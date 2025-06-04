B2B-лідогенерація для українського бренду автомобільних олив: 46 зацікавлених лідів через LinkedIn та email

B2B-лідогенерація для українського бренду автомобільних олив: 46 зацікавлених лідів через LinkedIn та email

Послуга: B2B Lead Generation. Проєкт: бренд автомобільних олив. Регіон: Північна й Південна Америка, Європа, Азія. Період: березень — жовтень 2024.

Хто наш партнер

Український виробник мастильних матеріалів. Завдяки стабільній якості продукції компанія здобула довіру клієнтів в Україні й за кордоном.

Цілі просування

Продукція партнера вже представлена у 80+ країнах та він прагне розширити присутність на нових ринках через розвиток B2B-напрямку. Компанія звернулася до Netpeak Ukraine із метою запустити холодну лідогенерацію як додатковий канал зростання.

Сайт уже приносив заявки, тож акцент був на LinkedIn — новому для партнера інструменті, що потребував якісного запуску й налаштування для довгострокової роботи.

Для досягнення цілі ми розробили покрокову стратегію.

Крок 1. Аналіз ринку

На цьому етапі ми:

отримали від партнера інформацію про цільову аудиторію;

дослідили особливості паливної індустрії та ринку автотоварів у Північній і Південній Америці, Європі, Азії;

склали гіпотези щодо потреб потенційних клієнтів у кожному регіоні — це стало основою тестування сценаріїв комунікації;

оцінили відмінності в стилі ділового спілкування між ринками, щоб адаптувати пропозиції для кожного сегмента клієнтів.

Деякі інсайти з аналізу ринку.

Автомайстерні для великогабаритного транспорту в Північній Америці часто працюють із європейськими виробниками на тендерній основі і проводять закупівлі за кордоном. В Південній Америці підвищений попит на товари із низькою вартістю.

На основі отриманої інформації ми сформували цільові пропозиції під кожен портрет ідеального клієнта (ICP).

Крок 2. Налаштування процесу передачі та опрацювання лідів

Ніша, у якій працює партнер, потребує специфічних знань: співробітники мають глибоке технічне розуміння процесів. Тому ми одразу домовилися передавати зацікавлених лідів напряму менеджерам партнера. Це дало змогу максимально якісно опрацьовувати кожен запит. Ми:

створили план поступового опрацювання ІСР;

визначили пріоритетні компанії для стартової комунікації;

обрали персоналізований підхід до взаємодії з потенційними клієнтами.

Такий формат зменшив кількість контактів для опрацювання на 20% щомісяця, натомість дав змогу будувати кастомний діалог з індивідуальними рішеннями для кожного бізнесу. Це також допомогло відсіяти нецільових лідів, вірогідність партнерства з якими була мінімальною.

Крок 3. Оновлення позиціонування і деталізація комунікації

Перед запуском розсилок ми підготували автоматизовані шаблони повідомлень, у яких врахували ключові висновки аналізу ринку. Фідбек на ці повідомлення дав нам змогу допрацювати унікальну торгову пропозицію (УТП) для більш цільової та послідовної комунікації. У спілкуванні ми об’єднали:

варіативність асортименту;

високу якість товарів;

експертну подачу інформації;

переваги швидкої доставки.

Додатково ми зберегли високий рівень персоналізації повідомлень завдяки мануальному аналізу кожного потенційного клієнта.

Крок 4. Оптимізація каналів залучення

Ми розуміли, що працюємо з вузькою цільовою аудиторією. Тому відмовилися від інструментів для залучення разових B2C-клієнтів — таких як LinkedIn SMM , активність у стрічці, вебінари і LinkedIn Ads. Натомість зосередилися на пошуку цільових лідів.

Після аналізу профілів конкурентів ми оптимізували наші робочі акаунти LinkedIn, довівши їх до ключових технічних показників:

500+ connections — підвищує видимість профілю і довіру аудиторії;

— підвищує видимість профілю і довіру аудиторії; Social Selling Index приблизно 50% — сприяє зростанню профілю в пошуку LinkedIn.

Щоб охопити максимум цільових контактів, ми підключили email-розсилку. Цей канал використовували для повторної комунікації з лідами, що не відповіли на повідомлення в LinkedIn.

Крок 5. Підготовка до запуску розсилок

Перед стартом підготували акаунти, бази контактів і канали комунікації.

Відредагували профілі LinkedIn, створили робочі email-акаунти, провели їх прогрів і налаштували підписи. Також підготували стартовий контент для оформлення профілів у LinkedIn.

Приклад нерозвиненого профілю.

Приклад оптимізованого профілю.

Підключили акаунти до сервісів автоматизації — це дало змогу масштабувати відправку повідомлень. Перевірили Social Selling Index кожного профілю, щоб покращити видимість у пошуку й підвищити довіру з боку потенційних клієнтів. Проаналізували додаткові ринки й маркетплейси, визначили фінальні ICP. Підготували скрипти для спілкування з обраними ICP, разом із закликами до дії (CTA) та текстами, що мотивують на діалог. Створили мапи комунікації з різним tone-of-voice — залежно від індустрії, локації та посади отримувача. Зібрали базу контактів за пріоритетними ICP. Разом із партнером перевірили дані, щоб уникнути дублювань і не виходити на клієнтів, з якими вже йде спілкування іншими каналами. Команда партнера провела технічні налаштування поштових доменів, щоб мінімізувати ризик потрапляння листів у спам. Запустили ланцюжки повідомлень через сервіси автоматизації, підключили A/B-тести для перевірки різних стилів комунікації. Підготували систему звітності з регулярними оновленнями — щотижня і щомісяця.

Крок 6. Запуск розсилок

Далі ми запустили розсилки й сегментували відповіді за трьома категоріями:

зацікавлені ліди;

ліди, з якими доцільно звʼязатися пізніше;

наразі незацікавлені, з якими потрібно відпрацювати заперечення в переписці.

Зацікавлені контакти ми передавали менеджерам партнера для швидкої та експертної комунікації.

У цій ніші листування має велике значення: кожен лід може розраховувати на індивідуальний каталог або презентацію під свої потреби. Фахівці з боку партнера забезпечували персональне спілкування у стислі строки, а за потреби підключалися до діалогу з «теплими» лідами. Це покращило якість взаємодії та підвищило конверсію в цільові контакти.

Результати роботи

За п’ять місяців ми з нуля налаштували холодну лідогенерацію, визначили tone-of-voice для LinkedIn і знайшли нові точки зростання.

Результати за цей період:

майже 2000 контактів додано в базу;

додано в базу; 2900 відправлених повідомлень ;

; 133 відповіді ;

; 46 зацікавлених лідів, переданих у роботу команді партнера.

Кількість таргетованих контактів була обмеженою через вузьку спеціалізацію, специфічну цільову аудиторію і складний процес пошуку цільових контактів.

Зараз партнер і далі розвиває присутність на ринках Північної Америки, Європи та Азії. Комунікація з лідами, залученими через лідогенерацію, триває: частина з них планує участь у тендерах чи закупівлях у середньостроковій перспективі.

Цей кейс підтверджує, що правильно налаштована лідогенерація через LinkedIn та email є ефективним каналом залучення цільових контактів у довгостроковій стратегії.