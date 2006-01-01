Євген Зінгерман

Євген Зінгерман

Автор NJ з 2026
Позиція:
Chief Strategy Officer
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Chief Strategy Officer в Netpeak Agency Ukraine.

Свіжі матеріали

Кейси
Бізнес
235 0
Дані, що ведуть до дії: бренд- і комунікаційна стратегія Gradus
Кейси
Бізнес
215 0
Як перевірити потенціал бізнес ідеї на іноземних ринках: кейс ME-Booking
Кейси
Бізнес
684 0
Кейс Leel: позиціонування бренду через стратегічне дослідження аудиторії
Кейси
Бізнес
675 0
Побудова бренд-архітектури та комунікаційної стратегії GPS-сервісу в США: кейс MyLoc8
Кейси
Бізнес
626 0
Кейс PetLoc8: стратегія виходу нових GPS-трекерів для хатніх улюбленців на ринок США
