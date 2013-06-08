18 способов собрать базу подписчиков для email-рассылок

Продолжаем серию постов про email-маркетинг — всю тематическую подборку постов в блоге Netpeak вы можете прочитать в рубрике «Email-рассылки». На этот раз поговорим о способах накопления базы подписчиков.

Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

Рассылка — более приятный вариант информирования о чем-либо, чем SMS (о том, как отписаться от SMS-рассылок как раз недавно писали) и звонок (с говорящим роботом или же прозвон менеджером). К тому же, база подписчиков действительно принадлежит вам, чего не скажешь о Facebook, Twitter, Pinterest и прочих социальных сетях, где нужно еще побороться за внимание аудитории. Вы можете возвращать на сайт аудиторию, взращивать лояльность клиентов, информировать о новых поступлениях товара/услугах, рассказывать курьезы.

Легче где-то найти или купить базу, но помните, что любые письма, отправленые тем, кто их не ждет — спам. Это неэтично и, более того, незаконно, поэтому лучше накапливать свою базу адресатов.

Существует мнение, будто никто не читает рассылки. Так вот, все зависит от качества рассылок. Если там сплошная реклама и конкретному человеку она не интересна, то понятно, почему не читает. Но готова поспорить: если вы не любите переплачивать за авиабилеты, вы пристально следите за рассылками авиакомпаний.

Высший пилотаж для энтузиастов — рассылки городов с миллионными базами. Пару лет как читаю берлинскую Sugarhigh («ежедневный двуязычный email-журнал»), потому что там очень крутой копирайтинг и ненавязчивая реклама интересных заведений и мероприятий.

1. Удобная форма подписки

Многие не придают особого значения форме подписки. Раньше у нас была «простая» форма, а в конце апреля мы внедрили новую продуманную форму. Вот и показательные результаты:

Чтобы форма для подписки на рассылку была максимально эффективна, проводите А/Б тестирования. Для этого можно использовать такие сервисы как Optimizely и Visual Website Optimizer. Тестируйте призывы к действию, форму, цвет и размер кнопки.

К примеру, вы ведете блог про SEO. Вы можете сделать так, что 50% аудитории увидят вашу первоначальную форму подписки, а остальные 50 — видоизмененную. Например, в первой версии форма содержит призыв «Подпишитесь на мою email-рассылку», а во-второй: «Получайте подсказки и SEO-фишки еженедельно!». Несколько тысяч посетителей своими действиями покажут, какая из форм лучше работает.

Помните, что нужно тестировать параметры попеременно, чтобы точно знать, что сработало.

2. Проводите конкурсы

И сразу пара примеров:

3. Регулярно публикуйте полезный контент

Если у вас контектный проект, то для того, чтобы не пропустить обновления, пользователи сами будут подписываться на рассылку. Впрочем, добавить в конце каждого поста на блоге (статьи на сайте) форму подписки на рассылку будет не лишним.

4. Предлагайте бесплатный полезный контент

Вы можете отправлять «белые книги» на почту тем, кто сам их запросит или же провести курс обучения по email (отправить ряд тематических писем).

Подробнее о «белых книгах» мы рассказали в статье «White Paper: что за маркетинговый зверь»

5. Проведите вебинар

Есть множество сервисов для организации вебинаров, например, GoToWebinar. Регистрация будет по адресам эл. почты. Не все зарегистрировавшиеся в итоге посетят вебинар, но потом им можно отправить запись, да и продолжить диалог (скорее, монолог по интересам).

6. Бесплатные инструменты/сервисы

Создайте полезный сервис, для использования которого нужно будет ввести email.

7. Добавьте форму подписки на вкладку в Facebook

В MailChimp и GetResponse есть специальные плагины для этого. Никто не будет искать нужную вкладку в Facebook, чтобы подписаться на рассылку — время от времени придется делать посты со ссылкой на нее. Чтобы это сработало, нужно фанам из Facebook пообещать что-то эксклюзивное. Пример есть в посте про лендинг-стратегии — «Нужна ли интернет-магазину целевая страница» .

8. Собирайте email-адреса прямо из новостной ленты Facebook

Предлагаю сразу посмотреть пример:

Чтобы делать такую штуку, нужно использовать сервис SplashPost.

9. Распространяйте свой контент

Даже если вы пишете суперполезные вещи, но их читают с десяток ваших коллег — пиши пропало, база подписчиков расти не будет. Пробуйте размещать гостевые посты на других блогах. Важно выбрать популярный тематический блог, где есть ваша потенциально целевая аудитория. Гостевые посты не должны быть откровенно рекламными — напротив, они должны нести полезную информацию, чтобы читатели сами захотели зайти на ваш сайт и узнать больше. Вы можете договориться о добавлении формы подписки на email-рассылку в конце поста.

