Побудова бренд-архітектури та комунікаційної стратегії GPS-сервісу в США: кейс MyLoc8

GPS-технології давно стали частиною повсякденного життя. Вони допомагають знаходити, перевіряти, контролювати — і роблять це дедалі точніше. Але в категорії, де всі говорять про функції та характеристики, майже не залишається простору для розмови про те, що люди насправді хочуть від таких сервісів.

MyLoc8 опинився саме в цій точці. Сильний технологічний продукт без чіткої бренд-логіки ризикував загубитися серед схожих рішень. У цьому кейсі — як ми перетворили GPS-сервіс в США на бренд, що транслює не контроль, а спокій і довіру.

Проєкт: MyLoc8.

Регіон: США.

Послуга: Розробка стратегії.

Хто наш партнер

MyLoc8 — сервіс трекінгу, який пропонує IoT-пристрої, веб- та мобільний застосунок для відстеження людей і майна в реальному часі.

Мета

Перетворити GPS-продукт MyLoc8 на емоційно зрозумілий бренд, якому довіряють.

Контекст

У світі, надмірно зосередженому на інформації, моніторинг і контроль геолокації давно перетворилися на масовий продукт.

Користувачі можуть у реальному часі відстежувати дітей, хатніх тварин, автомобілі чи багаж. Десятки пристроїв обіцяють точність, тривалий час роботи від батареї та мінімалістичний дизайн.

Та попри цю доступність, людей об’єднує постійне фонове відчуття тривоги — ледь відчутна щоденна напруга, що виникає через прості, але нав’язливі запитання:

де зараз моя дитина;

чи не вибіг собака з подвір’я;

чи моя машина досі припаркована надворі?

Це й задає емоційний контекст ринку GPS-трекінгу: цінність тут полягає не лише у функціональності, а у відчутті спокою.

Втім, у категорії й далі домінує мова характеристик, технічних параметрів і технологічних переваг. Саме в такому контексті до нас звернувся MyLoc8 — із сильним модульним продуктом, але без сформованого бренду.

Стратегічний виклик

MyLoc8 створив розумну GPS-екосистему, що поєднує фізичний пристрій, веб- і мобільний застосунок та інтегровані сервіси для різних сценаріїв використання.

Продукт був орієнтований на сучасні родини, власників хатніх тварин і мандрівників. Він добре виконував свою функцію, але не мав зрозумілого наративу.

Архітектура екосистеми MyLoc8: IoT-пристрої, мобільний звʼязок, хмарна платформа, веб- і мобільні застосунки

У межах категорії MyLoc8 змушений був конкурувати характеристиками — а це завжди гонка без переможців, у якій цінність поступово зникає. Тож виклик полягав не просто в тому, щоб назвати чи спозиціонувати продукт.

Йшлося про стратегічну трансформацію: перетворити технологічне рішення на бренд спокою, змінити сприйняття — від «трекера» до «системи впевненості», і зробити продукт не просто корисним, а значущим.

Наш підхід

Ми розглядали цей проєкт не як запуск продукту, а як спробу переосмислити саму категорію.

Нашою метою було зрозуміти, ким має стати MyLoc8 у технологічно орієнтованому середовищі, що насправді продає емоцію. Для цього ми:

Аналіз ринку і культурного контексту

Ми почали з серії робочих зустрічей із засновниками MyLoc8, щоб синхронізуватися щодо реальних амбіцій бренду.

У межах двох стратегічних сесій ми провели:

конкурентний аудит , який показав перенасичений ринок технічно схожих продуктів із холодною, шаблонною комунікацією;

, який показав перенасичений ринок технічно схожих продуктів із холодною, шаблонною комунікацією; сегментацію категорії за сценаріями використання — люди, тварини, транспорт, цінні речі, — що стало основою для зрозумілої бренд-моделі ;

за сценаріями використання — люди, тварини, транспорт, цінні речі, — що стало основою для зрозумілої ; культурний аналіз, який підтвердив інсайт: сьогодні відчуття впевненості виникає не від знання всього, а від розуміння, що все важливе перебуває під контролем.

Далі ми перейшли до аналітичного етапу. Ми проаналізували категорію ширше — не лише прямих конкурентів, а й те, які емоції продають сервіси, пов’язані з геолокацією.

Що показало дослідження

Там, де більшість GPS-брендів зосереджуються на функціональності («перевірте, де зараз ваша машина», «миттєво знайдіть свого улюбленця»), ми побачили іншу можливість — звернутися до більш людської та актуальної потреби.

Прагнення спокою, ясності та відчуття контролю серед в світі, де панує невизначеність.

Ключові зрушення

Так сформувалася стратегічна відповідь на ключові культурні й технологічні зміни:

Емоційні технології поступово стають новим стандартом — користувачі очікують від інструментів не лише стабільної роботи, а й відчуття спокою. Calm Technology — напрям, що набирає популярності та фокусується на зменшенні фонової тривоги, перевантаження інформацією та зайвих сповіщень. Safety-as-a-Service — макротренд, у межах якого відчуття безпеки і спокою має бути вбудоване в повсякденне життя, а не вимагати постійної уваги й контролю з боку користувача.

