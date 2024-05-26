Що таке диджитал-канали, і Як їх використовувати

Що таке диджитал-канали, і Як їх використовувати

Диджитал-канали — це інтернет-платформи й цифрові засоби комунікації для поширення інформації або надання сервісу. Їх використовують як інструмент для спілкування й взаємодії з клієнтами, просування та продажу товарів і послуг. А також для збору й аналізу даних для покращення бізнес-процесів.

Із статті ви дізнаєтеся, які є групи диджитал-каналів, а також переваги й недоліки найпопулярніших із них.

Групи цифрових каналів

Є чотири групи за моделлю PESO (Paid, Earned, Shared, Owned).

Paid Media (Сплачені медіа)

Платна реклама в пошукових системах, соціальних мережах, партнерських платформах й інших цифрових майданчиках.

Наприклад, контекстна реклама в Google.

Earned Media (Зароблені медіа)

Всі згадки в інтернеті про торгову марку від інших: відгуки, статті, коментарі або стрими в соцмережах.

Так, у блозі Netpeak Journal наведені кейси клієнтів зі згадуванням бренду.

Shared media (Спільні медіа)

Окремо виділяють спільні медіа, до яких відносять увесь контент про ваш бренд, опублікований іншими брендами чи користувачами в соцмережах.

Owned Media (Власні медіа)

Сюди відносять усі власні диджитал-ресурси бренду: сайти, блоги, облікові записи в соцмережах, подкасти, онлайн-радіо, цифрове телебачення. Наприклад, сайт Netpeak.

Типи каналів цифрового маркетингу

Розкажу про вісім основних із них.

SEO (Search Engine Optimization, Оптимізація для пошукових систем)

Це комплекс дій для покращення видимості сайту в пошуковій видачі.

Наприклад, у пошуковій системі Google, яка отримує 81,95% всіх запитів користувачів.

За даними Profitworks, у середньому SEO-кампанія приносить 275% рентабельності інвестицій. За кожен долар, витрачений на SEO, розраховуйте на повернення $2,75.

Порівняйте переваги та недоліки цього каналу просування.

Плюси SEO Мінуси SEO • Органічний трафік SEO-просування залучає користувачів на сайт з органічного пошуку. • Очікування Результати з’являються за кілька місяців після оптимізації • Довгострокова ефективність За правильної оптимізації отримуєте стабільний органічний трафік. Клієнти приходитимуть на сайт і робитимуть цільові дії, тобто замовлятимуть послуги або товари. • Алгоритми пошуку змінюються Пошуковики змінюють алгоритми своєї роботи, тому потрібен періодичний SEO-моніторинг й оновлення на сайті. • Висока якість конверсій Трафік, який приходить із пошуку, зазвичай якісно кращий. Ці користувачі активно шукали продукт/послугу, подібні до ваших, і з більшою ймовірністю зроблять замовлення. • Високий рівень конкуренції Доведеться суперничати за високі позиції у видачі з іншими учасниками ринку. • Зниження витрат Тут немає прямих витрат, наприклад, за клік, як у платній рекламі. Після отримання хороших позицій у пошукових результатах органічний трафік приходитиме тривалий час. • Вузька рамка контролю Пошукові системи ранжують сайт залежно від того, наскільки він добре оптимізований і корисний для користувачів. Немає можливості отримати точні результати. • Позитивний користувацький досвід Оптимізація для пошуку часто включає роботу зі структурою і семантичним ядром сайту, зручністю навігації, оптимізацію швидкості завантаження тощо. У результаті відвідувачам зручніше взаємодіяти з ресурсом. • Технічна складність SEO вимагає знання технічних аспектів та вміння працювати зі структурою сайту, метаданими тощо. Знадобляться послуги професіоналів.

Такий тип просування в пошуковій системі передбачає оплату за кожен клік за рекламним оголошенням.

Це реклама в пошукових системах, коли рекламодавець платить за кліки користувачів за оголошеннями. Є два різновиди: пошукова й тематична.

Коли реклама пошукова, користувач бачить піктограму «Реклама» (або «Sponsored») у кутку оголошення.

За тематичної реклами покази оголошення йдуть на кількох сайтах, де є партнерські домовленості щодо розміщення реклами.

