Що має бути в ідеальному контент-плані для соціальних мереж

Що має бути в ідеальному контент-плані для соціальних мереж

Той факт, що користувачів соцмереж по всьому світі налічується 5,22 млрд, дуже надихає використовувати цей диджитал-канал для просування. Для ефективної роботи в соціальних мережах вам буде потрібен план розміщення публікацій.

Якщо ви розвиваєте власну чи бізнес-сторінку в Instagram або Facebook, важливо знати, із чого складається план контенту і як його створити, щоби він був дійсно ефективним. Розкажу про це докладніше в статті й наведу приклади кейсів від Netpeak.

Що таке контент-план і для чого він потрібен

Це детальний графік створення та публікації матеріалів. Він містить теми й формати постів, дати дописів, а також канали розповсюдження. Зазвичай його складають на період від двох тижнів до двох місяців, але можна зустріти й інші варіанти.

План контенту для соцмереж допомагає вирішувати кілька ключових завдань, котрі забезпечують ефективність просування бренду або проєкту.

Систематизація роботи

План структурує вихід дописів і забезпечує регулярність постів. Ви точно знаєте, коли й що потрібно публікувати.

Збільшення залученості аудиторії

Ви зможете запланувати різні виду вмісту — інформаційний, розважальний, освітній, комерційний. Також додавати інтерактив на сторінку у вигляді опитувань, конкурсів. Усе це підвищує взаємодію підписників зі сторінкою.

Підвищення впізнаваності бренду

Коли пости оформлені в єдиному стилі, відображають цінності й переваги бренду, сторінка сприймається користувачами як більш цілісна і впізнавана.

Аналіз і вдосконалення стратегії

Аналітика показників допоможе вам виявити найкращі типи публікацій. Кожна соцмережа має вбудовані інструменти для дослідження ЦА, а також є додаткові сервіси на кшталт Buffer Analyze, Hootsuite, Buzzsumo, Quintly тощо.

Економія часу й бюджету

Пости слід готувати заздалегідь, щоби не робити все нервово в останній момент.

Після врахування аналітичних даних і змін в стратегії ви внесете корективи в подальше планування, тому не витрачатимите ресурси на неефективний контент.

Досягнення бізнес-цілей

Завчасне планування у вашому календарі акцій, оглядів і знижок допоможе просуванню продуктів / послуг.

Як складати контент-план для SMM — основні кроки

Ефективний план контенту починається із чітко визначених цілей та ретельного аналізу.

Попри те, що багато кроків є підготовчими, саме вони забезпечують фундамент для створення якісного та стратегічного вмісту.

1. Визначення цілей

Важливо зафіксувати, яких результатів ви прагнете досягти завдяки соціальним мережам.

Збільшення впізнаваності бренду. Ваші дописи мають відображати унікальність і цінності компанії. Залучення нових підписників. Використовуйте спеціальні пропозиції, інтерактиви чи конкурси, які мотивують людей стежити за вашим профілем. Підвищення взаємодії з аудиторією. Додайте інтерактивні формати, як-от лайви (ефір наживо), запитання до публіки або контент, що викликає дискусії. Зростання продажів. Визначте продукти або послуги, котрі просуватимете, і створіть рекламні кампанії із закликами до дії.

Цілі мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, реалістичними й орієнтованими в часі (SMART). Це допоможе надалі оцінити ефективність стратегії, а за необхідності внести зміни в планування вмісту.

2. Аналіз цільової аудиторії

Релевантний контент починається з глибокого аналізу потенційних клієнтів, їхніх характеристик та поведінкових особливостей.

Демографічні характеристики. Вік, стать та географічне розташування вашої аудиторії значно впливають на вибір платформи й типу вмісту. Розуміння того, де «мешкають» ваші підписники онлайн, допомагає краще адаптувати стратегію.



Так, понад 50% користувачів Instagram по всьому світі — віком до 35 років і молодше. Також цікава інформація для бізнесу, що TiKTok з 2024 року має майже такий само обсяг аудиторії і реклами.



Джерело

Зацікавленості й потреби вашої аудиторії. Якщо ви просуваєте спортивний бренд, ваша аудиторія зацікавиться інформацією про здорове харчування, тренування й мотивацію. Для брендів у сфері технологій акцент має бути на новинах про інновації, оглядах гаджетів і лайфгаках.

Врахуйте, що час активності підписників не має вже того значення, що раніше, коли стрічки соціальних мереж були налаштовані хронологічно. Тепер допис усе одно покажеться людині, якщо за вподобаннями він підходить їй.



Майте на увазі, що оновлення Instagram так часто зʼявляються, що неможливо гарантувати відсутність змін алгоритмів до кінця 2025.