Зміна ролі GPS-технологій: від визначення місця до системи безпеки й підтримки

Що насправді стоїть за трекінгом

Замість сегментації за типами пристроїв ми перебудували підхід навколо намірів відстеження — через емоційні й функціональні потреби в ключових сценаріях використання:

слідкування за дітьми;

безпека хатніх тварин;

контроль активів і місцезнаходження;

догляд за літніми людьми.

Саме така логіка дала змогу вибудувати гнучку, цілісну модель бренду, а не набір розрізнених рішень під різні сценарії.

Ключові ролі та інсайт

Далі ми окреслили користувацькі ролі:

багатозадачні батьки;

бізнес-мандрівники;

власники хатніх тварин із високою технологічною обізнаністю.

Інсайт аудиторії

У мотивації користувачів ми побачили чіткий меседж:

Я ціную спокій від усвідомлення, що все цінне в моєму житті перебуває там, де має бути. Мені потрібні рішення, які знімають зайві турботи, спрощують щоденні дії та дають змогу зосередитися на головному — родині, подорожах і по-справжньому важливих моментах.

Нова роль MyLoc8

Ми змінили позиціювання продукту — з трекера на систему, що дає відчуття спокою.

Результатом цього стратегічного процесу стала не окрема кампанія, а новий спосіб осмислення всієї категорії. У його основу ми заклали ідею з відмовою від панічних меседжів і риторики тотального контролю:

«Життя. Під контролем.»

MyLoc8 — це сервіс, який спрощує захист найважливішого у вашому житті.

Бренд-архітектура та комунікація

Ми створили гібридну архітектуру бренду, що дає змогу працювати з різними сегментами (діти, хатні тварини тощо) без втрати спільної емоції. Кожен сегмент зберіг власні функціональні особливості, але тон бренду залишався єдиним і послідовним.

Також ми визначили:

структуру повідомлень, яку можна масштабувати й адаптувати під кожен сегмент;

tone of voice, що спрощує сприйняття і не перевантажує користувача;

систему наративів, яку можна масштабувати разом зі зростанням бізнесу;

комунікаційну стратегію, що підсилює емоційну обіцянку: «Життя. Під контролем»;

лайфстайл-концепцію, яка перетворює трекінг на відчуття спокою та впевненості.

Щоб ця архітектура справді відгукувалася людям, ми оформили її у філософію — новий підхід до спокійного життя під назвою Lockstyle.

Чому Lockstyle?

— це означає бути на зв’язку, почуватися в безпеці й тримати життя під контролем.

У категорії, переповненій технічними трекінговими продуктами, обіцянки «кращої батареї» та «більшого радіусу дії» швидко перестають бути відмінністю.

Справжня різниця між брендами полягає не в тому, що кожен продукт робить, а те, які відчуття він залишає.

Ми створили Lockstyle як стратегічний зсув — від категорії, зосередженої на контролі, сповіщеннях і відстеженні, до бренду, побудованого на спокої, зрозумілості та відчутті впевненості. І це стосувалося не лише підходу, а й самої назви.

MyLoc8 став вербальним втіленням цієї емоційної обіцянки — брендом, який допомагає тримати важливе поруч, на зв’язку й під контролем без зайвої напруги.

Життя в стилі Locstyle — означає:

завжди бути в курсі важливого;

почуватися в безпеці в будь-якій ситуації;

залишатися спокійними серед сучасного хаотичного життя.

Це про спокійне усвідомлення: плани можуть змінюватися, але важливе залишається в безпеці — машина припаркована, близькі в порядку, усе потрібне поруч. Про відчуття спокою і готовність приймати несподіванки без тривоги.

Ми перетворюємо «а що як?» на «все під контролем».

Результати

Завдяки цій трансформації бренд перестав конкурувати характеристиками і став частиною повсякденного життя людей.

Змістивши фокус із контролю та сповіщень на спокій і впевненість, ми дали бізнесу змогу працювати з актуальними емоційними потребами людей, а не лише з функціональними.

У підсумку бренд здобув не просто нову ідентичність, а нову стратегічну позицію — ту, що перетворює технології на відчуття спокою, дані — на впевненість, а трекінг — на частину стилю життя.

MyLoc8 став не лише виразним брендом, а й масштабованою платформою, яка, задає напрям, а не наслідує його.

У результаті ми сформували:

чітке позиціонування, яке відрізняє бренд на перенасиченому технологічному ринку;

архітектуру бренду, що дає змогу масштабуватися під різні сценарії;

лайфстайл-наратив, що резонує і на емоційному, і на функціональному рівнях;

платформу Lockstyle , яка переосмислює трекінг як відчуття спокою;

, яка переосмислює трекінг як відчуття спокою; комунікаційну стратегію, готову до майбутніх культурних змін.