Наприклад, користувач на популярному сайті шукає інформацію про автівки й одночасно бачить тематичне рекламне оголошення.

Цей канал просування має переваги й недоліки.

Плюси контекстної реклами Мінуси контекстної реклами • Таргетування Оголошення можна настроїти з високою точністю, з огляду на портрет цільової аудиторії. • Конкуренція й вартість кліку В деяких нішах надвисокий рівень конкуренції за кліки. • Швидкий старт Можна запустити рекламну кампанію в стислі терміни і швидко почати залучати клієнтів. • Обсяг бюджету Рекламна кампанія потребує постійних витрат. Чим менший бюджет, тим менше показів та конверсій. • Гнучкість в управлінні За потреби можна покращувати рекламні кампанії в реальному часі заміною ключових слів, зображень тощо. • Ризик низьких конверсій Специфіка поведінки споживачів конкретної послуги/товару чи сильна конкуренція в ніші може знижувати рівень конверсій. • Вимірюваність результатів Є багато параметрів оцінки ефективності, і це дає швидко оптимізувати рекламні кампанії в реальному часі. • «Рекламна сліпота» Користувачі звикли не помічати оголошення в пошукових системах. • Контроль витрат Можна встановлювати максимальну вартість кліку й бюджет на кампанію, щоб уникнути небажаних витрат. • Обмеження у креативі Розмір та форма оголошення зумовлюють певні рамки для творчого оформлення оголошення. • Геотаргетинг Показ оголошень для окремих регіонів і навіть районів, що важливо для місцевих брендів. • Залежність від пошукових систем Алгоритми пошукових систем, як і правила контекстної реклами, змінюються і впливають на ефективність рекламних кампаній.

Таргетована реклама в соцмережах

Ви можете дуже точно налаштувати рекламу для Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok та YouTube.

Наскільки це ефективно?

Згідно зі звітом Digital Growth, у 2024 році кількість користувачів соцмереж перевищила п’ять мільярдів.

Попри популярність, цей канал просування має позитивні й негативні сторони.

Плюси таргетованої реклами в соцмережах Мінуси таргетованої реклами в соцмережах • Точне визначення аудиторії Можливість налаштовувати цільову аудиторію за різними параметрами: віком, статтю, місцем розташування, інтересами, поведінкою тощо. • Інформаційне перенасичення, рекламна сліпота Надмірні обсяги реклами, зокрема й від конкурентів. Як результат, ігнорування користувачами оголошень через так звану рекламну втому та сліпоту. • Широке охоплення аудиторії Тільки у 2024 році кількість користувачів соцмереж зросла на 266 мільйонів. • Конкуренція за увагу Реклама брендів, які суперничають за одну й ту саму ЦА, велика кількість рекламних кампаній. • Взаємодія Пряма взаємодія з підписниками, наприклад, лайки чи шеринг, допомагають вибудувати тісні стосунки та підвищити лояльність до вашого бренду. • Негативний зворотний зв’язок Оголошення може отримувати негативні оцінки та коментарі, якщо воно викликає спірні реакції. Або якщо клієнт мав у минулому неприємний досвід взаємодії з вашим брендом чи нішею. • Підвищення впізнаваності бренду Правильна робота з аудиторією допомагає підвищити довіру до компанії та стимулювати покупки. • Постійний моніторинг й оптимізація Щоб своєчасно реагувати й оптимізувати рекламну кампанію, необхідні витрати часу та грошей. • Гнучка настройка Можете експериментувати з форматом і змістом оголошень. • Ризик низьких конверсій Є ризик, що у вашій ніші покупці не ухвалюють рішення про покупку в соцмережі.

Це створення й просування контенту на платформах соціальних мереж, як-от Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn та інші для того, аби досягнути маркетингових цілей.

На цей час загальна кількість облікових записів у соцмережах майже зрівнялась із загальною кількістю користувачів інтернету у світі.

