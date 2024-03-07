Email-розсилки для інтернет-магазинів. Від ідеї до запуску

Будь-який бізнес ґрунтується на попиті та пропозиції і на тому, як якісно він може цей попит задовольнити. В епоху пошукових запитів, реклами та інших маркетингових «штучок», користувачеві достатньо пари кліків, щоб знайти товар, який його цікавить. А ось бізнесу потрібно зробити багато дій, щоб обрали саме його. Одним із корисних інструментів на шляху до успіху в продажах і впізнаваності є email-розсилки. Давайте розглянемо, як вони можуть принести дохід, збільшити лояльність і цікавість до вашого інтернет-магазину.

Чим email-маркетинг може бути корисний інтернет-магазину

Якщо коротко — ВСІМ. Це потужний інструмент для інтернет-магазинів і бізнесів у більшості випадків.

Еmail-маркетинг саме те, що вам потрібно, коли ви хочете:

збільшити кількість нових покупців;

утримати вже наявних, підтримувати постійний зв’язок з ними та регулярно нагадувати про ваш бренд;

створювати позитивний клієнтський досвід;

стимулювати повторні покупки за допомогою акцій і знижок.

Він не підходить тільки тим, хто:

не зацікавлений у просуванні цього каналу;

не має бажання або можливості збільшувати трафік на сайт;

не поповнює базу контактів із форм підписок (немає бази, яка б чекала ваших листів і повідомлень);

не має бажання робити якісний контент і покращувати свою конкурентоспроможність.

В інших випадках це прекрасний спосіб домогтися більшого в продажах.

Далі розповім докладніше про кожен із типів розсилок і не тільки — у чек-листі «Як налаштувати email-маркетинг для інтернет-магазину».

Крок 1. Ваша аудиторія. Збір бази передплатників

У вас є сайт. Він шикарний. Покупці приходять і йдуть, але ви, зазвичай, хочете, щоб вони поверталися до вас знов. Щоб чекали на новинки, знижки, ваші поради та підтримку під час вибору товару.

Усе це можливо за допомогою email. Це максимально персоналізований канал, де можна налаштувати спілкування з користувачем тет-а-тет.

До дружби й лояльності відвідувача ще далеко, але, щоби почати бесіду й показати добрий тон, потрібно запропонувати корисний і приємний подарунок, повідомити про готовність допомогти або розповісти про переваги і співпрацю в подальшому.

Збирайте контакти потенційних покупців у формі підписки на сайті (поп-апі, статичній формі у футері/хедері сайту, на лендингу підписки), пропонуйте їм бонуси за підписку на розсилку. Наприклад, знижка на перше замовлення або безоплатна доставка до дверей.

Покажіть свою корисність і переваги відразу, щойно користувач пробув на сайті перші 25 секунд. Напишіть про бонус під час підписки в хедері, футері, поп-апі та віджеті, поки відвідувач не зрозуміє, наскільки йому це необхідно. Без вашого бонусного подарунка він не повинен піти.

Якщо на бонусні форми на сайті приходить менше 3-5% вашого трафіку, найімовірніше, їх варто доопрацювати. Вивчіть, що можна поліпшити:

візуально виділити розмір знижки або подарунок, який є основним лід-магнітом для відвідувача;

виділити саму форму, щоб вона не загубилася в безлічі блоків і стрічок на вашому сайті;

обов’язково, після заповнення даних у формі, вкажіть де і як клієнт отримає довгоочікуваний бонус;

не завадить ще раз проаналізувати форми підписки конкурентів.

Дізнайтеся про 18 способів зібрати базу підписників для email-розсилок.

