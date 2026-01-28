Кейс Leel: позиціонування бренду через стратегічне дослідження аудиторії
Цифрове середовище стало невід’ємною частиною дитинства, але правила взаємодії з ним досі формуються на ходу. Батьки змушені приймати рішення в умовах невизначеності, балансуючи між бажанням захистити й потребою довіряти.
Кейс Leel — це приклад того, як дослідження може змінити логіку продукту і бренду. Спираючись на глибинне розуміння батьківських мотивацій і страхів, ми сформували стратегічний підхід до цифрового дитинства як до процесу навчання, а не поля для контролю.
Проєкт: Leel.
Регіон: США.
Послуга: Розробка стратегії.
Хто наш партнер
Leel — це екосистема цифрових продуктів для дітей і батьків, яка допомагає дітям безпечно спілкуватися, грати та користуватися технологіями, а батькам — бути спокійними за онлайн-середовище дитини.
Задача
У 2025 році Leel разом із командою стратегів Netpeak поставили перед собою одне з найскладніших питань сучасного батьківства:
«Як дати дітям цифрову свободу, не втративши емоційної безпеки?»
Смартфони стали новим дитячим майданчиком і водночас його головним парадоксом. Вони обіцяють зв’язок і самостійність, але разом із цим відкривають двері, які батьки не завжди здатні зачинити.
Нашою метою було осмислити цю напругу й визначити можливість для створення першого телефону, який навчає цифрової відповідальності, а не просто встановлює обмеження.
Основний виклик
Усі батьки прагнуть одного й того ж: щоб їхні діти були в безпеці, почувалися впевнено і залишалися на зв’язку. Та цифровий світ не робить це завдання простішим.
У віці семи років середньостатистична дитина в США вже має пристрій з доступом до інтернету. Водночас 67% дітей стикалися з тією чи іншою формою шкоди онлайн.
І хоча 87% батьків почуваються спокійніше, маючи змогу зв’язатися з дитиною будь-якої миті, 41% з них зізнаються: смартфони, навпаки, посилюють відчуття втрати контролю.
Дослідження аудиторії
Щоб зрозуміти, як сучасні батьки мислять, відчувають і діють у цифрову епоху, ми побудували дворівневу дослідницьку модель. Вона поєднала емпатійне якісне дослідження з кількісним аналізом.
Якісне дослідження:
- 20 глибинних інтерв'ю з батьками віком 28–47 років.
- Різні регіони США та типи родин.
- Три групи респондентів:
- батьки, чиї діти користуються смартфонами або планшетами;
- батьки, які готуються вперше дати дитині цифровий пристрій;
- батьки, що свідомо відкладають раннє знайомство з технологіями.
Ми досліджували цифрові межі, стилі виховання та емоційні тригери, що стоять за кожним «так» або «ні» в ставленні до технологій.
Кількісне дослідження:
- 1000 батьків по всій території США.
- Репрезентативна вибірка за рівнем доходу, регіоном і віком дітей (5–14 років).
- Сегментація за поведінкою та цінностями.
- Фокус на очікуваннях щодо безпеки, рівні довіри та впевненості у використанні технологій.
Це дало нам змогу зафіксувати не лише те, що батьки говорять, а й те, що вони насправді відчувають.
Контекст цифрового дитинства
Аналіз якісних і кількісних даних показав: цифрове дитинство сьогодні — це простір крайнощів, у якому користь і ризики зростають одночасно.
Діти занурюються в цифрове життя дедалі раніше, часто не маючи навичок, щоб впевнено й безпечно в ньому орієнтуватися. Онлайн-ризиків не обов’язково стало більше, проте їхній вплив став глибшим і більш особистим.
Діти більше не є відстороненими спостерігачами. Вони — активні учасники соціальних та емоційних екосистем, які віддзеркалюють реальне життя.
«Інтернет — не просто екран, це дзеркало. І коли шкода починає сприйматися як особиста, таким самим має бути й захист».
Батьківська тривога стає новою нормою
- 70%+ батьків повідомляють про високий рівень занепокоєння щодо онлайн-безпеки дітей;
- 31% вважають, що насильницький контент сьогодні має глибший емоційний вплив, ніж раніше;
- 27% турбуються через вплив токсичних уявлень про тіло і спосіб життя;
- 41% зізнаються, що після появи смартфона відчувають втрату контролю.
І все ж, як не парадоксально, 90% батьків почуваються безпечніше, відстежуючи місцезнаходження своїх дітей. Вони не є противниками технологій — просто контроль для них водночас і спосіб заспокоїтися, і додатковий тягар.
