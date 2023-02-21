Блогери про автострахування. Інфлюєнс-маркетинг для страхової компанії ARX
Період просування: червень — листопад 2022.
Регіон просування: Україна.
Послуга: інфлюєнс-маркетинг.
Команда проєкту: Лілія Коломієць, IM, Middle SMM Specialist; Неля Серебро, Head of SMM; Роман Хохлов, Project Manager.
Хто клієнт
ARX — українська страхова компанія, яка вже 28 років працює на ринку України.
Клієнт звернувся до нас із запитом на інфлюєнс-маркетинг для нової послуги «Зелена картка ”Автоконсьєрж”».
Цілі просування
Мета — підібрати ряд інфлюєнсерів, які б розповіли аудиторії про «Зелену картку “Автоконсьєрж”», пояснили її суть, переваги перед конкурентами і таким чином підвищили впізнаваність послуги.
Стратегія просування
Тези, які ми хотіли донести до підписників блогерів:
- «Зелена картка “Автоконсьєрж”» — необхідний документ для виїзду за кордон на авто. Легко оформити — орієнтовно за 5 хвилин на сайті компанії.
- Якщо закордоном ваше авто зламалося, ARX допоможе знайти сервіси технічної допомоги. Водночас важливі моменти, котрі у стресових умовах в іншій країні допоможуть швидко зорієнтуватися: оператори техпідтримки ARX розмовляють українською, в якій країні ви б не знаходилися, та в будь-який час доби на зв’язку.
Наша стратегія складалася з чотирьох етапів:
- Аналіз аудиторії клієнта.
- Аудит конкурентів.
- Підбір критеріїв для вибору блогерів та пошук релевантних особистостей.
- Організація співпраці, аналіз статистики та звіт з подальшими висновками.
Дії команди
Просування послуги припало на період, коли вже тривало повномасштабне вторгнення росії в Україну. Послуга «Зелена картка “Автоконсьерж”» стала особливо актуальною через постійні переміщення українців за кордон та назад.
Сегменти потенційних клієнтів послуги ARX, які ми виділили:
- жінки з дітьми або без, що планують перетинати кордон на авто;
- волонтери, які закуповують обладнання для ЗСУ чи мають інші соціальні цілі;
- громадські та політичні діячі, які постійно їздять у різні країни задля розповсюдження інформації про війну в Україні та з робочих питань;
- співаки і спортсмени, що мають дозвіл на виїзд також для виконання соціальних місій або ж участі в змаганнях;
- люди, котрі мають або нещодавно придбали авто і цікавляться послугою на випадок, якщо потрібно буде терміново їхати з країни.
Далі провели аудит конкурентів. Особливо нас цікавило, з якими інфлюєнсерами, подачами та позиціонуванням вони звертаються до аудиторії, коли рекламують схожі продукти.
Визначили критерії для пошуку блогерів:
- бездоганна репутація;
- обов’язково водить авто або має його у сім’ї, і воно часто потрапляє в кадр у контенті;
- підприємець / має свій стартап / проєкт;
- має активну громадянську позицію;
- може проживати в Україні або ж тимчасово переїхав до іншої країни на час воєнних дій.
Особливості співпраці з блогерами
Робота з блогерами потребує від спеціаліста концентрації на процесі. Тобто не завжди вийде за день домовитися, завтра підписати договір, а післязавтра — випустити рекламу.
Є труднощі, які можуть спіткати на будь-якому етапі організації реклами.
Людські фактори.
Блогер чи його менеджер довго обробляють запит, забули відповісти, у блогера був завантажений день, і він пізно схопився записувати stories, не мав натхнення чи сил; блогер чи хтось із його сім’ї захворів.
Неправильна подача матеріалу.
Ми максимально детально прописували тз, але і це не завжди допомагало уникнути помилок у назві бренду чи тезисах. У двох із шести випадків блогери перезаписували свої відео за нашим проханням.
Непередбачувані «фактори війни»:
- під час масованих атак і ми, і самі блогери розуміли, що реклама під час обстрілів буде недоречною;
- пріоритетом завжди була безпека блогера, а не дедлайни. Тому ми чекали, поки «стане тихіше».
Також деякий час займало саме спілкування з блогерами, написання окремих технічних завдань для них, пояснення месседжу ARX.
Реклама в stories. Приклади
За посиланнями нижче ви можете побачити, як виглядала реклама в stories з конкретним блогером. Приклади відсортовані в тому ж порядку, в якому ми співпрацювали.
Андрій Задворний
Кількість підписників на момент реклами: 43 805 користувачів.
З початку повномасштабного вторгнення Андрій став активно займатися волонтерством, а особливо закуповувати пікапи для передової. Тому його блог в Instagram різко змінився, і більшість контенту автор публікував про збори на автівки, пригон авто та про волонтерів.
Як виглядала реклама:
Ігор Божко
Кількість підписників на момент реклами: 261 843 користувачі.
Після початку повномасштабного вторгнення Ігор допомагає з постачанням автівок для ЗСУ чи їхнім ремонтом. Ядро аудиторії — користувачі, що планують придбати або вже мають авто. Частина з них у теорії планувала перетнути кордон, для цього їм потрібна «Зелена картка “Автоконсьерж”».