Крок 2. Аналіз конкурентів у вашій ніші

Один із найважливіших етапів у плануванні стратегії розсилок для вашого бізнесу — це аналіз конкурентів. Він дасть змогу виявити переваги та недоліки email-стратегій інших гравців на ринку. Що в підсумку може допомогти вам розробити унікальну стратегію, яка враховуватиме слабкі сторони конкурентів і зміцнить ваші переваги. Етапи аналізу:

Хто ваші основні конкуренти?Хто працює у вашій бізнес-ніші настільки добре, що всі покупці можуть запросто поставити вас у порівняння. Розгляньте компанії, які пропонують аналогічні послуги та/або продукти. Якщо таких знайшлося досить мало (менше 3), розгляньте тих, хто орієнтований на аудиторію, аналогічну вашій. Як щодо стратегій? Дослідіть стратегії email-маркетингу у конкурентів:

які різновиди розсилок використовують — еmail, SMS, Web-push, Viber, Mob-push, розсилки в чат-ботах;

які типи контенту надсилають — акційні, інформаційні, сервісні, тригерні розсилки;

які використовують схеми для тригерних листів.

Визначте сильні та слабкі сторони конкурентів. Тут усе просто. Проаналізуйте розсилки з точки зору клієнта. Ви відразу зрозумієте, який би хотіли побачити дизайн, як мають розповідати й показувати товар у листі. Тепер можете використовувати це і для своїх цілей, щоб уникнути помилок або навпаки, почерпнути цікаву ідею або подачу. Не забувайте, що зараз комунікація з бізнесом здебільшого відбувається через смартфони та інші гаджети, обов’язково перевіряйте, як виглядають ваші листи чи повідомлення як на десктопі, так і на мобайлі. Використовуйте всю отриману інформацію для створення стратегії власних email-розсилок. Зберіть список того, що найчастіше трапляється в конкурентів у листах (інфоприводи, акції, знижки, корисна інформація), проаналізуйте, що з цього вам варто запускати, і застосуйте це у своїх розсилках. Про слабкі сторони конкурентів теж не варто забувати, чужих помилок краще не повторювати.

Тепер ви готові розробляти унікальний і ефективний контент, який допоможе вам виділитися на тлі конкурентів.

Перед початком розробляння своєї стратегії, пропоную переглянути розширену карту комунікації з аудиторією в сегменті ecommerce, щоб краще розуміти, що важливо надсилати своїм покупцям. Враховуйте такі фактори: цільову аудиторію, особливості продукту або послуги, конкурентне середовище, канали комунікації, бюджет і цілі маркетингових кампаній. У прикладі — приблизна карта основних тригерних і масових розсилок для інтернет-магазину. Їх може бути безліч:

Крок 3. Важливі технічні налаштування та вибір сервісу для надсилання розсилок

Далі потрібно вирішити, де саме ви будете творити і відправляти розсилки. Сервіс має підходити під ваші потреби, бюджет і бути легким, інтуїтивно зрозумілим у використанні. Визначте свої цілі та як саме ви будете просувати продукт:

Які канали плануєте використовувати? Тільки еmail або ще SMS, Web Push, Mobile Push, Viber, App Inbox, Web Widget, чат-боти. Які функції сервісу для вас пріоритетні? Автоматизація розсилок, сегментація аудиторії, А/Б-тестування, персоналізація контенту. Наскільки функціональний і зручний у використанні редактор повідомлень? Для створення креативних, барвистих шаблонів і дизайнів листів знадобиться хороший редактор. Буде чудово, якщо сервіс уже надає безліч шаблонів під різні інфоприводи і є можливість їхньої кастомізації. Який бюджет ви готові виділити на запуск каналу/каналів? Різні сервіси розсилок пропонують різні варіанти пакетних тарифів. Деякі тарифні плани передбачають оплату за кількість надісланих листів/повідомлень, а деякі — за кількість контактів у базі, на які надсилаються розсилки. Проаналізуйте і виберіть сервіс, який оптимально підходить вам за вартістю, щоб у майбутньому розсилки не влетіли вам у «копійчину».

Який би сервіс розсилок ви не обрали, потрібно простежити за технічними налаштуваннями вашого домену, виявити наявні помилки та попередження для поліпшення показників доставлення, захисту від шахрайства, на кшталт фішингу або спуфінгу. Для цього можна використовувати спеціальні програми або онлайн-сервіси, доступні в інтернеті.

Щоб відстежувати статистику відправлень, потрапляння в спам, репутації домену та інших важливих метрик вам знадобиться Postmaster (Постмастер). Цей сервіс особливо важливий для бізнесів та організацій, що здійснюють часті розсилки. Адже він дає змогу отримати інформацію щодо доставлення листів і негативних чинників, що можуть бути причиною падіння репутації домену та, як наслідок, потрапляння листів у спам.

