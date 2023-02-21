Блогери про автострахування. Інфлюєнс-маркетинг для страхової компанії ARX

Проєкт: Страхова компанія ARX. Період просування: червень — листопад 2022. Регіон просування: Україна. Послуга: інфлюєнс-маркетинг. Команда проєкту: Лілія Коломієць, IM, Middle SMM Specialist; Неля Серебро, Head of SMM; Роман Хохлов, Project Manager.

Хто клієнт

ARX — українська страхова компанія, яка вже 28 років працює на ринку України.

Клієнт звернувся до нас із запитом на інфлюєнс-маркетинг для нової послуги «Зелена картка ”Автоконсьєрж”».

Цілі просування

Мета — підібрати ряд інфлюєнсерів, які б розповіли аудиторії про «Зелену картку “Автоконсьєрж”», пояснили її суть, переваги перед конкурентами і таким чином підвищили впізнаваність послуги.

Стратегія просування

Тези, які ми хотіли донести до підписників блогерів:

«Зелена картка “Автоконсьєрж”» — необхідний документ для виїзду за кордон на авто. Легко оформити — орієнтовно за 5 хвилин на сайті компанії. Якщо закордоном ваше авто зламалося, ARX допоможе знайти сервіси технічної допомоги. Водночас важливі моменти, котрі у стресових умовах в іншій країні допоможуть швидко зорієнтуватися: оператори техпідтримки ARX розмовляють українською, в якій країні ви б не знаходилися, та в будь-який час доби на зв’язку.

Наша стратегія складалася з чотирьох етапів:

Аналіз аудиторії клієнта. Аудит конкурентів. Підбір критеріїв для вибору блогерів та пошук релевантних особистостей. Організація співпраці, аналіз статистики та звіт з подальшими висновками.

Дії команди

Просування послуги припало на період, коли вже тривало повномасштабне вторгнення росії в Україну. Послуга «Зелена картка “Автоконсьерж”» стала особливо актуальною через постійні переміщення українців за кордон та назад.

Сегменти потенційних клієнтів послуги ARX, які ми виділили:

жінки з дітьми або без, що планують перетинати кордон на авто;

волонтери, які закуповують обладнання для ЗСУ чи мають інші соціальні цілі;

громадські та політичні діячі, які постійно їздять у різні країни задля розповсюдження інформації про війну в Україні та з робочих питань;

співаки і спортсмени, що мають дозвіл на виїзд також для виконання соціальних місій або ж участі в змаганнях;

люди, котрі мають або нещодавно придбали авто і цікавляться послугою на випадок, якщо потрібно буде терміново їхати з країни.

Далі провели аудит конкурентів. Особливо нас цікавило, з якими інфлюєнсерами, подачами та позиціонуванням вони звертаються до аудиторії, коли рекламують схожі продукти.

Визначили критерії для пошуку блогерів:

бездоганна репутація;

обов’язково водить авто або має його у сім’ї, і воно часто потрапляє в кадр у контенті;

підприємець / має свій стартап / проєкт;

має активну громадянську позицію;

може проживати в Україні або ж тимчасово переїхав до іншої країни на час воєнних дій.

Особливості співпраці з блогерами

Робота з блогерами потребує від спеціаліста концентрації на процесі. Тобто не завжди вийде за день домовитися, завтра підписати договір, а післязавтра — випустити рекламу.

Є труднощі, які можуть спіткати на будь-якому етапі організації реклами.

Людські фактори.

Блогер чи його менеджер довго обробляють запит, забули відповісти, у блогера був завантажений день, і він пізно схопився записувати stories, не мав натхнення чи сил; блогер чи хтось із його сім’ї захворів.

Неправильна подача матеріалу.

Ми максимально детально прописували тз, але і це не завжди допомагало уникнути помилок у назві бренду чи тезисах. У двох із шести випадків блогери перезаписували свої відео за нашим проханням.

Непередбачувані «фактори війни»:

під час масованих атак і ми, і самі блогери розуміли, що реклама під час обстрілів буде недоречною;

пріоритетом завжди була безпека блогера, а не дедлайни. Тому ми чекали, поки «стане тихіше».

Також деякий час займало саме спілкування з блогерами, написання окремих технічних завдань для них, пояснення месседжу ARX.

Реклама в stories. Приклади

За посиланнями нижче ви можете побачити, як виглядала реклама в stories з конкретним блогером. Приклади відсортовані в тому ж порядку, в якому ми співпрацювали.

Андрій Задворний

Кількість підписників на момент реклами: 43 805 користувачів.

З початку повномасштабного вторгнення Андрій став активно займатися волонтерством, а особливо закуповувати пікапи для передової. Тому його блог в Instagram різко змінився, і більшість контенту автор публікував про збори на автівки, пригон авто та про волонтерів.

