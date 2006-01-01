Женя Лебедєва

Женя Лебедєва

Автор NJ з 2020
Моє місто:
Ukraine, Zaporizhzhya
Інформація про себе
Пишу для бізнесу з 2010. З інтернет-маркетингом з 2015. З 2020 року — авторка і редакторка в команді Netpeak Journal.

Свіжі матеріали

Email-маркетинг
1051 4
Форма підписки на сайті: як збирати адреси для email-розсилки
Email-маркетинг
985 2
Сплячого — розбуди: приклади доцільних реактиваційних листів
Email-маркетинг
1098 4
Що пишуть клієнтам після покупки: приклади інтернет-магазинів
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
1277 3
A/B-тестування для посилення email-маркетингу
Email-маркетинг
745 4
Хороша розсилка до свята: тригерні листи до особливих дат
Email-маркетинг
1664 2
Як молодій IP-адресі пробитися у світ великих email-розсилок — гріємо новачка