Крок 4. Створіть контент для розсилки

На першому етапі спілкування з клієнтом (під час запуску Welcome-серії, перших промо-листів) ви пропонуєте клієнтам той контент, який вважаєте за потрібне. А вже далі, відштовхуючись від отриманих результатів розсилок і даних, що надходять, формуєте листи, зважаючи на переваги клієнтів. Проаналізуйте: можливо, у них запалюється вогонь в очах, побачивши ваш лист із заголовком «Дайджест знижок«, а може, вони вже місяць чекали цікавої гейміфікації з промокодом на знижку.

Обов’язково розробляйте контент-план розсилок не менше, ніж на місяць. Що більше ви заплануєте, то краще можна буде оцінити, на яких розсилках робиться більше акценту, де варто «розбавити» промо-розсилки інформаційними листами, а в майбутньому — легше буде рухатися цим списком під час запуску нових розсилок.

Основні типи листів, які варто протестувати і включити в щомісячний контент-план: Промо-листи допоможуть розповісти про новинки, знижки, найхітовіші товари тижня, акції або розпродажі. У промо можна більше показувати й розповідати про товари/послуги і, щоб посилити лояльність, можна запропонувати додатковий бонус — промокод, знижку або навіть подарунок. Не забувайте про стимулюючі інфоприводи. Багато користувачів уже чекають саме великих свят (Новий рік, День усіх закоханих), щоб відкрити довгоочікуваний лист від улюбленого магазину і знайти там знижки, спеціальні пропозиції або промокод. Гейміфікації ідеально підійдуть як до святкових інфоприводів, так і до акцій бренду/магазину. Елементи гри, барвистий стилізований дизайн і бажаний бонус, за який варто поборотися — ось і секрет успіху та зацікавленості аудиторії. Допомагайте вашій аудиторії більше дізнаватися про вас та ваш продукт/товари в інтернет-магазині в інформаційних розсилках. Якщо у вас новинка або цікава новина, обов’язково проінформуйте про це ваших клієнтів. Огляди на товари, відгуки, статті, поради — все це чудово працює і в листі, стимулюючи нативні продажі.

Крок 5. Персоналізуйте повідомлення

Правильне налаштування отримання даних під час реєстрації на сайті дасть вам змогу отримати не тільки пошту користувача, але й:

ім’я;

номер телефону;

стать;

у деяких випадках — місце проживання;

уподобання/інтереси та інші важливі дані.

Ці дані дозволять вам надсилати персоналізовані повідомлення. Тепер можна запросто звернутися до вашого покупця на ім’я і порадити йому в листі товари з категорії, яку відслідковує за новинками та акціями. А після замовлення, наприклад, одразу і СМС на мобільний відправити про транзакцію. Просто, зручно й дуже мило, ви вже як добрі знайомі!

Не забувайте і про тригерні листи — ваше джерело, що вічно генерує дохід. Вони надсилаються автоматично у відповідь на певні дії відвідувача на сайті й незамінні для маркетингових стратегій будь-якого бізнесу. Налаштовуються один раз, але працюють як годинник, консультують і підказують покупцям:

що вони забули зробити — тригер «Кинутий кошик»;

що вони переглядали певні товари — тригер «Покинутий перегляд»;

що з’явилося в наявності та на які улюблені товари зараз знизилася ціна.

Їх також можна персоналізувати для збільшення конверсії. Можливості та фантазії не обмежені. Раджу налаштувати стандартні тригери, такі як: «Підтвердження реєстрації/підписки методом Double opt-in (двоетапна реєстрація/підписка)», «Ланцюжок із привітальних листів (Welcome-серія)», «Покинутий кошик», «Покинутий перегляд», «Замовлення прийнято/відправлено/доставлено/скасовано».

Давайте про кілька з них докладніше.

Покинутий кошик

Якщо користувач додав товари в кошик, але не завершив покупку на сайті, йому надсилається персоналізований лист із нагадуванням про товари з кошика. Можна просто запропонувати повернутися на сайт і завершити покупку або додати знижку на товари в кошику, щоби підвищити мотивацію і збільшити вигоду. Якщо користувачі часто ігнорують пропозиції, не соромтеся підвищувати ставки й робити додатковий лист уже з промокодом або більшою вигодою, наприклад, безоплатною доставкою від певної суми замовлення.

