємо наполегливо працювати; ставити перед собою нові цілі та реалізовувати їх;

відомих світових брендів за доступними цінами або тільки якісні вироби за доступною вартістю;

і щось дуже на це все схоже теж відкидайте.

Що треба писати замість округлих загальних фраз, які приємно читати директору? Насправді цікаво та спонукає потенційного клієнта визнавати вашу крутість не кількість років на ринку, а щось на кшталт:

офіційного партнерства з відомим брендом або виробником;

співпраця (партнерство) з відомими компаніями як соціальний доказ крутості;

приваблива програма лояльності;

гарантії, які саме ви надаєте;

екосвідомість та соціальна відповідальність бренду;

опис процесу надання послуги або відправки, пакування, доставки;

переваги, вигоди, які можна порахувати.

Простіше всього опитати клієнтів, поставити питання про те, що для них важливо та написати про це. А ще виписати переваги, які вже у вас є, та спитати, чи відомо про це клієнтам. А якщо невідомо, то….

Покажу вам приклади гарних сторінок — дитячий одяг та іграшки, косметика, меблі.

2. Важливе ставити на початку

Чогось іноді я знаходжу унікальну торговельну пропозицію чи справжню перевагу в несподіваних місцях: внизу сторінки, у картці товару, у якомусь абзаці опису розділу товару на сайті або — ще краще — в кінці відео, де засновник розповідає про бренд.

Головне — вперед.

На першій сторінці сайту — навіть у першому блоці. На окремій сторінці, яку видно в меню та куди легко дістатися. В підпис кожного посту для соцмереж або в розсилці. У скрипти відділу продажів, у закріплений допис. Будь ласка, знайдіть прямо зараз, що головне для вас.

3. Якщо у вас є блог, робіть його не тільки для SEO-трафіку

Кожна публікація має допомогти показати вашу експертизу, допомогти розв'язати певну проблему, щось систематизувати або показати новий метод, новий погляд на загальновідомі речи… А також продати.

Для продажу гарно:

Робити статті з ілюстраціями у вигляді карток товару, з активними посиланнями на розділи, якісь пробники, пропозиції. До прикладу, блог рандомного інтернет-магазину дитячих речей. Тут мають бути прямо приклади з картками товару або створеною капсулою з одягом для підлітка, з посиланнями. А тут скромна маленька стаття, але можна одразу обрати товар, про якій іде мова, це конвертує трафік скоріше. Обігравати ситуації споживання. Коли виникає потреба у вашому товарі або послузі? Складіть список — одна стаття. Кожен пункт зі списку — заголовок для інших статей. Показувати інструкції, огляди, відео + опис. Уявити, що ви витрачаєте гроші на рекламу саме цієї статті, та продумувати шлях покупця: куди він попаде за посиланнями в статті, чи зможе він поставити питання, чи зможе отримати якусь пропозицію, стати підписником, сконвертуватися із читача на клієнта. Застаріли статті переробляйте, поновлюйте. Не залишайте їх просто так — можна оновлювати, лишати url-адресу, а дату публікації просто змінювати.

4. Головна сторінка сайту — це картка товару (для ecommerce) або сторінка для окремої послуги

Саме там відвідувач приймає рішення, купити або ні. Саме там має бути буквально вся вичерпна інформація. Надихайтеся прикладами кращих — підглядайте, що там на Амазоні або іншому маркетплейсі. Складіть список питань, які ставлять вам клієнти про вашу послугу, і просто відповідайте на кожне — це основа контенту для сторінки.

5. Вивчайте свою цільову аудиторію

Часто буває, що власник бізнесу має викривленні уявлення про те, хто саме складає основну ударну групу клієнтів. Раз на рік складіть короткий список — хоча б по 3–5 людей із кожного сегменту ЦА та говоріть із ними. Купуйте їх час за плюшки, знижки, будь-що та просто говоріть. Я ручаюся, що ви почуєте такі інсайти, які допоможуть зберегти рекламний бюджет. Якщо не знаєте, як підступитись до такої задачі, знайдіть того, хто знає, вивчайте процес, другий третій раз — зробите самі.

Таки в мене для вас поради. А ще пропозиція — ви можете спитати будь-що стосовно контенту вашого бренду на безоплатній консультації. Я роблю 10 безоплатних консультацій у місяць для українських підприємців, а ще більше — для некомерційних організацій. Записатись просто — ось посилання.

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