Кейс Leel: позиціонування бренду через стратегічне дослідження аудиторії

Цифрове середовище стало невід’ємною частиною дитинства, але правила взаємодії з ним досі формуються на ходу. Батьки змушені приймати рішення в умовах невизначеності, балансуючи між бажанням захистити й потребою довіряти.

Кейс Leel — це приклад того, як дослідження може змінити логіку продукту і бренду. Спираючись на глибинне розуміння батьківських мотивацій і страхів, ми сформували стратегічний підхід до цифрового дитинства як до процесу навчання, а не поля для контролю.

Проєкт: Leel.

Регіон: США.

Послуга: Розробка стратегії.

Хто наш партнер

Leel — це екосистема цифрових продуктів для дітей і батьків, яка допомагає дітям безпечно спілкуватися, грати та користуватися технологіями, а батькам — бути спокійними за онлайн-середовище дитини.

Задача

У 2025 році Leel разом із командою стратегів Netpeak поставили перед собою одне з найскладніших питань сучасного батьківства:

«Як дати дітям цифрову свободу, не втративши емоційної безпеки?»

Смартфони стали новим дитячим майданчиком і водночас його головним парадоксом. Вони обіцяють зв’язок і самостійність, але разом із цим відкривають двері, які батьки не завжди здатні зачинити.

Нашою метою було осмислити цю напругу й визначити можливість для створення першого телефону, який навчає цифрової відповідальності, а не просто встановлює обмеження.

Основний виклик

Усі батьки прагнуть одного й того ж: щоб їхні діти були в безпеці, почувалися впевнено і залишалися на зв’язку. Та цифровий світ не робить це завдання простішим.

У віці семи років середньостатистична дитина в США вже має пристрій з доступом до інтернету. Водночас 67% дітей стикалися з тією чи іншою формою шкоди онлайн.

І хоча 87% батьків почуваються спокійніше, маючи змогу зв’язатися з дитиною будь-якої миті, 41% з них зізнаються: смартфони, навпаки, посилюють відчуття втрати контролю.

Дослідження аудиторії

Щоб зрозуміти, як сучасні батьки мислять, відчувають і діють у цифрову епоху, ми побудували дворівневу дослідницьку модель. Вона поєднала емпатійне якісне дослідження з кількісним аналізом.

Якісне дослідження:

20 глибинних інтерв'ю з батьками віком 28–47 років. Різні регіони США та типи родин. Три групи респондентів: батьки, чиї діти користуються смартфонами або планшетами;

батьки, які готуються вперше дати дитині цифровий пристрій;

батьки, що свідомо відкладають раннє знайомство з технологіями.

Ми досліджували цифрові межі, стилі виховання та емоційні тригери, що стоять за кожним «так» або «ні» в ставленні до технологій.

Кількісне дослідження:

1000 батьків по всій території США. Репрезентативна вибірка за рівнем доходу, регіоном і віком дітей (5–14 років). Сегментація за поведінкою та цінностями. Фокус на очікуваннях щодо безпеки, рівні довіри та впевненості у використанні технологій.

Це дало нам змогу зафіксувати не лише те, що батьки говорять, а й те, що вони насправді відчувають.

Контекст цифрового дитинства

Аналіз якісних і кількісних даних показав: цифрове дитинство сьогодні — це простір крайнощів, у якому користь і ризики зростають одночасно.

Діти занурюються в цифрове життя дедалі раніше, часто не маючи навичок, щоб впевнено й безпечно в ньому орієнтуватися. Онлайн-ризиків не обов’язково стало більше, проте їхній вплив став глибшим і більш особистим.

Діти більше не є відстороненими спостерігачами. Вони — активні учасники соціальних та емоційних екосистем, які віддзеркалюють реальне життя.

«Інтернет — не просто екран, це дзеркало. І коли шкода починає сприйматися як особиста, таким самим має бути й захист».

Батьківська тривога стає новою нормою

70%+ батьків повідомляють про високий рівень занепокоєння щодо онлайн-безпеки дітей;

батьків повідомляють про високий рівень занепокоєння щодо онлайн-безпеки дітей; 31% вважають, що насильницький контент сьогодні має глибший емоційний вплив, ніж раніше;

вважають, що насильницький контент сьогодні має глибший емоційний вплив, ніж раніше; 27% турбуються через вплив токсичних уявлень про тіло і спосіб життя;

турбуються через вплив токсичних уявлень про тіло і спосіб життя; 41% зізнаються, що після появи смартфона відчувають втрату контролю.

І все ж, як не парадоксально, 90% батьків почуваються безпечніше, відстежуючи місцезнаходження своїх дітей. Вони не є противниками технологій — просто контроль для них водночас і спосіб заспокоїтися, і додатковий тягар.