«Мережа безпеки смартфона»: батьки відчувають, що їхні діти у більшій безпеці, коли можуть зв’язатися з ними та відстежувати їх через пристрої
Батьківство в цифрову епоху: від правил до стосунків
|
Тип батьківства
|
%
|
Опис
|
Демократичний
|
68%
|
Супровід і діалог; спільне формування правил
|
Ліберальний
|
14%
|
Мінімальні обмеження
|
Авторитарний
|
17%
|
Жорсткий, ієрархічний контроль
Ключові цінності, які батьки прагнуть передати дітям:
- відповідальність (68%);
- освіта (55%);
- самостійність (44%);
- критичне мислення (32%);
- соціальні навички (31%).
У сукупності ці дані свідчать про зміну фокуса: сучасні батьки хочуть направляти, а не контролювати. Вони шукають бренди, які поводяться як партнери у вихованні, а не як наглядачі.
Головний конфлікт: безпека vs довіра
Батьки купують смартфони не тоді, коли діти до цього «готові», а тоді, коли власна тривога сягає піку. Це рішення частіше емоційне, ніж раціональне.
«Я купила їй телефон не тому, що вона була готова, а тому, що мені було неспокійно».
Так виникає парадокс:
чим більше батьки намагаються захистити, тим більше контролю застосовують; чим більше контролю — тим сильніше руйнується довіра; чим менше довіри — тим гострішою стає потреба контролювати знову.
Сегментація аудиторії
На основі результатів дослідження ми визначили три архетипи цифрового батьківства, кожен зі своєю емоційною логікою.
-
Захисники (The Protectors).
Їхні рішення продиктовані тривогою, вони схильні до посиленого контролю й постійно насторожені щодо можливих ризиків. Їм важливо отримувати попередження до того, як виникає загроза, а не постфактум.
«Я роблю це не для того, щоб обмежити свободу, а щоб захистити дитинство».
-
Співнавігатори (The Co-Navigators).
Орієнтовані на партнерство, з розвиненим емоційним чуттям і здатністю до саморефлексії. Вони прагнуть разом із дитиною проходити шлях цифрового навчання.
«Я не хочу стежити — я хочу навчити самостійно орієнтуватися».
-
Довірливі (The Trusters).
Спокійні, з фокусом на автономію та прагматичні у своїх рішеннях. Вони шукають простоту й повагу, а не дашборди чи почуття провини.
«Вони самі розберуться — так, як і ми колись».
Ці три сегменти визначають підхід Leel до комунікації, розробки та персоналізації продукту.
Інсайт: сьогодні ринок балансує між контролем і свободою, не пропонуючи рішень для проміжної позиції — там, де поєднуються емоційна безпека й самостійність. Саме в цьому просторі з’являється можливість для Leel.
Формування ціннісної пропозиції
Аналіз даних і конкурентного середовища показав чітку можливість:
світові не потрібен ще один інструмент батьківського контролю. Йому потрібна система, що враховує емоції родини.
Саме це дослідження змістило ціннісну пропозицію Leel:
|
Старий наратив
|
Новий наратив
|
«Безпечний телефон для дітей»
|
«Перший телефон, який вчить цифровій зрілості»
|
«Контролюйте екранний час дитини»
|
«Формуйте впевненість, а не обмеження»
|
«Захистіть їх від небезпеки»
|
«Підготуйте їх до цифрового світу»
Екосистема Leel: GPS трекер, годинники, навушники, планшет, зарядна станція
Результати
- Визначили три сегменти аудиторії та ключові емоційні тригери кожного з них.
- Побудували мапи клієнтського шляху (Customer Journey Maps) для кожного сегмента.
- Сформували матрицю позиціонування та модель можливостей у незаповненому просторі між наявними підходами на ринку.
- Переосмислили бренд-наратив: від «батьківського контролю» — до «цифрової співнавігації».
- Підтвердили потребу в різних сценаріях взаємодії з продуктом, залежно від стилю батьківства:
- повний контроль (Захисники);
- спільне налаштування (Співнавігатори);
- мінімальне втручання (Довірливі).
Дослідження Leel змінило те, як бренд мислить, створює продукт і комунікує. Воно дало команді емоційну основу, підкріплену даними, для створення першого телефону, який розвивається разом із дитиною — і водночас поважає батьків.
Висновок
Історія Leel почалася з продуктової ідеї, яка переросла в місію: переосмислити те, як родини починають взаємодію з цифровим світом — не через страх, а через довіру.
Дослідження показало, що батькам насправді не потрібні чергові панелі керування чи блокування екрана. Вони хочуть виховувати людей, здатних орієнтуватися в інтернеті, а не ховатися від нього.
Саме тут і відкривається можливість для Leel: перетворити цифрову безпеку з системи обмежень на розвиток цифрової зрілості, а перший телефон дитини — на спільний навчальний простір для батьків і дітей.
Команда: Євген Зінгерман, Chief Strategy Officer (лідер проєкту); Дарʼя Маркова, Максим Кузьменко, Strategists; Станіслава Падалка, Сreative Сopywriter; Наталія Поліщук, Graphic Designer; Тетяна Ясінська, Account Manager; Олександра Курченко, Client Project Manager; Катерина Голубка, Team Lead Sales West.
