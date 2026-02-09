Дані, що ведуть до дії: бренд- і комунікаційна стратегія Gradus

У світі, де дані стали масовим інструментом, дедалі гостріше постає питання не їхньої кількості, а здатності пояснювати, що за ними стоїть і чому це має значення. Для дослідницьких компаній це означає потребу виходити за межі цифр — до зрозумілих інсайтів і практичних висновків.

У цьому кейсі ми розповідаємо, як разом із командою Gradus працювали над тим, щоб сформувати цілісну бренд- і комунікаційну систему: переосмислити роль бренду, вибудувати єдину мову комунікації та створити структуру, яка однаково ефективно працює на локальному й міжнародному ринках.

Хто наш партнер

Gradus — українська дослідницька компанія, що створює інструменти для швидкого збору та аналізу даних. Вони допомагають бізнесу, медіа та громадським організаціям краще розуміти настрої, поведінку й очікування людей у режимі реального часу.

Саме Gradus першими в Україні запустили формат опитувань у смартфоні — сьогодні компанія регулярно досліджує суспільні та бізнес-теми, а результати їхніх досліджень цитують провідні медіа: від національних телеканалів до популярних онлайн-видань в Україні та за її межами.

Стратегічний виклик і ціль

Попри сильну експертизу і авторитет на ринку, бренд Gradus мав недостатньо структуровану систему позиціонування та комунікації. Його сприйняття залишалося фрагментарним: хтось бачив у ньому технологічний сервіс, хтось — дослідницьку агенцію або суспільного аналітика.

Не вистачало цілісності, яка б пояснювала бренд, його роль і характер комунікації з аудиторією в Україні та за її межами.

Саме з цим запитом партнер звернувся до нас: визначити, ким є Gradus як бренд, зафіксувати його унікальну ідентичність, відобразити її в дизайні та створити системну, зрозумілу й масштабовану комунікаційну стратегію для локального та міжнародного ринку.

Ключова особливість проєкту

Робота над бренд-стратегією відбувалася у форматі співавторства. Стратеги Netpeak Ukraine задали структуру, методологію та логіку процесу, а команда Gradus — наповнила його змістом, сенсами і власним баченням бренду.

Спочатку ми провели стратегічну сесію, де окреслили ключові напрями роботи — від самоідентифікації бренду до аналізу конкурентного середовища. На цій основі ідготували канву бренд-стратегії — рамку (framework) із блоками та запитаннями для глибокої саморефлексії:

хто ми як бренд; у чому наша унікальність; хто наша аудиторія і як ми відрізняємось від інших; яку роль відіграємо в суспільстві?



Робоча канва бренд-стратегії Gradus

Команда Gradus самостійно заповнювала ці блоки, формулюючи власне бачення бренду, його сутність, цінності, тон комунікації і амбіції. На спільних воркшопах ми разом аналізували, структурували і загострювали ці сенси, допомагаючи перетворити їх на чітке, диференційоване та позиціонуюче ядро бренду.

Ми структурували роботу кейсу на три взаємопов’язані блоки:

Етап 1. Народження ідеї та смислової основи бренду

Під час першої стратегічної сесії команда Gradus не раз повторювала:

«Ми не просто показуємо цифри — ми пояснюємо, що вони означають».

Ця фраза стала початком всієї роботи. Gradus не про data for data’s sake, а про розуміння, яке веде до дії.

У цьому вислові — суть їхньої експертизи: аналітика стає інструментом прийняття рішень, а не лише спостереження.

У процесі роботи ми побачили, що Gradus мислить у трьох взаємопов’язаних площинах:

дані — те, що вони збирають (об’єктивна реальність);

— те, що вони збирають (об’єктивна реальність); інтерпретація — те, як вони пояснюють (просто, зрозуміло, з урахуванням контексту);

— те, як вони пояснюють (просто, зрозуміло, з урахуванням контексту); вплив — те, що ці інсайти змінюють (у бізнесі, політиці, медіа, суспільстві).

Ми структурували Gradus через цю природну тріаду: Data → Interpretation → Action. І так народилася бренд-ідея, яка поєднує їхню дослідницьку ДНК та стратегічну місію:

From Data to Action.

Ми «підвищуємо градус» у світі аналітики: від сухих графіків — до зрозумілих пояснень та інсайтів, які дають орієнтир для дії.

Що робить цю ідею унікальною для Gradus

Наукова точність і людяність. Gradus пояснює складне простою, ясною мовою, без «соціологічного снобізму». Швидкість і гнучкість. Вони реагують миттєво: дані не припадають пилом, а потрапляють у новини, звіти, аналітику. Відповідальність і вплив. Їхні дослідження реально впливають на зміни — у бізнесі, уряді, медіа.

Як це стало основою для комунікаційної стратегії

«From Data to Action» — це фільтр для всіх подальших рішень. Якщо комунікація не веде до дії — вона не gradus-style.

