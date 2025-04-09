Як знайти клієнтів для розроблення сайтів і додатків на західних ринках через B2B-лідогенерацію та LinkedIn SMM
Проєкт: українська IT-компанія.
Послуга: B2B Lead Generation.
Регіон: США, Канада, Австралія, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Скандинавія, Бенілюкс.
Період: серпень 2023 — лютий 2025 (продовжуємо співпрацю).
Команда проєкту: Петро Білінський, Head of B2B Marketing Department; Анна Джус, SDR Team Lead; Андрій Пятков, Lead Research Specialist.
Хто наш партнер
Українська компанія, що розробляє програмне забезпечення (ПЗ), сайти, лендинги, високотехнологічні застосунки, у тому числі для Smart TV, Apple TV і Android TV.
Бізнес зареєстрований і має офіс в Україні, а також юридичні особи в США та Франції.
Цілі співпраці
Компанія співпрацює з постійними клієнтами у сфері розроблення ПЗ й прагне залучати нових. Лідогенерація на власні послуги здійснюється через внутрішні канали й зовнішні платформи (UpWork, Wellfound, Fiverr), проте залишається низькоактивною. Фриланс-біржі обмежують бюджети, можливості для розвитку і якість проєктів. Тому нашими цілями стали:
- ріст кількості лідів із закордонних ринків;
- створення брендових сторінок компанії та топменеджменту для піару в LinkedIn;
- підтримка партнера, який щомісяця відвідує офлайн-події за кордоном і планує особисто проводити зустрічі з лідами.
В числових показниках:
- отримати 10 якісних лідів за перші три місяці співпраці;
- з четвертого місяця вийти на щомісячний потік з мінімум 10 лідів;
- збільшити кількість підписників і відвідувачів на профілях компанії, а також згадок партнера на LinkedIn, мінімум у п’ять разів за перші три місяці.
Стратегія просування
Ми розробили стратегію розвитку LinkedIn-сторінок у поєднанні з розсилками через LinkedIn і email, а також створенням профілів під кожен портрет ідеального клієнта (ІСР). У межах її реалізації запланували:
- скласти ІСР для розсилок й адаптувати їх під тематику майбутніх подій і конференцій;
- розробити комунікаційні стратегії, з огляду на специфіку різних ніш і потреби аудиторій;
- сфокусуватися на опрацюванні однієї цільової аудиторії за раз;
- водночас тестувати варіанти комунікації щоб визначити найбільш ефективні;
- створити й реалізувати контент-план та стратегію для LinkedIn SMM особистих профілів представників партнера (СЕО, CBDO, CXO) і бізнес-профілю компанії;
- запустити LinkedIn Ads.
Дії команди
Спочатку ми зосередилися на аналізі та налаштуванні процесів, а далі — поступово розширювали аудиторію і зміцнювали експертизу компанії через контент і комунікацію.
Підготовчий етап
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Аналіз кейсів. Переглянули наявні проєкти партнера, щоб зрозуміти, з якими проблемами стикалися попередні клієнти. Визначили кращі пропозиції для зацікавлення лідів і підготовки річної стратегії робіт.
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План для ІСР. Розробили план аналізу профілів ідеальних клієнтів, щоб зосередитися на тих, хто найбільше підходить послугам компанії.
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Прогрів акаунтів. Для росту активності в LinkedIn і кращої доставки email провели прогрів профілів й email-скриньок.
Прогрів LinkedIn — активна взаємодія з контентом на платформі (лайки, коментарі, публікації) для вищого рейтингу профілю. Це робить акаунт помітнішим і дає змогу надсилати більше повідомлень, адже LinkedIn обмежує можливості нових або менш активних профілів.
Прогрів email — серія автоматизованих листів для підготовки поштових скриньок до масових розсилок. Наприклад, створення переписки з отримувачем, щоб алгоритми email-сервісів не вважали скриньку спамною.
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Комунікаційні картки і скрипти. Створили плани комунікації і автоматизовані скрипти для структурованого й ефективного спілкування з потенційними клієнтами.
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Збір контактів. Розпочали регулярний збір контактів відповідно до актуального ІСР.
Запуск розсилок
У процесі запуску розсилок важливо мати якісну базу контактів і налаштовані скрипти. Для підготовки ми використовували сервіс Generect, що зібрав максимально відповідні контакти завдяки детальним фільтрам.
Наступним кроком створили шаблони розсилок у Dripify та Snov.io, які персоналізують повідомлення і автоматизують відправку. Ці сервіси також генерують детальну статистику і не спричиняють проблем із блокуванням акаунтів, що є важливим чинником при виборі інструментів.
Після перевірки всіх налаштувань і зібраних даних потенційних лідів ми запустили розсилки за першим обраним ІСР.
Як за сім місяців отримати 98 зустрічей і чотири угоди через холодний LinkedIn-аутріч, читайте в нашому кейсі про
Реалізація SMM-стратегії
Завершивши підготовку та відправку розсилок, ми перейшли до стратегічних завдань і запланували подальші дії:
- розроблення контент-плану для LinkedIn SMM;
- публікація на акаунтах контенту, що демонструє експертизу й розвиток бізнесу, і візуалів відповідно до брендбуку;
- запуск генерації лідів через особисті профілі співробітників для підписки на сторінку компанії в LinkedIn і сайт;
- створення тестових постів і візуалів;
- початок публікації після фідбеку партнера;
- аналіз і збір даних щодо контенту на акаунтах.