Плюси SMM Мінуси SMM • Широкі охоплення й пряма комунікація з клієнтами П’ять мільярдів облікових записів, спілкування з клієнтами безпосередньо, швидкий зворотний зв’язок. • Труднощі вимірювання рентабельності Іноді складно виміряти показники, особливо залучення аудиторії та зміцнення бренду. • Розширення бренду Зручна платформа для створення й зміцнення іміджу компанії та анонсування новин про продукти й послуги. • Оновлення контенту Необхідний контент-план і регулярне розміщення постів. • Рекламні можливості Доступні різні формати, від текстового до відео. Максимальний простір для креативних оголошень. • Негативний зворотний зв’язок Ви можете зіткнутись із потоком негативних коментарів та обговорень, після чого необхідно відновлювати репутацію бренду. • Аналітика й вимірювання результатів В обліковому акаунті адміністратора є дані метрик щодо залучення аудиторії, ефективності реклами тощо. • Зміни алгоритмів Зміни правил, за якими ранжуюються публікації в соцмережах, впливають на органічну видимість контенту. Через це часом потрібні додаткові рекламні інвестиції.

Просування послуг і продуктів за допомогою ручних та автоматизованих (тригерних) розсилок: електронних листів, SMS і рush-повідомлень. Дослідження Optinmonster підтверджує, що маркетингові електронні листи впливають на рішення щодо покупки 59% клієнтів. За даними Campaign Monitor, кожен інвестований долар за грамотного ведення email-маркетингу повертає компанії $38.

Сильні та слабкі сторони цього цифрового каналу.

Плюси email-маркетингу Мінуси email-маркетингу • Пряма комунікація й персоналізація контенту Нагода створювати персоналізовані повідомлення з урахуванням вподобань ЦА. Це збільшує показник відкритості (open rate) і підвищує шанси, що клієнт зробить корисну дію — купівлю, підписку на блог тощо. • Фільтрація спаму Жорсткі фільтри поштових провайдерів надсилають листи до «Спаму», навіть якщо це не так. Це знижує open rate та конверсії. • Висока конверсія Правильно налаштовані email-кампанії забезпечують високі продажі, реєстрації та інші цільові дії. • Відтік підписників Періодично люди відписуються від розсилки через неактуальний чи надмірний контент тощо. Враховуйте також прихований відтік, коли від розсилки не відписуються, але листи не відкривають. Це додатково занижує показник доставляння. • Низька вартість Запуск і підтримка цього диджитал-каналу порівняно недорогі. • Обмеження за дизайном і форматом В деяких провайдерів є певні технічні умови, які обмежують креативність у брендуванні листів. • Вимірювання результатів Докладна аналітика, яка дає змогу відстежувати відкриття, кліки, конверсії та інші метрики ефективності кампаній. • Проблеми із доставкою Затримка або блокування листів, наприклад, через порушення правил поштової розсилки або небажаного вмісту. • Контроль Ви самостійно регулюєте аудиторію, час і частоту надсилання листів. • Складності в оцінюванні ефективності Певні метрики, наприклад, відкриття та кліки, не завжди бувають точними чи повними.

Контент-маркетинг

Створення й розповсюдження корисних аудіо, відео та текстових матеріалів з метою залучення потенційних й утримання постійних клієнтів.

Цей різновид цифрового маркетингу корисний для компаній, аудиторія яких — кінцеві споживачі (В2С), і для тих, хто створює послуги та продукти для інших компаній (В2В).

Наприклад, B2B-блоги з освітніми матеріалами отримують на 52% більше органічного трафіку, ніж B2B-блоги із контентом, спрямованим на інші компанії.

Плюси контент-маркетингу Мінуси контент-маркетингу • Залучення цільової аудиторії, підвищення впізнаваності бренду, зростання залученості Регулярне створення якісних текстових, аудіо й відеоматеріалів приваблює цільову аудиторію. Підвищує лояльність і впізнаваність бренду, закріплює імідж експертів у ніші. • Перенасичення інформацією й конкуренція за увагу Велика кількість реклами, а також розважального або низькоякісного контенту в соціальних мережах відвертають увагу користувачів від корисного наповнення. • Посилення SEO Якісні, релевантні тексти, аудіо й відео покращують позиції та авторитетність сайту в пошукових системах. • Негативний зворотний зв’язок Ризик непередбачувано гострої й не завжди виправданої реакції на вміст. Обережно слід ставитися до гумору, не вся аудиторія сприймає його однаково. • Залучення лідів і зростання конверсії Ефективний інструмент для залучення потенційних клієнтів і збільшення конверсії. • Потрібен потік контенту Для регулярного розміщення корисного контенту необхідно створювати, оновлювати матеріали, шукати нові теми. Це потребує часу та фінансів. • Зниження витрат за рекламу Якісні та актуальні в довгостроковій перспективі матеріали («вічнозелений» контент) залучають органічний трафік тривалий час після публікації. • Низька конверсія Користувачі замість корисного контенту шукають розважальний контент чи спілкування.