Ця ідея лягла в основу всіх ключових елементів:

Тон комунікації. Сильний, впевнений, сучасний і зрозумілий. Gradus говорить не мовою звітів, а мовою висновків. Контент. Кожна публікація, звіт, виступ чи слайд відповідає на запитання: «І що з цього?». Дизайн і візуал. Мінімалізм, контраст, чіткість та фокус на ключовому.

В результаті ми спільно сформували єдине бачення бренду, чітке позиціонування та виразну місію, що лягли в основу наступного етапу — оновлення айдентики.

Етап 2. Розробка візуальної системи

Оновлення айдентики базувалося на необхідності візуально закріпити перехід Gradus Research від ролі технічного постачальника даних до статусу стратегічного партнера. Головне завдання — створити дизайн-систему, яка б підкреслювала аналітичну експертизу бренду.

Ключові рішення етапу:

Концепція Spotlight. Ми переосмислили символ градуса в логотипі як візуальну метафора променя (spotlight). Це дало змогу підкреслити ключову роль Gradus — виокремлювати значущі інсайти з великих масивів даних і спрямовувати фокус на показники, що мають практичну цінність. Візуальні метафори та експертна роль. Щоб підкреслити роль фахової експертизи в роботі з даними, команда використала метафори з мистецтва та авторські графічні елементи («human touch») замість стандартних цифрових патернів. Такий підхід акцентує, що за автоматизованим збором стоїть аналітик, який перетворює цифри на сенси. Синхронізація з вектором «From Data to Action». Ми розробили дизайн-систему як функціональний інструмент із чіткою ієрархією, зрозумілою структурою та акцентом на ключових висновках. Це зробило аналітичні матеріали Gradus більш придатними для швидкого ухвалення управлінських рішень.

Дошка натхнення до переосмислення айдентики

Ми віримо, що глибоке розуміння людей може змінити світ. Наша місія — робити це розуміння доступним для тих, хто формує рішення: у бізнесі, державі, громадському секторі, освіті та суспільстві. Gradus перетворює знання про людей на рушійну силу змін — для розвитку, адаптації та дії.

Етап 3. Стратегія комунікації

Контекст і виклик

Після оновлення Gradus постає як дослідницька агенція повного циклу, що перекладає поведінку людей мовою даних і перетворює результати досліджень на зрозумілі інсайти. Команда має сильну експертизу: власну онлайн-панель, високу швидкість реакції, здатність помічати ринкові тренди та присутність у медіа.

Водночас бракувало цілісної системи позиціонування і єдиної мови комунікації для різних ринків — українського та міжнародного. Комунікаційні канали працювали переважно як «дзеркала цифр»: графіки та скриншоти звітів без пояснення «чому це важливо» й без мультиканальної логіки.

На цьому етапі запит Gradus полягав у побудові комунікаційної системи, яка однаково ефективно працює локально й міжнародно, збільшує потік потенційних цільових клієнтів і розширює вплив бренду в бізнес-спільноті та публічному дискурсі.

Аудит каналів і точок контакту

Ми почали з аудиту всіх ключових каналів: LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Email, Media/PR, Events, сайт. Це дало змогу побачити, як бренд виглядає в різних точках контакту та де втрачається цілісність. У процесі аудиту ми виявили системні бар’єри: дублювання контенту, низьку читабельність на мобільних пристроях, брак people-driven підходу та чітких ролей каналів. На основі цих спостережень ми спроєктували матрицю каналів із ролями й KPI та зібрали контент-систему — зрозумілий підхід до того, як кожне дослідження перетворюється на набір форматів для різних каналів.

Архітектура комунікації та ролі каналів

Щоб аудиторія підписувалася не «на бренд», а на конкретну користь, кожному каналу ми визначили роль у спільній системі комунікації:

сайт став центром знань і дослідницьких рішень під різні потреби та сегменти цільової аудиторії;

LinkedIn взяв на себе роль каналу міжнародного позиціонування та лідерства думок;

Instagram і Telegram показували людське обличчя бренду — команду, яка робить дані живими;

email став інструментом персональної довіри;

медіа й події перетворилися на простір, де дані починають впливати на суспільний діалог.

Як дослідження стали головним контент-ресурсом

Ми розробили систему контенту, де кожне дослідження живе не один день, а кілька тижнів — у форматах, адаптованих під різні канали.

Ключові цифри перетворюються на інфографіку, короткі висновки — на заголовки, а коментарі експертів стають голосом бренду.

У результаті Gradus говорить не про дані, а про сенси, що за ними стоять. Кожен пост, дайджест чи Reels має одну мету: дати розуміння і підштовхнути до дії.

Сценарій запуску комунікації

Для Gradus ми спроєктували повний сценарій запуску — від перших тизерів до моменту, коли оновлений бренд стає впізнаваним і звичним для аудиторії. Метою було не просто «показати новий вигляд», а допомогти бренду переосмислити, як про себе говорити.