Результати просування
Протягом перших місяців ми опрацювали близько 3000 контактів і отримали майже 200 відповідей від потенційних лідів.
Після детальної комунікації призначили 13 зустрічей із зацікавленими клієнтами протягом перших трьох місяців.
Основна умова для призначення зустрічі — потреба в розробленні або редизайні сайту, додатку, ПЗ тощо. Або можливість надати технічне завдання спеціалістам партнера для підготовки плану робіт і орієнтовної вартості команди.
Станом на перше лютого 2025 року співпраця з партнером триває 17 місяців. За цей час команда Netpeak Ukraine передала компанії 167 кваліфікованих лідів. Частину з них вже опрацювали чи опрацьовують sales-менеджери партнера.
За 17 місяців кількість підписників на профілях компанії зросла на 1189 %, а переглядів сторінок і дописів — на 1922 %.
Співпраця з SMM-відділом партнера та генерація рубрик і тематик для різних цільових аудиторій забезпечили значне покращення результатів. Кількість лайків на постах зросла з 3–5 до 50–60 за два з половиною місяці роботи — надалі ми продовжили розвивати цей результат.
Профілі компанії почали з’являтися в пошуку за ключовими словами. Крім того, кожного ліда, що проходив опитування в постах і реагував на них, ми опрацювали особисто. Це дозволило розширити воронку за рахунок тих, хто активно взаємодіяв з публікаціями.
Партнер і надалі залучає клієнтів через UpWork, однак побудова додаткового каналу лідогенерації вже принесла понад $300 000 чистого прибутку.
План подальшої роботи
- Розвиток лідогенерації — підключення двох додаткових акаунтів у LinkedIn, їх прогрів і розширення обсягу комунікації з потенційними лідами.
- LinkedIn SMM — публікація звичайного і експертного контенту для більшої активності аудиторії.
- Розроблення плану роботи з ІСР на 2025 рік.
- Підготовка до офлайн-подій у 2025 році.
- Запуск вебінарів на LinkedIn для взаємодії з потенційними клієнтами, демонстрації експертності й більшого охоплення.
- Підготовка додаткових кейсів для персоналізованої комунікації та сегментації за нішами.
- Тестування ринку Близького Сходу (ОАЕ, Саудівська Аравія, Оман, Катар, Ізраїль).
- Адаптація процесу лідогенерації для країн, де партнер планує найняти on-site sales-менеджерів.
- Аналіз рентабельності запуску LinkedIn Ads.
Висновки
- Ми сформували чітку стратегію комунікації під кожну нішу та портрет клієнта — це забезпечило розподіл аудиторії та адаптацію повідомлень під її потреби.
- Запустили розсилки через LinkedIn та email на «теплі» акаунти — завдяки прогріву профілів і використанню перевірених сервісів забезпечили високу доставку повідомлень без блокувань.
- Опрацювали понад 3000 контактів, отримали майже 200 відповідей і призначили 13 зустрічей уже в перші три місяці — це перевищило заплановані KPI й підтвердило ефективність стратегії.
- За період співпраці ми передали партнеру 167 кваліфікованих лідів і обговорюємо масштабування у 2025 році.
- Протягом перших місяців кількість підписників на профілях компанії виросла на 1189 %, а перегляди сторінок і публікацій — на 1922 %.
- Кількість лайків на публікаціях збільшилася в 12 разів всього за два з половиною місяці.
- Фриланс-платформи дають «теплих» лідів, але змушують конкурувати з іншими підрядниками за проєкти з невеликими або середніми бюджетами. Натомість через LinkedIn партнер отримав нових клієнтів з великого бізнесу.
- LinkedIn-лідогенерація оптимізує ресурси. Для партнера це не лише джерело прибутку, а й відсутність потреби керувати власною командою, що з урахуванням зарплат, бонусів і витрат на інструменти є дорожчим варіантом.
- Кожен бізнес має свої потреби, але головне — налагоджений процес і постійне зростання. У B2B-лідогенерації швидкі результати трапляються рідко, але стабільний розвиток приносить відчутний ефект.
Відгуки про співпрацю
Петро Білінський, Head of B2B Marketing Department в Netpeak Ukraine
Здебільшого IT Outsource/Outstaff компанії очікують, що LinkedIn і email-лідогенерація одразу принесе клієнтів із нагальною потребою, яких легко закрити в угоду. На практиці LinkedIn може не дати результатів у перший тиждень чи місяць, але поступовий ріст кількості зацікавлених лідів і регулярна робота з ними будують стабільний потік клієнтів із довгостроковими проєктами.
Саме такий результат ми отримали: системний підхід до лідогенерації приніс закриті угоди вже в перші пів року. Зараз партнер інвестує більше ресурсів в LinkedIn і email, ніж в фріланс-біржі.
Андрiй Пятков, Lead Research Specialist в Netpeak Agency Ukraine
Пошук контактів є рутинною роботою, проте їх валідація приносить партнерам кращих лідів. У цьому кейсі ми завжди мали відкритий діалог щодо нових ІСР, партнер враховував наші пропозиції та ідеї. Це мотивувало нас для подальшого аналізу ринку й пошуку нових ІСР.
Поєднавши наш досвід із взаємодією з командою партнера і використанням Generect, Google Maps й інших ресурсів, ми створили процес безперервного пошуку даних — одну із запорук нашої довгострокової співпраці.
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