Покинутий перегляд

Якщо користувач відвідав сторінку товару, але не додав його в кошик, він отримає лист із нагадуванням про недавній перегляд і пропозицією перейти на сайт і зробити покупку. Також можна зробити його більш унікальним (спеціальним), але вже у вигляді рекомендації схожих товарів, підвищивши зацікавленість.

Замовлення прийнято

Відправляється автоматично відразу після того, як клієнт здійснив покупку у вашому інтернет-магазині. Цей лист підтверджує, що замовлення успішно прийняте й починає оброблятися. Він містить важливу інформацію, таку як: товари або послуги, які були замовлені, деталі замовлення (ціна, назва, бренд, кількість), індивідуальний номер замовлення, інформацію про доставку та контактні дані одержувача.





Є й складніші схеми в персоналізації з безліччю воронок і ланцюжками листів, це вже вищий пілотаж і так просто налаштувати їх не вийде. Потрібні будуть більш детальні дані про контакти, наприклад, рекомендації товарів на основі історії покупок або переваг. Це допоможе зробити листи більш цілеспрямованими та ефективними.

Крок 6. Оптимізуйте розсилки

Час отримання листа — це не просто проставлені цифри на таймері відправки. Це мистецтво принести людині те, що вона хоче, і в той час, коли вона може це спокійно придбати і, головне, готова до покупки.

Не буду гадати, який магічний час для розсилок вам порадити. Кожен бізнес — відокремлений світ. Тут важливо протестувати й заміряти кількість відкриттів і кліків для різного часу і днів тижня і вибрати вдалий час відправки саме для вас. Це ваш шанс потрапити в поле зору покупця в потрібний момент.

Але, як приклад, варіант розсилок для служби доставки з ресторанів — об 11:30, коли листи та інші повідомлення підігрівають апетит ближче до обіду; і вже після 17:00, коли клієнти здебільшого хочуть швидко і смачно поїсти після роботи.

Ось кілька порад, як встановити відповідний час для надсилання розсилок і яких часових проміжків варто уникати:

Проаналізуйте розпорядок дня для своєї цільової аудиторії. Коли вона найбільш схильна до покупок: вранці, ввечері, вдень після обіду? У перших розсилках раджу протестувати різний час/день відправки, щоби переконатися в правильності своїх теорій. Важливо не робити відправлення пізно ввечері (без будь-якого анонсу), щоб не отримати хвилю відписок і закидання листів у спам. Тут діє виняток — запуск вечірньої/нічної акції, наприклад «Ніч знижок», для якої можливі пізні розсилки. Запуск тригерних розсилок також не варто ставити на пізній час доби. У деяких сервісах розсилок відправлення тригерів можна обмежити, наприклад, з 8:00 до 21:00. Зарекомендуйте себе не просто як бренд із розсилкою, а як друга та помічника, який наче відчув, що клієнту потрібна його допомога саме зараз.

І не забудьте погратися з темами листа і змістом, це буде вже другий шанс для поліпшення кількості переглядів листа. Адже встигнути вчасно з пропозицією чи інформацією ще не означає зацікавити користувача прочитати ваше повідомлення.

Проведіть А/Б-тест тем листів для ваших промо-розсилок. Зробіть 3-4 різних різновиди тем:

одну довгу, із зазначенням точної дати закінчення акції, щоб протестувати мотивацію клієнтів робити покупки швидко;

другу тему придумайте коротку, із зазначенням вартості продукту або мінімальної стартової ціни;

третя може бути оригінальною — незакінчена фраза, прислів’я, крилатий вислів.

Проявіть фантазію, додайте смайлики або символи.

Теми, які найбільше відкривають, використовуйте трохи частіше — це дасть вам певний стиль спілкування з аудиторією, і серед безодні вхідних листів користувачі бачитимуть і реагуватимуть саме на ваше.

