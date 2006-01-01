Журнал
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Надіслати заявку
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Петро Білінський
Автор NJ з 2024
Позиція:
Head of B2B Marketing
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Керівник відділу B2B маркетингу в Netpeak Ukraine. У команді агенції з 2023 року.
Свіжі матеріали
Кейси
Лідогенерація
1222
8
B2B-лідогенерація для українського бренду автомобільних олив: 46 зацікавлених лідів через LinkedIn та email
Кейси
Лідогенерація
B2B-лідогенерація для українського бренду автомобільних олив: 46 зацікавлених лідів через LinkedIn та email
1222
8
Кейси
Лідогенерація
1694
12
Як знайти клієнтів для розроблення сайтів і додатків на західних ринках через B2B-лідогенерацію та LinkedIn SMM
Кейси
Лідогенерація
Як знайти клієнтів для розроблення сайтів і додатків на західних ринках через B2B-лідогенерацію та LinkedIn SMM
1694
12
Кейси
Лідогенерація
1689
1
Як продавати через LinkedIn та отримати 50% конверсій в угоду — кейс B2B Lead Generation для Labas Biosciences
Кейси
Лідогенерація
Як продавати через LinkedIn та отримати 50% конверсій в угоду — кейс B2B Lead Generation для Labas Biosciences
1689
1