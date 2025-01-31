A/B-тестування для посилення email-маркетингу
A/B-тест або спліт-тестування — найпростіший і найефективніший спосіб з’ясувати, на який елемент листа чи кампанію кращий відгук. Це реально може збільшити кількість переходів користувачів з листів на сайт і підняти продажі. Нумо розбиратися, як використовують A/B-тести.
Що таке A/B-тестування
Створюється два варіанти одного і того ж листа. З усієї бази передплатників 30% ділиться навпіл, і кожній з груп по 15% адрес надсилається свій варіант тестового листа. Фіксується статистика, який лист краще спрацював, і цей варіант надсилається основній масі ― 70%.
A/B тести бувають двох типів:
- Прості. Головна особливість ― мінімальні відмінності між листами. Це якраз варіант із різними CTA або заголовком. Тобто елемент невеликий.
- Складні. Тут листи мають великі відмінності. Можуть бути повністю різні тексти, стилі оформлення, картинки, заклики до дії. Мета складного тестування ― з’ясувати, який із варіантів листа дасть більший ефект.
Що можна тестувати
Різні елементи тестуються в email-розсилках. Навіть дрібниці важливі, тому зупинимося на деталях, що підлягають A/B-тестуванню.
Тема листа
- Методи психологічного впливу. Використовуйте в темі листа жарти, фрази, що інтригують, обіцянки користі, згадку про болі потенційних клієнтів. За допомогою спліт-тесту ви визначите, що працює краще. Це гарна перевага, яка виділить вас серед інших листів і гарантовано дасть хороший показник відкриттів.
- Персоналізоване звернення. У темі листа може бути звернення просто на «Ви» або «ти» (якщо ви так вирішили спочатку). В A/B-тесті можна надіслати листи з темою «На вас чекає подарунковий сертифікат на 15% знижку в нашому магазині» і «[Ім’я], на вас чекає подарунковий сертифікат на знижку 25% у нашому магазині».
- Запитання або твердження. Тестування цим методом покаже, як краще сформулювати заголовок, щоб він був ефективнішим під час роботи з конкретною аудиторією. Підготуйте два листи, які не відрізняються всередині, але мають різні теми. Наприклад, в одному нехай буде така: «Чи отримуєте ви субсидію, на яку маєте право?», а в іншому така: «Ви не отримуєте субсидію, на яку маєте право».
- Емодзі. Емодзі й справді іноді підвищують відсоток відкриваності розсилки, привертаючи до листа більшу увагу. Але це не гарантія. Плюс не в кожному поштовому клієнті вони відображаються. Емодзі ще можуть бути відключені самим користувачем. Протестуйте два листи, які відрізнятимуться тільки наявністю смайлів у темі. Після проаналізуйте, який із них відкривали частіше.
- «Безоплатно». Це слово працює непередбачувано в темі листа. Для деяких компаній це одразу поганий тон, а у випадку з безкоштовним доступом до дорогого або складного продукту ― навіть цікаво.
Ім’я відправника
Ім’я відправника теж впливає на відкриваність. Тест допоможе з’ясувати, що буде ефективніше:
- ім’я співробітника в поєднанні з назвою організації;
- незвичайні варіанти: браття-дизайнери з Netpeak, ваші друзі з Netpeak;
- тільки ім’я співробітника;
- тільки назва організації.
Заклик до дії
Один із найважливіших елементів. Його тестують найчастіше. Спробуйте для спліт-тесту такі варіанти:
- заклик до дії, розміщений до основного тексту або після нього;
- зміна дизайну кнопки, що закликає перейти на сайт/замовити товар/вчинити іншу дію;
- зміна тексту заклику;
- заклик до дії у вигляді окремої кнопки або просто чергового рядка листа;
- звернення від другої особи, наприклад «заберіть ваш приз», або від першої ― «забрати приз».
