Хороша розсилка до свята: тригерні листи до особливих дат

Знаючи День народження клієнта, його улюбленця, дату реєстрації або першої покупки, у вас з’являється одразу декілька приводів для тригерної розсилки. Це завжди лист, в якого є поважна причина. На привітання аудиторія реагує з більшою активністю. Саме тому розгляну, чим вони такі хороші, та як ними користуються різні компанії.

Чому привітання працюють на користь бізнесу

Ви стаєте частиною святкового настрою. Нагадуєте підписнику про приємне — відпочинок, який всім нам подобається більше, ніж щоденна праця. Це індивідуальний лист. Клієнт обрав компанію, і вона пам’ятає про його День народження — це майже дружба, і це однозначно приємно. Очікування подарунка. З дитинства всі чекають на подарунки до Дня народження та до інших свят. Тому і лист буде відкритий з більшою ймовірністю.

День народження клієнта

Про нього можна запитати під час реєстрації. Так роблять багато сайтів.

Дехто ж надсилає подарунок заздалегідь — наприклад, за 10 днів до Дня народження. І якщо клієнт хоче щось замовити, то є час на доставку.

Якщо користувач не застосував промокод, то через три дні після дати можна надіслати нагадування.

Магазину товарів для тварин логічно вітати саме улюбленця, а не господаря. А це також дуже хороший та милий привід для розсилки.

День народження компанії

Деякі компанії вітають клієнтів зі своїм Днем народження. Наприклад, лист анонсує «Тільки 48 годин! Знижки до Дня народження!». Відкривши листа, з’ясовується, що День народження у магазина.

Річниця

Наприклад, річниця реєстрації. Flirtshop щорічно надсилає листівку з подарунками — знижками, бонусами, промокодами.

Дехто вітає і з річницею першої покупки. Також можна привітати з датою першої турпоїздки, з накопиченням певної суми балів або бонусів за програмою лояльності. Знайти ці дані можна у вашій CRM або поштовому сервісі.

Новий рік та інші свята

Просунуті магазини вітають з емоційними святами, наприклад, з Днем матері. Це одне з таких свят, яке актуальне майже для всіх, тому його можна включити в перелік тригерних листів-привітань, як от зробив Medik8.

Вітайте та даруйте подарунки вашим клієнтам — це підвищує лояльність, бажання контактувати з вами надалі, стимулює купляти саме у вас знову. Намагайтеся створити своїм листом настрій свята — привітати, розказати щось цікаве, зробити подарунок. Не зупиняйтеся на формальних фразах, і ваші клієнти це оцінять!

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