Як виглядала реклама:
Анна Саєнко
Кількість підписників на момент реклами: 67 732 користувачі.
Блогерка, котра працює у галузі HR в IT-компанії та веде life-style щоденник. Після початку повномасштабного вторгнення частина жінок серед аудиторії Анни або вже виїхали за кордон, або придумали для себе запасний план на випадок погіршення ситуації у країні. Тому готували свої автівки до виїзду за межі України в будь-який момент. Якраз їм «Зелена картка “Автоконсьерж”» була б потрібна.
Як виглядала реклама від блогерки:
Анна Романішина
Кількість підписників на момент реклами: 25 625 користувачів.
Анна має власну школу англійської, а також проводить онлайн-інтенсиви з просування бізнесу для підприємців. Ядро аудиторії — жінки-підприємниці, жінки, що вивчають англійську, частина яких могла мати плани щодо виїзду за кордон на своїй автівці під час війни.
Яна Алтухова
Кількість підписників на момент реклами: 15 250 користувачів.
Яна — співласниця та креативний продюсер продакшн-студії Red Glass, телеведуча, модель та DJ. Також авторка подкасту «Критичні дні». Ядро аудиторії — жінки, яким була б корисна послуга «Зелена картка “Автоконсьерж”» для виїзду за кордон.
Петро Заставний
Кількість підписників на момент реклами: 360 422 користувачі.
Петро — продюсер гурту Tvorchi, ресторатор, підприємець, автор подкасту «ФОП 3-ї групи», а також чоловік блогерки-мільйонниці Аліни Френдій. Більшість з його аудиторії — це соціально активні люди, засновники проєктів, користувачі, що люблять подорожі, нові знання, культури та усвідомлено ставляться до життя.
Ядро аудиторії — жінки від 23 років, які потенційно могли планувати виїзд за кордон на власному авто.
Як виглядала реклама:
Результати просування
На графіках послідовність результатів не збігається з порядком співпраці.
Ось таке співвідношення цін та показника Engagement rate* ми мали на початку співпраці з блогерами. Для цього проаналізували статистику акаунтів та дізнались вартість рекламної інтеграції у блогерів.
ER = (сума коментарів, вподобайок від користувачів за конкретний період) ÷ кількість підписників х 100%.
Далі — співвідношення вартості реклами і кількості користувачів, які побачили stories блогерів. З нього видно, що не завжди вартість співпраці — орієнтир для прогнозування результатів. Два блогери з однаковими рекламними прайсами можуть охопити різні масштаби користувачів. Адже на це також впливають активність аудиторії на сторінках інфлюєнсерів та тематика блогу.
Нашою ціллю інфлюєнс-маркетингу було підвищити впізнаваність послуги «Зелена картка “Автоконсьерж”», а не ліди. Але додатково кожного блогера ми попросили додати посилання на сайт ARX, тому як бонус змогли відслідкувати кількість переходів на сайт за utm-мітками.
Відгуки про співробітництво
Роман Хохлов, Project Manager в Enterprise Department, Netpeak
За п’ять років співпраці із клієнтом ми показали, що швидко розуміємося в будь-яких питаннях. Цей кейс не став винятком. Ми дуже швидко підтримали ARX, щоб стартувати, обговорили всі деталі та почали реалізовувати наш план. У процесі роботи було дуже круто відчувати, що ми із клієнтом на одній хвилі, а це одна із запорук успіху.
Антон Мироненко, Head of Digital, Insurance company ARX
Для ARX було важливим реалізувати кампанію з блогерами у цей непростий час, адже запускався новий продукт для компанії. Виходячи зі специфіки продукту, де майже у всіх конкурентів є однаковий продукт, як по вартості, так і по наповненню послуг, ARX все ж таки розробила додаткові УТП, які могли бути точкою диференціації від конкурентів. Але ця перевага не очевидна з першого погляду.
Ми звернулись до нашого партнера Netpeak за оперативною «допомогою» в організації та проведенні цієї кампанії. Отримані результати були корисні для нашого досвіду співпраці та для встановлення нових цілей з розвитку інфлюєнс-маркетингу в компанії ARX.
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Висновки
- Від вартості реклами не залежить результат щодо охоплення та кліків на посилання. Гіпотеза «чим більше грошей, тим кращий результат» не працює.
- Після співпраці з блогерами варто виділити тих, хто має найкращі результати за співвідношенням ціна-якість. З ними можна організувати довгострокову роботу, наприклад, бренд-амбасадорство.
- Укладання договору — це ваша страховка, що інфлюєнсер точно опублікує рекламу після оплати. Рекомендуємо прописувати дату реклами не конкретним числом, а до якогось дня. Наприклад, не 24.12 має вийти stories на сторінці блогера, а до 24.12.
В особистих переписках домовтеся, що публікація відбудеться раніше. Так ви залишаєте простір для маніпуляцій і собі, і блогеру. У разі змін в особистому житті чи планах інфлюєнсера, він зможе опублікувати рекламу раніше, або ж матиме запас днів, щоб випустити пізніше.
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