Teasing

Мета: створити відчуття очікування та інтриги не лише навколо оновлення бренду, а й навколо зміни ролі Gradus — від локального гравця до міжнародного thought leader.

Формати: короткі меседжі-запитання, приховані візуали з натяками на нову айдентику.

Термін: два–три дні.

Канал Що робимо Формат прикладів Мета Соцмережі Короткі інтригуючі пости з питаннями «Цифри без перекладу — просто цифри.» / «Що ви бачите за цим відсотком?» Викликати цікавість, показати новий фокус Gradus

Launch

Мета: максимально чітко донести «було → стало», пояснити унікальність, показати нове позиціонування.

Формати: пост у соцмережах, сайт із новими дизайн-акцентами та повідомленнями на головній сторінці, пресреліз, email-розсилка, крос-пост з СЕО про оновлення.

Термін: один тиждень.

Канал Що робимо Формат прикладів Мета Соцмережі Серія постів про зміни й нове позиціонування + кейс разом з Netpeak Ukraine Motion-video з новою айдентикою «From data to actions», цитати від CEO/дослідників Викликати цікавість, показати новий фокус Gradus Email Персоналізована розсилка для клієнтів і партнерів «Ми змінилися разом із контекстом. Ось що це означає для вас» Зміцнити довіру, показати зміни Медіа Thought leadership матеріал у бізнес-медіа або подксті Колонка: «Чому майбутнє за дослідженнями, які бачать сенси, а не цифри» Побудувати thought leadership Англомовний ринок Окремий запуск в англомовних каналах LinkedIn Thought Leadership campaign, статті в медіа США, партнерські репости Закріпити імідж міжнародного гравця Telegram Реклама Таргетовані рекламні інтеграції в профільних каналах (маркетинг, бізнес, аналітика), реклама про запуск Банери з меседжем «Gradus оновився», короткі інтро-відео, інтеграції в дайджести профільних каналів Залучити нову нішеву аудиторію, збільшити підписки на власний Telegram-канал

Sustain

Мета: утримати інтерес після запуску та сформувати нову звичку в сприйнятті бренду. Цей етап потребував регулярності: постійні публікації, серійні рубрики та оновлення. Важливо було заздалегідь готувати контент-плани, домовлятися про колаборації та мати пул матеріалів «наперед», щоб уникати провалів у комунікації.

Формати: регулярні дайджести, рубрики, колаборації, участь у подіях.

Канал / інструмент Що робимо Формати / акценти Мета Соцмережі Регулярні серії постів та апдейти з інсайтами й «живими» прикладами від команди Серії «Gradus Insights», мінівідео з даними, цитати дослідників Тримати увагу аудиторії, збільшити охоплення Сайт Постійне оновлення кейсів і досліджень, публікація статей Блог із трендами, інтерактивні дашборди Закріпити експертизу через системність оновлень Email Щомісячні follow-up дайджести, серії «Insight of the month» Персоналізовані дайджести, pdf, інфографіка Утримання клієнтів, регулярна комунікація Медіа Планомірна PR-активність: коментарі, колонки, аналітичні статті Forbes, NV, Vector; експертні коментарі Thought leadership, закріплення в публічному полі Івенти Регулярна присутність на профільних подіях, власні мініформати Панельні дискусії, онлайн-зустрічі, Q&A Нетворкінг і довіра Американський ринок Системна робота в X та LinkedIn, завчасне планування публікацій Серії постів із локальними інсайтами, колаборації з партнерами Закріплення на новому ринку, послідовність у виходах Колаборації Спільні формати, підготовлені заздалегідь Інфографіки, подкасти, спільні дослідження Розширення охоплення, посилення партнерств

Результати

Бренд-стратегія (у співавторстві з командою Gradus):

спільна стратегічна сесія та бренд-канва; визначення сутності бренду, його ролі на ринку та точки диференціації; формулювання бренд-ідеї From Data to Action — ядра всієї подальшої комунікації.



Комунікаційна стратегія:

архітектура комунікацій із чіткими ролями для кожного каналу; контент-система — декомпозиція кожного дослідження у форматну екосистему, від інфографік до колонок і Reels; форматні рішення для аналітики, соціальних мереж, медіа та івентів; сценарії поведінки бренду в різних точках контакту.



Оновлена айдентика:

еволюційний редизайн логотипу, що зберігає впізнаваність і підкреслює сучасність та впевненість; розробка нової кольорової палітри — відтепер у ній більше енергії даних; типографіка та модульна сітка.



Тактична карта реалізації (Communication Roadmap):

покроковий план впровадження комунікацій — що, коли і як масштабувати; етапи роботи з контентом — від підготовки до регулярної присутності; гайд з інтеграції каналів і міжплатформної підтримки кампаній.



Стратегія запуску оновленого бренду (Launch Plan):

повний сценарій з трьома етапами — Teasing → Launch → Sustain. система постлончу — як підтримувати інтерес і зміцнювати нову ідентичність.