Мобільний маркетинг

Маркетингові дії, спрямовані на продаж товарів і послуг через телефони, смартфони й планшети.

На мобільну електронну комерцію припадає понад $3,4 трлн роздрібного продажу електронної комерції.

Плюси мобільного маркетингу Мінуси мобільного маркетингу • Охоплення аудиторії Мобільними пристроями користуються 5,44 млрд осіб, тобто 68% населення планети. • Обмеження переглядів розміром екранів, часом чи блокувальниками реклами Не всі мобільні пристрої мають зручні екрани для показу оголошень. Користувачі схильні швидко перегортати інформацію, закривати рекламні оголошення або використовувати блокувальники рекламних показів. • Персоналізація Змога налаштувати параметри рекламних показів із високою точністю. • Конкуренція Зростання ринку мобільного маркетингу веде до підвищення вартості реклами в деяких нішах і зменшення конверсії. • Миттєвий доступ до інформації Мобільний маркетинг дає змогу надавати інформацію про продукт або послугу в будь-який час і в будь-якому місці. Це забезпечує миттєвий доступ потенційних клієнтів до вебресурсів бренду. • Залежність від технологій і платформ Мобільна реклама залежить від операційних систем мобільних пристроїв і мобільних програм, їхньої сумісності з браузерами. А також від зміни правил і політик. • Мобільні програми, інтерактивність Коефіцієнт конверсії мобільного застосунка втричі вищий за коефіцієнт мобільного сайту. Ігри, тести, конкурси збільшують залучення аудиторії. • Геотаргетинг Важливе рекламне налаштування, яке особливо корисне для місцевих бізнесів.

Цифрове телебачення

Відрізняється від аналогового телебачення високою якістю цифрового сигналу, а також персональними настройками для кожного телеглядача. У тому числі й рекламними.

Плюси цифрового ТБ Мінуси цифрового ТБ • Широке охоплення аудиторії у всьому світі • Високі витрати Створення відеоматеріалів і трансляція — дорогий процес. • Таргетована реклама Можливість використовувати дані про глядачів для більш точного настроювання реклами. • Обмеження доступу Потенційно не вся ЦА користується цифровим телебаченням чи має постійний доступ (наприклад, проблеми з інтернетом). • Інтерактивність Глядачі беруть участь в голосуванні онлайн, також у розіграшах призів і тестдрайвах. Отримують промокоди й знижки. • Проблеми оцінювання ефективності Складнощі через обмежене відстежування поведінки глядачів у реальному часі. • Мультимедійний контент Є змога інтегрувати графіку, анімацію та інтерактивні елементи. • Конкуренція Безплатний відеоконтент є також у соціальних мережах, відеохостингах і стрімінгових сервісах. Наприклад, щоденні перегляди YouTube становлять понад один мільярд годин.

Іnfluencer-маркетинг (маркетинг впливу)

Маркетинг у соціальних мережах, який ґрунтується на рекомендаціях і продакт-плейсменті лідерів думок (інфлюенсерів).

Плюси інфлюенсер-маркетингу Мінуси інфлюенсер-маркетингу • Доступ до ЦА, довіра й авторитет База підписників лідера думки має високу частку довіри до її рекомендацій. Потенційно це ефективніше за звичайну рекламу. • Обмежений контроль за контентом Вміст, який лідер думок розміщує на власних ресурсах, може не відповідати tone of voice бренда. І надалі вплине на репутацію й ефективність рекламної кампанії. • Ефективність впливу і зростання впізнаваності бренду Меседжі лідерів думок сприймаються органічно їхньою аудиторією. Це підвищує ефективність реклами й впізнаваність товарів і послуг. • Складнощі у вимірюванні ROI (повернення інвестицій) Через непрямі зв’язки між діями інфлюенсера та покупками клієнтів. • Розширення аудиторії Ви отримаєте нових підписників і клієнтів з аудиторії інфлюенсера. • Немає гарантій конверсій

Як правильно обрати диджитал-канал

Якщо, наприклад, ваш бізнес на етапі активного зростання й розвитку, зазвичай ефективні SEO-розробка сайту і РРС, щоби швидко зробити продажі й повернути інвестиції. Або, скажімо, для косметологічного салону гарно працюють соцмережі, як-от Instagram і TikTok.