Використовуйте також А/Б-тести, щоб визначити, яке розташування блоків товарів/блоків у листі приносить найкращий результат. Ще можна протестувати відображення вартості: приберіть ціни в одному з листів і замість них поставте СТА (call to action) для переходу на сайт.

Крок 7. Аналізуйте результати

І знову аналіз роботи. Не бійтеся аналізувати, адже навіть негативний результат — теж результат. Антикейси послужать хорошим уроком на майбутнє, як робити не потрібно і що не подобається вашій аудиторії.

Аналізуйте основні KPI для кожної розсилки:

відкриваність (Open Rate, OR, норма в діапазоні 15-25%);

Відсоток одержувачів, які відкрили ваш лист. Дозволяє оцінити, наскільки привабливими є ваші заголовки та прехедери в листах.

клікабельність за посиланнями/кнопками/картинками (Click-Through Rate, CTR, норма в діапазоні від 2% до 5%);

Відсоток одержувачів, які клікнули за посиланнями у вашому листі. Показує рівень зацікавленості аудиторії та ефективність контенту.

кількість конверсій з розсилки (від 1% до 5%, але в кожній бізнес-ніші по-різному);

Кількість користувачів, які виконали бажану дію після переходу за посиланням у листі. Це може бути купівля, реєстрація, скачування та інші цільові дії.

відсоток відписки (Unsubscribe Rate, UR, норма в діапазоні від 0,2% до 0,5%);

Відстеження цього показника допомагає зрозуміти, наскільки релевантні та цікаві ваші листи для аудиторії.

доставлення листів у % (Delivery Rate, DR, норма в діапазоні від 98% до 100%);

Успішно доставлені листи в поштову скриньку одержувача. Цей KPI може підказати про проблеми з розсилками або блокуваннями.

ROI (Return on Investment, середній показник становить приблизно 20-30%).

Оцінювання повернення інвестицій в email-маркетинг. Він визначається в співвідношенні доходу, отриманого завдяки розсилці, до витрат на неї.

Оцініть, які дії призвели до найпозитивнішого ефекту, а які залишилися поза увагою. Все це можна аналізувати за кожним листом без будь-яких додаткових інструментів, зазвичай усі докладні звіти можна переглянути вже у вашому сервісі розсилок. Але для наочності та зручності аналізу все одно рекомендую вести й заповнювати власну таблицю з цими показниками.

Best Practices

Найнесподіваніша точка зростання продажів може ховатися десь у хедері вашого листа або в дизайні карток товарів.

Давайте розглянемо цікаві розсилки!

Гейміфікація з масштабним дизайном і цікавою ігровою механікою. Одержувач листа обирає рандомну кульку з цифрою і читає передбачення на майбутній рік. Лист без товарів і пропозицій, але розважає аудиторію і відволікає від звичайних новорічних промо-розсилок.

Монорозсилка — один із способів комунікації з аудиторією. Це листи, присвячені одному автору, товару, новинці або серії книг, наприклад. Стилістичний дизайн під загальну тематику і настрій книжкової добірки дуже вибиваються зі звичних листів із товарами.

Інформаційна розсилка з рецептами/порадами. У листі показали сезонні товари й апетитні рецепти до них, поєднали промо та інформаційну складові. Тим самим розігріли спокусу повторити страву на електрогрилі та зробити покупку.

Запам’ятати

Основні етапи реалізації email-маркетингу для бізнесу:

Аналіз цільової аудиторії. Вивчення потенційних клієнтів, яким цікава тематика вашого бізнесу, характеру їхньої поведінки, звичок, активності. Аналіз конкурентів. Допоможе вам визначити, які метрики й цілі варто встановити для своїх email-кампаній. Також проллє світло на сильні та слабкі сторони конкурентів, які допоможуть у побудові вашої стратегії. Стратегія та план дій. Те, що ви хочете отримати від email-маркетингу й скільки готові на це витратити. Створення плану комунікацій з клієнтами та вибір сервісу розсилок. Складання контент-плану. Знайдіть баланс між тематиками ваших листів. Важливо урізноманітнити розсилки й дати аудиторії цікавий та корисний контент. Креативний контент і дизайн. Якщо у вас уже є готовий бренд-бук, це спростить роботу над дизайном розсилок. Залишилося вміло перенести концепцію дизайну вашого бренду в листи. Збір бази контактів. Дуже важливо збирати нових клієнтів і сегментувати їх за групами. Не забувайте про привабливий лід-магніт у формах підписки на сайті. Також можна використовувати соціальні мережі та інші медійні канали для збору бази. Автоматизація розсилок. Налаштування омнікальності між каналами (наприклад, коли не відкривають лист, варто нагадати через веб-пуш, а якщо не клацають на веб-пуш — відправити SMS) і, звісно ж, запуск базових тригерів. Розподіл навантаження промо- і тригерних листів для контактів і грамотний таймінг між ними, щоб не набридати частими повідомленнями. Тестування та поліпшення. Аналізуйте процеси і те, що випускається в маси. Чи досягаєте ви поставлених цілей, як просуваються показники конверсії та ROI, вивчайте всю звітність. Підглядайте за конкурентами. Вони теж не дрімають, а розвиваються і намагаються швидше за всіх догодити аудиторії. Тому вдосконалюйте свої підходи і використовуйте найсвіжіші тренди для підвищення лояльності вашої бази.

Начебто все обговорили, але наостанок, ще одна порада. Давайте без спаму, окей? Якщо контакт відписався — ви його чимось не влаштовуєте. Найчастіше йому вже не цікаві ваші пропозиції або він їх отримує більше 3-х разів на тиждень, а місце на поштовій скриньці не гумове, варто це враховувати.

Щоб розвинути свій канал email для інтернет-магазину, постарайтеся підійти до цього творчо й аналітично одночасно. Якщо щось не працює, підгляньте в успішних конкурентів і робіть краще. Аналізуйте, що частіше відкривається і купується, у чому потреби вашої аудиторії, їм потрібно також приділяти увагу.

FAQ

Як я можу збирати email-адреси своїх клієнтів?

Способи, які допоможуть збирати адреси своїх клієнтів:

Форми підписки на сайті з введенням email-адреси, імені, номера телефону. Додайте форму на видному місці на своєму сайті. Лід-магніт в обмін на пошту. Запропонуйте відвідувачам сайту знижку, промокод, безоплатний файл із важливою інформацією, електронну книжку, вебінар або інший корисний контент в обмін на їхню реєстрацію. Конкурси та опитування. Проводьте розіграші та опитування на сайті, але з тим нюансом, що виграш/відповідь можна отримати тільки залишивши дані про себе (пошту, телефон). Партнерські програми та спільні акції. У вас і ваших партнерів різні бізнеси, але аудиторія з однаковими потребами? Чудово, всі будуть у виграші від партнерської реклами. Через соціальні мережі. Публікуйте кілька постів на місяць із вигідною пропозицією / лід-магнітом в обмін на адресу.

Як часто я маю надсилати ручні email-розсилки своїм клієнтам?

Частота відправки залежить від багатьох факторів, таких як характер вашого бізнесу, інтереси та потреби ваших клієнтів, а також ваш бюджет і доступні ресурси для створення контенту. Загалом, рекомендується надсилати email-розсилки з частотою, яка не буде настирливою для ваших клієнтів, але водночас даватиме змогу підтримувати зв’язок із ними та нагадувати про ваш бренд. Наприклад, 1-2 рази на тиждень.

Як я можу створити ефективний дизайн для моїх email-розсилок?

При створенні розсилок потрібно дотримуватися свого брендбуку. Зробити так, щоб ваша айдентика візуально завжди збігалася в усіх каналах комунікації, щоб вас легко впізнавали клієнти. При створенні контенту використовуйте високоякісні зображення, які пасують до тематики листа, жодних «мильних« картинок зі стоків! Не нехтуйте унікальним дизайном банерів для кожного листа, пробуйте цікаві дизайнерські підходи в розміщенні блоків. Також, якщо ви зробили ребрендинг, не забудьте оновити й дизайн листів. В ідеалі, потрібно коригувати дизайн 1 раз на рік, щоб дизайн не «приїдався» клієнтам і був завжди в тренді.

Як я можу уникнути потрапляння в спам-фільтри під час надсилання моїх email-розсилок і де переглянути цю інформацію?