3. Аудит конкурентів

Допомагає дослідити ринок, виявити тенденції та знайти способи виділитися. Слід вивчити їхні:

теми й формати;

особливості взаємодії із підписниками;

сильні й слабкі сторони.

Якщо конкуренти мають привабливий контент, але ігнорують комунікацію, це шанс стати більш клієнтоорієнтованими. Брак освітніх матеріалів чи інтерактивних форматів у конкурентів — можливість запропонувати унікальний вміст, який залучить вашу аудиторію.

4. Вибір платформ

Не всі соціальні мережі однаково ефективні для кожного бізнесу. Важливо обрати ті, що найкраще відповідають вашій аудиторії:

Facebook. Підходить для B2C та спілкування з аудиторією віком 30+. Instagram. Візуальний вміст, підходить для аудиторії 18–35 років. TikTok. Для B2C, креативний відеоконтент для аудиторії 18–35 років. LinkedIn. Платформа для B2B-комунікації та професійних контактів.

5. Розроблення контент-стратегії

Стратегія має враховувати різні типи й формати вмісту, щоби зацікавити аудиторію, утримати її увагу й забезпечити виконання бізнес-цілей. Різноманітність дописів дає змогу задовольняти різні потреби підписників і підтримувати їхню активність.

Які є види контенту:

Інформаційний. Наприклад, новини індустрії чи огляд ключових трендів у вашій сфері. Для компанії, яка займається диджитал-рішеннями, це може бути стаття «10 інновацій у SMM 2024 року».



Такий контент дає показати вашу експертність і залучити аудиторію, яка шукає нову інформацію.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Офіційна сторінка Групи ДТЕК (@dtek.ua)

Розважальний. Кумедні меми, відео чи інтерактиви чудово працюють для збільшення охоплення.



Бренд напоїв може публікувати жартівливі зображення з текстом: «Як ти знаєш, що настав час перерви?», пропонуючи підписникам поділитися своїми варіантами в коментарях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vivat (@vivat_book)

Освітній. Інструкції, поради та лайфгхаки є корисними для аудиторії. Отже, магазин косметики може створити відео «Як обрати ідеальний тональний крем».



Такий контент не тільки допомагає користувачам, а і збільшує довіру до вашого бренду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Школа англійської Green Forest (@greenforest.english)

Комерційний. Прямі пропозиції, огляди продуктів чи акції.



До прикладу, інтернет-магазин електроніки може анонсувати розпродаж із підписом: «Лише цього тижня – 30% на смартфони». Важливо, щоб такі публікації були не нав’язливими, а добре поєднувалися з іншими типами контенту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ROZETKA (@rozetkaua)

Читайте в нашому блозі Основні види контенту та правила оформлення залежно від виду.

6. Планування публікацій

Календар публікацій допомагає чітко розподілити теми й дати для кожного типу вмісту.

Компанія, що продає спортивний інвентар, може планувати понеділок для мотиваційного допису на кшталт «Почни тиждень із тренування», середу для освітніх матеріалів — «Як обрати правильні кросівки для бігу». І розважальні пости або меми про спорт у п’ятницю. Такий підхід дозволяє зробити сторінку різноманітною та цікавою.



Приклад календаря публікацій, джерело — кейс Netpeak

Розподіл контенту дає змогу підтримувати баланс між різними типами матеріалів, які ви публікуєте.

Наприклад, ресторан може обирати різні дні для своїх постів: у понеділок ділитися рецептами чи порадами про здорове харчування, у середу запускати інтерактивне опитування — «Яка страва ваша улюблена?», а в п’ятницю публікувати розважальний вміст, як-от меми про кулінарію чи гастрономічні традиції.

Планування дописів також допомагає уникнути перенасичення аудиторії рекламою, адже баланс між корисними та комерційними матеріалами є запорукою довіри до бренду.

Кейc. Для просування особистого бренду письменниці застосували рівномірний розподіл контенту у своєму контент-плані, поєднуючи ознайомчі пости, рецензії та інтерактиви. Це допомогло залучити аудиторію в Instagram — першу 1000 підписників з нуля і створити активність на сторінці.

7. Створення й підготовка контенту

Якісний контент — серденько SMM-стратегії. Створити якісний вміст — головний крок у досягненні ідеального плану вмісту, всі інші перелічені дії без нього не мають сенсу.Від текстів до відео — кожен елемент має бути ретельно опрацьованим, щоби привертати увагу аудиторії, викликати інтерес і підвищувати залученість.

Тексти. Вони мають бути короткими, унікальними, зрозумілими й водночас цікавими. Якщо ви рекламуєте новий продукт, текст може містити чіткий заклик до дії: «Спробуйте нову каву, яка зарядить енергією ваш день! Перші 50 замовлень зі знижкою 20%». Інтерактивні питання на кшталт «А яка ваша улюблена кава?» можуть стимулювати користувачів залишати коментарі.