Формати контенту
Перевірте в тестах, як аудиторія реагує на різні типи контенту. Спробуйте:
- порівняти інфографіку з буллітами, в яких перераховані основні тези тексту;
- як основне тіло листа використовувати текст, відео, картинки;
- з’ясувати, що ефективніше — вебсторінки чи PDF-файли.
Допустимі формати залежать від інформації, яку ви хочете донести.
Формати посилань
Аудиторії по-різному реагують навіть на способи оформлення посилань. В одному випадку буде краще поєднати їх із текстом, в іншому ― виділити окремою кнопкою. Спробуйте такі варіанти:
- поєднання тексту та посилання;
- кнопка, що веде за потрібною адресою;
- нічим не приховане посилання, розташоване відразу після тексту, що пояснює, куди воно веде.
Спосіб оформлення листа
Порівняйте, який спосіб оформлення листа буде більш ефективним:
- барвистий HTML-шаблон із привабливою кнопкою CTA та інші елементи, що підвищують зацікавленість. Зазвичай цей формат більш популярний з товарами імпульсивного попиту;
- звичайне текстове електронне повідомлення, що має такий вигляд, ніби лист написаний звичайною людиною. Для B2B, складних продуктів, серйозних видань часом цей формат «заходить» краще.
Час відправки
З’ясуйте, в який час ваша аудиторія частіше відкриває листи й охочіше клацає на посилання. Традиційно заведено вважати, що найбільший показник відкриття листів у середу, а кліків ― у неділю. Але й це потрібно перевірити конкретно з вашою розсилкою.
Візуальний складник листів
Графічні елементи проникають у свідомість швидше, ніж текст. Це давно доведено. Спробуйте використовувати в тестових листах:
- «гіфки»;
- інфографіку;
- привабливі зображення;
- плашки на фотографіях товарів — «Бестселер», «Лідер продажів» та інші;
- невеликі відеовставки.
Щось із цього точно дасть більше кліків, переходів на сайт і продажів, але потрібно проводити тести. Без аналітики цього не дізнатися.
Тон звернення
Тестування покаже, як краще звертатися саме до ваших підписників. Одна аудиторія краще реагує на «ви», інша ― на «ти». Спробуйте гумор, діловий стиль, неформальний тон.
Прохання
Запропонуйте користувачам залишити відгук, зробити репост або заповнити коротку форму, стежте за реакцією. Це допоможе в майбутньому не примушувати аудиторію робити те, що її дратує. А отже, це захистить вас від можливого потрапляння листів у «Спам».
Тестовий період
10 днів чи 30 ― треба з’ясувати, скільки користувачеві реально треба для усвідомлення потреби в продукті. Можливо, 7 днів достатньо, щоб користувач відчув бажання купити. 30 днів може бути надто великим терміном, до кінця якого він може передумати, не відмовляючись від безплатного, але й не купуючи версію за гроші.
Гарантії
Можливо, ваші клієнти бояться віддавати відразу суму за ваш продукт? Запропонуйте їм гарантію повернення грошей, якщо це реально, звісно. Обов’язково в такому тесті фіксуйте конверсії та показник відмов.
Знижки
Інформація про знижки все ще здатна підвищити ефективність розсилки. Просто зниження ціни вже майже не підвищує конверсію, тому спробуйте різні варіанти:
- знижка в грошовому вираженні;
- подарунок на певну суму за купівлю товару;
- проста знижка 20% або дві знижки по 10%, що складаються з різних чинників;
- знижка, що збільшується залежно від суми замовлення.
Обмеження часу
Цей спосіб працює не завжди, але може значно підвищити конверсію ваших листів, тому його потрібно протестувати. Спробуйте в одному листі додати ефект терміновості: «Знижка 33% на [товар] тільки 3 дні», а в іншому обійтися без нього: «Знижка 33% на [товар]».
У вашій розсилці багато деталей, і всі вони відіграють роль. Можливо, конверсія низька і мало продажів саме через якийсь, на перший погляд, незначний елемент. Тестуйте, з’ясовуйте, посилюйте свою email-розсилку!
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