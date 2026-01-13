Кейс PetLoc8: стратегія виходу нових GPS-трекерів для хатніх улюбленців на ринок США

GPS-трекери для тварин не є новинкою для ринку США. Попри це, категорія досі залишається складною для зростання і диференціації, особливо для нових брендів.

Наш кейс — про роботу з цією складністю: дослідження ринку, пошук точки відмінності та побудову стратегії виходу для PetLoc8 у межах висококонкурентного pet tech-сегменту.

Проєкт: PetLoc8.

Регіон: США.

Послуга: Розробка стратегії.

Хто наш партнер

PetLoc8 — бренд GPS-трекерів для тварин, який виходив на один із найскладніших ринків світу — США. Це один із найбільш насичених, конкурентних і інноваційних сегментів pet tech.

Задача

Команда PetLoc8 звернулася до нас, щоби провести глибоке дослідження потенційної аудиторії та побудувати бренд, який із першого контакту зачіпає за живе, створює відчуття культурної близькості і водночас стимулює продажі.

Мета — вийти за межі чергового pet-ґаджета й зайняти позицію надійного помічника для власників хатніх улюбленців.

Контекст і стратегічний виклик

Американський ринок pet tech перенасичений рішеннями, але водночас майже не працює з персоналізацією. Попри зростання кількості загублених тварин і підвищену тривожність серед власників, рівень використання GPS-трекерів у США залишається несподівано низьким.

Приблизно 80% власників не розуміють різниці між GPS- і Bluetooth-трекерами, а більшість і досі покладається на застарілі методи пошуку — прогулянки районом у надії почути улюбленця, оголошення або пости в соцмережах тощо. У сприйнятті аудиторії GPS-трекери залишаються суто функціональними ґаджетами, а не частиною щоденної турботи про тварину.

На ринку, де вже присутні великі гравці — як-от Tractive і Whistle, — нашому партнеру потрібно було вирізнитися не лише технологією, а тоном, характером і глибшим розумінням психології власників хатніх улюбленців.

І тут перед нами постав головний виклик:

Як побудувати зв’язок із продуктом, про який згадують лише в момент паніки?

Наш підхід

Ми зосередилися на побудові бренду, який формує емоційний зв’язок із власниками тварин, а не зводиться лише до функціональності продукту.

Нашим завданням було знайти інсайт, що переводить страх втрати в просту і зрозумілу дію, та протестувати його через tone of voice, комунікаційні гачки й візуальні формати.

Окремий фокус — створення бренд-платформи, здатної працювати в органічному середовищі: без великих бюджетів, але з виразним характером.

Аналіз ринку США

Ми провели детальний аналіз американського ринку, вивчили:

ключові тренди в категорії pet tech;

позиціонування глобальних і нішевих брендів;

бар’єри у сприйнятті GPS-рішень.

Доповнили це 20 глибинними інтерв’ю з власниками тварин із різних штатів США.

Це дало змогу виявити поведінкові патерни, емоційні тригери, страхи й очікування — і сформувати стратегію, яка резонує з ринком.

Що показало дослідження

Непідконтрольні інстинкти

У процесі дослідження ми знайшли спільну для більшості власників тварин проблему — непідконтрольні інстинкти.

Незалежно від рівня виховання чи одомашнення, поведінкою тварини керують базові інстинкти. Пробігає білка — і навіть найслухняніший пес зривається з місця. Кіт бачить прочинені двері — і його охоплює цікавість. Власники не можуть змінити природу улюбленця, але можуть бути на крок попереду.

Саме цю прогалину закриває PetLoc8: дає оновлення в реальному часі, стабільний зв’язок і довготривалий заряд батареї. Рішення, яке дає змогу залишатися поруч незалежно від того, куди ведуть інстинкти.

Хибне відчуття безпеки

Ще один спільний бар’єр у поведінці власників тварин — хибне відчуття безпеки.

Помилкова впевненість у тому, що «вони завжди повертаються», «він же розумний хлопчик» або що Bluetooth-трекери на кшталт AirTag підходять для тварин, знижує готовність діяти наперед. Саме в момент, коли здається, що все під контролем, інстинкти беруть гору.

Інсайт аудиторії

У мотивації власників тварин ми побачили чітке протиріччя:

Я ціную свободу та незалежність свого улюбленця, але боюся його втратити. Я хочу, щоб він досліджував світ без обмежень, але мені потрібна впевненість, що я завжди зможу повернути його в безпеку.

Бренд-ідея та принцип комунікації

Ми чітко сформулювали, що відрізняє PetLoc8 на тлі конкурентів. Поки більшість рішень у категорії зосереджуються на тваринах загалом, ми змістили фокус на їхні персоналії.

Ідея бренду:

For pets with a temper.

Ми виходимо з того, що улюбленці бувають різними. Одні — дослідники, які постійно шукають нові пригоди. Інші — справжні втікачі, що користуються першою ж нагодою вислизнути за двері. Є й ті, хто завжди поруч, але примудряється потрапити в халепу в найнесподіваніший момент.

У PetLoc8 ми не намагаємося обмежити природу улюбленця — ми віримо, що її потрібно розуміти.

У кожного улюбленця є характер і кожен власник будує зі своїм пухнастим другом зв’язок, ґрунтований на любові, турботі та невеликій тривозі за його добробут.

Результат

Ми сформували повноцінну стратегічну базу, що спирається на реальні дані, глибинні інсайти та чітку креативну ідею.

Вона включає:

Сміливе бренд-позиціонування «For Pets with a Temper», яке працює не лише як слоган, а як платформа для всієї комунікації. Комунікаційні маршрути для awareness і performance, адаптовані до різних точок дотику — соціальних мереж, Amazon, сайту та партнерств. Контентну стратегію, побудовану на реальних історіях, гуморі й характері тварин, із потенціалом для віральності та формування впізнаваного тону. Рекомендації щодо роботи з інфлюенсерами, ветеринарними партнерами й ритейлом, а також чітку концепцію розвитку ком’юніті навколо досвіду pet parenting, а не лише продукту.