Як виглядала реклама:

Ігор Божко

Кількість підписників на момент реклами: 261 843 користувачі.

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор допомагає з постачанням автівок для ЗСУ чи їхнім ремонтом. Ядро аудиторії — користувачі, що планують придбати або вже мають авто. Частина з них у теорії планувала перетнути кордон, для цього їм потрібна «Зелена картка “Автоконсьерж”».

Як виглядала реклама:

Анна Саєнко

Кількість підписників на момент реклами: 67 732 користувачі.

Блогерка, котра працює у галузі HR в IT-компанії та веде life-style щоденник. Після початку повномасштабного вторгнення частина жінок серед аудиторії Анни або вже виїхали за кордон, або придумали для себе запасний план на випадок погіршення ситуації у країні. Тому готували свої автівки до виїзду за межі України в будь-який момент. Якраз їм «Зелена картка “Автоконсьерж”» була б потрібна.

Як виглядала реклама від блогерки:

Анна Романішина

Кількість підписників на момент реклами: 25 625 користувачів.

Анна має власну школу англійської, а також проводить онлайн-інтенсиви з просування бізнесу для підприємців. Ядро аудиторії — жінки-підприємниці, жінки, що вивчають англійську, частина яких могла мати плани щодо виїзду за кордон на своїй автівці під час війни.

Як виглядала реклама:

Яна Алтухова

Кількість підписників на момент реклами: 15 250 користувачів.

Яна — співласниця та креативний продюсер продакшн-студії Red Glass, телеведуча, модель та DJ. Також авторка подкасту «Критичні дні». Ядро аудиторії — жінки, яким була б корисна послуга «Зелена картка “Автоконсьерж”» для виїзду за кордон.

Як виглядала реклама:

Петро Заставний

Кількість підписників на момент реклами: 360 422 користувачі.

Петро — продюсер гурту Tvorchi, ресторатор, підприємець, автор подкасту «ФОП 3-ї групи», а також чоловік блогерки-мільйонниці Аліни Френдій. Більшість з його аудиторії — це соціально активні люди, засновники проєктів, користувачі, що люблять подорожі, нові знання, культури та усвідомлено ставляться до життя.

Ядро аудиторії — жінки від 23 років, які потенційно могли планувати виїзд за кордон на власному авто.

Як виглядала реклама:

Результати просування

На графіках послідовність результатів не збігається з порядком співпраці.

Ось таке співвідношення цін та показника Engagement rate* ми мали на початку співпраці з блогерами. Для цього проаналізували статистику акаунтів та дізнались вартість рекламної інтеграції у блогерів.

*Engagement rate — це відсоток активної аудиторії блогера відносно кількості його підписників. Він рахується за формулою: ER = (сума коментарів, вподобайок від користувачів за конкретний період) ÷ кількість підписників х 100%.

Далі — співвідношення вартості реклами і кількості користувачів, які побачили stories блогерів. З нього видно, що не завжди вартість співпраці — орієнтир для прогнозування результатів. Два блогери з однаковими рекламними прайсами можуть охопити різні масштаби користувачів. Адже на це також впливають активність аудиторії на сторінках інфлюєнсерів та тематика блогу.

Нашою ціллю інфлюєнс-маркетингу було підвищити впізнаваність послуги «Зелена картка “Автоконсьерж”», а не ліди. Але додатково кожного блогера ми попросили додати посилання на сайт ARX, тому як бонус змогли відслідкувати кількість переходів на сайт за utm-мітками.

Відгуки про співробітництво

Роман Хохлов, Project Manager в Enterprise Department, Netpeak

За п’ять років співпраці із клієнтом ми показали, що швидко розуміємося в будь-яких питаннях. Цей кейс не став винятком. Ми дуже швидко підтримали ARX, щоб стартувати, обговорили всі деталі та почали реалізовувати наш план. У процесі роботи було дуже круто відчувати, що ми із клієнтом на одній хвилі, а це одна із запорук успіху.

Антон Мироненко, Head of Digital, Insurance company ARX

Для ARX було важливим реалізувати кампанію з блогерами у цей непростий час, адже запускався новий продукт для компанії. Виходячи зі специфіки продукту, де майже у всіх конкурентів є однаковий продукт, як по вартості, так і по наповненню послуг, ARX все ж таки розробила додаткові УТП, які могли бути точкою диференціації від конкурентів. Але ця перевага не очевидна з першого погляду. Ми звернулись до нашого партнера Netpeak за оперативною «допомогою» в організації та проведенні цієї кампанії. Отримані результати були корисні для нашого досвіду співпраці та для встановлення нових цілей з розвитку інфлюєнс-маркетингу в компанії ARX.

Читайте також кейс щодо просування особистого бренду в Інстаграм .

Висновки