Пам’ятайте. Універсальних стабільних формул не існує, тому що в кожному випадку необхідно враховувати: тип бізнесу;

цілі;

цільову аудиторію;

воронку продажів;

бюджет.

Далі необхідно провести аналіз конкурентів, дослідити, на яких онлайн-платформах вони присутні, де найбільше залучають ЦА. Протестуйте ці канали, наскільки вони ефективні для просування за KPI, проаналізуйте витрати. Також зверніть увагу на платформи, де ваші конкуренти не присутні — тоді є певна вірогідність знайти точки вашого зростання.

Як виміряти ефективність диджитал-каналів

Оцінювання результатів включає аналіз ключових показників ефективності (KPI) і витрат.

Ось кілька метрик для виміру результатів.

Трафік на сайт — унікальні відвідувачі, перегляди сторінок, час на сайті тощо. Конверсії — кількість користувачів, які вчинили бажану дію (купівля, підписка, заповнення форми тощо). ROI (повернення інвестицій) — співвідношення прибутку до витрат на маркетинг. CAC (ціна залучення клієнта) — витрати на маркетинг для залучення одного клієнта. CR (конверсійна ставка) — відсоток користувачів, що здійснили конверсію від загального числа відвідувачів. ROAS (ставлення прибутку від реклами до витрат на рекламу) — важливий для аналізу ефективності рекламних кампаній.

Аналіз витрат можна провести за такими напрямами:

Реклама — витрати рекламної кампанії у кожному цифровому каналі. Контент — витрати створення контенту для цифрових каналів — тексти, зображення, відео, аудіо. Технічна інфраструктура — витрати на хостинг, програмне забезпечення, розробку мобільних додатків та інше. Персонал — оплата праці співробітників, фрилансерів чи послуг диджитал-агентств.

Висновки

Диджитал-канали — це інтернет-платформи й цифрові засоби комунікації для поширення інформації або надання сервісу. Розрізняють чотири їхніх різновиди за моделлю PESO (Paid, Earned, Shared, Owned):

Paid Media (Сплачені медіа). Платна реклама в пошукових системах, соціальних мережах, партнерських платформах та інших цифрових майданчиках. Earned Media (Зароблені медіа). Всі згадки в інтернеті про торгову марку від інших: відгуки, статті, коментарі або стрими в соцмережах. Shared media (Поширені медіа). Увесь контент, опублікований іншими брендами чи користувачами в соцмережах про ваш бренд. Owned Media (Власні медіа). Це всі власні диджитал-ресурси бренду: сайти, блоги, облікові записи в соцмережах, подкасти, онлайн-радіо, цифрове телебачення.

Основні типи цифрових каналів:

SEO (Search Engine Optimization, Оптимізація для пошукових систем). РРС (Pay-per-click). SMM (соціальний медіа-маркетинг). Email-маркетинг. Контент-маркетинг. Мобільний маркетинг. Цифрове телебачення. Іnfluencer-маркетинг.

Щоби правильно обрати диджитал-канал, в кожному випадку необхідно враховувати:

тип бізнесу;

цілі;

цільову аудиторію;

воронку продажів;

бюджет.

А також проводити дослідження конкурентів і тестування ефективності каналів за метриками й витратами.

Оцінювання результатів включає аналіз ключових показників ефективності (KPI) і витрат.

Метрики для виміру результатів:

Трафік на сайт. Конверсії. ROI (повернення інвестицій). CAC (ціна залучення клієнта). CR (конверсійна ставка). ROAS (ставлення прибутку від реклами до витрат на рекламу).

Витрати: