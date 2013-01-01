Зачем нужны целевые страницы и что такое лидогенерация

Cегодня у нас гостевой пост Максима Плосконосова, директора по маркетингу в компании LPgenerator. Интернет-маркетинг есть часть электронной коммерции. В основе любой маркетинговой кампании лежит одна цель — преобразование представителя целевой аудитории в конечного покупателя/клиента. В интернет-маркетинге это преобразование называется конверсией или конвертацией (лат. Conversio — превращение, преобразование). Все виды интернет-маркетинга — источники ваших продаж.

Целевые страницы

Существует особый вид веб-страниц, служащих именно цели конверсии. Они называются «целевыми» или «посадочными страницами» (от англ. Landing Page — посадочная страница, отсюда же общепринятое сленговое наименование «лендинг»).

На целевую страницу посетитель попадает после клика по рекламному баннеру, объявлению или ссылке с различных источников. Цель создания и существования посадочной страницы — убедить посетителя совершить действие (цель конверсии, Conversion Goal), необходимое веб-маркетологу/рекламодателю: заполнить анкету, оставить контактные данные, совершить покупку или заключить договор об услуге.

Необходимо сразу же запомнить несколько аксиом:

целевая или посадочная страница — это узкотаргетированная веб-страница, направленная на конвертацию посетителей;

целевые страницы — это продолжение рекламной кампании, а не сайта;

целевые страницы работают с разным типом рекламного трафика (PPC, CPM, CPA, PPV-медиа, видео и т. д.);

целевые страницы — это высокая конверсия;

целевая страница — это НЕ главная страница сайта.

Большинство лендингов служат только одной цели — генерации лидов.

Принято считать, что существуют несколько видов целевых страниц: Lead Landing Page или целевые страницы, созданные для получения контактной информации посетителя (lead) и конвертации традиционного контекстного или веб-трафика (лид-страницы, лидогенерирующие страницы). На такой посадочной странице есть интерактивная веб-форма, состоящая из определенного количества полей. Посетитель по своему желанию заполняет их, оставляя контактную информацию. Мобильная целевая страница (Mobile Landing Page) — специальные целевые страницы, адаптированные под браузеры смартфонов, способные генерировать лиды или же работать по системе прямого звонка (Click To Call). Фан-страница Facebook (Facebook Fan Page), конвертирующая посещения потенциальных клиентов в «лайки», «фаны», лиды или звонки. Социальные лендинги могут быть размещены и на других платформах, например, ВКонтакте.

На создании лендингов специализируются многочисленные конструкторы. Но если речь идет о качественном сборе лидов, стоит обратить внимание на предложения от сервисов email-рассылок, которые предлагают собственные конструкторы страниц и форм для сбора email-адресов пользователей. Например, такой конструктор есть у GetResponse.

Лидогенерация

Лидогенерация — процесс конвертации, как правило, платного трафика из разных источников и каналов на различных типах целевых страниц в лиды или заявки. — поисковый трафик контекстной или медийно-баннерной рекламы, оплачиваемый по схемам PPC (Pay-Per-Click, плата за клик) или PPM (Pay-Per-Millenium, плата за тысячу показов); — трафик, привлекаемый по программе партнерского (аффилированного) маркетинга с оплатой по схеме (CPA, Cost-Per-Action — оплата за заявку); — социальный трафик — трафик, привлекаемый из социальных сетей за счет проводимых там рекламных кампаний; — трафик, привлеченный в ходе кампаний по контент-маркетингу; — email-трафик, аренда или использование чужих подписных баз для генерации своей собственной; — трафик, приходящий по ссылкам, расположенным на ресурсах «третьей стороны».

Лиды и их обработка

С помощью целевых страниц и контекстной рекламы нам удалось сгенерировать лиды, что дальше? Но для начала, следует запомнить, что:

«Лид» (lead) — это контактная информация, полученная от пользователя, заинтересованного в покупке тех или иных товаров, и/или услуг. Однако лидом веб-маркетологи называют также и посетителя, оставившего свои контактные данные.

Выражение «получить лид» означает передачу потенциальным клиентом своих контактных данных продавцу (или сервису) с целью получения от последнего дополнительной информации о товаре (услуге) с последующим заключением сделки.

«Генерация лидов» — это процесс поиска рынка потенциальных покупателей и воздействие на него маркетинговыми инструментами (рекламными баннерами, PPC, почтовой рассылкой, рассылкой некоммерческого контента и т. п.) с целью получения контактной информации и последующим заключением сделки. Такая стратегия способна существенно повысить число реальных продаж.

Существует два традиционных взаимодополняющих метода обработки лидов:

Email-маркетинг (рассылка) — организация «первичного» и последующих контактов с клиентом посредством электронной почты. Заключение сделки происходит после серии тематических Follow-Up рассылок.

Телемаркетинг — телефонный контакт с потенциальным клиентом для заключения сделки. Эффективность этого метода на порядок выше, но связана с дополнительными расходами (требуются отдел продаж, компетентный персонал, временные затраты и т.д). Эффективность обработки лида зависит от скорости ответа на звонок — к завершению сделки ведет так называемый «горячий звонок», осуществляемый в течение 1-5 минут после получения лида.

В последнее время лиды активно используются в стратегиях email-маркетинга, проводимых по методу Lead nurturing (воспитание или выращивание лидов). Согласно этому методу, лид, оставивший контактную информацию, получает 4 письма (2-3 в неделю), без каких-либо коммерческих предложений — только полезная информация или ответы на интересующие его вопросы/решения его проблем. Затем лид переходит в категорию квалифицированного лида, получающего контент в другом формате — приглашение на вебинар, бесплатное участие в видеоконференции, получение бесплатной «белой книги» (eBook) и т.д. На третьей, завершающей части лид, испытывающий к своему «воспитателю» благодарность за предоставленный ему бесплатно ценный контент, получает коммерческое предложение/оффер. В этом посте мы лишь коснулись верхушки айсберга интернет-маркетинга. Желаете узнать больше? LPgenerator к вашим услугам! Автор: Максим Плосконосов. Напоследок добавлю, что вдумчивыми экспериментами с целевыми страницами можно увеличить количество конверсий из бесплатного трафика на 90%, как и получилось в нашем кейсе в тематике «детская одежда оптом».

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.