Вам нужно попасть в новостную ленту лучших ресурсов вашей отрасли. Заручитесь поддержкой партнеров в распространении ваших инфоповодов в социальных сетях.

10. Привлекайте внимание аудитории

На западных сайтах часто можно заметить в хедере полосу с призывом к действию — кажется, это хорошая идея :)

11. Организовывайте правильные ожидания

Многие боятся светить email-адреса, так как опасаются спама. Более того, почти у всех есть 2 личных почты (почта для всяких регистраций и почта для писем — впрочем, с последними нововведениями Gmail в этом уже нет надобности). Лучше сразу предупредить о том, что пишете раз в неделю и только по делу.

12. Рекламируйтесь в партнерских рассылках

Можно договориться о партнерских email-рассылках, с целью прорекламироваться и пополнить свою базу адресатов. Также стоит обратить внимание на топовые информационные ресурсы в вашей нише (порталы, блоги, интернет-журналы) — обычно можно попасть и в их базу (и заодно сообщества в социальных сетях).

13. Создайте «онлайн заглушку»

У этих страниц более правильное название: squeeze pages. Это по сути лендинги, которые создаются с единственной целью: собрать email-адреса. На них в идеале не должно быть лишних ссылок и массы информации: краткий анонс и простейшая форма регистрации.

Подробнее читайте в посте «Зачем нужны целевые страницы, и что такое лидогенерация» .

Даже если услуга-товар-мероприятие еще не запущены, можно открыть регистрацию для накопления базы потенциально целевой аудитории, что мы кстати и сделали на промо-сайте нашей новой конференции «Контекстная реклама-2013».

14. Используйте всплывающие окна

Groupon, Living Social, Gilt и многие другие сервисы собрали свои базы при помощи всплывающих окон, мотивирующих оставить email-адрес.

А можно, например, предоставлять доступ к контенту только после оформления email-подписки. Вот пример:

15. Попросите переслать письмо коллеге

Если у вас уже есть база адресатов, почему бы не попросить их переслать письмо тем коллегам и друзьям, кого ваши услуги могут заинтересовать? Конечно, это сделают лишь самые лояльные клиенты, но именно их рекомендация приведет к высоким конверсиям. Кстати, не забудьте в футере рассылки добавить кнопку на подписку ;)

16. Предлагайте скидки/купоны

Предлагайте скидку или купон в обмен на адрес эл. почты. Интернет-магазины могут мотивировать, предоставляя зарегистрированным пользователям 5% скидку. В любом случае, если кто-то регистрируется по такому предложению, значит это ваш потенциальный клиент.

58% респондентов называют скидки и спец. предложения основной причиной, по которой они подписываются на email-рассылки. © Chadwick Martin Bailey

17. Собирайте адреса при помощи видео

Видео — отличный способ привлечь внимание, но если вы по-прежнему не знаете, кто ваш зритель, вы что-то упускаете. Используйте сервисы Wistia и LeadPlayer, чтобы встроить в видео форму для подписки.

18. Используйте социальные доказательства

Представьте, что вам предлагают попробовать новый продукт по уходу за кожей. Вы не уверены, что это эффективное средство и не хотите терять время и деньги, покупаясь на рекламу. Вы начинаете искать отзывы друзей/знакомых/просто людей из интернетов, чтобы принять решение. Если о вашей рассылке будут положительные отзывы — это в конечном итоге повлияет на количество подписок. Отзывы можно оформить цитатами и разместить на лендинге или же время от времени публиковать их в социальных сетях. Постоянно отслеживайте отзывы и используйте их себе же во благо — сделайте так, чтобы их прочитало как можно больше людей. Напоследок еще одна цитата из твит-трансляции #8pua:

Не бойтесь негатива. Правильно отработанный негатив может стать позитивом || А. Федотов

И дополнила пост Елизавета Грудинкина (директор сервисов Mailer):

Отметила отличный кейс в Москве, как «Кофе Хауз» собирает базу — они на чеках печатают следующее: «Зарегистрируйтесь на сайте и получите скидку 30%». И есть аналогичные примеры с салфетками в кафе: посетителей просто просят оставить email-адреса на салфетках.

Кстати, рекомендую прочитать интервью с Лизой об особенностях национального email-маркетинга (с кейсами). Email — однозначно сильный инструмент привлечения и вовлечения аудитории, просто нужно уметь его готовить.

Частично написано по материалам этого поста.

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