Петро Білінський

Автор NJ з 2024
Позиція:
Head of B2B Marketing
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Керівник відділу B2B маркетингу в Netpeak Ukraine. У команді агенції з 2023 року.

Свіжі матеріали

Кейси
Лідогенерація
1222 8
B2B-лідогенерація для українського бренду автомобільних олив: 46 зацікавлених лідів через LinkedIn та email
Кейси
Лідогенерація
1694 12
Як знайти клієнтів для розроблення сайтів і додатків на західних ринках через B2B-лідогенерацію та LinkedIn SMM
Кейси
Лідогенерація
1689 1
Як продавати через LinkedIn та отримати 50% конверсій в угоду — кейс B2B Lead Generation для Labas Biosciences