Корисне про створення текстів дізнайтесь в статті П’ять порад із контент-маркетингу.

Візуальний контент. Зображення, інфографіки та графічні матеріали мають бути високої якості.



Бренд косметики може створити серію дописів із професійними фото продуктів у дії, додаючи деталі про їхні переваги. Якщо це магазин одягу, важливо показувати реальні приклади використання продукту, наприклад, фото клієнтів у їхніх покупках (з дозволу, звісно).



Інфографіки з порадами або цікавими фактами, як це роблять бренди і спеціалісти у сфері здорового харчування, додають освітнього елементу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Здорові вени - Красиві ноги | АНГІТОН (@zdorovi_veny)

Читайте кейс Watsons про важливість естетичного візуального контенту.

Відео. Відеоконтент стає все більш популярним, особливо в таких форматах, як Reels чи TikTok. Це можуть бути короткі огляди продуктів, лайфгаки чи історії клієнтів.



Компанія з доставляння їжі може створити серію роликів про те, як швидко приготувати здорову вечерю з доставлених інгредієнтів. Відео із субтитрами — важливий елемент, оскільки багато користувачів переглядають соцмережі без звуку. Динамічні елементи, як-от анімація або переходи, роблять ролик більш привабливим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Бессараб (@andriy_bessarab_)

Кейc. Під час кампанії для страхової компанії ARX використовували рекламу нової послуги «Зелена картка “Автоконсьєрж”» в stories лідерів впливу на аудиторію (інфлюенсерів).

8. Моніторинг та аналіз результатів

Постійне відстеження метрик допомагає зрозуміти, які типи вмісту найкраще працюють, а які потребують корекції.

Показники ефективності. Слід регулярно перевіряти основні метрики — лайки, коментарі, репости, кількість кліків на посилання, охоплення публікацій.

Наприклад, кількість лайків на розважальних постах значно перевищує кількість взаємодій з інформаційними матеріалами. Необхідно врахувати це в стратегії та змінити підхід, якщо вам важливо просування саме інформаційного вмісту.

Коригування плану. На основі отриманих даних важливо регулярно переглядати контент-план. Якщо освітні публікації отримують мало коментарів чи репостів, варто спробувати змінити їхній формат.

Це можуть бути інтерактивні опитування, відеоінструкції або інфографіки замість текстових дописів. Так само, якщо Stories з опитуваннями одержують більше переглядів, ніж звичайні пости, варто запланувати їхню більшу кількість.

Інструменти аналітики. Для отримання детальних даних можна використовувати сучасні сервіси аналітики:

Facebook Insights — відстежує метрики залученості, охоплення та демографічні показники аудиторії для бізнес-сторінок;

— відстежує метрики залученості, охоплення та демографічні показники аудиторії для бізнес-сторінок; Instagram Analytics (через Meta Business Suite) — дає можливість переглядати статистику охоплення, переглядів і взаємодії для постів, Stories і Reels;

(через Meta Business Suite) — дає можливість переглядати статистику охоплення, переглядів і взаємодії для постів, Stories і Reels; Google Analytics — корисний для аналізу переходів із соціальних мереж на ваш сайт, тривалості перебування на сторінці та конверсій;

— корисний для аналізу переходів із соціальних мереж на ваш сайт, тривалості перебування на сторінці та конверсій; Hootsuite Analytics — дає проаналізувати метрики для кількох соцмереж одночасно, а також порівнювати ефективність різних кампаній;

— дає проаналізувати метрики для кількох соцмереж одночасно, а також порівнювати ефективність різних кампаній; Brand24 — інструмент для моніторингу згадок бренду в інтернеті;

— інструмент для моніторингу згадок бренду в інтернеті; Buffer — крім аналітики, цей сервіс пропонує зручний інтерфейс для планування дописів і збору статистики;

— крім аналітики, цей сервіс пропонує зручний інтерфейс для планування дописів і збору статистики; Sprout Social — дає отримувати глибокі аналітичні звіти та автоматизувати процес відстеження метрик.

Висновки

Контент-план — це детальний графік створення та публікації матеріалів. План для соцмереж допомагає вирішувати кілька ключових завдань, котрі забезпечують ефективність просування бренду або проєкту, як-от:

Систематизація роботи. Збільшення залученості аудиторії. Підвищення впізнаваності бренду. Аналіз і вдосконалення стратегії. Економія часу й бюджету. Досягнення бізнес-цілей.

Дев’ять кроків, за які ви створите ідеальний контент-план для соцмереж: