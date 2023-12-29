18 способів зібрати базу підписників для email-розсилок

Менш ніж 10 років тому email-маркетинг був відносно новим способом просування. А сьогодні вже звучать тези про те, що його місце займе розсилка в месенджерах.

Однак більшість людей так само кожного дня перевіряють пошту, робочу чи особисту. Спеціалісти продовжують шукати нові способи зацікавити клієнта, щоб саме ваш лист у «вхідних» помітили. Але спочатку треба туди потрапити. Як саме — читайте 18 способів.

Чому все ще email

Розсилка дає більше можливостей для інформування про щось, аніж повідомлення в месенджері, а тим більше — SMS. Вона викликає менше негатива у клієнта, ніж дзвінок (від робота чи менеджера). До того ж база підписників дійсно належить вам, чого не скажеш про Facebook, Twitter та інші мережі, де треба боротися за увагу.

Ви можете повертати на сайт аудиторію, нарощувати лояльність клієнтів, інформувати про нові надходження товарів або послуг, розповідати факапи.

Існує думка, ніби ніхто не читає розсилки. Однак все залежить від їхньої якості. Якщо ви не любите переплачувати за авіаквитки, то ви будете уважно стежити за розсилками авіакомпаній. Тому і не дивно, що головні тенденції в email-маркетингу сьогодні — сегментування та вивчення аудиторії. З метою зробити цікавим кожний лист для кожної конкретної людини.

Простіше десь знайти чи купити базу. Але треба пам’ятати, що це неетично, не завжди законно та неефективно. Будь-які листи, відправлені тим, хто їх не чекає — спам. Краще накопичувати свою базу адресатів.

Будьте корисні

Регулярно публікуйте корисний контент

Якщо у вас контентний проєкт, користувачі самі будуть підписуватися на розсилку, аби не пропустити оновлення. Але додати наприкінці кожного посту в блозі чи статті на сайті форму підписки зайвим не буде.

Пропонуйте безоплатний корисний контент

Ви можете відправляти «білі книги» на пошту тим, хто сам їх запитує або ж провести курс навчання з email (відправити ряд тематичних листів).

Детальніше про «білі книги» читайте у статті «White Paper: що за маркетинговий звір» .

Проведіть вебінар

Є багато сервісів для організації вебінарів, наприклад, GoToWebinar. Реєстрація буде за адресами електронної пошти. Не всі, хто зареєструвався, відвідають онлайн-івент, але потім їм можна відправити запис та продовжити діалог.

Використовуйте безоплатні інструменти/сервіси

Створіть корисний сервіс, для використання якого треба буде ввести email.

Будьте зручні та цікаві

Зручна форма підписки

Багато хто не звертає увагу на форму підписки. Але якщо вона зручна та зрозуміла, то нею скористається більша кількість людей. Щоб форма була максимально ефективною, проведіть А/Б тестування. Для цього можна використовувати сервіси Optimizely та Visual Website Optimizer. Тестуйте заклик до дій, форму, колір та розмір кнопки.

Наприклад, ви ведете блог про SEO. Можете зробити так, що 50% аудиторії побачать вашу початкову форму підписки, а інші - оновлену. Може бути, що перша версія форми містить заклик «Підпишіться на мою email-розсилку», а друга — «Отримуйте підказки та SEO-фішки щотижня!». Декілька тисяч відвідувачів своїми діями покажуть, яка з форм працює краще.

Пам’ятайте, потрібно тестувати параметри по черзі, аби точно знати, що саме спрацювало.

Привертайте увагу аудиторії

Іноді на сайтах можна помітити в хедері смугу, що містить заклик до дії — здається, це класна ідея :)

Пропонуйте знижки чи купони

Пропонуйте знижку чи купон в обмін на адресу електронної пошти. Інтернет-магазини можуть мотивувати наданням невеликої знижки зареєстрованим користувачам. В будь-якому разі, якщо хтось реєструється після такої пропозиції — це ваш потенційний клієнт.

Проводьте конкурси

Одразу кілька прикладів.

Збирайте адреси за допомогою відео

Відео — гарний спосіб привернути увагу. Якщо ви досі не знаєте, хто ваш глядач, ви щось пропустили. Використовуйте сервіс Wistia, щоб вставити у відео форму для підписки.

Використовуйте соціальні докази

Уявіть, що вам пропонують спробувати новий продукт по догляду за шкірою. Ви не впевнені в ефективності засобу, не хочете втрачати час та гроші, повівшись на рекламу. Тоді ви починаєте шукати відгуки друзів, знайомих або просто людей із мережі, щоб вирішити. Якщо про вашу розсилку будуть позитивні відгуки, це вплине на кількість підписок. Відгуки можна оформити цитатами та розмістити у лендінгу, або ж час від часу підлікувати їх у соцмережах.

Постійно відслідковуйте відгуки та використовуйте їх собі на користь — зробіть так, щоб їх прочитали якомога більше людей.

Організовуйте правильні очікування

Багато хто боїться показувати email-адресу тому, що не хочуть отримувати спам. Крім того, в деяких є дві особистих пошти — окремо для всяких реєстрацій та окремо для листів. Краще одразу попередити, що писатимете лише раз на тиждень і тільки по справі.

Будьте всюди

Додайте форму підписки в Facebook

В MailChimp та GetResponse є спеціальні плагіни для цього. Ніхто не буде шукати потрібну вкладку в Facebook, щоб підписатися на розсилку — час від часу доведеться робити пости з посиланням на неї. Аби це спрацювало, користувачам необхідно пообіцяти щось ексклюзивне.

Приклад є в пості про лендінг-стратегії — «Чи потрібна інтернет-магазину цільова сторінка».

Збирайте email-адреси прямо зі стрічки новин у Facebook

Щоб зробити таку штуку, треба використовувати сервіс SplashPost.

Розповсюджуйте свій контент

Навіть якщо ви пишете корисні речі, але їх читають лише кілька ваших колег, база підписників не зростатиме. Пробуйте розміщувати гостьові пости на інших блогах. Важливо обирати популярні тематичні ресурси, де є ваша потенційна цільова аудиторія. Гостьові пости мають бути не відверто рекламними, а лише нести корисну інформацію, щоб читачі самі захотіли відвідати ваш сайт та дізнатися більше.

Ви можете домовитись про додавання форми підписки на email-розсилку наприкінці поста.

Важливо також потрапляти до стрічки новин найкращих ресурсів вашої сфери та мати підтримку партнерів у розповсюдженні ваших інфоприводів у соцмережах.

Рекламуйтесь у партнерських розсилках

Можна домовитись про партнерські email-розсилки для реклами та поповнення бази адресатів. Також варто звернути увагу на топові інформаційні ресурси у вашій ніші (портали, блоги, інтернет-журнали) — зазвичай можна потрапити й в їхню базу (та соцмережі).

Створіть «онлайн заглушку»

Заглушки чи squeeze pages — це по суті лендінги, які створюються з єдиною метою: збирати email-адреси. На них не має бути зайвих посилань та маси інформації, тільки короткий анонс та найпростіша форма реєстрації.

Детальніше читайте в пості «Навіщо потрібні цільові сторінки та що таке лідогенерація».

Навіть якщо послуга, товар чи захід ще не запущені, можна відкрити реєстрацію для накопичення потенційної цільової аудиторії.

Використовуйте спливаючі вікна

Groupon, Living Social, Gilt та багато інших сервісів зібрали свої бази за допомогою спливаючих вікон, що спонукають залишити свою email-адресу.

А можна, наприклад, надати доступ до контенту лише після оформлення email-підписки.

Попросіть переслати листа колезі

Якщо у вас вже є база отримувачів, то чому б не попросити їх переслати листа тим колегам або друзям, кого ваші послуги можуть зацікавити? Звісно, це зроблять лише лояльні клієнти, але саме їхня рекомендація приведе до високих конверсій. До речі, не забувайте у футері розсилки додати кнопку для підписки.