«Мережа безпеки смартфона»: батьки відчувають, що їхні діти у більшій безпеці, коли можуть зв’язатися з ними та відстежувати їх через пристрої

Батьківство в цифрову епоху: від правил до стосунків

Тип батьківства % Опис Демократичний 68% Супровід і діалог; спільне формування правил Ліберальний 14% Мінімальні обмеження Авторитарний 17% Жорсткий, ієрархічний контроль

Ключові цінності, які батьки прагнуть передати дітям:

відповідальність (68%);

освіта (55%);

самостійність (44%);

критичне мислення (32%);

соціальні навички (31%).

У сукупності ці дані свідчать про зміну фокуса: сучасні батьки хочуть направляти, а не контролювати. Вони шукають бренди, які поводяться як партнери у вихованні, а не як наглядачі.

Головний конфлікт: безпека vs довіра

Батьки купують смартфони не тоді, коли діти до цього «готові», а тоді, коли власна тривога сягає піку. Це рішення частіше емоційне, ніж раціональне.

«Я купила їй телефон не тому, що вона була готова, а тому, що мені було неспокійно».

Так виникає парадокс:

чим більше батьки намагаються захистити, тим більше контролю застосовують; чим більше контролю — тим сильніше руйнується довіра; чим менше довіри — тим гострішою стає потреба контролювати знову.

Сегментація аудиторії

На основі результатів дослідження ми визначили три архетипи цифрового батьківства, кожен зі своєю емоційною логікою.

Захисники (The Protectors).

Їхні рішення продиктовані тривогою, вони схильні до посиленого контролю й постійно насторожені щодо можливих ризиків. Їм важливо отримувати попередження до того, як виникає загроза, а не постфактум.

«Я роблю це не для того, щоб обмежити свободу, а щоб захистити дитинство».

Співнавігатори (The Co-Navigators).

Орієнтовані на партнерство, з розвиненим емоційним чуттям і здатністю до саморефлексії. Вони прагнуть разом із дитиною проходити шлях цифрового навчання.

«Я не хочу стежити — я хочу навчити самостійно орієнтуватися».

Довірливі (The Trusters).

Спокійні, з фокусом на автономію та прагматичні у своїх рішеннях. Вони шукають простоту й повагу, а не дашборди чи почуття провини.

«Вони самі розберуться — так, як і ми колись».

Ці три сегменти визначають підхід Leel до комунікації, розробки та персоналізації продукту.

Інсайт: сьогодні ринок балансує між контролем і свободою, не пропонуючи рішень для проміжної позиції — там, де поєднуються емоційна безпека й самостійність. Саме в цьому просторі з’являється можливість для Leel.

Формування ціннісної пропозиції

Аналіз даних і конкурентного середовища показав чітку можливість:

світові не потрібен ще один інструмент батьківського контролю. Йому потрібна система, що враховує емоції родини.

Саме це дослідження змістило ціннісну пропозицію Leel:

Старий наратив Новий наратив «Безпечний телефон для дітей» «Перший телефон, який вчить цифровій зрілості» «Контролюйте екранний час дитини» «Формуйте впевненість, а не обмеження» «Захистіть їх від небезпеки» «Підготуйте їх до цифрового світу»

Екосистема Leel: GPS трекер, годинники, навушники, планшет, зарядна станція

Результати

Визначили три сегменти аудиторії та ключові емоційні тригери кожного з них. Побудували мапи клієнтського шляху (Customer Journey Maps) для кожного сегмента. Сформували матрицю позиціонування та модель можливостей у незаповненому просторі між наявними підходами на ринку. Переосмислили бренд-наратив: від «батьківського контролю» — до «цифрової співнавігації». Підтвердили потребу в різних сценаріях взаємодії з продуктом, залежно від стилю батьківства: повний контроль (Захисники);

спільне налаштування (Співнавігатори);

мінімальне втручання (Довірливі).

Дослідження Leel змінило те, як бренд мислить, створює продукт і комунікує. Воно дало команді емоційну основу, підкріплену даними, для створення першого телефону, який розвивається разом із дитиною — і водночас поважає батьків.

Висновок

Історія Leel почалася з продуктової ідеї, яка переросла в місію: переосмислити те, як родини починають взаємодію з цифровим світом — не через страх, а через довіру.

Дослідження показало, що батькам насправді не потрібні чергові панелі керування чи блокування екрана. Вони хочуть виховувати людей, здатних орієнтуватися в інтернеті, а не ховатися від нього.

Саме тут і відкривається можливість для Leel: перетворити цифрову безпеку з системи обмежень на розвиток цифрової зрілості, а перший телефон дитини — на спільний навчальний простір для батьків і дітей.